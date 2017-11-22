Путин по итогам учений "Запад-2017" призвал повысить мобилизационную готовность

По итогам учений ["Запад-2017"] были выявлены определенные недостатки, нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности"

Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в военное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности