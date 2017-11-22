16:31 22 ноября

Путин по итогам учений "Запад-2017" призвал повысить мобилизационную готовность

Президент РФ Владимир Путин призвал изучить недостатки, выявленные в ходе учений "Запад-2017", и выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности. Такую задачу он поставил, открывая очередное совещание с руководством Минобороны РФ, предприятий ОПК и ряда регионов страны.

По итогам учений ["Запад-2017"] были выявлены определенные недостатки, нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности"
- сказал Путин.

Путин по итогам учений "Запад-2017" призвал повысить мобилизационную готовность



Президент заметил, что в ходе встречи планируется затронуть, прежде всего гражданские аспекты прошедших учений, так как было задействовано множество гражданских ведомств и регионов. Глава государства выразил пожелание услышать выводы и предложения глав регионов и ряда министерств, задействованных в проведении учений, а также их мнение о выявленных проблемах и позициях, требующих доработки.

Подводя итоги учений, Путин призвал также проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объемов производства.

Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в военное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности
- подчеркнул Путин, передает ТАСС

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 2

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  1. Anarchist Сегодня, 16:23
    Неужели что-то и вправду намечается?
    Хотя от таких чудиков как министр обороны Польши и президент грибаускайте можно ожидать Чего угодно... Тут ещё и Украина под боком с Грузией!
    Массированное наступление бывших братьев?
    Anarchist
  2. Диванный Хенераль Сегодня, 16:26
    Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в военное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности
    - подчеркнул Путин, передает ТАСС

    Уважаемый Владимир Владимирович...
    К сожалению, все Ваши "правильные слова" зачастую остаются только на кадрах хроники и на бумаге...
    Вроде как все заинтересованы в наличии высококвалифицированных кадрах, вот только "несознательное" население не хочет становиться этими кадрами...
    Диванный Хенераль
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