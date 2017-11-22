Путин по итогам учений "Запад-2017" призвал повысить мобилизационную готовность
Президент РФ Владимир Путин призвал изучить недостатки, выявленные в ходе учений "Запад-2017", и выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности. Такую задачу он поставил, открывая очередное совещание с руководством Минобороны РФ, предприятий ОПК и ряда регионов страны.
Президент заметил, что в ходе встречи планируется затронуть, прежде всего гражданские аспекты прошедших учений, так как было задействовано множество гражданских ведомств и регионов. Глава государства выразил пожелание услышать выводы и предложения глав регионов и ряда министерств, задействованных в проведении учений, а также их мнение о выявленных проблемах и позициях, требующих доработки.
Подводя итоги учений, Путин призвал также проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объемов производства.
По итогам учений ["Запад-2017"] были выявлены определенные недостатки, нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности"- сказал Путин.
Президент заметил, что в ходе встречи планируется затронуть, прежде всего гражданские аспекты прошедших учений, так как было задействовано множество гражданских ведомств и регионов. Глава государства выразил пожелание услышать выводы и предложения глав регионов и ряда министерств, задействованных в проведении учений, а также их мнение о выявленных проблемах и позициях, требующих доработки.
Подводя итоги учений, Путин призвал также проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объемов производства.
Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в военное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности- подчеркнул Путин, передает ТАСС
Использованы фотографии: ТАСС
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