Евгений Спицын: Под видом аполитичности школьникам навязывают новую идеологию

Выступление уренгойского школьника в Бундестаге вызвало волну негодования, которую в Кремле назвали "экзальтированной травлей" лично докладчика. Меж тем, претензии выдвигаются не лично к школьнику, а к руководству учебного заведения и образовательное системе как округа, так и страны в целом.Ямалец рассказал немецким парламентариям, что из 250 тыс. окружённых солдат вермахта "только" 6 тыс. смогли вернуться домой. При этом забывается, что ещё несколько месяцев окружённая группировка продолжала сопротивление и в плен красноармейцам сдались 90 тыс. вражеских солдат, многие из которых были истощены и обморожены. Кроме того, в выступлении употребляется необычный для российской военно-исторической науки термин "так называемый Сталинградский котёл", а германские солдаты названы "невинно погибшими людьми", хотя все они (вне зависимости от личного отношения к военной службе и участию в преступлениях) пришли на территорию СССР как захватчики. О том, что такой доклад – далеко не единичный случай, Накануне.RU рассказал историк Евгений Спицын:– Во-первых, выяснилось, что он не школьник, ему 21 год и он не ученик, а выпускник уренгойской гимназии. Подобного рода программы активно внедрялись, особенно на периферии, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, главным образом, тем же "Мемориалом". Всё это делалось под видом некоего "примирения", "толерантности". На самом деле, это совершенно антигосударственные, русофобские проекты, которые не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.Людей вывозят на всякие тренинги, снабжают литературой, прежде всего, имею в виду учителей и преподавателей вузов, которые потом у себя на работе формируют группы школьников и студентов, которые начинают активно работать и их неплохо финансируют. Плюс они обзаводятся нужными связями на уровне своих управленческих структур, муниципальных образований, районных, городских и даже региональных властей. Даже если бы это выступление не попало в эфир, и люди не узнали бы о нём из соцсетей – это лишь один маленький эпизод того, что происходило все эти годы. Вот о чём надо говорить.В таких проектах нет никакой научной цели. Это всё направлено на подрыв наших идейных основ, на подрыв нашей исторической памяти, против России в конечном счете. Естественно, это оформляется соответствующими вывесками, фантиками и гирляндочками. Например, общество "Мемориал" давно практикует замену изучения истории Великой Отечественной войны темой холокоста или темой так называемой гендерной истории или антропологии истории, неверно или искажённо представленной – дескать через судьбу отдельного конкретного человека мы изучаем историю страны, мировую историю. Но это могут делать только люди, которые знакомы хотя бы с азами исторического знания. А не так, что взяли и окунули в прорубь с холодной водой. Через всю эту систему идёт промывание мозгов и формирование у молодого поколения неверных представлений о собственной истории.При этом, Министерство образования РФ вообще не имеет никаких реальных рычагов влияния на ситуацию в регионах. Сама система разделения федеральных и региональных властей, абсолютно неправильно понятая, была принята, чтобы разрушить управляемость государством. В том числе, и всеми важнейшими государственными институтами, а школа является одним из важнейших государственных институтов, который скрепляет всю страну, это своеобразный обруч, который держит эту "бочку". Распили этот обруч – и всё посыпется. Так и здесь – у нас на уровне региональных, городских и районных властей бог знает что творится, а министерство не имеет никаких рычагов влияния на ситуацию. Более того, летом, когда Васильева только заявила о попытке навести порядок в системе управления муниципальными образовательными структурами – посмотрите какой вой подняла вся эта либеральная публика, потому что почувствовала какую-то толику опасности. У нас министр – это генерал без армии, вот в чём вся трагедия.В нашей Конституции закреплено, что у нас не может быть государственной идеологии, что у нас школа вне политики, а она оказывается как раз на острие политики, и под шумок аполитичности, под видом образовательных программ и тренингов формируется идеологическая основа подрастающего поколения.