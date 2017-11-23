17:56 23 ноября
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Евгений Спицын: Под видом аполитичности школьникам навязывают новую идеологию

Евгений Спицын: Под видом аполитичности школьникам навязывают новую идеологию


Выступление уренгойского школьника в Бундестаге вызвало волну негодования, которую в Кремле назвали "экзальтированной травлей" лично докладчика. Меж тем, претензии выдвигаются не лично к школьнику, а к руководству учебного заведения и образовательное системе как округа, так и страны в целом.

Ямалец рассказал немецким парламентариям, что из 250 тыс. окружённых солдат вермахта "только" 6 тыс. смогли вернуться домой. При этом забывается, что ещё несколько месяцев окружённая группировка продолжала сопротивление и в плен красноармейцам сдались 90 тыс. вражеских солдат, многие из которых были истощены и обморожены. Кроме того, в выступлении употребляется необычный для российской военно-исторической науки термин "так называемый Сталинградский котёл", а германские солдаты названы "невинно погибшими людьми", хотя все они (вне зависимости от личного отношения к военной службе и участию в преступлениях) пришли на территорию СССР как захватчики. О том, что такой доклад – далеко не единичный случай, Накануне.RU рассказал историк Евгений Спицын:


– Во-первых, выяснилось, что он не школьник, ему 21 год и он не ученик, а выпускник уренгойской гимназии. Подобного рода программы активно внедрялись, особенно на периферии, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, главным образом, тем же "Мемориалом". Всё это делалось под видом некоего "примирения", "толерантности". На самом деле, это совершенно антигосударственные, русофобские проекты, которые не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.

Людей вывозят на всякие тренинги, снабжают литературой, прежде всего, имею в виду учителей и преподавателей вузов, которые потом у себя на работе формируют группы школьников и студентов, которые начинают активно работать и их неплохо финансируют. Плюс они обзаводятся нужными связями на уровне своих управленческих структур, муниципальных образований, районных, городских и даже региональных властей. Даже если бы это выступление не попало в эфир, и люди не узнали бы о нём из соцсетей – это лишь один маленький эпизод того, что происходило все эти годы. Вот о чём надо говорить.

В таких проектах нет никакой научной цели. Это всё направлено на подрыв наших идейных основ, на подрыв нашей исторической памяти, против России в конечном счете. Естественно, это оформляется соответствующими вывесками, фантиками и гирляндочками. Например, общество "Мемориал" давно практикует замену изучения истории Великой Отечественной войны темой холокоста или темой так называемой гендерной истории или антропологии истории, неверно или искажённо представленной – дескать через судьбу отдельного конкретного человека мы изучаем историю страны, мировую историю. Но это могут делать только люди, которые знакомы хотя бы с азами исторического знания. А не так, что взяли и окунули в прорубь с холодной водой. Через всю эту систему идёт промывание мозгов и формирование у молодого поколения неверных представлений о собственной истории.

При этом, Министерство образования РФ вообще не имеет никаких реальных рычагов влияния на ситуацию в регионах. Сама система разделения федеральных и региональных властей, абсолютно неправильно понятая, была принята, чтобы разрушить управляемость государством. В том числе, и всеми важнейшими государственными институтами, а школа является одним из важнейших государственных институтов, который скрепляет всю страну, это своеобразный обруч, который держит эту "бочку". Распили этот обруч – и всё посыпется. Так и здесь – у нас на уровне региональных, городских и районных властей бог знает что творится, а министерство не имеет никаких рычагов влияния на ситуацию. Более того, летом, когда Васильева только заявила о попытке навести порядок в системе управления муниципальными образовательными структурами – посмотрите какой вой подняла вся эта либеральная публика, потому что почувствовала какую-то толику опасности. У нас министр – это генерал без армии, вот в чём вся трагедия.

В нашей Конституции закреплено, что у нас не может быть государственной идеологии, что у нас школа вне политики, а она оказывается как раз на острие политики, и под шумок аполитичности, под видом образовательных программ и тренингов формируется идеологическая основа подрастающего поколения.
Автор: Евгений Спицын
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113472/


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Комментарии 25

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  1. Дратуй Сегодня, 15:12
    Так у нас все государство на это заточено! Один ВВП с ними 17 лет борется, да побороть не может! wassat может в следующем сроке победит их всех!!! angry
    Дратуй
    1. kot28.ru Сегодня, 15:20
      Нет у нас штата в матрасии!
      А ваше государство все свои 250 лет борется:
      С Российской Империей
      С Советским Союзом
      С Россией
      Го хоум,янки! tongue
      kot28.ru
    2. Стропорез Сегодня, 16:36
      Цитата: Дратуй
      Так у нас все государство на это заточено! Один ВВП с ними 17 лет борется, да побороть не может! wassat может в следующем сроке победит их всех!!!

      Не не победит, он же не может стрЕльнуть себе в ногу belay
      Стропорез
      1. badens1111 Сегодня, 16:48
        Цитата: Стропорез
        стрЕльнуть себе в ногу

        https://www.youtube.com/watch?v=jW00V9UY3uI
        badens1111
  2. виктор н Сегодня, 15:19
    Министерство априори ОБЯЗАНО добиваться полного послушания от всех подведомственных учреждений - не будем ему сочувствовать и жалеть. Мало полномочий - добивайся больших, но качество образования обеспечь!
    виктор н
  3. NordUral Сегодня, 15:40
    Сама система разделения федеральных и региональных властей, абсолютно неправильно понятая, была принята, чтобы разрушить управляемость государством.

    Уважаемый автор! Я думаю, что вам куда яснее видно, что у нас уже почти три десятка лет не Государство, а ОПГ, прикидывающаяся государством. А у преступной группировки одна цель - воровать и защитить награбленное. И все, что мы видим в сфере обороны, это не оборона Государства и народа, а оборона действия ОПГ по организации обороны награбленного и существующего положения. И им все равно, что стране с народом и страной, лишь бы все так и продолжалось.
    А Запад, он умен и коварен, в отличии от "нашей" недалекой власти. Да и мы хороши. Одни голосуют за эту ОПГ, а другие (большинство) игнорируют выборы, тем самым обрекая страну и народ на поражение. И дети одна из главных целей для обработки в нужном Западу направлении.
    NordUral
    1. serriy Сегодня, 16:04
      Ну хорошо. Делать-то что?
      Либерасты вот сгруппировались, давно. А мы патриоты. Где та, наша, партия, где тот, наш, лидер? За кого голосовать? Чисто конкретно. angry angry
      serriy
      1. andrej-shironov Сегодня, 16:07
        А нет ни партии ни лидера! Гражданам стоит рассчитывать лишь на самих себя.
        andrej-shironov
        1. gridasov Сегодня, 17:50
          Это самый правильный ответ. Люди отданы сами себе в более усугубленных условиях чем в прошлом. С уверенностью можно сказать , что даже СМИ принадлежащие власть имущим и пытающихся сформировать нужную им идеологию уже потеряли контроль над теми процессами которые происходят . Американцы активно "зарядили " ПСИ масс технологии и уже сами потеряли контроль над рычагами управления. Потоки информации дезориентировали всех и вся. Каждый борется за свое существования . Самое интересное . что на фоне левого и правого радикализма растет новая идеология- "против всех". Поэтому тенденции конфронтации интересов были явны уже десятки лет тому назад. Значит нужно готовится к высшей фазе противостояния .И так бесконечно . Потому , что в основе сознания человека заложены незыблемые принципы- после меня хоть потоп . О будущем никто уже не то что не хотя думать , но уже и не умеют.
          gridasov
      2. NordUral Сегодня, 17:14
        Лидеры есть. И их много. Но без нашей поддержки и активности им никогда не объединиться в мощном Народном фронте.
        http://onfront.narod.ru/Patr.htm
        И есть Компартия РФ, которой давно провести омоложение руководства партии. Зюганов вписался в существующую реальность и под громкие лозунги ведет партию к развалу. А ведь коммунисты могли бы стать стержнем народной оппозиции.
        И надо ходить на выборы всем. Не зря нам постоянно внушают, что от того, голосуем мы или нет, от нас ничего не зависит. Еще как зависит, надо только понять это. И мы увидим тогда много новых, молодых и умных лидеров, способных повести страну к возрождению.
        NordUral
        1. Стропорез Сегодня, 17:16
          Цитата: NordUral
          А ведь коммунисты могли бы стать стержнем народной оппозиции.

          Посмотрите ПДС НПСР.
          Стропорез
        2. serriy Сегодня, 17:43
          Посмотрел, каких вы тут лидеров предлагаете (http://onfront.narod.ru/Patr.htm)
          - "Слово и Дело" Стерлигов Герман Львович
          - Партия Справедливости и национальное возрождение Алкснис Виктор Иванович
          НЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!! fool fool negative negative
          Разношёрстная компания. Слишком. Может кто иначе, это моё мнение. Должен быть лидер, не "много новых". Как говорят, харизматичный. 1 (один). Должна быть партия, 1 (одна). Должна быть идея поддерживаемая народом (не "царь-православие-народ"). hi
          serriy
      3. NordUral Сегодня, 17:25
        А почему бы народу не проголосовать за коммунистов. Тогда Зюганов не отвертится от президентства, как в 96-м, а нет - так молодые лидеры придут ему на замену. А пренебрегая выбором так и будем стенать про "алигархат" . А ведь наверху сейчас вся грязная пена разложившегося трупа позднего СССР. Того СССР, что в 50-60-х убил настоящий Советский Союз Сталина.
        NordUral
        1. serriy Сегодня, 17:50
          Зюганов настолько осто... всем за много лет, что вряд ли вы убедите кого-либо. Настолько, что, Кс Собчак скорее всего по голосам сравняется с коммунистами (посмеёмся в марте good ).
          Так что Путин. Если не Шойгу.
          serriy
      4. NordUral Сегодня, 17:27
        А попробуйте голосовать за компартию и других призывать к этому. Тогда и посмотрим, что такое сила народа, а не стада, которым мы сейчас являемся.
        NordUral
        1. Стропорез Сегодня, 17:34
          Цитата: NordUral
          А попробуйте голосовать за компартию и других призывать к этому. Тогда и посмотрим, что такое сила народа, а не стада, которым мы сейчас являемся.

          Многоуважаемый Товарищ! Сейчас кандидатура Зюганова ,явно не проходная...., если он пойдёт на компромисс с ПДС НПСР с выдвижением единого кандидата от оппозиции , тогда хоть какие то шансы есть, а так....
          Стропорез
    2. проходящий Сегодня, 16:32
      Это ОПГ называется алигархат! И наш гарант соблюдает их интересы, благодаря ему же мы все "лучше" и "лучше" живем в капитализме
      проходящий
  4. Антианглосакс Сегодня, 16:15
    И когда уже этот смердящий навоз - госдума, правительство и другие властные структуры инициируют закон о конституционном собрании и смене поганых статей колониальной конституции, написанной под диктовку омерзикосовской швалью? Доколе? Сейчас у едреносроссов богатое большинство в парламенте, а эти алчные мерзавцы даже тему такую не поднимают! Вот где самые лютые враги России и русского народа засели - в Кремле! От них вся эта пакость идёт с образованием. Беру периодически учебники истории у сына... Собственно, и в руки эту лживою мерзость брать противно, а от тех дряней, которые наваяли такую гнусность надо избавляться любыми методами!
    Антианглосакс
    1. проходящий Сегодня, 16:28
      Ага, они в гос. дуре не затем собираются ,чтоб для населения что то делать. У них дела по важнее-налоги поднять,проконтролировать автоматический рост цен на газ и электричество, а да объяснить всем как выгодно для экспортеров высокий курс бакса , а что население беднеет пофиг
      проходящий
    2. Курсант Сегодня, 16:41
      Не только учебники вызывают негатив , но и некоторые телепередачи на исторические темы .
      Курсант
    3. NordUral Сегодня, 17:17
      Эти - НИКОГДА! Это их власть, это их страна! И мы рабы-недоумки. Ладно, во второй половине 80-х нам задурили головы, нагло обманув. Но сейчас неужели не видно, куда падаем? Пора бы уже понять.
      NordUral
  5. Стропорез Сегодня, 16:39
    С большим уважение отношусь к Евгению Спицину.
    Благодарю за новый учебник истории и за снятый совместно с К.Семиным фильм "Последний звонок ".
    Рекомендую коллегам.
    Стропорез
  6. Tektor Сегодня, 16:43
    Нужно как-то объяснить Николаю, который с дрожью в голосе поведал собравшимся в Бундестаге потомкам нацистов о тяжёлой судьбе нацистского ефрейтора Георга Йохана Рау, что, если бы этот ефрейтор выжил, то мальчик Коля так бы на свет и не появился. Это был вопрос о выживании нашего рода, общего с Колей.
    Tektor
    1. NordUral Сегодня, 17:20
      Это кто из "нашей" власти будет объяснять и Коле, и девочкам, что там так же кощунственно вещали о страданиях захватчиков? Нам надо честно признаться себе, что во власти в стране враги народа. И делать выводы.
      NordUral
  7. 1536 Сегодня, 17:14
    Похоже, что своими "откровениями" и комментариями срывают так тщательно готовившуюся "спецоперацию". Хватит этих обсуждений, надоело. Что сделано, то сделано. Надо думать о будущем.
    1536
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