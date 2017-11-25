Вооружаются, чтобы сдаться

Малайзию и Бруней объединяют географическое положение и нефть как главный источник доходов. И еще у них на двоих один общий враг, точнее – соперник.Малайзия состоит из двух изолированных частей – на Малаккском полуострове и на Калимантане. Это монархия. Располагая значительными запасами нефти, страна на доходы от экспорта создала достаточно мощные ВС и пытается строить собственный ВПК. Ранее оружие приобреталось в основном в США и Великобритании, но сейчас закупки диверсифицированы. Среди поставщиков значится и Россия, а также Бразилия, Китай, Корея, Турция, ЮАР, европейские страны.Сухопутные войска включают четыре дивизии и две отдельные бригады. Дивизии: 1-я (штаб – в Кучине, в ее составе 3, 5, 9-я бригады), 2-я (Пенанг, 2, 6, 8-я бригады), 3-я (Малакка, 1, 4, 7-я бригады), 4-я (Куала-Лумпур, 11, 12-я бригады). Бригады: 10-я воздушно-десантная (Малакка), 21-я ССО (Мерсинг). Имеется стратегический резерв в составе трех полков (22, 51-й артиллерийские, 71-й связи). 1-я дивизия дислоцирована на Калимантане, остальные соединения – на Малаккском полуострове.Танковый парк насчитывает 48 польских PT-91M (вариант советского Т-72) и 26 английских легких «Скорпион-90». Имеется около 400 БРМ: 140 французских AML-60/90, 92 английских «Феррет», 162 бельгийских «Сибмас» AFSV-90. Кроме того, полиция располагает 20 английскими БРМ «Шорланд». На вооружении состоят 103 южнокорейских БМП К-200А. Из тысячи БТР больше всего (315) немецких «Кондоров». Новейших собственных «Джемпита», строящихся по турецкой лицензии, сейчас 80, а будет 257. Есть американские (V-150 и V-100, общим числом 238), турецкие (ACV300 «Аднан» – 164 единицы), шведские (Bv-206 – 80), английские и французские машины. В артиллерии: 184 буксируемых орудия (110 итальянских М-56, 40 американских M102A1, 22 южноафриканских G-5, 12 английских FH-70), до 250 минометов, 36 бразильских РСЗО «Астрос-2». ПТРК: 26 «Бактар Шикан» (китайские HJ-8), 24 шведских «Эрикс», 18 российских «Метис». В войсковой ПВО: 15 английских ЗРК «Джернас» («Рапира»), более 100 ПЗРК (в том числе 40 российских «Игла-1», 48 английских «Старберст», а также пакистанские «Анза», китайские QW-1 и FN-6), 52 зенитных орудия (36 шведских L40/70, 16 швейцарских GDF-005).В армейской авиации: 11 итальянских многоцелевых вертолетов А-109LOH, американские S-61А и AS-61N (27 и 2). В авиации полиции: 21 легкий самолет (3 «Цессна-206», 6 «Цессна-208», 4 «Цессна-172», 3 «Бич-350», 5 РС-6) и 11 вертолетов AS355.ВВС включают три авиадивизии – 1, 2-ю и учебную.На вооружении 18 новейших российских истребителей-бомбардировщиков Су-30МКМ и 15 истребителей МиГ-29Н (в том числе 2 УБ), американские F/A-18D и старые F-5 (по 8). В строю 5 разведывательных самолетов (3 «Бич-200Т», 2 RF-5E) и 4 заправщика КС-130Н. Транспортники: американские С-130Н (10), «Бич-350» (3), «Фалкон-900» и «Боинг-737» (по 1), 7 испанских CN-235М, канадский «Бомбардье-700», голландский F-28, европейские А319 и 4 А400М (по 1). Учебные самолеты: 18 английских «Хок» (5 Мk108, 13 Мk208), итальянские МВ339 и MD3-160 (всего 20), до 53 швейцарских РС-7. «Хоки» и МВ339 могут использоваться как легкие штурмовики. Парк многоцелевых и транспортных вертолетов включает 4 российских Ми-17, но по большей части состоит из французских (SA316, SA365N), итальянских (А-109, AW139) и европейских (ЕС725, ЕС120) машин.ВМС Малайзии имеют 2 новейшие ПЛ «Абдул Разман» (французские «Скорпен»), 10 фрегатов (2 «Лекью» английской постройки, 2 «Кастури» и 6 «Кедах» немецкой постройки), 4 итальянских корвета «Лаксамана», 4 тральщика «Махамиру» (итальянские «Леричи»), 8 ракетных (по 4 «Пердана»/французские «Комбатант-2» и «Хандалан»/шведские «Спика»), 6 сторожевых («Джерун»/немецкие «Ларссен-45» местной постройки и английские «Крис») 19 десантных (2 собственных «Шри Тига», 17 шведских СВ-90) катеров. Кроме того, до 100 патрульных кораблей и катеров – в морской полиции.В морской авиации: 6 английских противолодочных вертолетов «Супер Линкс» и 6 французских многоцелевых AS555. За авиацией морской полиции числятся 3 французских вертолета AS365 и 3 итальянских AW139, а также 2 канадских патрульных самолета CL-415МР. В состав ВМС входит полк морского спецназа.Микроскопическое государство Бруней на острове Калимантан получило независимость от Великобритании в 1984 году. Гранича только с Малайзией и входя в АСЕАН, в военном плане султанат продолжает ориентироваться на бывшую метрополию. Благодаря значительным запасам нефти страна обладает большими финансовыми ресурсами, но из-за малой численности населения неспособна создать серьезные ВС.Сухопутные войска включают 3 пехотных батальона и один поддержки (в составе инженерного и разведывательного эскадронов). Легкий пехотный батальон и 2 батальона гуркхов считаются резервными.На вооружении имеется 16 английских легких танков «Скорпион», 37 французских БТР VAB-VTT и 8 вспомогательных машин на их базе, 24 английских миномета L16. ВВС состоят из 4 эскадрилий, но боевых самолетов не имеют. Условно таковым можно считать 1 базовый патрульный CN-235М индонезийского производства. Имеется до 4 швейцарских учебных самолетов РС-7 и более 40 вертолетов (1 «Белл-214», до 6 «Белл-206», до 12 «Белл-212», до 18 S-70, до 7 Во-105). В ВВС числятся 3 пассажирских лайнера (европейский А340, американские «Боинг-747» и «Боинг-767»), предназначенных для перевозки султана и его семьи. Наземная ПВО включает 12 английских ЗРК «Рапира» и 72 французских ПЗРК «Мистраль».ВМС имеют в составе 4 ракетных (типа «Даруссалам»), 7 сторожевых (4 «Итджихад», 3 «Первира»), 24 патрульных и 4 десантных катера.В Брунее дислоцированы контингенты Великобритании (батальон гуркхов, 3 вертолета) и Сингапура (учебные подразделения, вертолеты AS332).Как Малайзия, так и Бруней вовлечены в спор с Китаем за острова Спратли, но противостоять НОАК заведомо неспособны, потому будут вынуждены либо договариваться с Пекином, либо сдаться. Разумеется, они склоняются к первому варианту. Тесные отношения с США и тем более с Великобританией защиты от Китая нисколько не гарантируют. Англосаксам даже в голову не придет умирать за далекие азиатские страны.