Сирия - это цветочки: будущая война на Ближнем Востоке будет для него последней

Израиль повышает градус напряженности. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил о намерениях Ирана разместить в Сирии армейские подразделения на постоянной основе. Официальный Тель-Авив пригрозил, что в случае отсутствия международной поддержки по данному вопросу, Израиль готов предпринять «определенные действия» в одиночку и не позволить Исламской республике получить ядерное оружие и закрепиться в непосредственной близости от еврейского государства.











