21:03 22 ноября

Сирия - это цветочки: будущая война на Ближнем Востоке будет для него последней

Израиль повышает градус напряженности. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил о намерениях Ирана разместить в Сирии армейские подразделения на постоянной основе. Официальный Тель-Авив пригрозил, что в случае отсутствия международной поддержки по данному вопросу, Израиль готов предпринять «определенные действия» в одиночку и не позволить Исламской республике получить ядерное оружие и закрепиться в непосредственной близости от еврейского государства.




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Комментарии 6

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  1. Victor_B Сегодня, 17:15
    И кладут с прибором на мнение "мировой общественности", ООН, России и прочих Спортлото.
    Мал клоп, да вонюч!
    Victor_B
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:18
    Грубить не надо.Можно нарваться.Израиль давно уже пытается себя самого убить.Видать,скоро увидим развязку.,блин.Чего хотят?Мир им не завоевать,а в конфронтации вечно быть-так это писец придёт.Никаких ресурсов не хватит.Просто -задушат.Пока-смейтесь.Скоро и плакать не сможете.
    ВЕРЕСК
    1. Krasnodar Сегодня, 17:29
      Цитата: ВЕРЕСК
      Грубить не надо.Можно нарваться.Израиль давно уже пытается себя самого убить.Видать,скоро увидим развязку.,блин.Чего хотят?Мир им не завоевать,а в конфронтации вечно быть-так это писец придёт.Никаких ресурсов не хватит.Просто -задушат.Пока-смейтесь.Скоро и плакать не сможете.

      Израиль уже 70 лет живет в конфликте и дела там все лучше. И это практически без ресурсов.
      У арабов наоборот.
      А писец там может прийти только изнутри.
      Пока не видно :)
      Krasnodar
    2. Safer Сегодня, 18:17
      Цитата: ВЕРЕСК
      Никаких ресурсов не хватит.

      О каких ресурсах речь? Финансовые ресурсы не имеют военного значения без ресурса живой силы. Имеем соотношение 8 к 1 в пользу Ирана. Меньше даже. Согласен с вашем мнением.
      Safer
  3. unignm Сегодня, 18:04
    у Израиля подгорает гггг
    unignm
  4. Oleg7700 Сегодня, 19:16
    http://www.bits.de/frames/newd.htm из Берлина, с немецкого, смысл: "строящаяся для Израиля шестая подлодка "Дакар" типа Dolphin-2AIP, оснащена вертикальной пусковой установкой, Vertical Multi-Purpose Lock (VMPL) содержащей 6-7 крылатых или баллистических ракет с яд/т.яд боеголовкой. Следующие три ПЛ, по которым уже заключено межправительственное соглашение, будут иметь мин. два таких блока". Стоимость каждой лодки 630-640 млн. евро (730-740 млн. долл из которых 28.5% немецкая субсидия"
    Oleg7700
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