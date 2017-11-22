20:57 22 ноября

Плотницкий влип: что случилось в ЛНР?

Вчера в Луганск вошла огромная колонна бронетехники. Официальные источники заявляют, что это Республиканская гвардия ДНР, которая была привлечена для поддержания порядка в столице ЛНР. Как сообщают источники на местах, глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий попытался уволить назначенных Москвой чиновников. В ответ на это все окружение Плотницкого было арестовано.




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Комментарии 9

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:28
    После известных расстрелов а по сути убийств известных командиров ополчения ЛНР потерял к Плотницкому всяческое доверие.
    Пожелаю ополченцам ЛНР поскорее преодолеть эту смуту...ничего хорошего она республике не принесет.
    Тот же ЛЕХА
    1. собаковод Сегодня, 17:43
      Кто-нибудь компетентный в этом вопросе! Поделитесь достоверной информацией!
      собаковод
      1. п-к Опарышев Сегодня, 20:08
        Найдёшь в Новости новороссии и Антимайдане.Там всё есть.
        п-к Опарышев
  2. VadimSt Сегодня, 17:57
    Блин! А вот вся шобла ОБСЕ, кроме восьми грузовиков, двух БТР и нескольких десятков легковушек, больше ничего не видала!
    И кто эти - официальные источники?
    VadimSt
    1. avt Сегодня, 19:15
      Цитата: VadimSt
      И кто эти - официальные источники?

      Так ить БЛОГЕР ! Это покруче чем
      Цитата: VadimSt
      официальные источники

      bully bully
      avt
  3. unignm Сегодня, 18:01
    а по мне так совсем на оборот
    unignm
  4. п-к Опарышев Сегодня, 18:53
    Жаба совсем потерял чувство реальности и уже давно.Продавать должности администрации укропскому олигарху и нагло надеяться,что это сойдёт с рук!Конечно не сам,а через подругу.Убийство командиров не доказано,но народ не обманешь.Видимо такие же предатели есть и в российской элите,по этому и не замечались раньше художественные исполнения змеиного клубка.Надеюсь придут настоящие люди к власти.
    п-к Опарышев
  5. Евродав Сегодня, 19:03
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    После известных расстрелов а по сути убийств известных командиров ополчения ЛНР потерял к Плотницкому всяческое доверие.
    Пожелаю ополченцам ЛНР поскорее преодолеть эту смуту...ничего хорошего она республике не принесет.

    Да конечно, именно так! А не хотят они обратно? Как ДНР не страдают... Думаем дальше...
    Евродав
  6. Евродав Сегодня, 19:04
    Цитата: собаковод
    Кто-нибудь компетентный в этом вопросе! Поделитесь достоверной информацией!

    Слава Богу, здравомыслящий коллега! Владыка Ситх, ты где?
    Евродав
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