Плотницкий влип: что случилось в ЛНР?

Вчера в Луганск вошла огромная колонна бронетехники. Официальные источники заявляют, что это Республиканская гвардия ДНР, которая была привлечена для поддержания порядка в столице ЛНР. Как сообщают источники на местах, глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий попытался уволить назначенных Москвой чиновников. В ответ на это все окружение Плотницкого было арестовано.











