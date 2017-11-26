«Танки Ламанша» - Т-80 снова в строю
Одним из главных военных козырей СССР и, соответственно, всего Варшавского договора, помимо советского ракетно-ядерного щита, были бронированные армады, развернутые в Западной группе войск (на вооружении которой было пять тысяч танков и более 10 тысяч БТР и БМП), способные в кратчайшие сроки проломить оборону стран НАТО, и рассечь континент танковыми клиньями.
Однако в свете развала Восточного блока и разрушения Советского Союза, и приведшего к этим событиям «нового мышления» решение такого рода задач для наших Вооруженных Сил сочли неактуальным. И грозные боевые машины, внушавшие ужас нашим врагам ржавели никому не нужные под дождем и снегом на «танковых кладбищах».
Впрочем, помимо этих трагических памятников предательства национальных интересов, осталось и немало советской техники новой и после капитального ремонта на складах длительного хранения. Ее как морально устаревшую приговорили к утилизации, и была принята соответствующая федеральная целевая программа. ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» предполагала демонтаж и последующую переработку около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения и высвободившегося после сокращения вооруженных сил и, как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения.
Однако складывающаяся в мире ситуация и совершенно открыто высказываемые в адрес нашей страны угрозы внесли серьезные коррективы в эти планы. Как заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко, в связи с тревожной международной обстановкой и увеличением объема боевой подготовки Российской Армии, утилизации будет подлежать только 4000 бронемашин. Остальные будут модернизированы – часть поступит в ВС России, часть пойдет на экспорт в союзные страны в рамках военно-технического сотрудничества.
«Бронестаричкам» меняют двигатели и оснащают «Ареной–Э»
Как отметил Александр Шевченко, в последнее время появились новые технические и технологические решения по глубокой модернизации устаревшей техники и превращению ее в современные образцы. И это действительно так. Например, ОАО «Муромтепловоз» разработал технологии модернизации, большинства образцов легкой советской бронетехники – ПТ-76, БТР 60-70-80, БТР-50 и БМП-1. А на базе МТЛБ создан целый комплекс боевых машин различного назначения. Свои способы модернизации техники предлагает тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП), группа компаний Metapol (Россия, Беларусь и Словакия), разработавшие боевые модули для БТР и БМП. Собственно в рамках модернизации идет замена бензиновых двигателей (как на БРДМ и БТР-60) на дизельные, увеличение их мощности, замена боевой части и усиление вооружения, установка тепловизионных и ночных прицелов, новейших систем связи, усиление защитного комплекса, в том числе и системами активной защиты, вроде «Арены-Э», и даже установка автоматических боевых модулей. Очень часто, от первоисточника остается только корпус и ходовая часть. Но, даже этот подход позволяет не только сэкономить значительные средства, и ускорить процесс перевооружения, но и резко повысить количество брони в войсках. Между прочим, большинство вариантов модернизированной техники прошли боевые испытания в условиях локальных конфликтов, в том числе в Сирии, и показали оправданность и успешность такого подхода. По сути дела, речь идет уже о совершенно новой, современной технике, с радикально улучшенными боевыми характеристиками.
Т-80 может работать практически на любой «горючке»
Модернизируют не только легкую технику. Сегодня известно, что для Вооруженных Сил будут модернизированы «танки первого удара» - Т-80. Эти машины с уникальными газотурбинными двигателями, способные идти со скоростью 70 км в час, создавались для прорыва обороны НАТО и броска к Ла-Маншу. Силовая установка Т-80 может работать практически на любой «горючке», от мазута до бензина, которую танкисты могли добыть где угодно – на АЗС, железнодорожной станции, в порту, даже на аэродроме.
Минобороны и Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» уже сформулировали требования к новому облику «реактивного» танка Т-80 (так его прозвали из-за характерного звука работы двигателя, напоминающего тот, что издает реактивный самолет). Он получит динамическую броню, активную защиту, новый прицельный комплекс, автомат сопровождения целей, а также боеприпасы повышенного могущества. И, что немаловажно – топливную экономичность. Напомним, что расход топлива у немодернизированного Т-80 достигает 8 литров на километр, что в 2-4 раза больше, чем у Т-90. В новом варианте, расход будет значительно снижен. Долгосрочный контракт на модернизацию был подписан на выставке-форуме «Армия-2017». И «Омсктрансмаш» начинает работу по приданию нового облика «танку Ламанша». По мнению специалистов, через эту программу может пройти до 3500 этих машин.
Как мы видим, провокационная и агрессивная политика Запада вызывает к новой жизни его главные кошмары периода Холодной войны, подзабытые сегодня. Бронированные армады, внушавшие ужас Европе, возвращаются на западные рубежи нашей Родины, наглядно показывая, что оборона России не будет пассивной.
Источники информации:
https://vpk-news.ru/articles/39950
Автор: Борис Джерелиевский
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