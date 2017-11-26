«Танки Ламанша» - Т-80 снова в строю

Одним из главных военных козырей СССР и, соответственно, всего Варшавского договора, помимо советского ракетно-ядерного щита, были бронированные армады, развернутые в Западной группе войск (на вооружении которой было пять тысяч танков и более 10 тысяч БТР и БМП), способные в кратчайшие сроки проломить оборону стран НАТО, и рассечь континент танковыми клиньями.Однако в свете развала Восточного блока и разрушения Советского Союза, и приведшего к этим событиям «нового мышления» решение такого рода задач для наших Вооруженных Сил сочли неактуальным. И грозные боевые машины, внушавшие ужас нашим врагам ржавели никому не нужные под дождем и снегом на «танковых кладбищах».Впрочем, помимо этих трагических памятников предательства национальных интересов, осталось и немало советской техники новой и после капитального ремонта на складах длительного хранения. Ее как морально устаревшую приговорили к утилизации, и была принята соответствующая федеральная целевая программа. ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» предполагала демонтаж и последующую переработку около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения и высвободившегося после сокращения вооруженных сил и, как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения.Однако складывающаяся в мире ситуация и совершенно открыто высказываемые в адрес нашей страны угрозы внесли серьезные коррективы в эти планы. Как заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко, в связи с тревожной международной обстановкой и увеличением объема боевой подготовки Российской Армии, утилизации будет подлежать только 4000 бронемашин. Остальные будут модернизированы – часть поступит в ВС России, часть пойдет на экспорт в союзные страны в рамках военно-технического сотрудничества.Как отметил Александр Шевченко, в последнее время появились новые технические и технологические решения по глубокой модернизации устаревшей техники и превращению ее в современные образцы. И это действительно так. Например, ОАО «Муромтепловоз» разработал технологии модернизации, большинства образцов легкой советской бронетехники – ПТ-76, БТР 60-70-80, БТР-50 и БМП-1. А на базе МТЛБ создан целый комплекс боевых машин различного назначения. Свои способы модернизации техники предлагает тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП), группа компаний Metapol (Россия, Беларусь и Словакия), разработавшие боевые модули для БТР и БМП. Собственно в рамках модернизации идет замена бензиновых двигателей (как на БРДМ и БТР-60) на дизельные, увеличение их мощности, замена боевой части и усиление вооружения, установка тепловизионных и ночных прицелов, новейших систем связи, усиление защитного комплекса, в том числе и системами активной защиты, вроде «Арены-Э», и даже установка автоматических боевых модулей. Очень часто, от первоисточника остается только корпус и ходовая часть. Но, даже этот подход позволяет не только сэкономить значительные средства, и ускорить процесс перевооружения, но и резко повысить количество брони в войсках. Между прочим, большинство вариантов модернизированной техники прошли боевые испытания в условиях локальных конфликтов, в том числе в Сирии, и показали оправданность и успешность такого подхода. По сути дела, речь идет уже о совершенно новой, современной технике, с радикально улучшенными боевыми характеристиками.Модернизируют не только легкую технику. Сегодня известно, что для Вооруженных Сил будут модернизированы «танки первого удара» - Т-80. Эти машины с уникальными газотурбинными двигателями, способные идти со скоростью 70 км в час, создавались для прорыва обороны НАТО и броска к Ла-Маншу. Силовая установка Т-80 может работать практически на любой «горючке», от мазута до бензина, которую танкисты могли добыть где угодно – на АЗС, железнодорожной станции, в порту, даже на аэродроме.Минобороны и Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» уже сформулировали требования к новому облику «реактивного» танка Т-80 (так его прозвали из-за характерного звука работы двигателя, напоминающего тот, что издает реактивный самолет). Он получит динамическую броню, активную защиту, новый прицельный комплекс, автомат сопровождения целей, а также боеприпасы повышенного могущества. И, что немаловажно – топливную экономичность. Напомним, что расход топлива у немодернизированного Т-80 достигает 8 литров на километр, что в 2-4 раза больше, чем у Т-90. В новом варианте, расход будет значительно снижен. Долгосрочный контракт на модернизацию был подписан на выставке-форуме «Армия-2017». И «Омсктрансмаш» начинает работу по приданию нового облика «танку Ламанша». По мнению специалистов, через эту программу может пройти до 3500 этих машин.Как мы видим, провокационная и агрессивная политика Запада вызывает к новой жизни его главные кошмары периода Холодной войны, подзабытые сегодня. Бронированные армады, внушавшие ужас Европе, возвращаются на западные рубежи нашей Родины, наглядно показывая, что оборона России не будет пассивной.