«Танки Ламанша» - Т-80 снова в строю



Одним из главных военных козырей СССР и, соответственно, всего Варшавского договора, помимо советского ракетно-ядерного щита, были бронированные армады, развернутые в Западной группе войск (на вооружении которой было пять тысяч танков и более 10 тысяч БТР и БМП), способные в кратчайшие сроки проломить оборону стран НАТО, и рассечь континент танковыми клиньями.

Однако в свете развала Восточного блока и разрушения Советского Союза, и приведшего к этим событиям «нового мышления» решение такого рода задач для наших Вооруженных Сил сочли неактуальным. И грозные боевые машины, внушавшие ужас нашим врагам ржавели никому не нужные под дождем и снегом на «танковых кладбищах».


Впрочем, помимо этих трагических памятников предательства национальных интересов, осталось и немало советской техники новой и после капитального ремонта на складах длительного хранения. Ее как морально устаревшую приговорили к утилизации, и была принята соответствующая федеральная целевая программа. ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» предполагала демонтаж и последующую переработку около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения и высвободившегося после сокращения вооруженных сил и, как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения.

Однако складывающаяся в мире ситуация и совершенно открыто высказываемые в адрес нашей страны угрозы внесли серьезные коррективы в эти планы. Как заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко, в связи с тревожной международной обстановкой и увеличением объема боевой подготовки Российской Армии, утилизации будет подлежать только 4000 бронемашин. Остальные будут модернизированы – часть поступит в ВС России, часть пойдет на экспорт в союзные страны в рамках военно-технического сотрудничества.

«Бронестаричкам» меняют двигатели и оснащают «Ареной–Э»

Как отметил Александр Шевченко, в последнее время появились новые технические и технологические решения по глубокой модернизации устаревшей техники и превращению ее в современные образцы. И это действительно так. Например, ОАО «Муромтепловоз» разработал технологии модернизации, большинства образцов легкой советской бронетехники – ПТ-76, БТР 60-70-80, БТР-50 и БМП-1. А на базе МТЛБ создан целый комплекс боевых машин различного назначения. Свои способы модернизации техники предлагает тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП), группа компаний Metapol (Россия, Беларусь и Словакия), разработавшие боевые модули для БТР и БМП. Собственно в рамках модернизации идет замена бензиновых двигателей (как на БРДМ и БТР-60) на дизельные, увеличение их мощности, замена боевой части и усиление вооружения, установка тепловизионных и ночных прицелов, новейших систем связи, усиление защитного комплекса, в том числе и системами активной защиты, вроде «Арены-Э», и даже установка автоматических боевых модулей. Очень часто, от первоисточника остается только корпус и ходовая часть. Но, даже этот подход позволяет не только сэкономить значительные средства, и ускорить процесс перевооружения, но и резко повысить количество брони в войсках. Между прочим, большинство вариантов модернизированной техники прошли боевые испытания в условиях локальных конфликтов, в том числе в Сирии, и показали оправданность и успешность такого подхода. По сути дела, речь идет уже о совершенно новой, современной технике, с радикально улучшенными боевыми характеристиками.

Т-80 может работать практически на любой «горючке»

Модернизируют не только легкую технику. Сегодня известно, что для Вооруженных Сил будут модернизированы «танки первого удара» - Т-80. Эти машины с уникальными газотурбинными двигателями, способные идти со скоростью 70 км в час, создавались для прорыва обороны НАТО и броска к Ла-Маншу. Силовая установка Т-80 может работать практически на любой «горючке», от мазута до бензина, которую танкисты могли добыть где угодно – на АЗС, железнодорожной станции, в порту, даже на аэродроме.

Минобороны и Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» уже сформулировали требования к новому облику «реактивного» танка Т-80 (так его прозвали из-за характерного звука работы двигателя, напоминающего тот, что издает реактивный самолет). Он получит динамическую броню, активную защиту, новый прицельный комплекс, автомат сопровождения целей, а также боеприпасы повышенного могущества. И, что немаловажно – топливную экономичность. Напомним, что расход топлива у немодернизированного Т-80 достигает 8 литров на километр, что в 2-4 раза больше, чем у Т-90. В новом варианте, расход будет значительно снижен. Долгосрочный контракт на модернизацию был подписан на выставке-форуме «Армия-2017». И «Омсктрансмаш» начинает работу по приданию нового облика «танку Ламанша». По мнению специалистов, через эту программу может пройти до 3500 этих машин.

Как мы видим, провокационная и агрессивная политика Запада вызывает к новой жизни его главные кошмары периода Холодной войны, подзабытые сегодня. Бронированные армады, внушавшие ужас Европе, возвращаются на западные рубежи нашей Родины, наглядно показывая, что оборона России не будет пассивной.
Источники информации:
https://vpk-news.ru/articles/39950
Автор: Борис Джерелиевский
Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций
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Комментарии 24
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  1. Michael67
    Michael67     Сегодня, 07:40
    Правильное решение. Хозяйское.
    Жаль, что с эсминцами 956-го проекта в своё время так не решили.
    1. Геркулесыч
      Геркулесыч     Сегодня, 08:00
      Так для них нету движков, а переделать отсек под другой тип, та же проблема -вообще нету турбин, и неизвестно когда появится! Мы вон дизеля только начали создавать, недостроенные корветы индусам продаем из за проблем с силовыми установками. ...
      1. Michael67
        Michael67     Сегодня, 08:08
        Так законсервируйте до срока! Зачем пилить? Корпусам ещё лет 30 ходить. С такой-то мореходностью.
        Тема, конечно, о Т-80.
        Извините. Эсминцы жалко.
        1. ДэнСабака
          ДэнСабака     Сегодня, 10:04
          кстати, по теме: что то, ничего не слышно о Т-80, которые Россия должна выкупить у Северной Кореи....
          1. VadimSt
            VadimSt     Сегодня, 10:44
            Не у северной, а у южной
            1. ДэнСабака
              ДэнСабака     Сегодня, 10:47
              прошу пардону.... не проснувшись написал.... естественно Северной, Республики Корее....
              1. Ил-18
                Ил-18     Сегодня, 10:55
                Передумали южнокорейцы.
                1. ДэнСабака
                  ДэнСабака     Сегодня, 10:57
                  чё так?.... родные "Пантеры" их не устраивают?...
                  откуда, кстати, инфа, что передумали?
                  1. Ил-18
                    Ил-18     Сегодня, 11:30
                    как-то так.
  2. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 08:07
    Как всегда -"будет " , "создадим " , "построим "!А как с финасированием, "Денег нет, но вы держитесь "? fool От продажи нефти каждую неделю страна получает миллиарды долларов прибыли, а бюджет принят дефецитным! Вместо того чтобы прибыль от нефти пустить на развитие экономики, бизнеса, социалку, прибыли ложатся в кубышку -по сути запад, врагов своих финансируем, а для страны бабла нетути! Так что и эти планы тоже будут похоронины, не будет реконструкции техники, запад нам не даст наши же деньги на нашу же оборону.
    1. Michael67
      Michael67     Сегодня, 08:12
      Поживём - увидим.
      Решение есть. Оно озвучено.
      Чего сразу хороните?
  3. BORMAN82
    BORMAN82     Сегодня, 09:23
    расход топлива у немодернизированного Т-80 достигает 8 литров на километр, что в 2-4 раза больше, чем у Т-90.

    На Т-90 движок от скутера установили? belay
    1. VadimSt
      VadimSt     Сегодня, 10:45
      Не, вам на "Гюрзу" поставили!
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок     Сегодня, 09:34
    Очень своевремегное и правильное решение! Мне всегда нравились Т-80. Сумасшедшая динамика. Пушки вполне современные. А 4000 танков "Ла-Манша" - "плачь Европа"! Что они такому количеству танков противопоставлять будут? Тактическую авиацию под "Торы" и "Панцири" подставлять?
  5. andrewkor
    andrewkor     Сегодня, 09:39
    История совершила очередной оборот! Снова на вооружении ,как в СССР, у России три разных ОБТ:Т-80 газотурбинный, Т-90 с "внуком" В-2,Т-14 с А-85!Во истину такое может себе позволить только Супердержава! Снаряда хоть подходят дркг к другу? С другой стороны- а куда деваться: Враг у ворот!
    1. VadimSt
      VadimSt     Сегодня, 10:55
      Не важно, лакированная бита или штакетник, у меня в руках. Главное, что ними можно прилично настучать по голове!
    2. Ил-18
      Ил-18     Сегодня, 11:10
      Из-за "разносортицы" не стали, наверное, с более старыми танками заморачиваться. Хотя, в свете сирийских событий и других современных войн, я бы еще Т-55 реанимировал. Размеры меньше, пушка по- легче, эксплуатация по-проще, цена подешевле(в т.ч. и на продажу), надежен. Но сколько номенклатуры появится у тыловиков! Хотя с другой стороны, чего на складах ещё лежит, можно сказать бесплатно, тоже аргумент в пользу и разносортицы. С учётом, что вместо тысяч амбарных книг можно одной флэшкой обойтись ныне.
    3. sabakina
      sabakina     Сегодня, 11:16
      В ВОВ на лёгкие танки автомобильные движки ставили. Главное, чтобы было чем воевать. Ну, и простота изготовления, а значит скорость. В нынешнее время главное, чтобы было из чего стрелять, а там пусть будет хоть 10 ОБТ.
  6. tchoni
    tchoni     Сегодня, 09:42
    Убейте меня об стену, но я непонимаю ЗАЧЕМ держать на вооружении три типа танков близких по своим ттх и характеристикам? У нас и так пересортица уже зашкаливает.... с этим оружейным бумом. и бмп - аж три вида, а в перспективе - пять. Бмд - там сам чорт ногу сломит. Бтр -тут с учетом новых Ба и тайфунов - ужас. Плюс арктическая техника - жопа
    1. ДэнСабака
      ДэнСабака     Сегодня, 10:03
      НУ, НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЖЕ.....
    2. VadimSt
      VadimSt     Сегодня, 10:57
      Цитата: tchoni
      Убейте меня об стену, но я непонимаю ЗАЧЕМ держать на вооружении три типа танков близких по своим ттх и характеристикам?
      Можно подумать, что купив новый айфон, ты собираешь все остальные "телефоны" в доме и несешь на мусоросборник!
    3. sabakina
      sabakina     Сегодня, 11:18
      Цитата: tchoni
      Убейте меня об стену,

      Простите, каким местом желаете?
  7. Монархист
    Монархист     Сегодня, 10:36
    У хорошего хозяина для всего найдётся применение. А Т80 танк еще новый,но из-за своей" прожорливости"оказался лишним. В "Военной программе" несколько лет назад говорили,что двигатель Т 80очень капризный.
    Если с модернизацией 80 тки я согласен,а БТР60 или БТР70 мне представляется несколько спорным: хорошие машины для своего времени,а сейчас есть БТР80 и лучше те деньги потратить на модернизацию 80-го . Хотя если посмотреть на американцев,а у них есть чему учиться, тогда действительно есть смысл их причепурить и на базар.
    В этой связи я вспомнил пару примеров"американского" подхода. У нас в селе жил "ушлый"цыган,он посматривал,что люди выбрасывают: велосипедная цепь порвалась,а он ее подобрал,соединил , сказал и продал. Бензопила"Дружба", возможно, кто-то помнит,к ней в дифците была режущая цепь,а цыгана" сват,брат,со склада"спионерил"для меня,но так и быть тебе отдам за"чирик",а он эту цепь на мастике подобрал и чуть-чуть" причепурил". Или другой пример: 1997 я лазил на" толчке" и видел : мужичек ржавый молоток "реставрирывал"- покрывал тонким слоем" кузбасс-лака" и новый молоток
    1. sabakina
      sabakina     Сегодня, 11:22
      Тёзка, мне кажется, всё же лучше сидеть в БТР-60-70, чем в "ДжихадТойоте".