Розовые кроссовки северокорейского терроризма. Срочно бегите за пробиркой...

Северокорейские спецслужбы причастны к убийству сводного брата Ким Чен Ына в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Северокорейские хакеры провели несколько кибератак, нанесших серьёзный ущерб. Эти деяния оценены как террористические акты.

В США накануне был опубликован список стран, которые, как утверждают американские власти, являются спонсорами терроризма. Список, на удивление, короток. А ещё, может быть куда более удивительно то, что список можно просматривать как сверху снизу вверх, так и снизу вверх, но в любом случае в нём не обнаруживают сами Соединённые Штаты Америки...Итак, кого же самая исключительная и особенная нация на Земле записала в финансисты и пособники международных террористических организаций?На первом месте в американском «чёрном» списке – КНДР. Можно долго чесать лоб или затылок в недоумении, но яснее от того, в каком же именно ракурсе Ким Чен Ын поддерживает международный терроризм, точно не станет. Американские «партнёры» пытаются объяснить, по каким же критериям Северная Корея угодила в новый американский список, да ещё и оказалась на первом месте.Объяснение разбито на две части, первая из которых выглядит следующим образом:Казалось бы, а причём здесь международные террористические организации?.. Или США готовы объявить «международной террористической организацией» северокорейский комитет национальной безопасности, если учесть, что именно на него Вашингтон старается «перевести стрелки».В любом случае просто дух захватывает от заботы Соединённых Штатов по отношению к судьбе родственников северокорейского лидера. Странно, что в списке «смертных грехов Северной Кореи» не содержится заявлений о том, как Ким Чен Ын «из личного 120-мм миномёта на заднем дворе резиденции расстрелял дядю, тётю её внучатого племянника и вообще всю родню до энного колена, затем скормил останки собакам, которых впоследствии съел сам за ужином».Вот это был бы мощный репортаж для CNN...Вторая часть «доказательств» того, что Северная Корея – «главный спонсор международного терроризма» представлена следующим образом:Аж "несколько!" Да уж. Это не какие-то там иорданские или саудовские боевики-эмиссары, которые планировали и осуществляли теракты против сотен граждан России. Это ж куда страшнее, ибо взломали механизм выставления кеглей в боулинг-клубе в 500 м от Пентагона...Ну, как вы поняли, о доказательствах того, что ущерб наносили именно северокорейские хакеры, спрашивать у исключительной нации нельзя – ибо все, кто поинтересуется, рискует автоматически оказаться в списке чумазых и недалёких прихвостней тоталитарного северокорейского режима. Сказано, что ущерб нанесли северокорейские хакеры – значит, принять на веру или зарубить на носу.То есть, по американской логике, если в какой-либо стране на бескрайних интернет-просторах действует хакер, наносящий кому-либо ущерб материального или морального плана, то страну, на территории которой он находится необходимо тут же записать в число спонсоров международных террористических группировок. Ну так ведь?..Минфин США тут же заявил о том, что после публикации списка, в котором КНДР названа спонсором терроризма, будут введены новые санкционные пакеты: например, блокирование счетов в банках, в которых северокорейские счета могут обнаружиться, а также возможный отзыв «генеральной лицензии» для самих этих банков (если они осуществляют долларовые операции; а ведь они их осуществляют...).Вот теперь, друзья, подскажите, пожалуйста – что-то никак не могу я припомнить, когда Минфин США ввёл хотя бы одну махонькую санкцию в отношении банков, через которые денежные средства прямиком или «сквозь тернии» шли на счета главарей ИГИЛ (* запрещено в России), находящихся таких же банков. Вот действительно не припомню. С десяток раз Россия в Совбезе ООН призывала «партнёров» и «друзей Сирии» нанести самый эффективный удар по международной террористической группировке: просто «забанить» аффилированные счета и дать по макушке обслуживающим им банкам. Россия была готова даже подсказать, через какие западные и ближневосточные финансовые структуры, миллионы долларов шли террористам в качестве «братской» помощи, и через какие структуры террористы получали средства за счёт продажи нефти. Но, вот незадача, деньги продолжали гулять между банковскими счетами, на них продолжали закупать оружие у стран НАТО, автомобильную технику у известного японского производителя – и полный санкционный штиль. Панамское досье увидели все. А игиловского досье нет. Странно...Другое ж дело – КНДР... Вот эти-то точно подлые и кровавые спонсоры терроризма, безжалостно расправившиеся со сводным братом... А потому этот звериный оскал Пхеньяна нужно непременно задавить санкциями.Кстати, КНДР и раньше была в списке «спонсоров». В 2008 году её оттуда вычеркнули, чтобы не смешить людей. И вот теперь Дональд, «русский агент», Трамп, который не своею, конечно же, волею, а токмо под давлением Конгресса и не иначе, сам подписывает документ о том, чтобы КНДР в список вернуть. Вернуть туда, где другие «спонсоры глобального террора» - Иран, Сирия и Судан. Везде «кровавые режимы», а в Судане вдобавок ещё и история проживания в этой стране Усамы бен Ладена. О, ужас! Самого бен Ладена, который где только ни жил – от Саудовской Аравии до Пакистана, где его, как заявляли сами же американцы, и отправил к гуриям спецназ США. Но только ни Саудовская Аравия, ни Пакистан в списке стран-спонсоров терроризма мы с вами не увидим. Нет там и тех, кто породил «Джебхат ан-Нусру» (*запрещена в РФ), «Аль-Каиду» (*) и прочий «Талибан» (*). А вот Пхеньян с Дамаском имеются. С Дамаском!!! который хлебнул от международного террориста столько, что никакими цензурными словами и не опишешь.Нужно предложить Вашингтону со своим списком стран-«пособников международного терроризма» номинироваться на премию «Развесистая клюква года». Победа с большим отрывом обеспечена.А Ким Чен Ын тем временем посетил завод по производству детских кроссовок... Неслыханная террористическая активность!