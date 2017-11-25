Т-84 БМ «Оплот» - танковый «Франкенштейн» Незалежной

Сегодня, когда экономика Украины и весь ее военно-промышленный комплекс находится в состоянии, которое, говоря медицинским языком, можно назвать термальным, ее представители продолжают утверждать, что их страна является одной из ведущих танкостроительных держав мира.В качестве доказательства сего приводится «гордость украинского танкостроения, «лучший танк в мире» Т-84 БМ «Оплот». Не смотря на то, что это «чудо-оружие» принято на вооружении ВСУ еще в 2009 году, в распоряжении «захистников батькивщины» этих машин не густо.Большая часть продукции украинского ВПК традиционно шла на экспорт, и даже с началом войны в Донбассе ситуация не слишком изменилась. Вот и большинство «Оплотов», которые выпускала украинская промышленность, шли на экспорт, несмотря на громкие скандалы, сопровождающие поставки этих машин за рубеж.Знаковый инцидент произошел с экспортом «лучшего в мире танка» Таиланду полтора года назад. Очередная партия из десяти новых украинских танков «Оплот-Т» прибыла на таиландскую военно-морскую базу «Саттахип» 21 мая 2016 года, и в СМИ появились сообщения о недовольстве тайских партнеров Украины.Дело не только в том, что контракт фактически провален, поскольку 49 танков должны были быть переданы покупателю еще три года назад (на тот момент было доставлено только 20 машин). Украинцы так же сорвали сроки поставок боеприпасов к танкам, а сами «Оплоты» вызывают массу претензий по качеству изготовления.Собственно, другого ожидать трудно – ведь «Оплот-Т» в том виде, в котором его получают тайцы, представляет собой не новую машину, а результат «технического каннибализма», для которого в качестве донора выступил старый советский Т-80.То есть из нескольких старых танков собирают один «новый». Речь о глубокой модернизации, как утверждают украинцы, при которой от старой машины берут, скажем, корпус, и наполняют его новыми агрегатами и оборудованием, не идет.Впрочем, это даже не «каннибализм», а скорее «трупоедство», поскольку «новейшие танки», как их именуют украинские СМИ, создаются из останков техники 4-5-й категории хранения. То есть, из того, что находится под открытым небом на «танковом кладбище», поросло травой и просто не было вовремя отправлено на переплавку.По сообщениям украинских СМИ на складах есть несколько сотен двигателей для Т-80 -ГТД-1000Т, различной степени сохранности, из которых вполне можно собрать оставшиеся до выполнения контракта 29 штук. Сколько проработают эти «Франкенштейны» после такой «капиталки», сказать трудно.К этому добавим, что и орудийные стволы «Оплотов» тоже сняты с «трупов» - Украина так и не сумела освоить их производство.Напомним, что Украина унаследовала от СССР один из самых мощных военно-промышленных комплексов, уступающий только российскому. На начало 90-х годов в УССР работало 3594 предприятия оборонного и двойного назначения со штатом примерно 3 млн человек. В чисто военном производстве было задействовано порядка 700 предприятий – с совокупной занятостью 1,45 млн человек. Но уже в 2013 г. в стране оставалось порядка 140 различных базовых предприятий военно-промышленного комплекса. Сегодня же технологическая деградация украинского ВПК так глубока, что Украина не смогла наладить даже производство двигателей 5ТДФ для своих основных танков Т-64, которые ранее сама и выпускала.Запасы же ликвидного старья на складах Украины подходят к концу, тем более что у экспортеров есть серьезный конкурент – война на Донбассе, с изрядным аппетитом поглощающая военную технику.