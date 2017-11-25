10:58 25 ноября

Т-84 БМ «Оплот» - танковый «Франкенштейн» Незалежной



Сегодня, когда экономика Украины и весь ее военно-промышленный комплекс находится в состоянии, которое, говоря медицинским языком, можно назвать термальным, ее представители продолжают утверждать, что их страна является одной из ведущих танкостроительных держав мира.

В качестве доказательства сего приводится «гордость украинского танкостроения, «лучший танк в мире» Т-84 БМ «Оплот». Не смотря на то, что это «чудо-оружие» принято на вооружении ВСУ еще в 2009 году, в распоряжении «захистников батькивщины» этих машин не густо.


Обиженные тайцы

Большая часть продукции украинского ВПК традиционно шла на экспорт, и даже с началом войны в Донбассе ситуация не слишком изменилась. Вот и большинство «Оплотов», которые выпускала украинская промышленность, шли на экспорт, несмотря на громкие скандалы, сопровождающие поставки этих машин за рубеж.

Знаковый инцидент произошел с экспортом «лучшего в мире танка» Таиланду полтора года назад. Очередная партия из десяти новых украинских танков «Оплот-Т» прибыла на таиландскую военно-морскую базу «Саттахип» 21 мая 2016 года, и в СМИ появились сообщения о недовольстве тайских партнеров Украины.

Дело не только в том, что контракт фактически провален, поскольку 49 танков должны были быть переданы покупателю еще три года назад (на тот момент было доставлено только 20 машин). Украинцы так же сорвали сроки поставок боеприпасов к танкам, а сами «Оплоты» вызывают массу претензий по качеству изготовления.

Танковый каннибализм

Собственно, другого ожидать трудно – ведь «Оплот-Т» в том виде, в котором его получают тайцы, представляет собой не новую машину, а результат «технического каннибализма», для которого в качестве донора выступил старый советский Т-80.

То есть из нескольких старых танков собирают один «новый». Речь о глубокой модернизации, как утверждают украинцы, при которой от старой машины берут, скажем, корпус, и наполняют его новыми агрегатами и оборудованием, не идет.

Впрочем, это даже не «каннибализм», а скорее «трупоедство», поскольку «новейшие танки», как их именуют украинские СМИ, создаются из останков техники 4-5-й категории хранения. То есть, из того, что находится под открытым небом на «танковом кладбище», поросло травой и просто не было вовремя отправлено на переплавку.

По сообщениям украинских СМИ на складах есть несколько сотен двигателей для Т-80 -ГТД-1000Т, различной степени сохранности, из которых вполне можно собрать оставшиеся до выполнения контракта 29 штук. Сколько проработают эти «Франкенштейны» после такой «капиталки», сказать трудно.

К этому добавим, что и орудийные стволы «Оплотов» тоже сняты с «трупов» - Украина так и не сумела освоить их производство.

Бездарно утраченное советское наследство

Напомним, что Украина унаследовала от СССР один из самых мощных военно-промышленных комплексов, уступающий только российскому. На начало 90-х годов в УССР работало 3594 предприятия оборонного и двойного назначения со штатом примерно 3 млн человек. В чисто военном производстве было задействовано порядка 700 предприятий – с совокупной занятостью 1,45 млн человек. Но уже в 2013 г. в стране оставалось порядка 140 различных базовых предприятий военно-промышленного комплекса. Сегодня же технологическая деградация украинского ВПК так глубока, что Украина не смогла наладить даже производство двигателей 5ТДФ для своих основных танков Т-64, которые ранее сама и выпускала.

Запасы же ликвидного старья на складах Украины подходят к концу, тем более что у экспортеров есть серьезный конкурент – война на Донбассе, с изрядным аппетитом поглощающая военную технику.
Автор: Борис Джерелиевский
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/39978


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Комментарии 8

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  1. andrewkor Сегодня, 07:53
    Ну хоть что нибудь новенькое или свеженькое расскажите или покажите про украинский ВПК!!!!!!!!
    andrewkor
    1. Лопатов Сегодня, 09:39
      Цитата: andrewkor
      Ну хоть что нибудь новенькое или свеженькое расскажите или покажите про украинский ВПК!!!!!!!!

      Они умеют делать высокоточные боеприпасы из микрокомпутеров, созданных для научно-технического творчества молодёжи
      Лопатов
  2. Голован Джек Сегодня, 08:03
    ... говоря медицинским языком, можно назвать термальным...

    Aфтоp сделал мне утро.
    "Термальный" - это не медицинский, а, скорее, геологический язык.
    Медицинский - это "терминальный".
    Но автору параллельно, оне ж журнализды...
    Статья - снова "ни о чем". То, что Украина не умеет делать (пушки, ГТД-1000Т, ...), известно. Источник поступления "новой" техники в ВСУ - тоже известен.
    Ску-у-ууучно... request
    Голован Джек
  3. burigaz2010 Сегодня, 08:32
    Ну это уже не новость, то что хохлы не умеют делать оружие давно известно!ю
    burigaz2010
  4. активатор Сегодня, 08:36
    кОшмар... какое отношение гтд 1000т имеют к бм оплот? request Зато сколько ужастей ... каннибализьм, трупоедство ...бррр... жуть.
    активатор
  5. inkass_98 Сегодня, 09:08
    Очевидно, что других тем больше нет. Надо по десятому кругу пройтись по скакуасам и их бронетехнике.
    Кстати, на "Оплоте" движок стоит не газотурбинный, а дизельный, и отнюдь не 5ТДФ, а 6ТД-2Е.
    inkass_98
  6. антивирус Сегодня, 09:41
    кохлы --рачительные хозяевА все в дело
    антивирус
  7. Евродав Сегодня, 10:09
    Цитата: andrewkor
    Ну хоть что нибудь новенькое или свеженькое расскажите или покажите про украинский ВПК!!!!!!!!

    Да откуда у них новое? Если что и появилось, так Чингачгук-Михан прям с дивана шашкой от плеча до седла... Это вам не это! Он один стоит всего ВСУ и поцбатов!
    Евродав
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