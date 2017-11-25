«Лос-Анджелесом» меньше

Сильные и слабые стороны подводных дуэлянтов до выхода на исходные позиции нам уже известны («В первом погружении»). Зная арсенал средств и условия ведения боя, проанализируем, как могут действовать различные лодки в поединке один на один.Тактика действия подводных лодок определяется руководящими документами, которые имеются в каждом флоте. Они, как правило, секретные. Однако исходя из логики вероятного развития событий, возможностей вооружения и технических средств подводных лодок характер их действий прогнозируется с достаточной для качественной оценки точностью.Возьмем наиболее многочисленную АПЛ третьего поколения – американскую «Лос-Анджелес». Она имеет самую совершенную среди «современников» гидроакустику, средства ГАП и торпедное вооружение – двухцелевые Mk-48 последних модификаций. Дальность обнаружения «Лос-Анджелеса» лучшей подводной лодкой третьего поколения другой страны, а это может быть только российская проекта 971 (обозначение НАТО – Akula), оценивается в зависимости от глубины и скорости движения в 60–100 километров в инфразвуковом диапазоне, а в звуковом – в 30–40. Это при благоприятных условиях, а в иных расстояния сокращаются до 50–80 и 20–25 километров соответственно. Если же подлодка и ее цель окажутся по разные стороны «слоя скачка», дальность обнаружения в звуковом диапазоне составит три – восемь километров.Итого возможны три варианта боя условного «Лос-Анджелеса» с предполагаемой «Акулой». Первый – при обнаружении цели в инфразвуковом диапазоне на удалении, требующем сближения для выхода на контакт в звуковом диапазоне и с последующим занятием позиции для применения торпедного оружия. Второй – обнаружение противника в звуковом диапазоне вне зоны эффективного применения торпедного оружия, что предполагает маневрирование для занятия позиции залпа. Третий вариант – внезапная встреча подлодок на малой дистанции.В первом варианте «Лос-Анджелес» будет сближаться с целью по данным инфразвукового канала своей ГАК до дистанции ее обнаружения звуковым трактом. При движении максимально малошумным ходом 10–12 узлов это займет от одного до пяти часов. Вероятность обнаружения «Лос-Анджелеса» нашей подводной лодкой тем же инфразвуковым трактом весьма высока. С выходом на гидроакустический контакт в звуковом диапазоне после классификации цели и определения элементов ее движения «Лос-Анджелес» начнет маневрирование для занятия позиции залпа. Поскольку риск быть обнаруженной велик, «американка» будет стремиться применить противолодочное оружие с максимальной дистанции. Это не более дальности телеуправления торпедой Mk-48, то есть 18–20 километров. При дальности обнаружения нашей подводной лодки 30–40 километров маневр по выходу в позицию атаки может занять 10–30 минут и более. В этот период высока вероятность того, что наша субмарина также обнаружит «Лос-Анджелес» и начнет принимать ответные меры, в частности применит средства ГАП для отвлечения противника на ложную цель. Атака «американки» скорее всего будет двухторпедная. При невозможности достоверно классифицировать имитатор и подводную лодку каждая будет направлена на свою цель. Залп и движение торпед гарантированно обнаружит атакуемый, который задействует средства активного ГАП и постарается ответить «Лос-Анджелесу» своим противолодочным оружием. Поскольку время движения торпед до цели составит 12–16 минут, его будет достаточно для принятия эффективных ответных мер. Вероятность успешности атаки в таких условиях при сохранении «американкой» боеспособности следует оценить в 0,4–0,7. 10–20 минут потребуется для выявления результатов удара. За это время торпедные аппараты могут быть перезаряжены. В случае неудачи атака будет повторена.Второй вариант боя по существу аналогичен рассмотренному за исключением этапа сближения для выхода на контакт с целью по звуковому тракту ГАК. В третьем варианте, когда две подводные лодки оказались фактически на дистанции «пистолетного выстрела», каждая из них будет стараться применить оружие в максимально короткие сроки. Время движения торпед не превысит трех – пяти минут, а общая продолжительность боя – пяти – десяти.В бою с подводной лодкой второго поколения или приравненной к ней, например китайской проекта 093 «Шань» или нашего РПКСН проекта 667БДР, «Лос-Анджелес» будет иметь неоспоримое превосходство в дальности обнаружения противника. Его вычислят на расстоянии, с которого стрельба торпедами бесполезна. При благоприятных гидроакустических условиях это 120–200 километров и более в инфразвуковом диапазоне и 60–70 километров – в звуковом. В наихудшем варианте – 80–100 и 40–50 километров соответственно. Только при условии, когда подводная лодка и ее цель оказались по разные стороны от «слоя скачка», дальность обнаружения может сократиться до семи – десяти километров.Сценарии те же. В первом и втором «Лос-Анджелес» сближается на дистанцию наиболее эффективного применения торпедного оружия, не опасаясь быть обнаруженным даже на относительно малых расстояниях от цели. «Американке» необходимо выйти на позицию залпа так, чтобы противник не успел эффективно ответить. То есть время атаки не должно превышать нескольких минут, чему соответствует дистанция 10–12 километров. Вероятность поражения с такой дистанции даже одной торпедой весьма высока – 0,6–0,8. Двухторпедным залпом цель будет уничтожена на 90–95 процентов. Наиболее эффективным ответом атакованного может быть многоторпедный залп по пеленгу на выстрел и шумы идущих торпед. Лишь в третьем варианте – на минимальной дистанции – шансы подводной лодки второго поколения и «Лос-Анджелеса» в какой-то степени уравниваются.Теперь интересно рассмотреть вероятную тактику действий подводной лодки третьего поколения, имеющей в комплекте вооружения противолодочные ракеты. Это, естественно, наш проект 971. «Акула» – единственная подлодка третьего поколения, обладающая подобным оружием. У нее восемь торпедных аппаратов. Из них четыре калибра 650 миллиметров и четыре – 533 миллиметра. Для решения рассматриваемых задач, надо полагать, зарядка торпедных аппаратов будет преимущественно противолодочным оружием. Поэтому примем такой вариант: две ПЛУР «Ветер» 86Р калибра 650 миллиметров, три наиболее распространенные, хотя и старые торпеды СЭТ-65 в 533-мм ТА и один самоходный имитатор подводной лодки. Положим, что дополнительно в боекомплекте подлодки имеется четыре ПЛУР «Ветер» 86Р, четыре ПЛУР «Водопад» 83Р и восемь – десять СЭТ-65.Начнем с возможного характера действий нашей подлодки против «Лос-Анджелеса». Дальность обнаружения цели «Акулой» скорее всего окажется меньше, поскольку мы еще уступаем американскому флоту в знании шумовых портретов субмарин иностранных государств – наш опыт в этой области существенно меньше. Американцы фиксировали шумовые портреты наших подлодок с середины 60-х. Поэтому в благоприятных гидроакустических условиях дальность обнаружения «Лос-Анджелеса» в инфразвуковом диапазоне можно оценить в 45–70 километров, а в звуковом – в 25–30. При неблагоприятных – 40–50 километров и 15–20, при положении подлодок по разные стороны «слоя скачка» – три – восемь километров.Вариант, наиболее благоприятный для проекта 971, – обнаружение противника на дистанции, превышающей эффективную дальность стрельбы торпедами Mk-48. При этом цель будет находиться в пределах площади поражения ПЛУР, что позволит «Акуле» упредить противника в ударе. Сближение по данным инфразвукового канала до момента обнаружения цели звуковым трактом максимально малошумным ходом может занять от одного до четырех часов. В этот период с большой вероятностью «Лос-Анджелес» сможет «поймать» нашу лодку тем же инфразвуковым трактом. При установлении контакта с целью в звуковом диапазоне «Акула» применит ПЛУР. Пуск с дистанции 25–30 километров доставит к району цели противолодочную торпеду менее чем за минуту, что исключает возможность выхода цели за пределы зоны поиска боевой части ПЛУР. Но если она приводнится с ошибкой, требующей маневрирования для захвата цели, «Лос-Анджелес» сможет эффективно применить свои средства ГАП. В противном случае время будет весьма ограниченным и противник не успеет отреагировать. При таком раскладе вероятность поражения «Лос-Анджелеса» одной ПЛУР оценивается в 0,2–0,5. Двухракетный залп может быть осуществлен для перекрытия большой зоны неопределенности местоположения вражеской субмарины. Далее с высокой вероятностью контакт с целью окажется потерян в связи с применением противником средств ГАП и интенсивным маневрированием. Поэтому «Акула» начнет действовать для выявления результатов удара и поиска цели, если та не уничтожена. Далее возможны ответный удар «Лос-Анджелеса» и повторные пуски ПЛУР и торпед нашей подлодкой. Прогнозируемый исход – гибель одного из «дуэлянтов» или полная потеря контакта обоими. Две атаки с применением ПЛУР обеспечивают уничтожение «Лос-Анджелеса» с вероятностью 0,6–0,7 при условии сохранения боеспособности нашей подлодки.Надо заметить, что упреждающим залпом торпед Mk-48 отнюдь не отменяется ответный удар: обнаружив момент их пуска и факт движения, командир может применить активный режим работы ГАК, поскольку противник нас обнаружил и следит, скрытность потеряна. По полученным данным корректируются параметры стрельбы и выполняется залп. При этом боевые части наших ПЛУР окажутся в районе цели раньше, чем американские торпеды дойдут до «Акулы». Первый удар в любом случае останется за нами, и субмарине противника придется принимать меры по уклонению. А это с большой вероятностью приведет к потере контакта с целью и срыву телеуправления выпущенными торпедами. Итог – существенное снижение вероятности поражения нашей подлодки.Третий вариант – внезапное взаимное обнаружение на минимальной дистанции – самый для нас неблагоприятный, поскольку противник с большой вероятностью окажется в пределах мертвой зоны ПЛУР и стрельба будет вестись обычными торпедами. Причем «Лос-Анджелес», видимо, упредит нашу подлодку в залпе и ей придется отвечать в крайнем дефиците времени – счет будет идти на минуты. Тремя ответными СЭТ-65 с учетом интенсивного маневрирования субмарины противника по уклонению от наших торпед и применения ею эффективных средств ГАП вероятность уничтожения «Лос-Анджелеса» можно оценить в 0,15–0,2.В бою с подводной лодкой второго поколения или приравненной к ней, например английской «Трафальгар» или французской «Рубис», наш проект 971 будет иметь заметное превосходство в дальности обнаружения противника. Анализ показывает, что цели, выявленные на прогнозируемых дистанциях, окажутся в диапазоне стрельбы наших ПЛУР.В первом варианте «Акула» сближается с противником на дистанцию контакта звуковым трактом ГАК. По готовности исходных данных производится стрельба одной или двумя ПЛУР. Вероятность поражения цели при внезапности удара и малом времени на применение средств ГАП составит 0,4–0,7. Далее подводные лодки маневрируют для восстановления (получения) контакта, выявления результатов атаки и занятия позиций для повторных залпов. В ходе боя могут возникнуть условия для обмена торпедными ударами.Второй вариант отличается лишь тем, что первичное обнаружение происходит в звуковом канале. Анализ свидетельствует: в бою с подводной лодкой второго поколения наш проект 971 имеет неоспоримое превосходство. Лишь в случае одновременного взаимного обнаружения на короткой дистанции шансы «Акулы» ниже, чем у противника, – возможности применить ПЛУР скорее всего не будет. И здесь может сказаться превосходство «англичанки» или «француженки» в средствах ГАП и качестве подводного оружия. Вероятность уничтожения цели залпом из двух-трех торпед можно оценить в 0,2–0,4.Тактика действий подводных лодок второго поколения и итоговая оценка дуэлей станут предметом следующей статьи.