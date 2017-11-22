Президент РФ проводит встречу с Эрдоганом и Роухани

Боевикам в Сирии нанесён решающий удар, и теперь появился реальный шанс положить конец затянувшейся гражданской войне в этой стране.

Началась трёхсторонняя встреча российской, турецкой и иранской делегаций в Сочи. Президенты Турции и Ирана прилетели в южную столицу России для обсуждения темы, касающейся вопроса начала политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике. Один из вопросов посвящён теме восстановления Сирии после завершения военных действий.Президент России Владимир Путин отметил, что стоило бы обсудить возможность создания комплексной программы, направленной на возрождение разрушенной войной Сирии.По словам Владимира Путина, Сирия нуждается в неотложной помощи. Тысячи беженцев уже возвращаются домой, однако часто сталкиваются с тем, что возвращаться попросту некуда – дома разрушены в ходе военных действий или взорваны боевиками при отступлении. RT приводит заявление президента России:Фото: Твиттер "Анадолу" Напомним, что ранее политическое урегулирование в Сирии президент России обсудил с президентом этой страны Башаром Асадом, который посетил РФ.В это же время в ходе встречи председателей парламентов Ирана и Турции было заявлено, что совместные действия России, Ирана и Турции помогли Сирии одержать победу над ИГИЛ (*запрещено в РФ).