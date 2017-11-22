21:03 22 ноября

Президент РФ проводит встречу с Эрдоганом и Роухани

Началась трёхсторонняя встреча российской, турецкой и иранской делегаций в Сочи. Президенты Турции и Ирана прилетели в южную столицу России для обсуждения темы, касающейся вопроса начала политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике. Один из вопросов посвящён теме восстановления Сирии после завершения военных действий.

Президент России Владимир Путин отметил, что стоило бы обсудить возможность создания комплексной программы, направленной на возрождение разрушенной войной Сирии.

По словам Владимира Путина, Сирия нуждается в неотложной помощи. Тысячи беженцев уже возвращаются домой, однако часто сталкиваются с тем, что возвращаться попросту некуда – дома разрушены в ходе военных действий или взорваны боевиками при отступлении.


RT приводит заявление президента России:
Боевикам в Сирии нанесён решающий удар, и теперь появился реальный шанс положить конец затянувшейся гражданской войне в этой стране.


Президент РФ проводит встречу с Эрдоганом и Роухани

Фото: Твиттер "Анадолу"

Напомним, что ранее политическое урегулирование в Сирии президент России обсудил с президентом этой страны Башаром Асадом, который посетил РФ.

В это же время в ходе встречи председателей парламентов Ирана и Турции было заявлено, что совместные действия России, Ирана и Турции помогли Сирии одержать победу над ИГИЛ (*запрещено в РФ).

Использованы фотографии: twitter.com/anadoluagency
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Сергей 777 Сегодня, 18:11
    Восстановление Сирии? Опять мы дадим кредиты и через лет 20 их простим? Нет спасибо!
    Сергей 777
    1. Владыка Ситх Сегодня, 18:11
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Anarchist Сегодня, 18:13
        Цитата: Сергей 777
        Восстановление Сирии? Опять мы дадим кредиты и через лет 20 их простим? Нет спасибо!

        Это лишь вершинка...- противостояние штатам, друзьями поневоле!
        Anarchist
        1. Тралл Сегодня, 18:48
          Приятно смотреть на этих трёх настоящих мужиков, пожимающих друг другу руки.
          А где-то в это время скулил от злобы в темном чулане злой мальчик Джонни Маккейн smile
          Тралл
          1. Krasnodar Сегодня, 19:14
            Цитата: Тралл
            Приятно смотреть на этих трёх настоящих мужиков, пожимающих друг другу руки.
            А где-то в это время скулил от злобы в темном чулане злой мальчик Джонни Маккейн smile

            Особенно на большого друга России Эрдогана.
            Krasnodar
            1. хрыч Сегодня, 19:48
              Цитата: Krasnodar
              Особенно на большого друга России Эрдогана.

              Скажем по-иному: большего чем США и ЕС. Фактически - это Ялтинская (Сочинская) конференция победителей войны на БВ. Еще один плюсик, что Османа и Перса ВВП усадил на один горшок. До этого была мелюзга типа Сержик и Ильхама, а тут таки Фигуры.
              Цитата: Сергей 777
              Восстановление Сирии? Опять мы дадим кредиты и через лет 20 их простим? Нет спасибо!

              в 2009-11 годах были проведены изыскания американскими и скандинавскими компаниями на сирийском шельфе, где были обнаружены огромные запасы углеводородов...
              хрыч
              1. Монос Сегодня, 20:01
                Тут Lenta.ru чудесную новость принесла :
                Лидер группировки шиитского ополчения «Сарайя аль-Ашура» Абдуллатиф аль-Амиди заявил, что американские военные должны покинуть страну, поскольку в противном случае становятся новыми целями для шиитских ополченцев. Такое заявление последовало после решения Вашингтона приравнять часть подразделений ополчения к террористическим организациям.
                Монос
                1. хрыч Сегодня, 20:06
                  Цитата: Монос
                  чудесную новость

                  Сцаными тряпками погонят демократоров wassat
                  хрыч
                  1. Монос Сегодня, 20:16
                    hi , Дай Бог, дай Бог. А надо было всего-то, чтобы кто-то встал и сказал амерам : "Вы задолбали. Дальше так продолжаться не будет!". И положил на стол свой пистолет. smile
                    Монос
                    1. хрыч Сегодня, 20:37
                      Цитата: Монос
                      И положил на стол свой пистолет.

                      Говорят в ЦРУ аресты.
                      http://www.worldandwe.com/ru/page/skandal_v_ssha_
                      morskaya_pehota_vysadilas_v_shtabkvartire_cru.htm
                      l?utm_source=warfiles.ru

                      http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-
                      national-news/1626-reports-us-marine-expeditionar
                      y-unit-meu-lands-at-langley-2200-marines

                      Будем надеяться, что Донни сам вышибет им мозги drinks
                      хрыч
            2. Scoun Сегодня, 20:00
              Цитата: Krasnodar
              Цитата: Тралл
              Приятно смотреть на этих трёх настоящих мужиков, пожимающих друг другу руки.
              А где-то в это время скулил от злобы в темном чулане злой мальчик Джонни Маккейн smile

              Особенно на большого друга России Эрдогана.

              А в Политике вообще нет друзей, есть интересы. Друг Лука, Абхазию или Крым признал?
              Мммм он море выкопал и креведки нам продает, помогает сердобольный.
              Scoun
              1. хрыч Сегодня, 20:40
                Цитата: Scoun
                Друг Лука

                Он вывел картоху с вкусом и видом разных промысловых животных. По-этому все норм laughing
                хрыч
        2. erffgr Сегодня, 21:02


          Неужели Башар Асад чувствует себя столь уверено, что может позволить себе поездку в Сочи? В интервью «Деталям» Цви Маген, бывший посол Израиля в России и старший сотрудник Института национальной безопасности (INSS), сказал: «Сам факт выезда президента Сирии из страны, впервые с 2015 года, все же не следует считать показателем стабильности его положения».

          — Он отправился в дружественную страну, оставив нужных людей «на хозяйстве». Вопрос в том, что будет дальше? Речь же идет о переделе Сирии, то есть определяется не только будущее его страны, но и судьба самого Асада. Его вызвали в Сочи «на ковер», чтобы определить позиции до начала переговоров России с основными игроками на этом поле — Турцией и Ираном. Сирийский президент на этих встречах присутствовать не будет. С ним побеседовали предварительно.

          Кстати, поговорили и с нашим премьером. Путин консультируется со всеми, включая и Асада, и Нетаниягу, и саудовцев, и, разумеется, американцев. Спор ведется непростой, но Асад ждет решения. Может быть, с ним согласовали тот или иной вариант.

          — А какие варианты тут возможны?

          — Между Россией, Ираном и Турцией существуют разногласия по поводу будущего Асада. Каждый видит ситуацию по-своему, потому непонятно, о чем они договорятся.

          Иранцы пока хотели бы оставить Асада, как правителя провинции их будущей империи. Они стремятся к гегемонии в Сирии, но Россия не хочет видеть Асада у власти в долгосрочной перспективе. Она вообще хочет разделить Сирию на зоны влияния, или, как минимум, на федеральные округа. Слабый президент или схожая форма центральной власти в Дамаске, при этом полная или частичная автономия регионов. Такой план обсуждается, и я не исключаю, что Нетаниягу был о нем проинформирован.

          — Согласно публикации саудовского сайта «Эйлаф» — того самого, которому недавно давал интервью начальник генштаба ЦАХАЛа Айзенкот — Асада вызвали в Сочи, чтобы отчитать. Он, якобы, выделяет роль Ирана и «Хизбаллы» в происходящем и принижает российские заслуги в собственном выживании. Это саудовская пропаганда или так оно и есть?

          — Я бы не исключал наличия пропагандистских элементов в тех или иных публикациях. Хотя и не стал на этой основе делать какие-то оперативные выводы. Как я уже сказал, Асад был вызван в Россию в достаточно жесткой форме, там обсуждают его будущее. Понятно, что он фигура не самостоятельная, и вынужден сотрудничать с Ираном, а это в определенных аспектах не нравится российской стороне. Но и сам Асад не должен быть в восторге от российских видов на будущее Сирии, ведь речь идет о том, чтобы ослабить его власть. Он, видимо, позволяет себе некие критические высказывания, но делает это очень осторожно.

          Я хочу напомнить, что он по-прежнему контролирует не всю территорию Сирии. В стране шли две разные войны. Гражданская война, в которой Россия активно участвовала вместе с Ираном, подходит к концу. А война с организацией «Исламское государство» еще не завершена. Хотя и в ней можно уже говорить о победе, но ведь основной удар по ИГ был нанесен не Россией, и не Асадом, а международной коалицией под руководством США! Вопрос теперь в том, что ждет освобожденные от исламистов территории, к кому они в итоге перейдут. Асад, разумеется, заявляет на эти земли свои претензии, но сам не может взять ничего, он зависит от доброй воли участников той или иной коалиции. А Израиль с интересом наблюдает за тем, как они будут распутывать весь этот клубок проблем и противоречий.

          — В какой степени все-таки прислушиваются к позиции Израиля? Публикации на этот счет самые противоречивые: то нас принимают в расчет, то игнорируют, и теперь на наших границах дислоцируются чуть ли не иранские дивизии полным составом…

          — Тон публикаций зависит от СМИ. К Израилю прислушиваются очень и очень внимательно — хотя бы потому, что мы может всем испортить всю игру. В этом нет сомнений ни у России, ни у кого другого. Заявляя о несогласии с решением, оставляющем Иран в Сирии, мы выражаем свое мнение о том, как должна выглядеть Сирия после войны. Да еще и Саудовская Аравия, по-видимому, сотрудничает с нами в этом вопросе, как и другие суннитские государства. У Ирана и Турции другая точка зрения, и все эти телефонные переговоры и другие контакты призваны прочертить так называемые «красные линии». Что бы ни писали на этот счет разные СМИ, но решение не может быть принято без согласия Израиля.
          erffgr
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 18:59
        [quoteСергей 777]Восстановление Сирии? Опять мы дадим кредиты и через лет 20 их простим? Нет спасибо![/quote]
        Лучше деньги вложить в Сирию, чем в американские облигации!
        СРЦ П-15
    2. Svarog Сегодня, 18:20
      Сирия и БВ для нас очень важны, в этом случае даже кредит будет оправдан. Если удастся дать пинка и выгнать США с БВ, это будет означать стабильность и спокойствие у наших границ в этом направлении. Хотя относительно других прощенных кредитов с вами согласен.
      Цитата: Сергей 777
      Восстановление Сирии? Опять мы дадим кредиты и через лет 20 их простим? Нет спасибо!
      Svarog
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 18:23
      Цитата: Сергей 777
      Опять мы дадим кредиты и через лет 20 их простим? Нет спасибо!

      нет нефтедобычей отобьем, и отобьем охоту у полосатых лезть куда не надо, они в эту компанию вложили денег немеряно - а вот отдачи не предвидится
      Angel_and_Demon
      1. Viktorfi Сегодня, 18:48
        Цитата: Angel_and_Demon
        нет нефтедобычей отобьем


        Каким образом?
        Viktorfi
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:51
          Цитата: Viktorfi
          Каким образом?

          таким же как гейропейцы с матрасами в ливии
          Angel_and_Demon
      2. Silkway0026 Сегодня, 18:51
        Деньги с нефтедобычи получат наши олигархи. А вот кредиты дадут то не они , а бюджет.
        Silkway0026
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:53
          Цитата: Silkway0026
          Деньги с нефтедобычи получат наши олигархи. А вот кредиты дадут то не они , а бюджет.

          ну это другой вопрос, хотя если там будут работать газпром и роснефть, то как бы и государство
          Angel_and_Demon
        2. просто экспл Сегодня, 19:34
          а не подскажете фамилии алегарков которые получают деньги с нефтедобычи ?
          (про лукойл знаю) .
          просто экспл
    4. просто экспл Сегодня, 19:33
      нам нужна Сирия , если ее сдать , то Катар и саудиты проведут свои трубы в ЕС , и хрен Газпрому и Роснефти , а не деньги , и бюджет РФ потеряет сотни лярдов нерублей .
      так что лучше , дать и простить кредит Сирии , или ничего не давать и не помогать и потом сосать лапу ?
      просто экспл
    5. erffgr Сегодня, 20:38


      Неужели Башар Асад чувствует себя столь уверено, что может позволить себе поездку в Сочи? В интервью «Деталям» Цви Маген, бывший посол Израиля в России и старший сотрудник Института национальной безопасности (INSS), сказал: «Сам факт выезда президента Сирии из страны, впервые с 2015 года, все же не следует считать показателем стабильности его положения».

      — Он отправился в дружественную страну, оставив нужных людей «на хозяйстве». Вопрос в том, что будет дальше? Речь же идет о переделе Сирии, то есть определяется не только будущее его страны, но и судьба самого Асада. Его вызвали в Сочи «на ковер», чтобы определить позиции до начала переговоров России с основными игроками на этом поле — Турцией и Ираном. Сирийский президент на этих встречах присутствовать не будет. С ним побеседовали предварительно.

      Кстати, поговорили и с нашим премьером. Путин консультируется со всеми, включая и Асада, и Нетаниягу, и саудовцев, и, разумеется, американцев. Спор ведется непростой, но Асад ждет решения. Может быть, с ним согласовали тот или иной вариант.

      — А какие варианты тут возможны?

      — Между Россией, Ираном и Турцией существуют разногласия по поводу будущего Асада. Каждый видит ситуацию по-своему, потому непонятно, о чем они договорятся.

      Иранцы пока хотели бы оставить Асада, как правителя провинции их будущей империи. Они стремятся к гегемонии в Сирии, но Россия не хочет видеть Асада у власти в долгосрочной перспективе. Она вообще хочет разделить Сирию на зоны влияния, или, как минимум, на федеральные округа. Слабый президент или схожая форма центральной власти в Дамаске, при этом полная или частичная автономия регионов. Такой план обсуждается, и я не исключаю, что Нетаниягу был о нем проинформирован.

      — Согласно публикации саудовского сайта «Эйлаф» — того самого, которому недавно давал интервью начальник генштаба ЦАХАЛа Айзенкот — Асада вызвали в Сочи, чтобы отчитать. Он, якобы, выделяет роль Ирана и «Хизбаллы» в происходящем и принижает российские заслуги в собственном выживании. Это саудовская пропаганда или так оно и есть?

      — Я бы не исключал наличия пропагандистских элементов в тех или иных публикациях. Хотя и не стал на этой основе делать какие-то оперативные выводы. Как я уже сказал, Асад был вызван в Россию в достаточно жесткой форме, там обсуждают его будущее. Понятно, что он фигура не самостоятельная, и вынужден сотрудничать с Ираном, а это в определенных аспектах не нравится российской стороне. Но и сам Асад не должен быть в восторге от российских видов на будущее Сирии, ведь речь идет о том, чтобы ослабить его власть. Он, видимо, позволяет себе некие критические высказывания, но делает это очень осторожно.

      Я хочу напомнить, что он по-прежнему контролирует не всю территорию Сирии. В стране шли две разные войны. Гражданская война, в которой Россия активно участвовала вместе с Ираном, подходит к концу. А война с организацией «Исламское государство» еще не завершена. Хотя и в ней можно уже говорить о победе, но ведь основной удар по ИГ был нанесен не Россией, и не Асадом, а международной коалицией под руководством США! Вопрос теперь в том, что ждет освобожденные от исламистов территории, к кому они в итоге перейдут. Асад, разумеется, заявляет на эти земли свои претензии, но сам не может взять ничего, он зависит от доброй воли участников той или иной коалиции. А Израиль с интересом наблюдает за тем, как они будут распутывать весь этот клубок проблем и противоречий.

      — В какой степени все-таки прислушиваются к позиции Израиля? Публикации на этот счет самые противоречивые: то нас принимают в расчет, то игнорируют, и теперь на наших границах дислоцируются чуть ли не иранские дивизии полным составом…

      — Тон публикаций зависит от СМИ. К Израилю прислушиваются очень и очень внимательно — хотя бы потому, что мы может всем испортить всю игру. В этом нет сомнений ни у России, ни у кого другого. Заявляя о несогласии с решением, оставляющем Иран в Сирии, мы выражаем свое мнение о том, как должна выглядеть Сирия после войны. Да еще и Саудовская Аравия, по-видимому, сотрудничает с нами в этом вопросе, как и другие суннитские государства. У Ирана и Турции другая точка зрения, и все эти телефонные переговоры и другие контакты призваны прочертить так называемые «красные линии». Что бы ни писали на этот счет разные СМИ, но решение не может быть принято без согласия Израиля.
      erffgr
  2. Safer Сегодня, 18:11
    Черный день для демократии... Бедный гос.деп.
    Safer
  3. Pirogov Сегодня, 18:12
    Трампу ,,.наверно,,, очень приятны такие встречи ........
    Pirogov
  4. 210окв Сегодня, 18:14
    Интересно.А почему с Садом раньше побеседовал Путин?Чтобы турков не нервировать?По идее эта встреча для четверых...Хотя Эрдоган тут явно лишний
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 18:27
      Цитата: 210окв
      Интересно.А почему с Садом раньше побеседовал Путин?По идее эта встреча для четверых...Хотя Эрдоган тут явно лишний

      Похоже на новый сговор - ''Астана 1''! Когда перемирия будет нарушено, тогда будет ''Астана-2''...
      Ничего не напоминает?
      Anarchist
    2. Соломон Кейн Сегодня, 19:01
      А почему с Садом раньше побеседовал Путин?

      Думается вопрос идет об уступках, со стороны Сирии...
      "Могёт быть", что придется поступиться частью территорий, для урегулирования ситуации в регионе, ВВП, думается, проконсультировал Асада по вопросу, где "раскрывать жабры", а где не артачиться....
      Что касается дядюшки Рэйджепа, то тут открыт курдский вопрос, а он в нем "непоследняя скрипка"..+ интересы НАТО в лице янычар....
      Соломон Кейн
  5. Livonetc Сегодня, 18:14
    Цитата: Сергей 777
    Восстановление Сирии? Опять мы дадим кредиты и через лет 20 их простим? Нет спасибо!

    Не принимайте как грубость.
    Но, нас никто не спрашивает.
    Livonetc
    1. Александр 3 Сегодня, 18:33
      Всё правильно,ведь своим малым детям вы не рассказываете почему соседу подарили какой нибудь подарок.Всё только в общих чертах.Если бы не Куба в своё время,чем бы кризис закончился?
      Александр 3
  6. To be or not to be Сегодня, 18:21
    1.22 ноября 2017 года 13:50 Сочи


    Владимир Путин продолжил серию совещаний с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. В ходе встречи, прошедшей с участием глав ряда министерств и регионов, обсуждались итоги учений «Запад-2017».

    2 .22 ноября 2017 года 17:15 Сочи

    В Сочи проходит встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
    http://kremlin.ru/
    To be or not to be
    1. voyaka uh Сегодня, 18:36
      Все встречи в Сочи, а не в Москве, в Кремле.
      Есть какое-то объяснение этому?
      voyaka uh
      1. Володин Сегодня, 18:44
        Цитата: voyaka uh
        Все встречи в Сочи, а не в Москве, в Кремле.
        Есть какое-то объяснение этому?

        А какое этому должно быть объяснение? У президента есть сочинская резиденция. Да и лететь "гостям" до Сочи несколько ближе.
        Володин
        1. Соломон Кейн Сегодня, 19:14
          Прежде всего в целях безопасности,
          Соломон Кейн
      2. Соломон Кейн Сегодня, 19:17
        У Моссада проконсультируйтесь - они в курсе....
        Соломон Кейн
      3. Krasnodar Сегодня, 19:19
        Цитата: voyaka uh
        Все встречи в Сочи, а не в Москве, в Кремле.
        Есть какое-то объяснение этому?

        Город федерального значения. Море, мягкий климат, хорошая инфраструктура.
        Krasnodar
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 18:27
    Ну-провядт встречу.Мы -роли не играем.Но-вспомним и успокоимся.
    ВЕРЕСК
  8. Sistema Сегодня, 18:34
    Молодец Путин все же..Какая шахматная игра идет! А ведь собрать их вместе больших трудов стоило..
    Израиль рвет и мечет наверное.
    Sistema
    1. Соломон Кейн Сегодня, 19:22
      ! А ведь собрать их вместе больших трудов стоило..

      Похоже, что господа сами изъявили желание...Победа не за горами - пора назначать "смотрящего" за регионом....
      Соломон Кейн
    2. Krasnodar Сегодня, 19:22
      Цитата: Sistema
      Молодец Путин все же..Какая шахматная игра идет! А ведь собрать их вместе больших трудов стоило..
      Израиль рвет и мечет наверное.

      Обеспокоены иранским присутствием рядом со своими границами. Эрдоган пох. Этот клоун от Израиля плевок получил в своё время и утерся.
      Krasnodar
      1. Sistema Сегодня, 19:38
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: Sistema
        Молодец Путин все же..Какая шахматная игра идет! А ведь собрать их вместе больших трудов стоило..
        Израиль рвет и мечет наверное.

        Обеспокоены иранским присутствием рядом со своими границами. Эрдоган пох. Этот клоун от Израиля плевок получил в своё время и утерся.

        Мне приходится коротко излагать (так уж получается)...
        Плевок это вы получили и К .. hi
        Sistema
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 18:57
    И какая-то" вдруг "начинается кипишь на Луганщине?!
    Ретвизан 8
  10. APASUS Сегодня, 19:39
    Есть такое ощущение ,что Эрдоган пошел ва-банк .Встреча с Роухани для Эрдогана ,начало конца отношений с западным миром ,это поворот под российское влияние.Дело было бы в позиции США ,это можно было понять,но тут на кону стоит позиция исламского мира.Турция может столкнуться реально с проблемами по многим фронтам.Хотя сейчас реально не понятна позиция турков,их дальнейший путь развития ,уж слишком импульсивно они на все реагируют
    APASUS
  11. shans2 Сегодня, 20:30
    Смотрити чо щас происходит - Садисты упрашуют Митаньяху напасть на Ливан, то исть на Хизболла , ну короче на Ливан . Сами исраэльтяне давно хотели напасть на Ливан, они хотели замутить там войнуху , но тогда была иная обстанвка и она стремительно изменилась , мышня квакнуть не успела . Они сделали все для того, чтоб не допустить союза РФ с Турцией там , они сделали все чтобы ослабить Иран , они сделали все, чтобы задавить Хизболла и все это чужими руками , или под чужыми флагами но но но ВСЕ их танцы на костях потерпели крах . Это противостояние всем обошлось дорого - нам, туркам, персам и ливанцам , но оно того стоило и эту цену никто исраэльтянам не забудет.
    Дальше ...если вдруг . они окончательно сойдя с ума, таки нападутна Ливан - они не просто проиграют . они получат катастрофу , каких давно небыло .
    Сейчас Иран с Хизболла просто ждут чтоб они таки напали , ибо поражение их неизбежно, НО НО НО Иран и Хизболла , а так же Асад ( угу ) получат жылизобетонное основание гнать их до самого Русалима СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ . Болия таво - как только персы погонят мышов ужо на их территории, Ирдоган неминуемо отключит наХ радары НАТЫ у себя под иным предлогом и буит помогать всем чем возможно, пусть не офицыально. как это делается - переоденет своих в форму очередной армии мщения за всё плахоя, скажет что сие неизвестные яму добровольцы и буит сидеть пить кофий , ожидая неизбежного . Это будет катасрофа для исраэльтян и я не представляю о чом думают сии неадекваты когда вообще рассуждают о возможности такого шага как нападениена Ливан сейчас, в данных обстоятельствах . Подмога повалит со всех сторон - из Ливана, Сирии и далее по списку до самой Анкары
    (с) Кот Мотя

    shans2
  12. alexhol Сегодня, 20:38
    Будут перекраивать карту Сирии , что б получилось 500 000кв.км?
    alexhol
  13. Комментарий был удален.
Картина дня