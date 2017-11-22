21:02 22 ноября

Азербайджан возобновил закупки природного газа у России

Республика Азербайджан с сегодняшнего дня возобновляет закупки российского природного газа. Поставки будет осуществлять «Газпром экспорт», контракт с которым был подписан азербайджанской госкомпанией SOCAR. В российском холдинге сообщают, что в рамках контрактных обязательств из России в Азербайджан будет поставлено около 1,6 млрд кубометров «голубого топлива».

Азербайджан прекратил закупки природного газа у России в 2015 году. В период же с 2010 по 2015 годы действовало соглашение между Москвой и Баку, в рамках которого дочерняя компания «Газпрома» поставила в Азербайджан до 5,5 млрд кубометров газа. В 2015 году, в частности, из России были направлены 107,4 млн кубометров газа по соглашению с азербайджанской компанией AzMeCo.

Пресс-служба «Газпрома» приводит заявление гендиректора ООО «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой:
Нас с Азербайджаном связывают давние партнёрские взаимоотношения в сфере торговли природным газом. Приятно отметить, что они успешно развиваются и выходят на новый уровень.



Азербайджан возобновил закупки природного газа у России


Возобновление поставок газа из РФ в Азербайджан начато на фоне статистики о росте добычи газа в самом Азербайджане. При этом в республике отмечают, что закупки в РФ позволят расширить экспорт "голубого топлива", давая понять, что российский газ Баку собирается перепродавать, против чего не возражает и "Газпром".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Шура пермский Сегодня, 18:42
    Наживы ради будут брать и не скрывают… ну дела…
    Шура пермский
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:46
      "Паниковский Вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже!" (с)
      Диванный Хенераль
      1. антивирус Сегодня, 19:00
        плата за Карабах
        странно что из Туркмен не берут
        антивирус
        1. Не либероид Русский Сегодня, 19:28
          трубопровод денег стоит через каспий, вот и не берут, а только мечтают
          Не либероид Русский
      2. Anarchist Сегодня, 19:00
        Цитата: Диванный Хенераль
        "Паниковский Вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже!" (с)

        А что, классная схема: занижает цену азербайджану, а потом через вторые руки перепродают...
        И волки сыты, и овцы ничего не знают...!
        Anarchist
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:49
      Цитата: Шура пермский
      Наживы ради будут брать и не скрывают… ну дела…

      бизнес и ничего личного - а что в этом странного, если меня устраивает продать вам за 1 рубь, а вы можете продать по три, то проблема во мне, хотя если у вас своя труба, то возможно, я через вашу трубу, заплатив вам за транспортировку, в конечном итоге и не смогу больше получить
      Angel_and_Demon
    3. Yujanin. Сегодня, 18:54
      Цитата: Шура пермский
      Наживы ради будут брать и не скрывают… ну дела…

      Продажа начинается, когда клиент говорит да(с)
      Yujanin.
      1. 210окв Сегодня, 19:00
        Вопрос.А что,разве в Азербайджане нет своего газа?Или вопрос цены?
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 19:10
          Дмитрий, читайте повнимательнее! Написали, что для продажи! Добыча газа у них возрастает...
          Anarchist
    4. Burbon Сегодня, 19:18
      Цитата: Шура пермский
      Наживы ради будут брать и не скрывают… ну дела…

      fool а что такое бизнес?? цель -прибыль!, ну а по вашему - нажива......что тут странного?...все логично как и газпром наживается на всех кому продает?...вот вы знаете сколько стоит в деревне проект газификации домика?....минимум 350000 рублей....только что заплатил а газа пока и не видел!!
      Burbon
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:48
    Я,это так.Для некоторых.Никаких намёков.
    ВЕРЕСК
    1. Anarchist Сегодня, 19:14
      Вереск hi , а на Байкале казачество есть?
      Газ точно есть! Его наверное и гонят в...
      Anarchist
      1. Burbon Сегодня, 19:22
        Цитата: Anarchist
        а на Байкале казачество есть?

        Забайкальский казак - гуран...нас таких много!
        Burbon
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:51
        Есть казаки.Газа нет.И не горим желанием его иметь .По опросам-отказ полный.Липиздричество или просто печка.Газ нам нафиг не нужен.Жить хотим,а не взрываться.
        ВЕРЕСК
  3. Арон Заави Сегодня, 18:49
    Азербайджан закупает газ? recourse
    Арон Заави
    1. Sistema Сегодня, 18:52
      Цитата: Арон Заави
      Азербайджан закупает газ? recourse

      Для Ирана явно...Поставки пойдут,после встречи в Сочи!
      Sistema
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:54
        Иран закупает газ? 16% мирового запаса газа в Иране... логика таки да...
        Диванный Хенераль
        1. Sistema Сегодня, 19:02
          Цитата: Диванный Хенераль
          Иран закупает газ? 16% мирового запаса газа в Иране... логика таки да...

          Иран весь в санкциях США и разработки довольно таки проблематичны..Как вам такое умникам..?
          Sistema
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 19:03
            США единственная страна, которая обладает технологиями добычи и транспортировки газа?
            Как вам такое, умнику?
            Диванный Хенераль
            1. Sistema Сегодня, 19:07
              Цитата: Диванный Хенераль
              США единственная страна, которая обладает технологиями добычи и транспортировки газа?
              Как вам такое, умнику?

              Не хочу спорить и доказывать...Я сказал . что знаю!
              Sistema
      2. vovanpain Сегодня, 18:59
        Цитата: Sistema
        Для Ирана явно...Поставки пойдут,после встречи в Сочи!

        Роухани грохнулся в обморок в Сочи,когда узнал об этом. laughing
        vovanpain
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 19:02
          laughing И продает его опять Газпрому:)
          Диванный Хенераль
        2. Sistema Сегодня, 20:08
          Цитата: vovanpain
          Цитата: Sistema
          Для Ирана явно...Поставки пойдут,после встречи в Сочи!

          Роухани грохнулся в обморок в Сочи,когда узнал об этом. laughing

          А ничего, что Россия у Ирана закупила большую партию нефти.. (в недалеком прошлом и не только..))?
          Поймите вы наконец кричалки , что это большая политика ! Пока Израиль существует , такие схемы хитрые придеться проделывать! Иначе никак
          Sistema
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:02
      Цитата: Арон Заави
      Азербайджан закупает газ? recourse

      Янардаг расположен в 25-ти км от столицы Азербайджана Баку на Апшеронском полуострове. На деле это — 116-метровый холм, под которым таятся огромные залежи природного газа, постоянно прорывающегося наружу. Пламя поднимается через пористый слой песчаника на высоту около трёх метров.
      сгорает однако
      Angel_and_Demon
      1. Вадим237 Сегодня, 20:39
        Вот только газ, далеко не первого сорта на этой горе.
        Вадим237
    3. Вежливый Лось Сегодня, 19:04
      Цитата: Арон Заави
      Азербайджан закупает газ? recourse

      А что здесь удивительного? На рынках весьма часто встречается ситуация, когда торговцы однотипным товаром оказывают помощь соседу, если подвернулся крупный покупатель, а у соседа не хватает товара. Хохлы вон уголь в Америке закупают и этому уже никто не удивляется.
      Вежливый Лось
      1. Не либероид Русский Сегодня, 19:33
        ага, только чет танкеры так и сновали новороссийск одесса и обратно с углем :)
        Не либероид Русский
  4. Rostislav Сегодня, 19:06
    Интересно, по какой причине Газпром готов часть своей прибыль Азербайджану отдать?
    Не возражает он от перепродажи ...
    Rostislav
    1. Yujanin. Сегодня, 20:49
      Цитата: Rostislav
      по какой причине Газпром готов часть своей прибыль Азербайджану отдать?

      Может из-за наложенных санкций "Газпрому"
      Yujanin.
  5. APASUS Сегодня, 19:11
    Новость немного странная.Хотя есть моменты с газопроводами ,наличия сетей и иногда получается легче купить у соседа ,чем строить газопровод через всю страну.Но это Азербайджан? Это те кто строят газопровод в Европу через Турцию,те кто собирается с нами конкурировать на европейском рынке энергоносителей,что то произошло пока я был на работе????
    APASUS
    1. Не либероид Русский Сегодня, 19:34
      ничего они не строят, так и не смогли договориться и денег добыть 14 лярдов
      Не либероид Русский
      1. APASUS Сегодня, 20:35
        Цитата: Не либероид Русский
        ничего они не строят, так и не смогли договориться и денег добыть 14 лярдов

        Может прокомментируете данную новость
        В Греции началось строительство Трансадриатического газопровода для поставок газа из Азербайджана в Европу
        17 мая 2016

        https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/0
        5/18/641387-evropa-konkurent-gazproma
        APASUS
  6. Павел Владимиров Сегодня, 19:39
    Скорее всего у азербайджана не хватает своего объема газа для поставки кому либо.
    Павел Владимиров
    1. Sistema Сегодня, 20:11
      Цитата: Павел Владимиров
      Скорее всего у азербайджана не хватает своего объема газа для поставки кому либо.

      Именно так уважаемый ... hi
      Sistema
  7. Sergey53 Сегодня, 20:20
    А зачем конкурент Газпрому?Это что-то новое. Он своим компаниям не даёт продавать газ за рубеж.
    Sergey53
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