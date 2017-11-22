Азербайджан возобновил закупки природного газа у России

Нас с Азербайджаном связывают давние партнёрские взаимоотношения в сфере торговли природным газом. Приятно отметить, что они успешно развиваются и выходят на новый уровень.

Республика Азербайджан с сегодняшнего дня возобновляет закупки российского природного газа. Поставки будет осуществлять «Газпром экспорт», контракт с которым был подписан азербайджанской госкомпанией SOCAR. В российском холдинге сообщают, что в рамках контрактных обязательств из России в Азербайджан будет поставлено около 1,6 млрд кубометров «голубого топлива».Азербайджан прекратил закупки природного газа у России в 2015 году. В период же с 2010 по 2015 годы действовало соглашение между Москвой и Баку, в рамках которого дочерняя компания «Газпрома» поставила в Азербайджан до 5,5 млрд кубометров газа. В 2015 году, в частности, из России были направлены 107,4 млн кубометров газа по соглашению с азербайджанской компанией AzMeCo. Пресс-служба «Газпрома» приводит заявление гендиректора ООО «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой:Возобновление поставок газа из РФ в Азербайджан начато на фоне статистики о росте добычи газа в самом Азербайджане. При этом в республике отмечают, что закупки в РФ позволят расширить экспорт "голубого топлива", давая понять, что российский газ Баку собирается перепродавать, против чего не возражает и "Газпром".