ДНР: ВСУ заняли село в "серой" зоне
Командование ВС Донецкой народной республики подтвердило поступившую сегодня информацию о продвижении ВСУ в "серой" зоне. Конечно, никаких нескольких сел ими захвачено не было, как хвастают в соцсетях украинские волонтеры, но одно село все-таки перешло под контроль ВСУ.
Уточняется, что Гладосово заняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар».
В Минобороны добавили, что в настоящее время украинские боевики уже перебросили в село минометы, а также начали минировать окрестности населенного пункта. В республиканском командовании такие действия расценивают как взятие в плен мирного населения и считают поступок силовиков Киева грубым нарушением Минских договоренностей.
Село Гладосово расположено в окрестностях прифронтовой Горловки в трех километрах к северо-востоку от села Зайцево
Украинские военные в ночь на 22 ноября заняли село Гладосово, расположенное в так называемой серой зоне в Донбассе, разделяющей позиции силовиков и ополченцев. Об этом сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР- передало Донецкое агентство новостей.
Уточняется, что Гладосово заняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар».
Каратели под покровом ночи ворвались в поселок и заблокировали каждый дом, запретив под угрозой применения оружия местным жителям покидать свои жилища— заявили в Минобороны ДНР.
В Минобороны добавили, что в настоящее время украинские боевики уже перебросили в село минометы, а также начали минировать окрестности населенного пункта. В республиканском командовании такие действия расценивают как взятие в плен мирного населения и считают поступок силовиков Киева грубым нарушением Минских договоренностей.
Село Гладосово расположено в окрестностях прифронтовой Горловки в трех километрах к северо-востоку от села Зайцево
Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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