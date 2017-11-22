21:03 22 ноября

ДНР: ВСУ заняли село в "серой" зоне

Командование ВС Донецкой народной республики подтвердило поступившую сегодня информацию о продвижении ВСУ в "серой" зоне. Конечно, никаких нескольких сел ими захвачено не было, как хвастают в соцсетях украинские волонтеры, но одно село все-таки перешло под контроль ВСУ.

ДНР: ВСУ заняли село в "серой" зоне


Украинские военные в ночь на 22 ноября заняли село Гладосово, расположенное в так называемой серой зоне в Донбассе, разделяющей позиции силовиков и ополченцев. Об этом сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР
- передало Донецкое агентство новостей.


Уточняется, что Гладосово заняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар».

Каратели под покровом ночи ворвались в поселок и заблокировали каждый дом, запретив под угрозой применения оружия местным жителям покидать свои жилища
— заявили в Минобороны ДНР.

В Минобороны добавили, что в настоящее время украинские боевики уже перебросили в село минометы, а также начали минировать окрестности населенного пункта. В республиканском командовании такие действия расценивают как взятие в плен мирного населения и считают поступок силовиков Киева грубым нарушением Минских договоренностей.

Село Гладосово расположено в окрестностях прифронтовой Горловки в трех километрах к северо-востоку от села Зайцево

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 39

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  1. Anarchist Сегодня, 19:23
    Ну вот и началось! А кто-то сомневался?
    Многие Уракали, что как придут так и уйдут... Не уходят! Следом ещё подтянутся... Долго вооружались! Готовились...
    Anarchist
    1. 210окв Сегодня, 19:28
      Вот так потихоньку,"жабьими прыжками" и будут давить.Привет Суркова! am
      Цитата: Anarchist
      Ну вот и началось! А кто-то сомневался?
      Многие Уракали, что как придут так и уйдут... Не уходят! Следом ещё подтянутся... Долго вооружались! Готовились...
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:37
        Цитата: 210окв
        Вот так потихоньку,"жабьими прыжками"

        вот так и добьют Россию, или сдадим очередных, или влезем в войнушку
        Angel_and_Demon
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 19:30
      доброго вечера,а слепыши обсе опять лысого гоняют,представляю какой кипешь был бы в обратной ситуации.
      Ратник с пулеметом
      1. Anarchist Сегодня, 19:57
        Вот и нужно сделать ситуацию обратной! Да послушать, что громогласить будут...
        А потом рожей в ''эту ситуацию'', типа - ''Кто здесь обкакался''!
        Anarchist
    3. poquello Сегодня, 19:35
      Цитата: Anarchist
      Ну вот и началось! А кто-то сомневался?
      Многие Уракали, что как придут так и уйдут... Не уходят! Следом ещё подтянутся... Долго вооружались! Готовились...

      а чего готовились, я так понимаю населённые пункты которые договорились не занимать заняли, да ещё населением прикрылись, ню ню
      poquello
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:40
        Привет , Олег ! hi
        Цитата: poquello
        готовились, я так понимаю населённые пункты которые договорились не занимать заняли, да ещё населением прикрылись

        Не напоминает тактику вермахта ? wink Видать , матрасные инструкторы киборгов по старым методичкам дрессируют . Или у них это в геноме прописано ? what
        bouncyhunter
        1. poquello Сегодня, 19:44
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Олег ! hi
          Цитата: poquello
          готовились, я так понимаю населённые пункты которые договорились не занимать заняли, да ещё населением прикрылись

          Не напоминает тактику вермахта ? wink Видать , матрасные инструкторы киборгов по старым методичкам дрессируют . Или у них это в геноме прописано ? what

          Привет! Ну, вермахт любил в котлах сидеть, поживём посмотрим.
          poquello
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:49
            Цитата: poquello
            вермахт любил в котлах сидеть, поживём посмотрим.

            Уроваффен уже имеют опыт такового , так что наследственность налицо . wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 19:56
              Привет Паша! hi тихим сапом пытаются отжимать.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:02
                Витя , здрав буде , друже ! hi
                Цитата: cniza
                тихим сапом пытаются отжимать

                Ну так тихие же "хэрои" . По-честному никак , так вот из-под тишка и воюют , уродцы генетические . negative
                bouncyhunter
                1. poquello Сегодня, 20:39
                  Цитата: bouncyhunter

                  Ну так тихие же "хэрои" . По-честному никак , так вот из-под тишка и воюют , уродцы генетические . negative

                  с тяжелыми боями было занято село Гладосово, израсходован унутрь весь боезапас левой водки
                  poquello
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:42
                    Цитата: poquello
                    израсходован унутрь весь боезапас левой водки

                    С бухлом они только воевать и могут . И то - бухло всегда побеждает . lol
                    bouncyhunter
                    1. poquello Сегодня, 20:43
                      Цитата: bouncyhunter
                      Цитата: poquello
                      израсходован унутрь весь боезапас левой водки

                      С бухлом они только воевать и могут . И то - бухло всегда побеждает . lol

                      от это для них противник так противник, изнутри берёт, сволочь
                      poquello
          2. marlin1203 Сегодня, 19:50
            Вермахт мог не только в котлах сидеть. Помни войну.
            marlin1203
            1. poquello Сегодня, 20:07
              Цитата: marlin1203
              Вермахт мог не только в котлах сидеть. Помни войну.

              им помнить полезнее, особливо чем кончилось
              poquello
              1. destination Сегодня, 20:16
                И чем кончилось на данный момент?Где сейчас СССР с его идеей "равенства и братсва",и где мультикультурализм сейчас это называется, и где идеи националсоц иализма.?Кто победил,если не большинство,конечно,так многие сейчас разделяют подобные взгляды?Кто не понял-совсем не идеи "равенства и братства" разделяющие..?
                destination
                1. poquello Сегодня, 20:32
                  Цитата: destination
                  И чем кончилось на данный момент?

                  кончилось в 45м, а на данный момент поисковики красноармейцев с крестиками находят, узко мыслите Товарищ, СССР был то век неполный, а надулись на тысячилетия
                  poquello
                  1. destination Сегодня, 20:43
                    При чём тут красноармейцы с крестиками?Я о том,что никогда идеи "равенства" и "мультикультурализма" не объединят,всегда будут свои и чужие.
                    destination
                    1. poquello Сегодня, 20:53
                      Цитата: destination
                      При чём тут красноармейцы с крестиками?Я о том,что никогда идеи "равенства" и "мультикультурализма" не объединят,всегда будут свои и чужие.

                      про "равенство" х.з. , а народы разные на Руси вместе были, да и в СССР тоже без особых трений, то что ЦРУ удалось сыграть на национальном и региональном сепаратизме в СССР ещё не повод к теореме
                      poquello
                      1. destination Сегодня, 21:00
                        Ну вот сам себе противоречишь-если не было особых трений,так на чём тогда ЦРУ сыграло? smile Теорема,понимашь...Не требующая доказательств-посмотри на США,ЕС..."Дружба народов",просто тлеет медленнее нашего,но так же взорвётся... hi
                        destination
        2. Sistema Сегодня, 19:49
          Цитата: bouncyhunter
          Не напоминает тактику вермахта ?

          Очень напоминает , сперва занимают село и улыбаются и помогают даже по хозяйству ...Типо все нормально, а потом выжигают в определенное время ВСЕХ! Была такая тактика у карателей вермахта..(и документы есть)
          Sistema
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:04
            Доказухи хватает , но кого это на Западе интересует ? Когда нацисты во многих странах мира уже чуть ли не герои ?
            bouncyhunter
            1. Sistema Сегодня, 20:48
              Цитата: bouncyhunter
              Доказухи хватает , но кого это на Западе интересует ? Когда нацисты во многих странах мира уже чуть ли не герои ?

              "Наш пацанчик" в бундестаге это всем продемонстрировал ...
              Помнится фильм в Германии показали "Иди и смотри" , так во многих семьях Германии были разборки внуков и дедов , вплоть до я не могу с тобой жить дед ..А дед оправдывался " я при лошадях был и т.д."
              Вот как все вывернули сейчас ! А Украина - это боль и страшный сон всех у кого есть погибшие в ВОВ..(большинство..) ..
              Sistema
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:51
                Цитата: Sistema
                А Украина - это боль и страшный сон всех у кого есть погибшие в ВОВ..(большинство..) ..

                Да , это так . Но ещё большая для тех кто родом оттуда или у кого там осталась родня ...
                bouncyhunter
  2. destination Сегодня, 19:26
    Правильно делают-не мытьём,так катаньем это называется...А потом можно продать за нормальные такие деньги ,которые Москва заплатит,и отойти.И все довольны-бизнес.Старо,как мир...
    destination
  3. poquello Сегодня, 19:40
    Довольно забавная новость не по теме
    в штаб-квартире ЦРУ высадился десант морской пехоты США.

    Сообщения свидетелей о беспрецедентном штурмовом десанте морской пехоты на ЦРУ собрала, обработала и выдала в эфир американская радиостанция Hal Turner Radio Show.

    Как сообщает Hal Turner Radio Show, ситуация находится в стадии развития и какая-то дополнительная информация о событиях 18 ноября должна появиться в ближайшее время.

    http://www.politnavigator.net/tramp-otrastil-sebe
    -balls-iz-legirovannojj-stali.html
    poquello
    1. DEZINTO Сегодня, 19:47

      А! да есть такие новости в другой статье,

      люди стали звонить в местные телеканалы и выкладывать сообщения в интернете, в которых говорилось, что непосредственно к штаб-квартире ЦРУ прилетели «большие самолёты с наклонным вращающимся ротором» (по всей видимости, конвертопланы Osprey, построенные специально для десантирования подразделений американских Сил специальных операций), из которых выгрузились группы MEU (американцы произносят «мяу») – Экспедиционного подразделения американской морской пехоты.


      Так, начиная с 31 октября 2017 года, в окружные суды США стали поступать опечатанные пакеты, якобы содержащие некие обвинительные акты. На 17 ноября в окружных судах скопилось уже 1800 подобных пакетов. Содержимое пакетов неизвестно, а вскрывать их без команды свыше судьи не имеют права.

      Большое количество обвинительных актов заставило ряд комментаторов прийти к выводу, что в близком кругу Трампа был тайно разработан план, по которому должны быть арестованы целые группы коррумпированных чиновников, включая избранных должностных лиц.


      DEZINTO
      1. poquello Сегодня, 19:52
        Цитата: DEZINTO
        Довольно забавная новость не по теме


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        а у меня чего в кэше что-ли, извините народ если напрягаю ---
        22.11.2017, Москва, Александр Ростовцев
        4 304 просмотров
        Авторская колонка, Вооруженные силы, Россия, Скандал, Спецслужбы, США, Сюжет дня
        Трамп отрастил себе balls из легированной стали?

        Информация чрезвычайной важности, более всего напоминающая конспирологические бредни Тома Клэнси, просочилась в прессу. В субботу, 18 ноября, в штаб-квартире ЦРУ высадился десант морской пехоты США. Если бы не многочисленные жители окрест Лэнгли, всё могло пройти более или менее гладко.

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        Но люди стали звонить в местные телеканалы и выкладывать сообщения в интернете, в которых говорилось, что непосредственно к штаб-квартире ЦРУ прилетели «большие самолёты с наклонным вращающимся ротором» (по всей видимости, конвертопланы Osprey, построенные специально для десантирования подразделений американских Сил специальных операций), из которых выгрузились группы MEU (американцы произносят «мяу») – Экспедиционного подразделения американской морской пехоты.

        По другим данным, авиагруппа морской пехоты не высаживалась в Лэнгли, а в течение 30 – 40 минут совершала некие угрожающие эволюции над главным шпионским гадюшником Америки.

        Сообщения свидетелей о беспрецедентном штурмовом десанте морской пехоты на ЦРУ собрала, обработала и выдала в эфир американская радиостанция Hal Turner Radio Show.

        Вот дословный перевод сообщения Хэла Тёрнера:

        Моя статья выше сообщает, что экспедиционный отряд морской (MEU) насчитывает около 2200 морских пехотинцев. Это абсолютно точно. Авиационная группа состоит из 12 конвертопланов MV-22S «Osprey» и 4 вертолётов «Сикорски» CH-53 «Super Stallion». Каждый MV-22 несет 24 военнослужащих, максимально – 32. Каждый CH-53 несет 37 военнослужащих, и, если дополнительные сиденья установлены, 55 военнослужащих.

        То есть, «Osprey» могут перевезти 384 военнослужащих, и ещё 220 – CH-53. Это означает перевозку 604 военнослужащих одним рейсом. Так что, если используются все 1100 военнослужащих подразделения, необходимы два таких рейса.

        Здание штаб-квартиры ЦРУ находится в городе Маклин, штат Вирджиния, и туда можно попасть по шоссе, но только при наличии специальных пропусков. Вся дорога находится под прицелом снайперов.

        А MV-22 «Osprey», и «Sikorsky» CH-53 ревут так громко, как супержеребцы, когда те скачут в аду. И именно эта деталь и была мною замечена. Жители близлежащих районов подтвердили, что видели большое количество ревущих вертолетов и конвертопланов над головой, двигающихся в сторону или в районе штаб-квартиры ЦРУ.

        Многие (очень много) жители Маклина, штат Вирджиния, подтвердили, что они слышали грохот от пролетающих воздушных аппаратов, и что грохот этот длился более получаса!»

        Сказать, что это сенсация – всё равно, что ничего не сказать. Такого в истории США ещё не было.

        Неназванные источники в центральных правоохранительных органах США, комментируя происходящее, раскрыли кое-какие факты, которые, по их мнению, стали предысторией спецоперации 18 ноября.

        Так, начиная с 31 октября 2017 года, в окружные суды США стали поступать опечатанные пакеты, якобы содержащие некие обвинительные акты. На 17 ноября в окружных судах скопилось уже 1800 подобных пакетов. Содержимое пакетов неизвестно, а вскрывать их без команды свыше судьи не имеют права.

        Большое количество обвинительных актов заставило ряд комментаторов прийти к выводу, что в близком кругу Трампа был тайно разработан план, по которому должны быть арестованы целые группы коррумпированных чиновников, включая избранных должностных лиц.

        Как считают наблюдатели, список претензий к высокопоставленным коррупционерам может быть длинным и в него могут быть включены те, что более всего на слуху: «дело русских хакеров», урановая сделка с Россией, а также скандальное «дело педофилов».

        Пикантности предположению придаёт озвученная на прошлой неделе информация одного из осведомителей ФБР, заявившего о наличии видео, на котором «люди, похожие на представителей Фонда Клинтон» получают чемоданы наличных денег от русских ещё до утверждения сделки «UraniumOne», в результате чего 20% производства американского урана досталось компании «РОСАТОМ».

        Рассказ о существовании видео с чемоданами денег вызвало у «людей, похожих на представителей бывшей администрации Обамы» приступы острейшей паники от того, что их схемы теперь раскрыты, и многие из них могут отправиться в тюрьму отвечать за содеянное.

        Трудно сказать, что в этом правда, а что блеф, но очень похоже на то, что Трамп взялся бить своих врагов их же оружием «запроданства русским».

        Высказываются предположения, что Трамп, по просьбе своего нового директора ЦРУ, собирается также избавиться от некоторых особо одиозных личностей в разведывательном сообществе, над которыми нынешняя администрация не имеет контроля.

        Циркулируют упорные слухи, что эти неконтролируемые элементы подрывают администрацию президента США Дональда Трампа, после того, как тот вступил в должность. С этим могут быть связаны некоторые сильно распиаренные инциденты, которые якобы неожиданно вспыхнули в этом году, (провокации с расстрелами, насилием, буйные протесты и т.п.), вспыхнувшие после окончания работы администрации Обамы. Судя по тому, как одновременно и организованно вспыхнули антитрамповские протесты, они определённо были срежиссированы кем-то тайным, имеющим опыт и не стеснённым в средствах.

        Высадившиеся в Лэнгли подразделения «МЯУ» необходимы для поддержания порядка, вплоть до того момента, когда влиятельные арестанты не окажутся в местах заключения.

        Что могло произойти?

        Как известно, ЦРУ координирует все разведывательные службы, которых в США более чем достаточно. ЦРУ законодательно запрещено проводить оперативную деятельность внутри США, но с её бюджетом и полномочиями, оно давно превратилось в суперструктуру и государство в государстве.

        Не секрет, что между американскими военными, подчиняющимся приказам главнокомандующего (т.е. президента США), и ЦРУ с его «особым мнением», существуют давние разногласия. По всей видимости, эти разногласия крайне обострились, поскольку ЦРУ продолжает сеять «управляемый хаос» уже не только за рубежом, но и в самой Америке. Причём, ЦРУ гадит новой администрации США не по инерции, а преднамеренно, дестабилизируя ситуацию внутри страны.

        Что касается внешних делишек, то доказано, что нусрачи, ИГИЛ и прочая «оппозиция бородатых борцов за свободу» получает самую разнообразную помощь, включая вооружения и разведисводки, именно от ЦРУ. При этом црушников никоим образом не коробит, что игиловские бармалеи обращают американское оружие против ВВС США и в своё время подвергли показательным и жестоким казням граждан в т.ч. и Соединённых Штатов.

        По данным американской печати, военные уже не раз предлагали ЦРУ прекратить подобную практику, но в суперструктуре эти требования до последнего времени игнорировали.

        По всей вероятности, кто-то в Пентагоне (с высочайшего разрешения) отдал приказ войскам сделать ЦРУ «последнее китайское предупреждение». То, что в десантном рейде на Лэнгли участвовали элитные подразделения из «МЯУ», должно было подчеркнуть серьёзность намерений предупреждающей стороны.

        Почему именно морская пехота? В схватке с высокими ставками и непредсказуемыми результатами всегда важно опираться на лояльные правительству и вооружённые до зубов части. Корпус морской пехоты США имеет высочайший авторитет в американском обществе; кроме того, в отличие от других родов войск, президент США имеет право задействовать USMC по личным соображениям, не нуждаясь в санкции Конгресса. С учётом того, что части морской пехоты охраняют Белый дом, американские посольства за рубежом, и даже штаб-квартира ФБР в Куантико расположена на территории военной базы морской пехоты, их можно считать президентскими преторианцами.

        Не следует забывать, что USMC имеют на своём вооружении не только десантные катера, машины и танки, но и боевую авиацию. И это не только транспортная авиация и вертолёты, но и «харриеры», «хорнеты» и даже F-35.

        Тем самым, полётами с участием морской пехоты вокруг логова ЦРУ и запечатанными обвинительными приговорами в окружных судах Трамп посылает недвусмысленный сигнал своим недругам не только из ЦРУ, но и из Конгресса: убирайтесь с дороги и прекратите вставлять палки в колёса избранному президенту, иначе…

        Как сообщает Hal Turner Radio Show, ситуация находится в стадии развития и какая-то дополнительная информация о событиях 18 ноября должна появиться в ближайшее время.

        Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
        poquello
  4. Korsar4 Сегодня, 19:50
    Скверно. И лишний раз подтверждает, что дыма без огня не бывает.
    Korsar4
  5. tochila Сегодня, 19:51
    Теперь начнется заламывание рук и 100500-ое аппелирование к Минским договоренностям!!!!А Васька слушает да ест!!!
    tochila
  6. solzh Сегодня, 20:00
    Всем доброго вечера! У меня вопрос. Как вы думаете, не связано ли занятие сел в "серой" зоне с событиями в ЛНР? Или данная "операция" ВСУ отсебятина нацбата с укровермахтом?
    solzh
  7. п-к Опарышев Сегодня, 20:06
    Ну мы рады,что командование группировки ДНР,наблюдает как каратели гнобят население.Что дальше то?Мужики перевелись,что ли?
    п-к Опарышев
    1. Burbon Сегодня, 20:13
      Цитата: п-к Опарышев
      Мужики перевелись,что ли?

      без вашего участия - ни как.....подмогнете?
      Burbon
      1. п-к Опарышев Сегодня, 21:00
        Что то умное написал?Я то подмогну,а вы?Под грудью у мадам отлежитесь,патриоты диваннодырные.
        п-к Опарышев
  8. kefan Сегодня, 20:14
    Значить армии ДНР в ответку нужно взять два села в "серой зоне", или будут соблюдать минские соглашения пока ВСУ до границы с Россией дойдут?
    kefan
  9. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:19
    Цитата: solzh
    Всем доброго вечера! У меня вопрос. Как вы думаете, не связано ли занятие сел в "серой" зоне с событиями в ЛНР? Или данная "операция" ВСУ отсебятина нацбата с укровермахтом?

    Вот, тоже подумалось,об этом.)
    По времени,уж больно "ровненько" совпадает.
    Кажется,что инфа.льется водопадом,на ту сторону
    Сибирский цирюльник
  10. Балу Сегодня, 20:28
    Рискну предположить-очередной "прыжок лягушки", затем провоцирование ответного огня. Позиции минометчиков во дворах жителей с целью уничтожения их ответным огнем. Этого и следовало ожидать. ДНР может и выстоит, а вот ЛНР может и не устоять.
    Балу
  11. Евродав Сегодня, 21:00
    Ситх куда слился? Мне ..... так и не ответил... Верить или нет ему? Вот мой вопрос:
    Владыка Ситх! А вы тоже какое то видео выкладывали к предыдущей новости с Корнетом,так получается вы даже не в теме? А вы точно там, Сергей? Понятно, что ДНР не ЛНР, но все же... Вот так доверие и теряют... Чего уж о нас говорить, россиянах, если люди, имеющие отношение к ЛДНР, тоже ведутся на непроверенную шляпу...
    Мы ж не дураки,а? Вл.Ситх-провокатор? Или нет? Я к вам обращаюсь, любители ярлыков...
    Евродав
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