21:05 22 ноября

Сатановский рассказал о главной ошибке Башара Асада

Сирия должна была развалиться на несколько частей. Саудовская Аравия и Катар, наблюдая "успешный" пример демократизации Ливии, Египта и Ирака, были намерены провернуть "быстрое дельце" и в Сирийской республике. Для этих целей были втянуты некоторые западные страны. Однако дело не выгорело. Приход российской армии подписал смертный приговор планам "друзей Сирии". Но всего этого могло и не быть, если бы президент Асад не допустил ряд роковых ошибок.




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Комментарии 2

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:22
    Сатановский рассказал Кто такой Сатановский?Случаем не президент-2 в Сирии?Помолчал-бы.Иначе сорвусь.
    ВЕРЕСК
  2. Евродав Сегодня, 20:49
    Цитата: ВЕРЕСК
    Сатановский рассказал Кто такой Сатановский?Случаем не президент-2 в Сирии?Помолчал-бы.Иначе сорвусь.

    Дейсвительно... Нас учат евреи, это парадокс,, зная, что этот народец учит, мошну набивая... Яшу то понятно, жил в СССР,змигрировал в пустынь, стал кем то .. И что? С кукурузы ли, Соловьёв, Кедми и Сатан(!)овский нас чему то учат? Идите лесом, господа обрезанцы на 8-й день...
    Евродав
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