Сатановский рассказал о главной ошибке Башара Асада

Сирия должна была развалиться на несколько частей. Саудовская Аравия и Катар, наблюдая "успешный" пример демократизации Ливии, Египта и Ирака, были намерены провернуть "быстрое дельце" и в Сирийской республике. Для этих целей были втянуты некоторые западные страны. Однако дело не выгорело. Приход российской армии подписал смертный приговор планам "друзей Сирии". Но всего этого могло и не быть, если бы президент Асад не допустил ряд роковых ошибок.











