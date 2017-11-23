Пистолет-пулемет ERMA EMP 44 (Германия)



Стрельба из пистолета-пулемета ERMA EMP 44. Фото Zonwar.ru



Детали автоматики: возвратно-боевая пружина и элементы затворной группы. Фото Zonwar.ru



Пистолет-пулемет EMP 44 с приемником для двух магазинов. Фото Wikimedia Commons



Он же, с другой стороны. Фото Wikimedia Commons



Ствольная коробка с двойным приемником крупным планом. Фото Strangernn.livejournal.com



Вид сверху. Фото Zonwar.ru



Пистолет-пулемет под два магазина, вид снизу. Можно рассмотреть конструкцию приемника и упрощенную пистолетную рукоятку. Фото Zonwar.ru

По материалам:

http://zonwar.ru/

http://forum.valka.cz/

http://strangernn.livejournal.com/

Попенкер М.Р., Милчев М.Н. Вторая мировая: Война оружейников. – М.: Яуза, Эксмо, 2008.

С конца тридцатых годов и до окончания Второй мировой войны немецкая армия использовала пистолеты-пулеметы только семейства MP 38/40. Несколько раз предпринимались попытки создания оружия этого класса с повышенными характеристиками, но все они, по тем или иным причинам, не привели к желаемым результатам. Любопытным, но бесперспективным вариантом развития стрелкового оружия стал пистолет-пулемет ERMA EMP 44.Не позднее конца 1942 года специалисты компании Erfurter Maschinenfabrik, также известной под названием ERMA Werke, предложили разработать перспективный пистолет-пулемет, способный дополнить существующее серийное оружие семейства MP 38/40. Такое изделие предназначалось, прежде всего, для использования в фортификационных сооружениях и на бронетехнике, хотя не исключалась и эксплуатация в качестве пехотного оружия. Предложенная сфера применения предъявляла специфические требования к техническому облику и характеристикам оружия. Для решения подобных задач следовало использовать некоторые интересные идеи.Оружейники фирмы-разработчика решили использовать при проектировании смешанный подход. Часть деталей нового пистолета-пулемета следовало разработать с нуля, тогда как некоторые узлы и агрегаты можно было заимствовать у серийных образцов. Кроме того, в качестве источника некоторых комплектующих, способных повысить определенные характеристики, можно было использовать экспериментальные образцы.Проект пистолета-пулемета для укреплений и бронемашин появился в самом начале 1943 года. Несмотря на это, в названии этой разработки присутствовали иные цифры. Интересный образец получил название ERMA EMP 44 (Erma Maschinenpistole – «Пистолет-пулемет от ERMA»). По какой причине в официальном обозначении отражался 1944 год – неизвестно. Впрочем, существует объяснение, связанное с дальнейшими событиями вокруг проекта.Одна из главных идей проекта EMP 44 заключалась в максимальном упрощении конструкции оружия. По этой причине пистолет-пулемет имел характерный внешний вид, сформированный преимущественно крупными деталями простых форм. Одновременно с этим оружие отличалось крайне неудачной эргономикой, что, однако, должно было в определенной мере компенсироваться спецификой основного способа применения.Наиболее крупным агрегатом изделия была ствольная коробка максимально простой конструкции. Ее предлагалось изготавливать из стальной трубки достаточного диаметра и большой длины. В передней части коробки имелись крепления для ствола. Там же следовало устанавливать цилиндрический перфорированный кожух ствола. Позади казенника располагались приемное устройство магазина, подвижный затвор и часть элементов ударно-спускового механизма. Задняя часть трубчатой ствольной коробки предназначалась для установки возвратно-боевой пружины. Кроме того, она выполняла функции приклада.Снизу к ствольной коробке предлагалось приваривать небольшой приемник магазина, корпус ударно-спускового механизма и пистолетную рукоятку. Задняя крышка ствольной коробки была выполнена заодно с затыльником приклада. Для упрощения и удешевления конструкции последний представлял собой трубку с заглушкой в верхней части. На своем месте такой затыльник удерживался несложной защелкой.Пистолет-пулемет получил нарезной ствол средней длины, конструкция которого основывалась на агрегатах серийных образцов. Ствол помещался внутри цилиндрического защитного кожуха, имевшего несколько рядов продольных окон для подвода воздуха. В передней части кожуха помещался дульный тормоз-компенсатор несложной конструкции. Перед дульным срезом была вынесена небольшая вертикальная пластина, предназначенная для взаимодействия с пороховыми газами.Затворная группа для ERMA EMP 44 основывалась на агрегатах серийного MP 38/40 и имела минимальные отличия от них. Затвор представлял собой массивную цилиндрическую деталь с чашкой на переднем торце. Внутри него помещался подвижный ударник. Работа автоматики на основе свободного затвора обеспечивалась крупной возвратно-боевой пружиной. Она размещалась внутри собственного кожуха-направляющей телескопической конструкции и помещалась позади затвора. Значительная часть пружины при этом располагалась в трубчатом прикладе.Управление затвором осуществлялось при помощи рукоятки, выведенной на правую сторону оружия. Рукоятка перемещалась по продольному вырезу ствольной коробки, имевшему перпендикулярный паз в задней части. Последний использовался в качестве предохранителя и блокировал затвор в крайнем заднем положении.У серийного оружия также был заимствован ударно-спусковой механизм, отличавшийся простотой конструкции. Он допускал только автоматический огонь. Сравнительно низкая скорострельность, обеспеченная конструкцией автоматики, позволяла, при должной сноровке, вести огонь одиночными выстрелами или короткими очередями.По имеющимся данным, опытные образцы пистолета-пулемета ERMA EMP 44 оснащались двумя типами систем боепитания. Первая версия этого устройства, в целом, повторяла уже известные конструкции. Непосредственно за казенником, на нижней части ствольной коробке, приваривалась трубчатая приемная шахта магазина. На ее задней стенке имелась защелка для крепления магазина. Патроны должны были подаваться в оружие при помощи собственной пружины магазина. Стреляная гильза выбрасывалась через окно в правой части ствольной коробки.Второй вариант оружия получил более сложную и интересную систему питания, основывавшуюся на наработках по экспериментальному проекту MP 40/I. В нижней части ствольной коробки предлагалось проделывать крупное окно, поверх которого следовало устанавливать новый приемник магазинов с парой ковшеобразных боковых выступов. На нижнем торце приемника располагались поперечные направляющие для перемещения подвижной устройства. На направляющих помещалась сдвоенная приемная шахта магазинов. Она представляла собой трубку с центральной перегородкой. На передней стенке такой шахты имелась защелка для фиксации в одном из двух положений. Сзади на ней устанавливались две защелки для крепления магазинов. По бокам от подвижной шахты находились подпружиненные крышки, прикрывавшие нижнюю часть приемника.Поместив в шахту пару магазинов, стрелок должен был перевести всю сборку в крайнее правое или левое положение, и зафиксировать ее передней защелкой, после чего можно было вести огонь. Опустошив один магазин, стрелок должен был переместить приемную шахту и вывести второй в рабочее положение. Предполагалось, что это позволит в некоторой мере ускорить подготовку оружия к стрельбе, исключив необходимость замены пустого магазина.Вне зависимости от конструкции систем боепитания, пистолет-пулемет EMP 44 должен был использовать серийные коробчатые магазины от MP 38/40. Эти устройства имели вытянутую прямоугольную форму и вмещали 32 патрона 9х19 мм «Парабеллум». При этом базовая версия перспективного оружия имела готовый к применению боекомплект в виде 32 патронов, тогда как изделие с более сложным приемником несло вдвое больший боезапас.Проект EMP 44 предусматривал использование характерной ствольной коробки, плавно сопряженной с прикладом-кожухом возвратно-боевой пружины. Из-за этого приклад оказывался на одной линии с осью затвора, что привело к необходимости использования особых прицельных приспособлений. Над дульным срезом ствола установили штампованную прямоугольную стойку большой высоты, на вершине которой располагалась мушка традиционной конструкции, прикрытая парой боковых пластин.Непосредственно над патронником разместили похожую стойку для прицела, отличавшуюся большими размерами. Открытый механический прицел был рассчитан для стрельбы на дальность 100, 200 и 300 м. Для обеспечения требуемой жесткости конструкции стойка прицела соединялась со ствольной коробкой при помощи изогнутой вертикальной косынки.Пистолет-пулемет ERMA EMP 44 отличался специфической эргономикой. При его разработке удобство удержания и стрельбы явно не являлись приоритетом. Удерживать это оружие предлагалось за трубчатую вертикальную пистолетную рукоять и за магазин либо за кожух ствола, выполнявший функции цевья. Трубчатый плечевой упор так же не повышал удобство использования. Впрочем, это оружие предназначалось, в первую очередь, для монтажа в амбразурах и на турельных установках различных типов, что в некоторой мере упрощало его удержание. Монтаж на шкворне осуществлялся при помощи полой трубчатой рукоятки или плечевого упора схожего вида. Однако, сняв пистолет-пулемет с установки, стрелок должен был в полной мере ощутить его неудобство.Перспективный образец отличался средними размерами и достаточно большой массой. Общая длина изделия составляла 721 мм, масса с одним магазином – 4,97 кг. Для сравнения, MP 38/40 с разложенным прикладом был на 11 см длиннее, но на 170 г легче. Автоматика на основе свободного затвора обеспечивала скорострельность на уровне 500 выстрелов в минуту. Эффективная дальность огня – не более 150-200 м.По разным данным, опытный образец изделия EMP 44 был подан на испытания не позднее февраля 1943 года. Любопытно, что в некоторых источниках упоминается изготовление лишь одного прототипа, однако на данный момент в разных музеях и частных коллекциях присутствует сразу несколько опытных образцов. Более того, музейные экспонаты отличаются конфигурацией систем боепитания. Все это позволяет с уверенностью говорить об ошибочности сведений о существовании всего одного прототипа.В начале 1943 года несколько опытных ERMA EMP 44 прошли испытания и показали реальный потенциал оригинального проекта. Как было установлено на практике, такое оружие, при всей своей простоте, не представляет особого интереса для армии. Основные характеристики пистолета-пулемета оставались на уровне серийных образцов, а преимущества в виде простоты и дешевизны сталкивались с проблемой в виде крайнего неудобства эксплуатации. Взвесив все плюсы и минусы, командование отказалось от закупок подобного оружия. Проект был закрыт, однако, как оказалось, лишь на время.Согласно некоторым источникам, о пистолете-пулемете EMP 44 вновь вспомнили в конце 1944 года. Вероятно, именно это и привело к появлению современного обозначения, не отражающего реальное время разработки оружия. Теперь пистолет-пулемет упрощенной конструкции рассматривался в контексте максимально простого в производстве и дешевого вооружения Фольксштурма и других подобных структур. Новые формирования срочно нуждались в большом количестве стрелкового и иного вооружения, но имеющиеся запасы и серийное производство не позволяли удовлетворить растущие требования.В конце 1944 года пистолет-пулемет от фирмы ERMA получил второй шанс, но вновь не смог воспользоваться им. На этот раз отказ от оригинального оружия был связан с загруженностью производств. Для запуска серийного производства EMP 44 немецким предприятиям пришлось бы сокращать выпуск серийных MP 38/40 или иного стрелкового оружия. Таким образом, перестройка производства ударила бы по выпуску существующего оружия, а достижение сопоставимых темпов изготовления новых изделий потребовало бы времени. В имеющихся условиях все это сочли невозможным.От оригинального пистолета-пулемета вновь отказались, теперь уже из соображений сохранения требуемых темпов производства существующего серийного оружия. Из-за этого выпуск изделий ERMA EMP 44 ограничился лишь первой партией, произведенной в начале 1943 года для испытаний. Часть этих изделий в дальнейшем была уничтожена, тогда как нескольким экземплярам удалось дожить до наших лет. К радости историков и любителей оружия, в музеях и коллекциях присутствуют пистолеты-пулеметы с разными вариантами систем боепитания.Упрощение конструкции и удешевление серийного образца входит в стандартный круг задач при разработке нового стрелкового оружия. В рамках проекта ERMA EMP 44 такие цели были успешно достигнуты, однако результат получился не самым удачным. Готовый пистолет-пулемет имел минимальные преимущества перед серийными образцами, но при этом был неудобным в эксплуатации, а также мог ударить по темпам выпуска оружия. Даже трудности заключительного этапа войны не помогли оригинальной разработке дойти до серийного производства и использования в армии.