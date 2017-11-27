О рыцарских турнирах в подробностях… (часть четыре)



Глашатай скажет и певец:

«Она владычица сердце,

В турнирах билось за нее

Непобедимое копье.

И ею меч был вдохновлен,



Сразивший мужа стольких жен:

Пришел султану смертный час -

Его и Магомет не спас.

Сияет золотая прядь.

Числа волос не сосчитать, -

Так нет язычникам числа,

Которых гибель унесла".

Возлюбленная! Честь побед

Тебе дарю; мне - славы нет.

Скорее дверь свою открой!

Оделся сад ночной росой;

Зной Сирии мне был знаком,

Мне холодно под ветерком.

Покои отвори свои -

Принес я славу в дар любви».

(Вальтер Скотт «Айвенго»)

Со временем турниры из подготовки к войне превратились в яркий и красочный спорт со своим тотализатором и правилами, весьма и весьма условными. В предыдущих материалах речь шла, например, о таком виде поединка, как реннен. Так вот, уже к 1480 году возник целый ряд его разновидностей, как-то: «механический» реннен, затем «точный» реннен, бунд-реннен, реннен «смешанный», который называли также ренненом с корончатым копьем и, наконец, полевой реннен. Все они имели свои отличия и свою специфику, а зрители во всем этом разбирались.«Жесткий» реннен. «Жесткий» реннен отличался от других тем, что тарч крепился винтом (см. фото) к кирасе намертво. Нужно было просто сломать копье о тарч противника и выбить его из седла, после чего он выбывал из состязания. Конский налобник был «слепой». (Дрезденская оружейная палата)Начнем с «механического» реннена, как самого простого. Для участия в этом поединке рыцарю требовался минимум доспехов. То есть доспех ренцойг без наручей и поножей, которые заменяли прикрепленные к седлу щитки, называвшиеся дильже. Рукава – с буфами. Седло – без высоких лук.В этом виде турнира тоже были две разновидности. Первая: «механический» реннен с тарчем». Суть поединка заключалась в том, чтобы попасть в тарч, устроенный таким образом, что спрятанный под ним пружинный механизм выбрасывал его при этом в воздух. Понятно, что все это было сделано ради того, чтобы потешить почтеннейшую публику, никакого иного смысла это не имело.Миниатюра из «Искусства Атлетики» (том I и II), манускрипт середины XVI в. из Баварской государственной библиотеки. В этом трактате объемом более 600 стр. более 120 цветных миниатюр, на которых изображены различные виды вооруженной борьбы (том I), а во втором томе – разновидности рыцарских турниров. Некоторые сцены основаны на имевших место реальных турнирах. На миниатюре изображены доспехи для бундреннена. Хорошо видно, что никакие особые доспехи поединщикам, в общем-то, и не требуются, поскольку цель – прикрепленный к кирасе тарч, достаточно велика. Видно также, что лицо при этом ничем не защищено.Его разновидностью был «механический» реннен с нагрудной мишенью. Какая разница, если в любом случае целью являлся нагрудный тарч? Просто в этом случае металлическая пластина, крепившаяся на груди, после удара копья оставалась на месте, а вылетали в стороны лишь клинья, которыми она была закреплена во «взведенном состоянии». Это было не так зрелищно, но более безопасно для всадника. Важно отметить, что из-за отсутствия высокой луки сзади, усидеть в седле было непросто. И тот, кто вылетал из него вместе с клиньями мишени, до следующих поединков больше уже не допускались!Такой поединок с участием императора Максимилиана I, любившего такого рода «схватки», изобразил на своем рисунке английский художник Ангус Макбрайд.«Точный» реннен отличался от двух предыдущих разновидностей только тем, что тарч, выгнутый наружу, закреплялся на кирасе на крюках и нужно было ударить по нему так, чтобы выбить его из этого крепления. При этом он скользил вверх, закрывая лицо противника, после чего падал на землю. Особой опасности во всем этом не было, поскольку шлем имел подбородник. То есть задеть тебя по лицу тарч не мог ни коим образом. Наконечник копья был острый, иначе сделать бы этого не удалось. То есть нужно было, чтобы он вонзился в тарч, а не скользнул по нему!«Жесткий» реннен. Тарч прикреплен винтом с барашком к подбороднику, а сам он жестко привинчен к кирасе! Фигуры и костюмы просто изумительные! (Дрезденская оружейная палата) Как видите, рыцари и в самом деле прикрыты самым минимальным образом. Но зато само снаряжение отличается необычайной пышностью.Дильже крупным планом. (Дрезденская оружейная палата)Та же группа, но с противоположной стороны.На этом фото хорошо виден фигурный тарч и дильже с лилией, а также «юбка», являвшаяся в то время популярным атрибутом рыцарского костюма. А вот зачем на древке копья сделаны острия, пока сказать не могу. На всех ранее виденных миниатюрах древки турнирных копий совершенно гладкие. (Дрезденская оружейная палата)Вот таких доспехов для вышеназванных видов реннена было вполне достаточно! (Дрезденская оружейная палата)Самым опасным видом турнира в стиле реннен был бундреннен, который от прочих отличался тем, что доспех реннцойг для него оснащался специальным нагрудником – бундом, под которым находился пружинный механизм, который при удачном ударе копьем подбрасывал тарч высоко в воздух, да при этом он еще и разлетался на куски. Опасность состояла в том, что подбородника в этом случае не надевали. Только турнирный салад. Ведь в голову-то никто и не целился, а только в тарч, при этом «траектория» его движения тоже была известна, ведь он скользил по двум «рельсам» и улетал вверх, не задевая лица. Но… Стоило лишь немного забыться и сделать при отстреле тарча движение головой вперед, как можно было запросто остаться без носа. Так что этот вид поединка считался опасным недаром!В «смешанном» реннене один рыцарь облачался в штехцойг и вооружался копьем с корончатым наконечником, а его противник был в реннцойге и имел копье с острым наконечником. Задача – выбить противника из седла.Участвуя в «полевом» реннене, рыцарь облачался в доспехи с набедренниками и наручами, то есть практически это были боевые доспехи. Передние луки на седлах – высокие, а вот задние – пологие. Конские маски зачастую глухие, вернее – «слепые». Задача данного поединка – сломать копья при ударе о тарчи. Поединок носил групповой характер. Кроме копья другие виды оружия разрешались, но не часто. Иногда после первой схватки на копьях, рыцари продолжали бой, сражаясь тупыми мечами.Во время правления императора Максимилиана I вошли в моду пешие поединки противников, вооруженных копьями, но сражающихся через деревянный барьер. Копья – боевые, то есть с острыми наконечниками. Доспехи тоже боевые, но только лишь для торса. Ноги доспехами не защищены. Цель поединка была довольно странной – сломать копье противника, причем за один бой разрешалось сломать не более 5-6 копий. Естественно, судьи внимательно следили, чтобы удары ниже пояса никто не наносил! Иногда три пары имели смешанное вооружение – два копья и четыре шпаги или напротив – четыре копья и две шпаги.Ренненцойг – «доспех для реннена», ок.1580–1590 гг. Дрезден или Аннаберг, Вес. 41,45 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Доспех для «нового» итальянского поединка конца XVI в. из музея Хиггинса, в Вустере, штат Массачусетс.Влияние итальянского Возрождения отразилось и на проведении турниров. «Немецкий турнир» вышел из моды и к середине XVI века вместо него повсеместно распространились турниры по итальянским правилам: «свободный» турнир или «свободный» реннен и «поединок через барьер». Для первого применялся обычный боевой доспех с накладкой на левое плечо. Для второго использовались латы типа штехцойг, но в облегченном варианте. Шлем – типа обычного армэ. Левую руку и плечо теперь защищала массивная деталь, а латная перчатка имела огромный раструб. Одной из особенностей этого снаряжения стало использование, как это отмечалось выше, обычных боевых доспехов, но с усилением шлема с левой стороны и применением штех-тарча, имевшего поверхность с ромбовидной решеткой из металлических стержней. Зачем такое понадобилось, ведь с нее же наконечник копья уже не мог соскользнуть? А вот как раз для этого, чтобы корончатый наконечник не скользил по его поверхности, потому что так… «интереснее»! Причем иногда этот съемный тарч украшали росписью, травлением и чернением в клетках ромбической решетки, хотя сами доспехи были гладкими и лишенными всяких украшений.Доспешный гарнитур 1549 г. императора Максимилиану II. (Коллекция Уоллеса) Штех-тарч с «решеткой» для итальянского турнира через барьер.Снаряжение для «нового» итальянского поединка через барьер. Из турнирной книги Ганса Бургкмайра Младшего. Ок. 1554 г. (Княжеский музей Гогенцоллернов в Зигмарингене).А вот это очень интересное фото, с которым мне, можно сказать, повезло. Сфотографировать копье вообще трудно – уж больно они длинные. Но даже если это и удастся, то как определить их длину, если она не указана? И тут рядом оказался вот этот длинный немец – рост 192 см, и согласился мне попозировать. Ну, а копье – они стоят позади. Справа на фото два одинаковых «меча войны». Их можно называть двуручными мечами, и часто их так и называют, но это не совсем верно. Это мечи всадников, которые требовались для того, чтобы поразить пехотинца, упавшего на землю, или другого всадника, пользуясь таким мечом в качестве копья. Вот почему его длина имела значение. Меч, что находится посредине, с кожаной подушкой для защиты руки весит… 8. 25 кг! Медальоны на его навершии позволяют атрибутировать его как принадлежавшего Хуану Австрийскому (1547 – 1578 гг.), командовавшему флотом Святой Лиги в битве при Лепанто 7 октября 1571 года. Таким широким мечом можно было запросто отрубить в бою руку или снести голову.Рыцари – участники «саксонского турнира». Хорошо виден стержень, крепившийся к наспинному панцирю и к шлему, что придавало этой «системе» жесткость, что было важно при ударе копья и падении на землю. (Дрезденская оружейная палата)А это рыцарь в «саксонских доспехах». (Дрезденская оружейная палата)Турнирные состязания прекратились в XVI веке, когда рыцарская конница утратила свою роль и была вытеснена конницей пистольеров и пехотой из копейщиков и стрелков-мушкетеров, вербовавшихся из горожан и крестьян. Формальным поводом для запрета турниров во Франции стал несчастный случай, произошедший в 1559 году на турнире в честь заключения мирных договоров Франции с Испанией и Савойей, когда граф Монтгомери смертельно ранил короля Генриха II обломком копья, угодившим королю в глаз. Правда, в Германии они продолжались до 1600 года, но это был уже «вымирающий» вид спорта.Продолжение следует…