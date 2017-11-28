Святыни острова Кипр (часть 2)

«Приветствует вас Лука, врач возлюбленный…)

(К Колоссянам 4:14)

Прежде чем рассказывать о святынях Кипра дальше, следует хотя бы немного поделиться своими впечатлениями о самом острове. Говорят, и это действительно так, что Кипр был колонией Англии. Но если судить по некоторым обстоятельствам, то может сложиться впечатление, что он был, да и сегодня продолжает оставаться колонией… России. Если перед зданием стоят три флагштока, то можно даже не сомневаться, что на одном будет развеваться флаг Кипра, на другом – Великобритании, а на третьем – России! Магазины с русскими названиями, у входа в кафе и рестораны объявления «у нас говорят по-русски» и у нас «русское меню», для русских на вино предлагаются скидки. По-русски киприоты говорят через одного, как и по-английски, так что хоть так, хоть эдак, а вы объяснитесь! Кипр – идеальное место для тех, кто едет за границу впервые и боится, что его там могут не понять. Где, где, а на Кипре русского человека понимают всегда и в любом состоянии. Транспорт на острове развит прекрасно: кондиционированные автобусы, можно взять на прокат и машину, и квадроцикл, словом, перемещаться по острову удобно.На остров вас доставит вот такой самолет Боинг-747, лететь на котором, помимо всего прочего, даже интересно – уж очень он большой.Отели там разные, на любой вкус и цену, но мне лично больше нравятся вот такие, с домиками типа бунгало с отдельным входом. Таким является, например, Тсоккос Парадиз Вилидж на окраине Айя-Напы. Но «окраина» понятие относительное.В центре – большущий бассейн. Многие иностранцы (немцы) плавали только здесь и даже на море не ходили (идиоты!). Некоторые в отзывах в Сети жалуются на плохую работу Интернета. Вот… Так и хочется сказать: «Не за Интернетом вы сюда приехали, а за морем, солнцем и красотами здешних храмов. Вот этим и наслаждайтесь, убогие вы наши!» Сидишь здесь под зонтиком, пьешь пиво, и думаешь – «Жить хорошо! А хорошо жить – еще лучше!»!Совсем рядом пляж Нисси Бич и множество таких вот очаровательных лагун. Ну, а захотел «божественного», так в двух километрах от этого отеля прямо на берегу моря есть и часовня, и пещера святой Феклы (Теклы по-гречески). Как вышел из отеля – направо, до аквапарка, а потом к морю налево по указателям! Смотритель пещеры – пожилой грек, любитель целовать русских женщин бальзаковского возраста, с радостью вам там все покажет. В пещере, однако, откровенно мерзко. Не понимаю, почему чтобы обрести святость нужно жить в такой вот дыре. Правда, расположенный чуть дальше пляж замечательный. А то тащиться по тамошней жаре и духоте ради того, чтобы посмотреть на темную вонючую нору – это не для всех. Настоящий «подвиг веры!»К этому времени обилие православных церквей на Кипре уже бросилось мне в глаза, появился к ним интерес, а вместе с ним захотелось и посетить самый известный и почитаемый на Кипре монастырь в горах Троодос…Вряд ли будет преувеличением утверждение о том, что этот монастырь – самый известный и самый переполненный туристами и паломниками монастырь на острове. Основали его ради чудотворной Киккской иконы Пресвятой Богородицы, по преданию написанной самим святым Апостолом и Евангелистом Лукой.«Дорога вьется лентой, дороги нет конца, нет ничего нужнее, чем храбрые сердца!» Кстати, слева внизу одно из главных водохранилищ острова. В засуху оно высыхает полностью и тогда воду на остров завозят танкерами, как у нас нефть.Памятуя о том, что «главные грабители» на Кипре это российские туристические компании, тур в монастырь покупали у болгар. Тот же русский гид, тот же автобус, но «у нас» 56 евро с человека, а у «братушек» только 26. На четверых экономия очень солидная.«Все выше, и выше, и выше!»По дороге в Троодас нам долго рассказывали историю этой иконы. Она «божественная» от начала и до конца, а суть ее, если кратко, заключается в том, что икона эта, до того находившаяся в Константинополе, пожелала оказаться на Кипре, и… в итоге оказалась! То есть всеми правдами и неправдами, но добилась она своего! Правда, император выторговал себе такое условие, что лик Матери Божией на ней должен теперь пребывать закрытым, дабы молящиеся имели к ней большее благоговение. Так что на сегодня икона практически полностью, кроме рук, занавешена бархатной занавесью. А кто, говорят, руки под это покрывало запустит – у того они отсохнут! Потому рядом с иконой висит древний меч! Очень меня это воодушевило и ясно почему – меч ведь!Однако первое место куда привозят туристов… это не монастырь, а расположенный выше него на горе магазин икон и всевозможных божественных товаров. Невольно закрадывается мысль, что Маммона здесь ближе к Богу, чем собственно услужающие ему монахи, но тут же и пропадает, так много здесь выставлено всевозможных красивых вещиц. Иконы большие и маленькие, в серебряных, а то и в золотых окладах, исцеляющее масло, свечи («здесь дешевле, чем в монастыре!») – словом мастерство и красота поневоле лезут в душу. Впрочем, тебе не преминут напомнить, что если ты купил здесь икону, то освятить ее можно внизу! Здесь же, то есть чуть выше Киккского монастыря (и все-таки повыше магазина!), находится и могила архиепископа Макариуса – первого президента республики Кипр, у которой всегда стоит почетный караул.Монастырь расположен высоко в горах. Поэтому там чудесный воздух и дышится очень легко. К тому же вокруг него растут сосны. Но серпантин, что ведет туда, еще тот и нет ни бетонных ограждений, ничего! Глядя на то, какие твой автобус выписывает пируэты, поневоле начинаешь того… ну этого самого. Поэтому без пачки аэрона туда ехать нельзя, ну разве что ты летчик в отставке или же старый морской волк.Вот, например, как вам эта икона?Истории по дороге к монастырю рассказывают соответствующие: тут за одну ночь все турецкое войско погибло божьим промыслом (вот вонь-то потом была от стольких тысяч трупов!), то некий кипрский миллионер заболел раком, пожертвовал все деньги монастырю, помолился прикрытому образу и… исцелился, словом – все под настроение!Цены – вполне приемлемые. Вот эта копия иконы византийского письма стоит всего 28 евро!Люди спешат от магазина к монастырю. А знаете, почему они спешат? Потому что автобусы с туристами подходят к нему каждые 20 минут, и очередная партия в 40-45 человек бросается к его входу.Людей так много, что как ни старайся, а без них вход в монастырь сфотографировать вам не удастся!Киккский монастырь один из самых богатых монастырей на острове. Церковь внутри очень богато украшена. Но особое внимание туристов привлекают прекрасные мозаики с позолотой, выполненные на стенах галерей, окружающих монастырский двор. Среди них – изумительной красоты мозаичные иконы, а также различные сцены из Библейской истории Ветхого и Нового Заветов.Фотографировать эти мозаичные сценки из-за особенностей монастырской архитектуры очень неудобно, но здесь хотя бы что-то, но видно…В общем-то, по-моему, уже всем давно известно, что в храм божий женщинам следует вступать с покрытой головой и закрытыми плечами, а также в длинной юбке, ну, а мужчинам следует сменить шорты на брюки. Но так как у большинства туристов от жары и серпантина мозги работают с трудом, а у многих их просто никогда и не было, они про эти правила не помнят. Но монастырская братия, «идя навстречу пожеланиям трудящихся», облегчила для всех забывчивых вхождение под монастырский кров: у входа всем одетым не по чину предлагают… прекрасные махровые халаты пурпурного цвета с капюшоном, которые скрывают и плечи, и шорты. И все «голоплечие» и «голоногие» туристы и туристки разом становятся похожи на благонравных паломников времен св. Елены!Вон в центре фото – видно, как одна дама заматывается в этот пурпурный халат!Нигде я не встречал столь улыбчивых и радушных монахов, которые вдобавок так охотно фотографируются с туристами.Вошли в церковь, где выставлена завешанная икона. А там… очередь, как у нас в конце 80-ых за колбасой. Правда, движется быстро. Гид объясняет: «У вас тридцать секунд. Посмотреть на икону, приложиться к ней, потом повернуться к монаху, получить ватку со святым маслом из лампады перед иконой и идти дальше». Экскурсовод продолжает: «Монастырь основан в 1100 году, вот Киккская икона, лик ее прикрыт. Обратите внимание на люстры: третья и пятая из них подарены монастырю Николаем II в таком-то году». Над головой у толпы действительно висят люстры одна другой красивее. Приглядываюсь, а на одной надпись: «Принесена в дар императором Всероссийским Николаем Вторым и Государыней… в лето 1902 года…» То есть здесь они были и ее привезли. Возможно, что стояли здесь государь с государыней и молились перед этой иконой. О чем-то просили Господа… А получили 1917 год и подвал… Н-да!Вот так выглядит эта святая икона!Рядом с иконой весел не меч, а какой-то сувенирный кинжальчик. А вместо отрубленной засушенной руки – как я надеялся, – кисть, вырезанная из дерева. Экстаза, стоя перед занавеской, я не почувствовал. Затем монах сунул нам по очереди ватки и по-русски сказал: «Высохнет – только сжигать! Не выбрасывать! Голова заболит – потереть!»В музей монастыря мы уже не попали по времени.Взяли, вечером, когда у дочери от жары и духоты заболела голова – потерли. Сначала одной. Потом все остальные измаслили и через полчаса голова прошла. После же самого посещения опять попихались в автобус – на всю экскурсию группе отводится 40 минут, и поехали дальше – пировать в какое-то горное кафе, пить местные вина и покупать серебро и кружева. Кстати, там же в горах находятся и другие монастыри: монастырь Божией Матери Троодитисса, монастырь Божией Матери Трикуккя, где обязательно угощают чаем, хлебом и очень вкусным джемом, который сестры готовят сами, однако сюда мы уже не попали, равно как и в храм святой мученицы Мавры. Это надо специально ездить по горным монастырям и храмам.Продолжение следует…