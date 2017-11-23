На те же грабли. Можно ли «насадить» демократию во всем мире?

Подумал, что кому-то может быть будет интересна "минутка исторических аналогий"Сегодня, в условиях конфронтации западного мира (подразумевается блок НАТО и его союзники) и России, очень многие люди гневно возмущаются в адрес США из-за постоянного «навязывая» (читай «насаждения») американских ценностей третьим странам.Но зачастую многие забывают о том, что идея «навязывания ценностей» третьим странам и народам, мягко говоря, не нова (имеем в виду навязывание своей идеологии внешнему миру). Все советские люди хорошо помнят и Интернационал, и Коминтерн и наш «братский» коммунистический блок, да и поддержку революций в других странах – Куба тому явный пример.Поэтому, чтобы не показаться претенциозными, все добавляют в свое возмущение одну деталь – «навязывание демократических ценностей», дескать, как можно навязывать «демократические ценности». Вот с социализмом, коммунизмом, фашизмом, нацизмом и другими «агрессивными» идеологиями все понятно, им это свойственно, но «навязывание» демократии противоречит самой ее природе. Ибо демократия, исходя из самих демократических постулатов, должна быть мирной и не может быть «навязчивой».И вот тут историки начинают неловко улыбаться: во-первых, из всех, когда-либо созданных человеком «идейных укладов» государства демократия была одной из самых древних. Можно очень долго спорить о том, когда же она появилась, но понятной нам (пропустим Грецию и Древний Мир) - в сегодняшнем виде, - демократия появилась в XVIII веке в Америке и в годы Французской революции во Франции. Для справки: «остальные» идеологии - опять же можно долго спорить о датировках их появления, - в сегодняшнем виде возникли в XIX и XX веках. Во-вторых, что самое интересное, идея приносить «свет Божий» (в смысле свои ценности и идеалы) всем, кто просит и не просит, возникла совсем не у «агрессивных» идеологий, а у «мирной» демократии. И, более того, социализм, коммунизм, нацизм, фашизм и прочие «идеологические агрессоры» переняли инструментарий у миролюбивой и «ненавязчивой» демократии.Но есть еще и третья деталь: чаще всего «на штыках» другим странам и народам приносили именно демократию, более того, если считать соотношение населения и количества убитых во время попыток «внедрения» демократии, то получится, что самая «кровавая идеология» (если ее можно так назвать) – демократия.Здесь надо оговориться: во-первых, в разные периоды в разных странах было разное население, например, в годы Французской революции (1789-1799 или 1815, зависимо от того, как считать) население Франции было примерно 26 миллионов человек, а в Российской Империи перед революцией жило около 174 миллионов человек. Соответственно соотносить число жертв будет неуместно, а вот соотношение население/жертвы - уместно. А во-вторых, под «приносом» демократии необходимо понимать попытки (как удавшиеся, так и нет) по установлению демократических режимов, а демократических (даже можно сказать буржуазных) революций история знает гораздо больше, чем социалистических или каких-либо других.И вот к концу XVIII века мы имеем несколько демократических стран и самая главная из них – Франция, собственно, о ней мы и поговорим. Можно долго спорить о том, кто важнее США или Франция в деле становления демократии, но только в конце XVIII века Франция (в отличие от США), являясь «великой» державой, воспринималась всеми «старыми» странами, как реальная угроза их существования. Безусловно, создателем сегодняшних «демократических идеалов» является США, но «сегодняшние идеалы» - это гибрид американских идей и их французского претворения и развития.Но нам важно не то, как проходила революция во Франции или ход боевых действий, а то, что именно в 1790-х в умах революционных руководителей (которые достаточно часто менялись – Робеспьер, Дантон, Марат и другие) и простого народа Франции появляется идея о необходимости распространения идеалов Французской революции (Liberté, Égalité, Fraternité) на другие европейские страны.И, как итог, во время войн с революционной Францией (для восстановления исторической справедливости: против революционной Франции воевали антифранцузские коалиции - всего их было семь, но шесть из них воевали, фактически, против Наполеона и его империи, а не против республиканской Франции) на территориях, захваченных французской армией, создавались республики. Франция создала достаточно много республик, самые известные из них – Лигурийская, Цизальпийская, Партенопейская.Эти республики «получали» конституции («получали» не совсем правильный термин - конституции конечно же писались для каждой страны индивидуально), практически полностью скопированные с французской. Режимы же в этих новоиспеченных республиках держались на штыках французских солдат и французской помощи.Проблема заключалась в том, что эти республики были недолговечны и нежизнеспособны по ряду причин.Во-первых, из-за ряда объективных исторических социально-экономических основ - ментальная неподготовленность населения, экономики, армии и так далее, и так далее.Во-вторых, из-за отсутствия (в большинстве своем) поддержки населения. Французские революционные войска в большинстве стран, особенно в Италии, воспринимались как захватчики, это было вызвано накопленными за много веков историческими причинами (под которыми подразумевается целый пласт противоречий Франция – Италия, с географической точки зрения, ведь юридически и политически еще не было такой страны).В-третьих, по объективным внешнеполитическим причинам: к концу XVIII века одна Франция воевала со «старым миром» (монархическим или, так называемым, старым порядком), а ни одна из созданных республик просто не обладала такой силой, которая была у революционной Франции того периода. Для более четкого понимания ситуации поясним: к 1795 году французская армия по самым скромным подсчетам, насчитывала более 1 миллиона солдат, напомним, что население Франции составляло 26 миллионов человек (для сравнения - сегодня в российской армии около 2 миллионов военнослужащих).И, в-четвертых, по «искусственности» их создания. Внутри территорий, сформировавших эти республики, практически не было предпосылок для появлений этих стран. Кроме того, искусственность их создания объяснялось тактической необходимостью, подкрепленной идеологическими корнями, создать «буфер» между «старым миром» и новой Францией, причем буфер из экономически слабых, а, следовательно, зависимых государств. Но всегда надо помнить о том, что искусственно созданные государства (особенно, если они естественно из-за геоэкономических или географических причин экономически слабы) недолговечны.Еще один момент, который нам важен - все эти республики управлялись французскими ставленниками. Приведем самый очевидный пример – Цизальпинская республика не просто управлялась ставленниками Франции, а первых директоров (под термином «директор» подразумеваются члены «директории», их было пять человек) назначил сам – еще на тот момент генерал, - Наполеон. Похожая ситуация была и с остальными республиками.И республики мгновенно «разваливались» либо в момент прекращения французской помощи, лидо вывода французских войск, либо приближения более сильных войск союзников - членов антифранцузских коалиций.В истории можно найти очень много похожих примеров, но гораздо более интересно то, что происходит сегодня.В XXI веке некоторые демократические страны «наступают на те же грабли», что и Франция несколько веков назад.Полагаю, что и без меня всем известны примеры (ставшими не самыми удачными попытками) «принесения демократии» другим странам: Ирак, Афганистан, Судан, попытка переворота в Экваториальной Гвинее, Ливия, Египет, Украина и так далее.Если оценивать эти события по шкале «счастье», то его обрели внутри этих стран очень немногие, вернее только те, кто получил власть в ходе этих «акций».Можно сколько угодно спорить о том, подконтрольны ли США правительства Ирака или Египта, но в этих странах сегодня идут боевые действия, и миром и спокойствием даже «не пахнет».Но это те примеры, которые постоянно приводят «США-ненавистники» - ибо они «неудачны» с точки зрения итогов, и практически идеальны для демонизации Запада.Примером в начале 1990-х реализации удачного решения для Запада (с точки зрения «экспансии» своих ценностей) является Югославия, которая не только ни хотела интегрироваться в западный мир и вела независимую политику, но, что самое главное, имела потенциал и ресурсы для ее ведения.И именно из-за того, что этой страны больше нет, историки могут проследить, как западный мир, основываясь на вековом опыте «несения демократии», ее уничтожил.После очень сложной и кропотливой работы получилось разделить югославский народ на сербов, боснийцев, хорватов и других. Но самое главное то, что на месте Югославии не создалось «искусственных» стран, а появились «национальные» - Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Сербия, Черногория. А проект национальной страны, в отличие от федерации, гораздо более долговечен, хотя, как правило, экономически слаб, если не сказать – не состоятелен.Для любой национальной страны нужна историческая концепция, а у балканских стран история очень богатая. И если посмотреть на местные учебники по истории, то можно заметить, какие огромные суммы были выделены на финансирование историков, исследующих отдельно взятые национальности. А на базе их исследований и создались «исторические концепции» Хорватии, Сербии, Черногории и так далее. И важно то, что эти концепции не «высосаны из пальца», а подкреплены реальными источниками и фактами. Собственно, потому они и оказались жизнеспособными.А в «новоиспеченных» странах появились прозападные политики и правительства, большинство из которых (вернее все, кроме Сербии) «повернулись» на Запад, став частью европейского мира.Единственное, о чем нельзя забывать – это о цене этого плана. За десятилетие югославских войн погибло более ста тысяч человек, а «залитый» американским напалмом Дубровник, наверное, еще долго не забудут.Но чтобы объяснить причины принимаемых решений, в том числе основываясь на исторической памяти и опыте той же Европы, необходимо понять:Во-первых, США и вообще Запад (имеем в виду личности, принимающие решения) думают только в практической плоскости и только в интересах своих стран, и, возможно, в каждом конкретном случае каждой страны (или территории) они достигли решения своих практических целей.Во-вторых, для США всегда была важнее не стратегическая, а тактическая цель. Примеров этому очень много - достаточно просто посмотреть на историю США: например, госдолг, решения о росте которого принимаются только исходя из текущей ситуации, без оглядки на будущее (вполне возможно понимая, что этот долг никогда и никому возвращен не будет).В-третьих, западным миром руководят образованные люди, хорошо осознавающие «силу» и уроки истории, в смысле того, что история не только учебник по управлению умами, но и пособие по тому, что и как делать не надо.И тогда мы осознаем, что любой из «сценариев», как удачны так неудачных, реализовывались для достижения конкретных «целей сильных мира сего». В старину французы, теперь американцы шли по одинаковому пути. И этот путь, взглянув на историю, можно очень просто объяснить – так называемые «демократические» страны (особенно новоиспеченные) гораздо проще контролировать и таким странам гораздо проще «объяснить» цель создания таких организаций, как Рейнский союз в эпоху французской революции или НАТО сегодня.А о чем идет речь – о безграничной власти над миром и «демократии» как инструмента политического манипулирования или о слепой вере в необходимость демократизации, как единственного рецепта для счастья всех без исключения народов, – это еще только предстоит выяснить.