Украина 2019: Путин — наш президент?
В самом начале 2015 года в опросе, проведенном изданием «Неделя», на вопрос, кому бы вы доверили управление страной, 84% респондентов ответили: «Владимиру Путину», а еще 5% готовы были доверить управление Украиной Александру Лукашенко. И это без Крыма и Донбасса, спустя год после начала второго майдана и сразу после разгрома армии киевского режима на Донбассе…
В 2014 году во время марша «азовцев» в Харькове в их колону затесался неприметный человек, один из соучредитель харьковского движения «Великая Русь» Михаил Онуфриенко (ник Mikle1). Внедрился он с целью послушать, что говорят рядовые нацисты Украины не на камеру, а между собой. А говорили они между кричалками СУГС и проклятиями в адрес президента России, что «Владимир Путин мужик, нам бы такого лидера, уж мы бы тогда…»
Вот такая она, правда жизни не на камеру. Совсем не такая, как та, в которую нас заставляют верить.
В августе 2016 года третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью украинскому изданию «Апостроф» сообщил страшные для украинского обывателя цифры.
«Когда мы делали социологию в 2008 году, еще когда я был президентом, тогда 70% украинцев хотели видеть президентом Путина. Тогда, в 2008 -2009 гг., на вопрос «Хотели бы вы видеть президентом Владимира Путина» больше половины украинцев ответили «да».
О чем здесь идет речь? Каждый президент Украины за полтора года до перевыборов пытается выстроить стратегию повторения своего успеха. И для этого он заказывает социологическое исследование. Не то, которое потом публикуется в прессе, а реальное. Именно такую «социологию» заказал Ющенко в 2008 году. Результат тогда ошеломил украинский политический бомонд и его спонсоров в Вашингтоне. Оказалось, что по итогу первый майдан имел следствием резкий рост популярности на Украине России и ее президента.
Что украинцам нравится в Путине? Честность, порядочность и сопутствующий ему успех. Как раз то, чего практически нет ни у одного украинского политика. А откуда они могут появиться, если вся политическая элита Украины создавалась в условиях так называемой двухвекторности, при которой важнейшими качествами считались цинизм, беспринципность, лживость, способность предавать?
Не может эта система породить своего Путина, как бы она ни стремилась этого сделать. А потому симпатии украинцев постоянно были на стороне иностранных руководителей. Причем самыми уважаемыми всегда были попеременно Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», в самом начале 2016 года, в пик информационной войны против России 10% украинцев поддерживали политику Владимира Путина.
Причем, как мы видим, тогда вместо него на первое место жители страны поставили не демократических руководителей США, Германии или Франции, а президента Белоруссии. Почему так резко изменился рейтинг Лукашенко и Путина, понятно. Осенью 2016 года говорить, что ты поддерживаешь политику Путина, на Украине было опасно. А поддерживать Лукашенко не считалось «зрадой», чем многие и воспользовались.
Это очень важный момент. Внутренне подавляющее большинство украинцев готово идти путем, предложенным Лукашенко и Путиным. Он им более близок, нежели так называемая западная «демократия». А еще они очень злопамятны и очень не любят тех, кто обманул их ожидания. И европейцам и американцам надо это помнить всегда.
Это колоссальная проблема для Вашингтона. Украинское общество стало очень восприимчиво к пропаганде и у него короткая память. Это в 2013 году сыграло на пользу США, когда украинцы, забывшие последствия первого майдана, не препятствовали второму. Но точно так же это может немногим позже сработать и в пользу России. Ведь от любви до ненависти шагов ровно столько, сколько и обратно, а память, как мы уже выяснили у украинцев, очень короткая.
Мне могут возразить, что это уже невозможно, и приведут ставшие привычными аргументы: «На Донбассе пролилось очень много крови» и т.д. А я не буду спорить, а просто приведу один пример. Чечня. Сколько было пролито крови с обеих сторон? В пересчете на душу населения на два порядка больше, чем сегодня на Украине. И если бы кто-то в 2002 году сказал, что Чечня станет любить российского президента и будет его опорой, этого человека сочли бы сумасшедшим.
Итак, Украина очень скоро вновь встанет перед выбором: каким путем идти дальше.
Путь в Европу оказался тупиковым. Ее туда просто не хотят брать. Попытка построить на Украине самодостаточное националистическое государство тоже обречена на неудачу. Для этого у неё нет внутреннего ресурса, да и все соседи на сегодня уже против, особенно поляки. А значит, рано или поздно Киев будет вынужден повернуться лицом на восток, тем более что население даже нынешних остатков страны, как мы увидели выше, к этому повороту ментально всегда готово.
Сегодня многим это кажется невозможным. Точно так же, как в 2002 году казалась невозможной и нынешняя Чечня. Но в мире не бывает ничего невозможного…
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)