09:36 23 ноября

Украина 2019: Путин — наш президент?

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В самом начале 2015 года в опросе, проведенном изданием «Неделя», на вопрос, кому бы вы доверили управление страной, 84% респондентов ответили: «Владимиру Путину», а еще 5% готовы были доверить управление Украиной Александру Лукашенко. И это без Крыма и Донбасса, спустя год после начала второго майдана и сразу после разгрома армии киевского режима на Донбассе…

В 2014 году во время марша «азовцев» в Харькове в их колону затесался неприметный человек, один из соучредитель харьковского движения «Великая Русь» Михаил Онуфриенко (ник Mikle1). Внедрился он с целью послушать, что говорят рядовые нацисты Украины не на камеру, а между собой. А говорили они между кричалками СУГС и проклятиями в адрес президента России, что «Владимир Путин мужик, нам бы такого лидера, уж мы бы тогда…»




Вот такая она, правда жизни не на камеру. Совсем не такая, как та, в которую нас заставляют верить.

В августе 2016 года третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью украинскому изданию «Апостроф» сообщил страшные для украинского обывателя цифры.



«Когда мы делали социологию в 2008 году, еще когда я был президентом, тогда 70% украинцев хотели видеть президентом Путина. Тогда, в 2008 -2009 гг., на вопрос «Хотели бы вы видеть президентом Владимира Путина» больше половины украинцев ответили «да».

О чем здесь идет речь? Каждый президент Украины за полтора года до перевыборов пытается выстроить стратегию повторения своего успеха. И для этого он заказывает социологическое исследование. Не то, которое потом публикуется в прессе, а реальное. Именно такую «социологию» заказал Ющенко в 2008 году. Результат тогда ошеломил украинский политический бомонд и его спонсоров в Вашингтоне. Оказалось, что по итогу первый майдан имел следствием резкий рост популярности на Украине России и ее президента.

Что украинцам нравится в Путине? Честность, порядочность и сопутствующий ему успех. Как раз то, чего практически нет ни у одного украинского политика. А откуда они могут появиться, если вся политическая элита Украины создавалась в условиях так называемой двухвекторности, при которой важнейшими качествами считались цинизм, беспринципность, лживость, способность предавать?

Не может эта система породить своего Путина, как бы она ни стремилась этого сделать. А потому симпатии украинцев постоянно были на стороне иностранных руководителей. Причем самыми уважаемыми всегда были попеременно Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», в самом начале 2016 года, в пик информационной войны против России 10% украинцев поддерживали политику Владимира Путина.



Причем, как мы видим, тогда вместо него на первое место жители страны поставили не демократических руководителей США, Германии или Франции, а президента Белоруссии. Почему так резко изменился рейтинг Лукашенко и Путина, понятно. Осенью 2016 года говорить, что ты поддерживаешь политику Путина, на Украине было опасно. А поддерживать Лукашенко не считалось «зрадой», чем многие и воспользовались.

Это очень важный момент. Внутренне подавляющее большинство украинцев готово идти путем, предложенным Лукашенко и Путиным. Он им более близок, нежели так называемая западная «демократия». А еще они очень злопамятны и очень не любят тех, кто обманул их ожидания. И европейцам и американцам надо это помнить всегда.

Это колоссальная проблема для Вашингтона. Украинское общество стало очень восприимчиво к пропаганде и у него короткая память. Это в 2013 году сыграло на пользу США, когда украинцы, забывшие последствия первого майдана, не препятствовали второму. Но точно так же это может немногим позже сработать и в пользу России. Ведь от любви до ненависти шагов ровно столько, сколько и обратно, а память, как мы уже выяснили у украинцев, очень короткая.

Мне могут возразить, что это уже невозможно, и приведут ставшие привычными аргументы: «На Донбассе пролилось очень много крови» и т.д. А я не буду спорить, а просто приведу один пример. Чечня. Сколько было пролито крови с обеих сторон? В пересчете на душу населения на два порядка больше, чем сегодня на Украине. И если бы кто-то в 2002 году сказал, что Чечня станет любить российского президента и будет его опорой, этого человека сочли бы сумасшедшим.

Итак, Украина очень скоро вновь встанет перед выбором: каким путем идти дальше.



Путь в Европу оказался тупиковым. Ее туда просто не хотят брать. Попытка построить на Украине самодостаточное националистическое государство тоже обречена на неудачу. Для этого у неё нет внутреннего ресурса, да и все соседи на сегодня уже против, особенно поляки. А значит, рано или поздно Киев будет вынужден повернуться лицом на восток, тем более что население даже нынешних остатков страны, как мы увидели выше, к этому повороту ментально всегда готово.

Сегодня многим это кажется невозможным. Точно так же, как в 2002 году казалась невозможной и нынешняя Чечня. Но в мире не бывает ничего невозможного…
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 19
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  1. 210окв Сегодня, 07:04 Новый
    Чего нравится им в Путине?Да почти все!Только они его сразу начинают поливать грязью и хаить.По старой,доброй укрской традиции..Так что одно дело хотеть,другое голосовать.
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    210окв
    1. серафимамурский Сегодня, 07:52 Новый
      В России тоже самое: все чем то недовольны президентом. А как выборы 80% за него.
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      серафимамурский
      1. Антианглосакс Сегодня, 08:43 Новый
        Цитата: серафимамурский
        В России тоже самое: все чем то недовольны президентом. А как выборы 80% за него.

        А куда деваться? Так и выбирают меньшее из зол. Действительно достойных людей система отшивает ещё на старте, поэтому и предлагают в качестве альтернативы откровенную шваль и мерзость, шалав и шлюх.
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        Антианглосакс
      2. Дратуй Сегодня, 08:47 Новый
        На выходных в вк в самой популярной группе нашего города опрос проводили.. 47% за ВВП...!!! Учитывая, что в вк в основном молодёжь!
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        Дратуй
        1. SERGUS Сегодня, 09:26 Новый
          Цитата: Дратуй
          47% за ВВП...!!! Учитывая, что в вк в основном молодёжь!

          А молодёжи много и не надо, интернет, дискотека, да по ТВ чтоб говорили что весь мир боится ВВП, с нашими ЕГЭ у них нет никакого аналитического склада ума, так, общество потребления.
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          SERGUS
      3. SERGUS Сегодня, 09:28 Новый
        Цитата: серафимамурский
        В России тоже самое: все чем то недовольны президентом. А как выборы 80% за него.

        Так если не критиковать то работать перестанет, будет почивать на лаврах winked
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        SERGUS
    2. 79807420129 Сегодня, 07:56 Новый
      значит, рано или поздно Киев будет вынужден повернуться лицом на восток

      Так то оно так yes Повернется,но только тогда когда сменится несколько поколений в обеих странах,но только до этого ох как много крови прольется. request
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      79807420129
    3. Сергей-svs Сегодня, 07:59 Новый
      Цитата: 210окв
      ....Так что одно дело хотеть,другое голосовать.

      А давайте свидомитам, нашего "кентавра" отдадим. yes Пускай эта лошадь там и баллотируется, тем более она там и так почти, что своя! negative Да и в "цеЭвропе", будет повизгивать о принадлежности Крыма, не боясь проверок Генпрокуратуры РФ. yes
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      Сергей-svs
    4. антивирус Сегодня, 08:21 Новый
      пусть хают
      По итогам бардака на окраине надо будет по братски отдать АГЛуке южное Полесье( до широты-границ козацких степей) и на остатках создать 3 федеральных округа прямого подчинения вице-премьеру Козаку.
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      антивирус
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:05 Новый
    К опросам нужно относиться осторожно. Возможно, что какая-то часть украинцев и хотела бы видеть ВВП своим президентом, да вот только у нас самих еще много нерешенных вопросов.
    А значит, рано или поздно Киев будет вынужден повернуться лицом на Восток
    Это имело бы под собой основу если у Киева было лицо. А пока то, чем он повернут к России.
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    rotmistr60
    1. dsk Сегодня, 07:26 Новый
      Цитата: "Сегодня многим это кажется невозможным. Точно также, как в 2002 году казалась невозможной и нынешняя Чечня. Но в мире не бывает ничего невозможного…"

      Здравствуйте Геннадий! Как говорили святые Отцы: "Человек предполагает, а Господь Бог располагает." Три четверти украинцев - православные.Святой благоверный князь Александр Невский: "Кто к нам с мечом придёт - от меча и погибнет!" soldier
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      dsk
  3. gafarovsafar Сегодня, 07:50 Новый
    млин обратно кормить эту ораву готовых ежеминутно вас продать
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    gafarovsafar
  4. aws4 Сегодня, 08:09 Новый
    для кого снята эта передача??? открою вам секрет Путина не любят на Украине...
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    aws4
    1. СкептикЦиник Сегодня, 09:04 Новый
      Цитата: aws4
      для кого снята эта передача??? открою вам секрет Путина не любят на Украине...

      Начинало 2015 года. Информация очень старая и не актуальная. Рискните сейчас провести опрос Путин займёт первое место не только на западе но и на востоке Украины, но в вопросе "кого бы вы хотели видеть в петле".
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      СкептикЦиник
  5. parusnik Сегодня, 08:15 Новый
    А значит, рано или поздно Киев будет вынужден повернуться лицом на восток
    ..Хурма, пока еще зеленая ,но созреет...
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    parusnik
  6. eleronn Сегодня, 08:45 Новый
    Ну если украину завалить деньгами (как чечню), тогда да! Будут нас любить и терпеть, пока деньги не кончатся.
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    eleronn
  7. Dobriy_Chelovek Сегодня, 08:49 Новый
    Мне вот интересно - кого вы собираетесь кормить? Будь хоть капля благоразумия у власте UA, они б стали не на словах, а реальным экспортером с/х продукции по миру, они в 2016 году и так рекордный урожай собрали, жаль не для своих. России бы столько чернозема и климат такой, как в Черкассах или Чернигове, да и на наши деньги у них продукты дешевле, а о качестве нашей продукции говорить не приходится, особенно когда вижу на прилавках не майонез, а соус майонезный, не пиво, а пивной продукт, не колбасу, а изделие колбасное. Всю жизнь ел украинское, не жаловался, попробовал продукцию Дмитровского молочного завода - это на минуточку чуть ли не один из монополистов по мск и области - стал аллергиком на лактозу. Нам может у себя сначала стоит разобраться?
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    Dobriy_Chelovek
    1. Темник 2017 Сегодня, 09:05 Новый
      Лактозы непереносимость это от возраста...
      А земли в Чернигове не лучше чем на соседней Брянщине,но...Брянск за последним году расцвёл сельским хозяйством,а Черниговская обл.заросла бурьяном.
      Видел сам.
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      Темник 2017
  8. частное лицо Сегодня, 09:14 Новый
    Цитата: Антианглосакс
    Цитата: серафимамурский
    В России тоже самое: все чем то недовольны президентом. А как выборы 80% за него.

    А куда деваться? Так и выбирают меньшее из зол. Действительно достойных людей система отшивает ещё на старте, поэтому и предлагают в качестве альтернативы откровенную шваль и мерзость, шалав и шлюх.

    Кого вы лично считаете достойным? Обоснуйте пожалуйста и кого отшили на старте? Я не ярый сторонник ВВП но достойную кандидата на горизонте не вижу, зато помню как в 90-х каждые пол года менялись примерминистры и какая весёлая была жизнь ломали и крушили то что строили 70лет. Да сейчас жизнь не сахар для простого народа, да воруют миллиардами разные губернаторы и депутаты но нельзя же в этом обвинять одного человека хоть он и гарант. Просто объективно посмотрите на его окружение ,ему просто не дают работать одна фраза "Денег нет но вы держитесь"чего стоит.
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    частное лицо
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