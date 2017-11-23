Украина 2019: Путин — наш президент?

В самом начале 2015 года в опросе, проведенном изданием «Неделя», на вопрос, кому бы вы доверили управление страной, 84% респондентов ответили: «Владимиру Путину», а еще 5% готовы были доверить управление Украиной Александру Лукашенко. И это без Крыма и Донбасса, спустя год после начала второго майдана и сразу после разгрома армии киевского режима на Донбассе…В 2014 году во время марша «азовцев» в Харькове в их колону затесался неприметный человек, один из соучредитель харьковского движения «Великая Русь» Михаил Онуфриенко (ник Mikle1). Внедрился он с целью послушать, что говорят рядовые нацисты Украины не на камеру, а между собой. А говорили они между кричалками СУГС и проклятиями в адрес президента России, что «Владимир Путин мужик, нам бы такого лидера, уж мы бы тогда…»Вот такая она, правда жизни не на камеру. Совсем не такая, как та, в которую нас заставляют верить.В августе 2016 года третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью украинскому изданию «Апостроф» сообщил страшные для украинского обывателя цифры.«Когда мы делали социологию в 2008 году, еще когда я был президентом, тогда 70% украинцев хотели видеть президентом Путина. Тогда, в 2008 -2009 гг., на вопрос «Хотели бы вы видеть президентом Владимира Путина» больше половины украинцев ответили «да».О чем здесь идет речь? Каждый президент Украины за полтора года до перевыборов пытается выстроить стратегию повторения своего успеха. И для этого он заказывает социологическое исследование. Не то, которое потом публикуется в прессе, а реальное. Именно такую «социологию» заказал Ющенко в 2008 году. Результат тогда ошеломил украинский политический бомонд и его спонсоров в Вашингтоне. Оказалось, что по итогу первый майдан имел следствием резкий рост популярности на Украине России и ее президента.Что украинцам нравится в Путине? Честность, порядочность и сопутствующий ему успех. Как раз то, чего практически нет ни у одного украинского политика. А откуда они могут появиться, если вся политическая элита Украины создавалась в условиях так называемой двухвекторности, при которой важнейшими качествами считались цинизм, беспринципность, лживость, способность предавать?Не может эта система породить своего Путина, как бы она ни стремилась этого сделать. А потому симпатии украинцев постоянно были на стороне иностранных руководителей. Причем самыми уважаемыми всегда были попеременно Владимир Путин и Александр Лукашенко.Согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», в самом начале 2016 года, в пик информационной войны против России 10% украинцев поддерживали политику Владимира Путина.Причем, как мы видим, тогда вместо него на первое место жители страны поставили не демократических руководителей США, Германии или Франции, а президента Белоруссии. Почему так резко изменился рейтинг Лукашенко и Путина, понятно. Осенью 2016 года говорить, что ты поддерживаешь политику Путина, на Украине было опасно. А поддерживать Лукашенко не считалось «зрадой», чем многие и воспользовались.Это очень важный момент. Внутренне подавляющее большинство украинцев готово идти путем, предложенным Лукашенко и Путиным. Он им более близок, нежели так называемая западная «демократия». А еще они очень злопамятны и очень не любят тех, кто обманул их ожидания. И европейцам и американцам надо это помнить всегда.Это колоссальная проблема для Вашингтона. Украинское общество стало очень восприимчиво к пропаганде и у него короткая память. Это в 2013 году сыграло на пользу США, когда украинцы, забывшие последствия первого майдана, не препятствовали второму. Но точно так же это может немногим позже сработать и в пользу России. Ведь от любви до ненависти шагов ровно столько, сколько и обратно, а память, как мы уже выяснили у украинцев, очень короткая.Мне могут возразить, что это уже невозможно, и приведут ставшие привычными аргументы: «На Донбассе пролилось очень много крови» и т.д. А я не буду спорить, а просто приведу один пример. Чечня. Сколько было пролито крови с обеих сторон? В пересчете на душу населения на два порядка больше, чем сегодня на Украине. И если бы кто-то в 2002 году сказал, что Чечня станет любить российского президента и будет его опорой, этого человека сочли бы сумасшедшим.Итак, Украина очень скоро вновь встанет перед выбором: каким путем идти дальше.Путь в Европу оказался тупиковым. Ее туда просто не хотят брать. Попытка построить на Украине самодостаточное националистическое государство тоже обречена на неудачу. Для этого у неё нет внутреннего ресурса, да и все соседи на сегодня уже против, особенно поляки. А значит, рано или поздно Киев будет вынужден повернуться лицом на восток, тем более что население даже нынешних остатков страны, как мы увидели выше, к этому повороту ментально всегда готово.Сегодня многим это кажется невозможным. Точно так же, как в 2002 году казалась невозможной и нынешняя Чечня. Но в мире не бывает ничего невозможного…