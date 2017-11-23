Лёгкий вспомогательный вертолёт Cierva W.

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/oh/w9.html

http://www.vertopedia.ru/items/show/386

http://www.aviarmor.net/aww2/aircraft_exp/gb/cierwa_w9.htm

https://477768.livejournal.com(фото)

Материалы из открытых источников

Cierva W.9 — британский экспериментальный легкий вспомогательный вертолет, разработанный в первой половине 1940-х годов инженерами компании Cierva Autogiro Company. Винтокрылая машина существовала в единственном экземпляре, который использовался для испытаний Министерством авиации Великобритании.Как и самолеты, своему появлению вертолеты во многом были обязаны изобретению и широкому распространению бензинового двигателя. Именно бензиновый двигатель, обладавший по отношению к паровым двигателям гораздо большей мощностью при меньшем весе, и стал главной причиной появления вертолетов, которые научились отрываться от земной поверхности. Первый в истории вертикальный полет произошел 24 августа 1907 года (по другим данным — 29 сентября), он продолжался всего минуту, при этом сконструированный братьями Луи и Жаком Бреге вертолет взлетал на привязи без пилота и управления на высоту всего 50 сантиметров. Первый в истории устойчиво управляемый полет вертолета произошел только в 1922 году, когда профессор Георгий Ботезат, эмигрировавший в США из России, построил по заказу американских военных первый устойчиво управляемый вертолет. Его машина смогла подняться в воздух с грузом на высоту 5 метров и находилась в полете несколько минут.Но настоящим толчком для создания винтокрылых машин стала Вторая мировая война, которая значительно ускорила технический прогресс. В годы войны вертолеты активно проектировались во многих воющих странах, некоторые из них даже успели запустить некоторые модели в серийное производство. К примеру, немецкий легкий вертолет Flettner Fl 282 успели выпустить небольшой серией в 24 экземпляра. Свои модели вертолетов создавались в США и Великобритании. В Британии одной из компаний, которая активно вела работы в области проектирования вертолетной техники, была фирма Cierva Autogiro Company.Cierva Autogiro Company была создана еще в 1926 году и, как нетрудно догадаться из названия, специализировалась изначально на проектировании и производстве автожиров. Автожирами называют винтокрылые летательные аппараты, которые для создания необходимой подъемной силы используют свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт. Стоит отметить, что компания добилась заметных успехов в создании подобной техники. Именно инженерами Cierva Autogiro был спроектирован и построен один из самых массовых довоенных автожиров Cierva C.30 (первый полет в 1933 году). Данный проект был реализован при участии британской компании Avro. Всего было построено порядка 150 таких автожиров, которые выпускались не только в Великобритании, но также производились по лицензии в Германии и Франции.Неудивительно, что именно к услугам компании Cierva Autogiro уже в годы Второй мировой войны обратились представители министерства авиации Великобритании, которые были заинтересованы в создании в стране различных моделей вертолетов для нужд армии. Работы над новым летательным аппаратом были начаты в 1943 году согласно выданной спецификации E. 16/43. Результатом работ в рамках выданной спецификации стал вертолет Cierva W.9 (с присвоенным серийным номером PX203). Работы над вертолетом были полностью завершены в конце 1944 года. При этом вертолет был незначительно поврежден во время наземной фазы проведения испытаний, поэтому летные испытания новинки были отложены до начала 1945 года.Экспериментальный легкий вспомогательный вертолет Cierva W.9 отличался следующими конструктивными особенностями. При взгляде на данный вертолет в глазу сразу бросалась расположенная в передней части машины достаточно большая полностью застекленная кабина пилотов, которая была соединена с длинным фюзеляжем конусообразной формы, в хвостовой части которого располагался стабилизатор. На вертолет устанавливался один 6-цилиндровый поршневой авиационный двигатель de Havilland Gipsy Queen 31 мощностью 205 л.с. Максимальная взлетная масса вертолета не превышала 1200 кг. Вертолет мог взять на борт не более двух человек.Примечательной особенностью данного экспериментального британского вертолета была необычная схема, которая встречается достаточно редко и сегодня. Это был вертолет без хвостового винта. Двигатель вращал только трехлопастной несущий винт, больше никаких винтов на летательном аппарате не было. Сегодня такая компоновка известна как NOTAR — от английского выражения No Tail Rotor (без хвостового винта). Это система компенсации реактивного момента от несущего винта и управления вертолетом по рысканию, используемая вместо более традиционного рулевого винта. Именно управление вертолетом в горизонтальной плоскости было основной особенностью экспериментальной модели Cierva W.9.Управление таким вертолетом осуществлялось при помощи вентилятора с переменным шагом, который охлаждал силовую установку и направлял потоки воздуха по специальному тоннелю, расположенному в хвостовой балке, к специальным соплам. К основным достоинствам такой одновинтовой конструкции специалисты относят повышение безопасности (так как рулевой винт является достаточно уязвимым узлом вертолетов). Еще одним существенным их преимуществом называют низкий уровень шума в полете. Вертолеты, оснащенные системой NOTAR, считаются одними из самых «тихих».Впервые новый британский вертолет был продемонстрирован публично в ходе воздушного парада в Саутгемптоне, который прошел 22 июня 1946 года. Также в 1946 году машина приняла участие в авиационном шоу в Радлетте. На этом его летная карьера фактически завершилась. Экспериментальный легкий вертолет Cierva W.9 разбился в результате несчастного случая в ходе испытаний, это произошло во второй половине 1946 года. После этого вертолет не восстанавливался, а сам проект по его разработке был закрыт. При этом некоторые элементы конструкции разбившегося вертолета были затем использованы при создании компанией Cierva Autogiro прототипа нового вертолета, получившего обозначение W.14 Skeeter.Летно-технические характеристики Cierva W.9:Габаритные размеры: длина — 11 м, высота — 3 м, диаметр главного винта — 10,97 м.Максимальная взлетная масса — 1200 кг.Силовая установка — 6-цилиндровый авиационный двигатель de Havilland Gipsy Queen 31 мощностью 205 л.с.Экипаж — 2 человека.