Европейский концлагерь в Гааге
22 ноября, Гаага. У здания так называемого Международного трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ) – компания агрессивных боснийских мусульманок. Они требуют одного – расправы над сербом. Над тяжело больным генералом Ратко Младичем, который задолго до этого дня был объявлен одним из главных «военных преступников».
К тому же зданию подходит молодой мужчина с сербским флагом. Он пытается воспользоваться правом на демократию и выразить свою точку зрения – выступить в поддержку опального генерала. Разъяренная пожилая боснийская фурия показывает ему, какая тут «демократия» - пытается порвать флаг, затевает драку. Подходит полиция и уводит человека, солидарного с сербами. Демократия – она только для избранных. Тут, в цивилизованной Европе, можно требовать лишь расправы… Выступать в защиту – нельзя.
Расправа не заставляет себя долго ждать. В самом здании продолжается драма, длящаяся уже немало лет. Генералу Ратко Младичу становится плохо. Трибунал объявляет перерыв. После его окончания Младич, собрав последние силы, говорит: «Это все – ложь, это – НАТО-суд!». «Самый демократичный трибунал в мире» принимает решение: выдворить подсудимого из зала. Приговор зачитывают в его отсутствие. Вердикт суров: пожизненное заключение.
Это уже шестой подобный приговор. И все они вынесены лицам одной национальности: сербам. Именно им это судилище выносит самые суровые приговоры: если не пожизненное заключение, то – десятки лет тюрьмы. Огромные сроки, пережить которые нереально.
Так, лидера боснийских сербов Радована Караджича приговорили к 40 годам заключения. Президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич, который смог грамотно, четко и уверенно опровергнуть выдвинутые против него обвинения, - не дожил до приговора, скончавшись при весьма странных обстоятельствах (манипуляции тюремных «врачей» с его здоровьем так до сих пор и остались безнаказанными). Теперь совершена судебная расправа и над Ратко Младичем, командующим армией боснийских сербов.
Вынесение приговора уже заранее было обставлено таким антуражем, что сложно было надеяться на малейшую объективность. «Любой приговор, кроме пожизненного заключения, будет оскорблением памяти жертв, как живых, так и мертвых, и унижением правосудия», - так утверждал прокурор МТБЮ Алан Тигер. Другой обвинитель – Серж Браммерц – говорил, что приговор будет «решением эпохальной важности».
Таким образом, что бы ни сказал обвиняемый, какие бы доводы ни приводили адвокаты, чего бы там ни утверждали свидетели, - решение уже было написано заранее, и весь судебный фарс был лишь для того, чтобы его проштамповать.
Задолго до 22 ноября 2017 года и даже задолго до начала суда о Младиче говорили как об одном из самых главных «злодеев». И, хотя в балканских конфликтах середины 90-х годов участвовали три стороны – сербы, хорваты и мусульмане, но донельзя демонизирована лишь одна из них: сербы. Их полностью лишили права на самооборону, в то время как их убийства даже не считаются преступлениями.
Так, полтора месяца назад в Боснии оправдали одного из главных убийц сербов – боснийского мусульманина Насера Орича. Нельзя, однако, рассматривать действия боснийских сербов в той же Сребренице в отрыве от действий таких, как Насер Орич и прочих головорезов, от которых приходилось защищаться.
В начале ноября защита Младича просила отложить вынесение приговора и дать врачам осмотреть подсудимого. Казалось бы, это резонная просьба, и элементарные принципы гуманизма требуют ее выполнить. Но…
Европейский «демократический» трибунал… запретил доступ врачей к Младичу. С формулировкой, что это (посещение врачей) - вредно для его здоровья! Заявление, достойное, разве что, Освенцима или Треблинки! Пожалуй, Гаагское судилище даже переплюнуло в этом вопросе и в этой формулировке нацистские концлагеря.
«Мы считаем, что МТБЮ специально создает препятствия для медосмотра», - сказал тогда сын Младича Дарко, добавив, что состояние его отца сильно ухудшилось. Речь идет о нескольких новых инсультах.
Об обеспокоенности состоянием здоровья Младича говорил и президент Сербии Александр Вучич в ходе недавней встрече с председателем МТБЮ Кармелом Аджиусом. МИД России, со своей стороны, обращался к этому «суду» с предложением временно освободить генерала и направить его на лечение в РФ. Итог – отказ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила: «Вызывает обеспокоенность пренебрежение трибуналом фундаментальными правами обвиняемых».
В результате нет ничего удивительного, что Ратко Младичу стало плохо прямо во время вынесения приговора. Было бы гуманным отложить его, но гуманизм и Гаагский трибунал – вещи несовместные. Столь же несовместные, как Гаагский трибунал и правосудие.
Итогом этого и стала расправа 22 ноября 2017 года. И ей очень рад верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Он назвал эту жестокость «исторической победой правосудия», а подсудимого «воплощением зла». Нарушение же прав конкретного человека - серба Ратко Младича, неоказание ему медпомощи - верховного комиссара ООН по правам человека, вроде как, не касается.
Как спится вам, г-н Тадич, и всем прочим, кто выдавал генерала, командира, наконец, собрата - в современный концлагерь? Выдавали ради финансовой помощи и сытого европейского будущего? Иудины деньги еще не прожгли карман? На вашей совести - страшные страдания человека, к которому не проявили даже малейшей гуманности, не допустили врачей, а в день оглашения немыслимого приговора - устроили еще и дополнительный акт произвола.
К тому же зданию подходит молодой мужчина с сербским флагом. Он пытается воспользоваться правом на демократию и выразить свою точку зрения – выступить в поддержку опального генерала. Разъяренная пожилая боснийская фурия показывает ему, какая тут «демократия» - пытается порвать флаг, затевает драку. Подходит полиция и уводит человека, солидарного с сербами. Демократия – она только для избранных. Тут, в цивилизованной Европе, можно требовать лишь расправы… Выступать в защиту – нельзя.
Расправа не заставляет себя долго ждать. В самом здании продолжается драма, длящаяся уже немало лет. Генералу Ратко Младичу становится плохо. Трибунал объявляет перерыв. После его окончания Младич, собрав последние силы, говорит: «Это все – ложь, это – НАТО-суд!». «Самый демократичный трибунал в мире» принимает решение: выдворить подсудимого из зала. Приговор зачитывают в его отсутствие. Вердикт суров: пожизненное заключение.
Это уже шестой подобный приговор. И все они вынесены лицам одной национальности: сербам. Именно им это судилище выносит самые суровые приговоры: если не пожизненное заключение, то – десятки лет тюрьмы. Огромные сроки, пережить которые нереально.
Так, лидера боснийских сербов Радована Караджича приговорили к 40 годам заключения. Президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич, который смог грамотно, четко и уверенно опровергнуть выдвинутые против него обвинения, - не дожил до приговора, скончавшись при весьма странных обстоятельствах (манипуляции тюремных «врачей» с его здоровьем так до сих пор и остались безнаказанными). Теперь совершена судебная расправа и над Ратко Младичем, командующим армией боснийских сербов.
Вынесение приговора уже заранее было обставлено таким антуражем, что сложно было надеяться на малейшую объективность. «Любой приговор, кроме пожизненного заключения, будет оскорблением памяти жертв, как живых, так и мертвых, и унижением правосудия», - так утверждал прокурор МТБЮ Алан Тигер. Другой обвинитель – Серж Браммерц – говорил, что приговор будет «решением эпохальной важности».
Таким образом, что бы ни сказал обвиняемый, какие бы доводы ни приводили адвокаты, чего бы там ни утверждали свидетели, - решение уже было написано заранее, и весь судебный фарс был лишь для того, чтобы его проштамповать.
Задолго до 22 ноября 2017 года и даже задолго до начала суда о Младиче говорили как об одном из самых главных «злодеев». И, хотя в балканских конфликтах середины 90-х годов участвовали три стороны – сербы, хорваты и мусульмане, но донельзя демонизирована лишь одна из них: сербы. Их полностью лишили права на самооборону, в то время как их убийства даже не считаются преступлениями.
Так, полтора месяца назад в Боснии оправдали одного из главных убийц сербов – боснийского мусульманина Насера Орича. Нельзя, однако, рассматривать действия боснийских сербов в той же Сребренице в отрыве от действий таких, как Насер Орич и прочих головорезов, от которых приходилось защищаться.
В начале ноября защита Младича просила отложить вынесение приговора и дать врачам осмотреть подсудимого. Казалось бы, это резонная просьба, и элементарные принципы гуманизма требуют ее выполнить. Но…
Европейский «демократический» трибунал… запретил доступ врачей к Младичу. С формулировкой, что это (посещение врачей) - вредно для его здоровья! Заявление, достойное, разве что, Освенцима или Треблинки! Пожалуй, Гаагское судилище даже переплюнуло в этом вопросе и в этой формулировке нацистские концлагеря.
«Мы считаем, что МТБЮ специально создает препятствия для медосмотра», - сказал тогда сын Младича Дарко, добавив, что состояние его отца сильно ухудшилось. Речь идет о нескольких новых инсультах.
Об обеспокоенности состоянием здоровья Младича говорил и президент Сербии Александр Вучич в ходе недавней встрече с председателем МТБЮ Кармелом Аджиусом. МИД России, со своей стороны, обращался к этому «суду» с предложением временно освободить генерала и направить его на лечение в РФ. Итог – отказ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила: «Вызывает обеспокоенность пренебрежение трибуналом фундаментальными правами обвиняемых».
В результате нет ничего удивительного, что Ратко Младичу стало плохо прямо во время вынесения приговора. Было бы гуманным отложить его, но гуманизм и Гаагский трибунал – вещи несовместные. Столь же несовместные, как Гаагский трибунал и правосудие.
Итогом этого и стала расправа 22 ноября 2017 года. И ей очень рад верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Он назвал эту жестокость «исторической победой правосудия», а подсудимого «воплощением зла». Нарушение же прав конкретного человека - серба Ратко Младича, неоказание ему медпомощи - верховного комиссара ООН по правам человека, вроде как, не касается.
Как спится вам, г-н Тадич, и всем прочим, кто выдавал генерала, командира, наконец, собрата - в современный концлагерь? Выдавали ради финансовой помощи и сытого европейского будущего? Иудины деньги еще не прожгли карман? На вашей совести - страшные страдания человека, к которому не проявили даже малейшей гуманности, не допустили врачей, а в день оглашения немыслимого приговора - устроили еще и дополнительный акт произвола.
Автор: Елена Громова
Использованы фотографии: ТАНЈУГ
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У здания МТБЮ в Гааге, 22 ноября 2017 г.
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