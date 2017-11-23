О заявлениях СММ ОБСЕ, Плотницкого и Корнета

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск.



СММ констатировала в целом спокойную обстановку в городе. Однако команде СММ, осуществлявшей патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Советской.





Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ прибыл в Луганск, чтобы присоединиться к своим коллегам, осуществляющим мониторинг ситуации.

Установленные факты будут представлены в наших ежедневных отчетах, доступных на трех языках на веб-сайте ОБСЕ.

Представители специальной мониторинговой группы ОБСЕ, «не замечавшие» украинские танки в жилых массивах Авдеевки, распространили фотоматериалы с военными автомобилями и людьми в военной форме на улицах Луганска. Фотографии СММ ОБСЕ публикует на своей странице в социальной сети Фейсбук Из публикации специальной мониторинговой миссии:При этом изначально СММ ОБСЕ заявила о «бронетехнике на улицах Луганска».Накануне глава ЛНР Игорь Плотницкий провёл пресс-конференцию, отметив, что силовики Игоря Корнета (отстранённого им главы МВД ЛНР) арестовали главу республиканской Гепрокуратуры и его заместителя, отключили систему работы аппаратной телецентра. По словам Плотницкого, в Луганск прибыла военная техника, но безопасности луганчан она не угрожает.В свою очередь интервью дал и Игорь Корнет, заявив, что проводит операцию по выявлению в рядах властей ЛНР украинских ставленников. По словам Корнета, Игорь Плотницкий "может остаться в своей должности и обеспечить нормальную работу правоохранителей".