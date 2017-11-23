09:31 23 ноября

О заявлениях СММ ОБСЕ, Плотницкого и Корнета

Представители специальной мониторинговой группы ОБСЕ, «не замечавшие» украинские танки в жилых массивах Авдеевки, распространили фотоматериалы с военными автомобилями и людьми в военной форме на улицах Луганска. Фотографии СММ ОБСЕ публикует на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Из публикации специальной мониторинговой миссии:
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск.

СММ констатировала в целом спокойную обстановку в городе. Однако команде СММ, осуществлявшей патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Советской.


Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ прибыл в Луганск, чтобы присоединиться к своим коллегам, осуществляющим мониторинг ситуации.
Установленные факты будут представлены в наших ежедневных отчетах, доступных на трех языках на веб-сайте ОБСЕ.


О заявлениях СММ ОБСЕ, Плотницкого и Корнета


При этом изначально СММ ОБСЕ заявила о «бронетехнике на улицах Луганска».

Накануне глава ЛНР Игорь Плотницкий провёл пресс-конференцию, отметив, что силовики Игоря Корнета (отстранённого им главы МВД ЛНР) арестовали главу республиканской Гепрокуратуры и его заместителя, отключили систему работы аппаратной телецентра. По словам Плотницкого, в Луганск прибыла военная техника, но безопасности луганчан она не угрожает.

В свою очередь интервью дал и Игорь Корнет, заявив, что проводит операцию по выявлению в рядах властей ЛНР украинских ставленников. По словам Корнета, Игорь Плотницкий "может остаться в своей должности и обеспечить нормальную работу правоохранителей".

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. dik-nsk Сегодня, 05:43
    ох, нехорошо эти раздоры.. нельзя устраивать внутренние дрязги, когда враг у порога
    dik-nsk
    1. Uncle Lee Сегодня, 05:47
      Цитата: dik-nsk
      когда враг у порога

      А если враг уже в доме ?
      Uncle Lee
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:51
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: dik-nsk
        когда враг у порога

        А если враг уже в доме ?

        доиграются ребята, получится что ВСУ как немцы в париж въедут.
        андрей юрьевич
      2. dik-nsk Сегодня, 06:04
        А если враг уже в доме ?
        тем более, это разве не очевидно? или вы всерьез воспринимаете слова "зачистка от укроповских ставленников"? делят власть - все банально, к сожалению((
        dik-nsk
        1. DenZ Сегодня, 08:58
          Цитата: dik-nsk
          или вы всерьез воспринимаете слова "зачистка от укроповских ставленников"?

          А почему бы и нет. Если одна сторона считает что другая работает на врага то тогда и
          Цитата: dik-nsk
          делят власть - все банально, к сожалению

          Не выглядит так уж банально. Кстати, Москва поддержала позицию Корнета
          DenZ
      3. 210окв Сегодня, 06:28
        А если враг уже дома,то надо собираться всем домом и давить его.А не устраивать разборки.
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: dik-nsk
        когда враг у порога

        А если враг уже в доме ?
        210окв
      4. Anarchist Сегодня, 06:40
        Слышал, что плотницкий уже в Ростове! Не знаю насколько правда...
        Anarchist
        1. 210окв Сегодня, 07:44
          Александр,доброе утро!Не в Ростове,а на своем месте.Но опять же по сообщениям СМИ."Каждый кулик свое болото хвалит"
          Цитата: Anarchist
          Слышал, что плотницкий уже в Ростове! Не знаю насколько правда...
          210окв
    2. dsk Сегодня, 08:35
      ТВ "Царьград": Источники сообщают о штурме здания Генеральной прокуратуры Луганской народной республики. Официально информация пока не подтверждена. По словам спикера, в здание вошло около 200 вооруженных людей. Через некоторое время из кабинетов вывели сотрудников Генпрокуратуры. "22 ноября в 11:50 задержаны и выведены под конвоем из здания начальник управления в военной сфере С.Рахно и исполняющий обязанности генпрокурора В.Подобрый", - говорится в сообщении.
      Ранее на сайте главы ЛНР Игоря Плотницкого появилось его видеозаявление. На кадрах Плотницкий проводит совещание с и.о. министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергеем Иванушкиным и с и.о. министра внутренних дел ЛНР Владимиром Черковым. Он дублирует свою позицию о предотвращении попытки государственного переворота в стране и говорит, что глава МВД Игорь Корнет был отправлен в отставку."
      В то же время Игорь Корнет сделал ранее иное заявление. Он сказал, что в ЛНР были проведены аресты украинских диверсантов, готовивших преступные акции в республике. Также уточнялось, что были арестованы чиновники из окружения Игоря Плотницкого. И об этих арестах Плотницкий знал."
      dsk
      1. dsk Сегодня, 08:45
        ТВ "Царьград": "Украинские каратели попытались воспользоваться происходящим в Луганской народной республике (ЛНР). О продвижении карателей пишет украинский волонтер Юрий Мысягин. На личной странице в социальной сети Facebook он пишет, что ВСУ заняли несколько поселков в районе Светлодарска на линии соприкосновения с ЛНР. По словам Мысягина, каратели заняли несколько поселков. "...также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот", - пишет Мысягин. Якобы теперь каратели закрепились на позициях площадью несколько квадратных километров. По словам Мысягина, поселки брали каратели 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и штурмового батальона "Айдар".
        Междоусобица дорого обходится.
        dsk
  2. Дедкастарый Сегодня, 05:46
    последние два абзаца...что это было? нихрена не понял...там у них реальный бардак творится. укропы подтягиваются,а эти одеяло делят. странные они всё же,ни русские ни украинцы..кто все эти люди?
    Дедкастарый
    1. Выстел разящий Сегодня, 06:04
      Преступники,воры,убийцы,которые используют для прикрытия своих темных делишек ,старую и проверенную систему догм-патриотизм,веру,отечество,все чего в жизни трезвого человека не должно быть,так как это мракобесие и цена это мракобесия-жизни миллионов уже убитых не за что и миллионы убитых в будущем за эфемерные вещи,а в действительности за благо кучки моральных уродов.
      Выстел разящий
      1. Ретвизан 8 Сегодня, 06:23
        Как правильно Вы описали ситуацию на Украине после государственного переворота и прихода к власти упырей типа Турчинова, Порошенко и прочих Сашков Билых, так и полилась кровь на Украине! Воры, убийцы и прочие у власти!
        Ретвизан 8
        1. Выстел разящий Сегодня, 06:36
          Чем в России ситуация отличается??? Вы так же как и на Украине под воздействием пропаганды брызжете ненавистью,нас как баранов заставили ненавидеть своих же родственников.Очнитесь,наши власти тождественны украинским.
          Выстел разящий
          1. dik-nsk Сегодня, 06:42
            вы тут подмену понятий не делайте.. ненависть у нас к завладевшей в Киеве властью фашистской хунте и карателям, убивающим свой и братский нам народ
            dik-nsk
            1. Выстел разящий Сегодня, 06:46
              Я думаю "Укрокаратели" ненависть тоже питают к плотницким и иже с ними.Ну а эффект на лицо.
              Не чем вы от них не отличаетесь.
              Выстел разящий
              1. dik-nsk Сегодня, 07:03
                методичку смени или с русским языком не лады? ему про Фому, он про Ерему.. это не жители Донбасса пришли убивать и грабить бандер, они защищают свой дом, а каратели уничтожают в том числе мирное население
                dik-nsk
                1. Выстел разящий Сегодня, 07:09
                  Шаблоны мышления смени или лучше избавься от догм навсегда,это про методичку. Сраться с вами не хочу,если лозунги и мемы пропаганды вдруг захочу услышать, то включу телевизор.
                  Выстел разящий
                  1. dik-nsk Сегодня, 07:15
                    Сраться с вами не хочу
                    ага, и появился на ресурсе с провокационными лозунгами, зная, что тут превалирует другое мнение.. ну-ну..
                    Шаблоны мышления смени
                    у меня братья двоюродные на Донбассе живут, мне не нужны шаблоны - хватает фактов
                    если лозунги и мемы пропаганды вдруг захочу услышать, то включу телевизор
                    лучше очередной ролик навального - он всю правду расскажет, ага))
                    п.с. не вижу смысла продолжать разговор
                    dik-nsk
                    1. Выстел разящий Сегодня, 07:18
                      Тоже смысла не вижу.
                      Время всех рассудит.
                      Выстел разящий
                      1. Orionvit Сегодня, 07:49
                        Цитата: Выстел разящий
                        Время всех рассудит.

                        Уже рассудило. "Борис, ты не прав". Это так, что бы матом не выражаться.
                        Orionvit
              2. urganov Сегодня, 08:44
                Вы сами не подозревая очень правильно написали - "укрокаратели". И ненависть обоснованную все люди испытывают только к ним. А не поголовно ко всем жителям несогласным. с мироустройством по своему.
                Это насчет:
                Цитата: Выстел разящий
                Не чем вы от них не отличаетесь.
                urganov
          2. colonel Сегодня, 07:31
            Цитата: Выстел разящий
            нас как баранов

            Если вы сам овца мужского рода, то за других не расписывайтесь. И, опять же, если ваши власти "тождественны украинским", то это ваша проблема, а со своей властью мы сами разберемся.
            colonel
            1. Выстел разящий Сегодня, 07:54
              Вы не с кем не разберетесь.Вы идете стройными рядами под фанфары пропаганды и популизма ,дорогой на убой.Власть в России не сменяема ,да вы и не хотите что то менять.1000 лет раболепия и холуйства,не одного выбора не сделал народ.Имеем ту власть которую заслуживаем,к великому сожалению...
              Выстел разящий
              1. colonel Сегодня, 07:58
                Это вы про Россию?
                Цитата: Выстел разящий
                1000 лет раболепия и холуйства

                Теперь точно вижу - баран. Надо же так проколоться. Только что рядился под россиянина и на тебе. Теперь точно и премии лишат и выговор, с занесением в грудную клетку, объявят.
                "Выстрел разящий" - за ник тоже неуд.
                colonel
                1. Выстел разящий Сегодня, 08:05
                  Ну ка напомните мне про выбор Русского народа.Очень интересно.
                  Устал от выводов про ряженого,гос деп,тролль. Да избавитесь вы от догм вам навязанных,представьте себе,есть в этой стране люди кои не думают по шаблонам навязанным властью.
                  Ну и как обычно меня сейчас отправят в бан,с удалением комментариев,демократия и плюрализм в действие))).
                  Выстел разящий
              2. urganov Сегодня, 09:17
                Цитата: Выстел разящий
                1000 лет раболепия и холуйства,не одного выбора не сделал народ

                Ой красавчик! Ну расскажи про это Минину и Пожарскому и другим Новгородцам. Расскажи Василисе Кожиной,Герасиму Курину и остальным крестьянским командирам в Первую Отечественную. Расскажи Ермаку, или просто сибирякам и уральцам. Позорище ты, не знающее истории своей страны.
                urganov
      2. dik-nsk Сегодня, 06:26
        подписываюсь под каждым слово, жечь нужно эту сидящую в Киеве кучу моральных уродов
        dik-nsk
  3. БЛОНДИН Сегодня, 05:53
    Цитата: Дедкастарый
    последние два абзаца...что это было? нихрена не понял...там у них реальный бардак творится. укропы подтягиваются,а эти одеяло делят. странные они всё же,ни русские ни украинцы..кто все эти люди?

    вот так и есть
    Всё на веру, а 100% гарантии курса ни кто не даст
    Единственное что ЛЮДИ не пойдут к укропам назад!!!
    БЛОНДИН
  4. п-к Опарышев Сегодня, 05:54
    Начинает устаканиваться.Без укропской шушары на Луганщине станет легче дышать.
    п-к Опарышев
  5. eugraphus Сегодня, 06:17
    Если в мирное время оступившихся соплеменников можно пожурить, развести разборки на неограниченное время, то во время боевых действий всякий либерализм усугубляет ситуацию. Действовать нужно по законам военного времени решительно и жёско. Нет, излишняя жестокость не нужна, но порядок нужно наводить твёрдой рукой.
    eugraphus
    1. Выстел разящий Сегодня, 06:44
      Всех расстрелять))).Превратим нашу страну в КНДР!!!)))
      Выстел разящий
  6. Сибирячка Сегодня, 06:25
    Это же военная техника ЛНР. Может "ходить" там, где ей надо. Они же не на Киев поперли. Остальную Украину и европы это может не волновать. К ним это никакого отношения не имеет. Могут спать спокойно
    Сибирячка
    1. амурец Сегодня, 06:38
      Цитата: Сибирячка
      Остальную Украину и европы это может не волновать.

      Вот это как раз их и волнует. Надо полностью дестабилизировать обстановку на границе с Россией, найти повод заблокировать строительство Северного потока-2 и сохранить транзит газа через Украину. Это не бред, это желание ЕС и США, тем более в Германии нестабильная политическая обстановка. Очередная попытка Меркель создать широкую оппозицию опять провалилась.
      амурец
      1. Керенский Сегодня, 08:34
        найти повод заблокировать строительство Северного потока-2 и сохранить транзит газа через Украину.

        Зачем?! Вот зачем?
        Это не бред, это желание ЕС и США,

        Вот они в Штатах плохо спят и кушать не могут от желания сохранить транзит газа через Украину!!! Прям готовы миллионы вложить в оружие.
        Я думаю, эту тему, надо аргументированно развернуть на страницах этого ресурса.
        Но как это относится к кипежу в ЛНР?
        Керенский
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:29
    Плотницкий, пл любому должен в интересах республики, покинуть свой пост! Он себя сильно дискридетировал, именно из за него и начался отток наших добровольцев, на нем много чего нехорошего, скажим вежливо, ему нужно остаться человеком и сдать свой пост добровольно. ....
    Геркулесыч
    1. Выстел разящий Сегодня, 06:41
      Есть один человек в России,культу личности которого позавидовал бы сам Иосиф Виссарионович,который попадает под все те критерии которые вы написали,ему тоже пора на не индексируюмую,замороженную и с системой баллов пенсию.Пусть насладится баллами))))...
      Выстел разящий
      1. Комментарий был удален.
        1. Балу Сегодня, 08:02
          Цитата: Orionvit
          Выстел разящий. Самое лучшее, что можешь сделать, так это пойти и сделать себе тот самый разящий в голову. Лучше два раза, с контрольным. Мир станет чище. Аналитик хренов.

          Поддерживаю. Выстрел разящий Застрелитесь, не мучайтесь. yes
          Балу
          1. Выстел разящий Сегодня, 08:11
            Черносотенцы,вы уже один раз проиграли,ну поймите,не той вы дорогой идете,история это уже доказала. Ненависть,как всегда ненависть от вас.
            Цирк.
            Выстел разящий
            1. Балу Сегодня, 08:17
              Цитата: Выстел разящий
              Черносотенцы,вы уже один раз проиграли,ну поймите,не той вы дорогой идете,история это уже доказала. Ненависть,как всегда ненависть от вас.
              Цирк.

              Именно в цирке ваше место, но вас не возьмут. Попробуйте найти свое место в психоневрологическом диспансере. yes
              Балу
              1. Выстел разящий Сегодня, 08:21
                Вся страна цирк и 86 процентов в этом цирке участвуют, а актеры те же что и двадцать лет назад.Сейчас разыгрывается представление псевдо патриотизм.
                И хватит уже оскорблений.Больше конструктива,как сказал наш его императорское непогрешимое величие президент...
                Выстел разящий
                1. Балу Сегодня, 08:26
                  Цитата: Выстел разящий
                  Вся страна цирк и 86 процентов в этом цирке участвуют, а актеры те же что и двадцать лет назад.Сейчас разыгрывается представление псевдо патриотизм.
                  И хватит уже оскорблений.Больше конструктива,как сказал наш его императорское непогрешимое величие президент...

                  Вся страна занята своими делами, работает. Кому не о ком не о чем заботиться, те "работают" в доме 2 или пялятся на них с утра до вечера.
                  Даже навральный и вся его болотная плесень с картавыми навральный-югендами , тоже чем-то заняты-отрабатывают госдеповские гранты.
                  Поищите себе место в психдиспансере, все-таки среди людей будете общаться.
                  Балу
                  1. Выстел разящий Сегодня, 08:43
                    На югентов больше похожи таки как вы черносотенцы,прям разит от вас Германией 30-х годов.Ваш клоун Навальный мутный персонаж это да,но он хоть приоткрыл завесу тайн над златом наших чиновников.А вы дальше заботитесь только о близких,будет так же как и на Украине ,моя хата с краю.После нового года и псевдо выборов как в СССР,нам подымут цену на бензин,цену платона,введут налог на шины,заставят всех поставить эту псвдо GPS которая глонасс называется,за 25 т.р и к этому всему повысят гос пошлину в два раза,что бы больше бабок спилить с отметок в птс за внесенный номер глонасса и это малая часть патриотического рая нам уготованного. Верьте дальше своих богов...
                    И прекратите оскорблять,больше конструктива)))
                    Выстел разящий
                    1. Балу Сегодня, 08:46
                      Цитата: Выстел разящий
                      И прекратите оскорблять,больше конструктива)))

                      Достойные полета вашей мысли собеседники ждут вас в диспансере. Им тоже хочется пообщаться с интел yes егентными людьми.
                      Балу
                      1. Выстел разящий Сегодня, 08:57
                        Смените пластинку,хоть что то дельное скажите.Может расскажите про величие России или успехи на международной арене,но хоть что нибудь или вот тема любимая у властей нынешней России ,это паразитизм на Победе к которой они не имеют не малейшего отношения.Только по быстрей мне ехать через пол часа надо на учебу...
                        Выстел разящий
                      2. Выстел разящий Сегодня, 08:59
                        С югентами согласны???Тоже видите очевидную аналогию???А про патриотические подарки великому народу России после нового года????Или только на оскорбления способны...
                        Выстел разящий
                    2. urganov Сегодня, 09:22
                      К себе эти слова:
                      Цитата: Выстел разящий
                      больше конструктива

                      обратить не пробовали?
                      urganov
      2. urganov Сегодня, 09:03
        А перед тем как что то написать думать не пробовали?
        Цитата: Выстел разящий
        Есть один человек в России

        Вы дешевка. Используете приёмы желтой базарной прессы. Не хватает мужества назвать имя? Высказываю Вам своё неуважение.
        urganov
        1. Выстел разящий Сегодня, 09:07
          В нашей "демократической" стране за это имя можно срок схлопотать.Сидеть за свои мысли,не хочу.
          Сами знаете кто это.
          Причем тут дешевка?
          и я подумал перед тем как писать.
          Прям и тянется рука тоже оскорбить.но я держусь)))
          Выстел разящий
        2. Выстел разящий Сегодня, 09:12
          Я позже посмотрю что вы мне написали,видите ли дела. Если конечно меня опять не за банят.
          Выстел разящий
  8. demo Сегодня, 06:31
    Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо контролировать наличие запрещенных видов вооружений на линии разграничения, а не бегать по Луганску и фотографировать людей с закрытыми лицами и белыми повязками.
    Пусть определяться кто они - контролеры или шпионы.
    На двух стульях усидеть сложно.
    Можно больно копчиком удариться. Или по копчику получить.
    demo
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:34
    СММ ОБСЕ

    Вот для них радость-то - могут развернуться по полной и засыпать докладами. Это же не про ВСУ докладывать. По поводу Плотницкий - Корнет можно сказать, что внутренний раздрай конечно ни к чему, но и агенты влияния Киева тем более.
    rotmistr60
  10. К-50 Сегодня, 06:40
    Самые мутные му даки из СММ видят только то, что им подсказывают из Фашингтона.
    К-50
  11. tolmachiev51 Сегодня, 07:01
    Нехорошо "пахнет" этот раздор !!! не вериться слухам о желании ЛНР , вернуться в состав укропии.
    tolmachiev51
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:08
      Так народ не хочет, а именно Плотницкий, по слухам, обещал киевской псевдовласти сдать республику в обмен на некую выгоду для себя, когда про это узнали, он резко дал заднюю. ....
      Геркулесыч
    2. Нормаль ок Сегодня, 08:59
      Цитата: tolmachiev51
      не вериться слухам о желании ЛНР , вернуться в состав укропии.

      Народу давно уже глубоко фиолетово, какая власть будет. Людям важно вернуться к нормальной жизни. Против только 2 категории. Те кто непосредственно принимал участие в БД. И те кто сидит на денежных потоках. Но это меньшинство.
      Нормаль ок
  12. Korsar4 Сегодня, 07:07
    "Верить в наше время нельзя никому" (Мюллер).
    Korsar4
    1. Orionvit Сегодня, 07:55
      Цитата: Korsar4
      "Верить в наше время нельзя никому"

      "Верить в наше время нельзя никому", мне можно. (Г. Мюллер.)
      Orionvit
  13. Балу Сегодня, 09:00
    Выстел разящий,
    Смените пластинку,хоть что то дельное скажите.Может расскажите про величие России или успехи на международной арене,но хоть что нибудь или вот тема любимая у властей нынешней России ,это паразитизм на Победе к которой они не имеют не малейшего отношения.Только по быстрей мне ехать через пол часа надо на учебу...

    Не смею задерживать, учитесь на хорошо и отлично, в знании сила. Не забывайте притчу о четырех мудрецах и слоне.
    Балу
  14. BAI Сегодня, 09:13
    ОБСЕ - официальные шпионы ВСУ.
    BAI
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