СМИ США: Трампу представили доклад о необходимости поставок оружия на Украину

На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять продажу американского оружия, включая современное противотанковое вооружение, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирует Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение на востоке Украины. Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту.

В США обозначились голоса, призывающие Трампа «вооружить Украину». Такое заявление, в частности, сделали представители аналитической группы Heritage Foundation, которая в самих Штатах считается основным аналитическим центром, на работу которого опирается администрация действующего президента.Фонд представил доклад, цитату из которого приводит «Голос Америки» Автором доклада выступил ведущий аналитик фонда Люк Коффи.Далее в докладе говорится, что поставки американского вооружения Украине не приведут к разрешению конфликта и «прекращению российской агрессии». Тут же добавляется, что оружейные поставки «подчеркнут глобальное лидерство США в поддержке украинских реформ».Таким образом, «аналитики», близкие к Трампу, считают, что продвигать реформы необходимо с помощью поставок оружия в страну, в которой продолжается гражданская война.Ранее в СМИ были опубликованы материалы, в которых отмечено, что в частном порядке американская компания уже поставляет Киеву летальное оружие. Речь о западной модификации гранатомётов РПГ-7. Кроме того, США начинают поставки ПТРК «Джавелин» в Грузию, откуда комплексы вполне могут «доплыть» до Украины.