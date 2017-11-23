09:40 23 ноября

СМИ США: Трампу представили доклад о необходимости поставок оружия на Украину

В США обозначились голоса, призывающие Трампа «вооружить Украину». Такое заявление, в частности, сделали представители аналитической группы Heritage Foundation, которая в самих Штатах считается основным аналитическим центром, на работу которого опирается администрация действующего президента.

Фонд представил доклад, цитату из которого приводит «Голос Америки»:
На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять продажу американского оружия, включая современное противотанковое вооружение, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирует Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение на востоке Украины. Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту.


СМИ США: Трампу представили доклад о необходимости поставок оружия на Украину



Автором доклада выступил ведущий аналитик фонда Люк Коффи.

Далее в докладе говорится, что поставки американского вооружения Украине не приведут к разрешению конфликта и «прекращению российской агрессии». Тут же добавляется, что оружейные поставки «подчеркнут глобальное лидерство США в поддержке украинских реформ».

Таким образом, «аналитики», близкие к Трампу, считают, что продвигать реформы необходимо с помощью поставок оружия в страну, в которой продолжается гражданская война.

Ранее в СМИ были опубликованы материалы, в которых отмечено, что в частном порядке американская компания уже поставляет Киеву летальное оружие. Речь о западной модификации гранатомётов РПГ-7. Кроме того, США начинают поставки ПТРК «Джавелин» в Грузию, откуда комплексы вполне могут «доплыть» до Украины.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 26

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  1. игорка357 Сегодня, 05:55
    Ну сколько можно то,вы грызунов полностью вооружили и обучили..что из этого вышло,все помнят,и это при той армии РФ,и при том верховном..
    игорка357
    1. dik-nsk Сегодня, 06:00
      продажу американского оружия
      какая продажа, эти нищеброды ничего не имеют.. все что можно, уже принадлежит сынкам маккейнов и байденов
      dik-nsk
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:01
        Трампу представили доклад о необходимости поставок оружия на Украину
        пришлите пАрАшенке" кольт" с одним патроном.
        андрей юрьевич
        1. dik-nsk Сегодня, 06:05
          пришлите пАрАшенке" кольт" с одним патроном
          пропьет)))
          dik-nsk
          1. Татьяна Сегодня, 09:36
            С Крымом в хунтяшном Киеве всё ясно! Крым и Херсонская область, по неофициальным данным, уже "сданы" или обещаны Петрухой Порошенко Турции в аренду на 50 лет в обмен на помощь Украине со стороны Турции "освободить" Российский Крым от русских! Т.е. США не просто отбивают Крым у России, но и не желают уже делиться всей Украиной даже по частям с кем бы то ни было, включая и с Турцией, как членом НАТО!
            США и коллективный Запад разворачивают и расширяет прокси-войну на территории Украины с геноцидом именно в отношении русских.
            Татьяна
      2. 210окв Сегодня, 06:32
        Те,кому это оружие предназначено-отнюдь не нищеброды.Нищеброды-это не правители в руине,а ее жители..
        Цитата: dik-nsk
        продажу американского оружия
        какая продажа, эти нищеброды ничего не имеют.. все что можно, уже принадлежит сынкам маккейнов и байденов
        210окв
        1. dik-nsk Сегодня, 06:34
          удивляете такими высказываниями... это при чем? где я написал про правителей? они не из своего кармана платят... бюджет пустой, платить государству нечем..
          dik-nsk
          1. dsk Сегодня, 07:06
            Цитата: dik-nsk
            бюджет пустой, платить государству нечем

            Здравствуйте Дмитрий! В долг дадут, под остатки украинской госсобственности (казённой землицы ещё много), советников - инструкторов даром пришлют. Реализуют пятый пункт стратегии "принудительной демократизации". Как там, первый пункт, дестабилизация? А пятый - оккупация? Базы ВМФ в Николаеве, ВВС в под Львовом, следующая где?
            dsk
            1. dik-nsk Сегодня, 07:10
              приветствую hi да, это похоже на правду.. вот, не помню, по международным соглашениям база попадает под ограничение нахождения в ЧМ
              dik-nsk
              1. Комментарий был удален.
          2. 210окв Сегодня, 07:40
            При чем здесь пустой бюджет?На кону стоит русофобская территория(не государство,ибо хозяйничают там по разным углам бандиты).И ради этого и кредит дадут и оружие поставят!
            Цитата: dik-nsk
            удивляете такими высказываниями... это при чем? где я написал про правителей? они не из своего кармана платят... бюджет пустой, платить государству нечем..
            210окв
      3. Orionvit Сегодня, 08:00
        Цитата: dik-nsk
        продажу американского оружия
        какая продажа, эти нищеброды ничего не имеют..
        У этих нищебродов, Советского оружия, ещё на 20 лет войны хватит. Если кто забыл, то украина до сих пор входит в топ. 10-ку стран экспортёров вооружения. При том, что сама, почти ничего не производит. Весь этот "шалман" с поставкой "летального вооружения", носит исключительно политический характер.
        Orionvit
    2. Караул73 Сегодня, 08:03
      Украина это не Грузия. Если бы было иначе, была бы Россия в Киеве. А так нет.
      Караул73
      1. Ныробский Сегодня, 09:07
        Цитата: Караул73
        Украина это не Грузия. Если бы было иначе, была бы Россия в Киеве.

        На каком основании мы бы оказались в Киеве? Если Грузия нанесла удар по нашим миротворцам в Ю.Осетии, что послужило обоснованием ввода российских войск, то как быть с обоснованием ввода войск вна уркаину? Гражданская война? Маловато будет. У нас можно сказать в Чечне гражданская война шла, что не стало поводом к тому, что бы к нам ломились армии соседних стран.
        Ныробский
  2. п-к Опарышев Сегодня, 05:59
    Ответные меры не беспокоят?Главное эскалация,да в Войнушку ввязаться скорее и не важно,что самих смоет в Океан.Вот ребята отважные,но скорее мозгов у них кот наплакал.
    п-к Опарышев
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:00
    Россия - это агрессор, а Украина - жертва
    И жертвы агрессии едут на работу к агрессорам !
    А если бы так было на самом деле - в Киеве бы давно развевался триколор !
    Uncle Lee
  4. sgr291158 Сегодня, 06:14
    Толку то, или пропьют, или продадут.
    sgr291158
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    Нет, нет, нет оружие сразу же смело отправить в республики, или отдать России, ибо там оно по любому окажется. ...Хотя, еще неизвестно, что укроинцам хотят сбагрить! Дали бы в Кремль список, на согласование, мы бы им "помогли ".... wassat
    Геркулесыч
  6. demo Сегодня, 06:26
    Поставки летального оружия из США, жизненно необходимы самим США.
    Блеяния о защите от "агрессора" не в счет.
    demo
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    В США обозначились голоса

    Так эти голоса были всегда с 2014 г и самый громкий - Маккейн.
    Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирует Крым. Россия спровоцировала... Россия - это агрессор
    Тьфу, как надоели своими мантрами на российскую тему. Ни чего нового, даже скучно.
    rotmistr60
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:01
    Опять "голливудские сценарии"? Аналитики у них... Ниже плинтуса.
    Никакое оружие НИКОГДА не решало исход вооруженной борьбы.
    Горный стрелок
    1. Orionvit Сегодня, 08:04
      Цитата: Горный стрелок
      Никакое оружие НИКОГДА не решало исход вооруженной борьбы.

      Да ну? Спросите у И.В. Сталина, как Советский народ победил в самой страшной войне, в истории человечества. Наверное разговорами.
      Orionvit
  9. uav80 Сегодня, 07:19
    РПГ, Джавелины, радары, да накой они им..? Им надо послать партию пистолетов/револьверов для награждения украинских генералов и политиков, и сразу все проблемы сами собой рассосуться... да, по одному патрону для полного комплекта не забыть еще выдать... laughing
    uav80
  10. APASUS Сегодня, 07:39
    Оружие можно поставлять по разному,Можно просто поставить ,а можно записать в гарантированный долг и учесть при разделе государства ,если что.А поставить американцам есть что ,одной БУ техники после Афганистана осталось уйма
    APASUS
  11. Orionvit Сегодня, 08:05
    Цитата: uav80
    да, по одному патрону для полного комплекта не забыть еще выдать.

    С серебряной пулей. laughing
    Orionvit
  12. Евгений РС Сегодня, 08:34
    В ответ надо поставить оружие ополченцам. Раз запад идёт на нарушение, Россия тоже может.
    Евгений РС
  13. afrikanez Сегодня, 08:44
    Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту.
    А Сирия стало быть не жертва а оплот терроризма, по "их" мнению, коли она у них в списке стран финансирующих и поддерживающих терроризм. am
    afrikanez
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