09:34 23 ноября

Россия предложила Аргентине помощь в проведении операции по поиску ДЭПЛ "Сан-Хуан"

Добавить в закладки
Президент России Владимир Путин направил аргентинскому коллеге обращение, в котором предлагается российская помощь в поиске пропавшей на минувшей неделе дизель-электрическом субмарины «Сан-Хуан». Напомним, что подводная лодка ВМС Аргентины с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь во время перехода из города Ушуайя на базу Мар-дель-Плата. Последние сигналы связи фиксировались примерно в 400 км от берега.

С прошлого четверга в поисках пропавшей субмарины принимают участие силы и средства не только самой Аргентины, но также Уругвая, Бразилии, Чили, США, Великобритании.

Пресс-служба Кремля:
С российской стороны предложено оказать соответствующую помощь в поисково-спасательных работах. Условлено поддерживать на этот счет контакты между министерствами обороны обеих стран.



Россия предложила Аргентине помощь в проведении операции по поиску ДЭПЛ "Сан-Хуан"


Между тем, в американских изданиях сегодня появилось заявление о том, что самолёт ВВС США якобы обнаружил в районе предполагаемой подачи последнего сигнала связи ДЭПЛ «Сан-Хуан» «тепловую и гидроакустическую аномалию» на глубине около 70 м. В СМИ отмечается, что «тепловая аномалия» могла возникнуть из-за нахождения там подводной лодки. На данный момент официальных подтверждений обнаружения субмарины от аргентинских властей нет.

Использованы фотографии: ВМС Аргентины
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Дедкастарый Сегодня, 06:20 Новый
    Россия предложила Аргентине помощь в проведении операции по поиску ДЭПЛ "Сан-Хуан"
    предложите помощь нашему району,она Очень нужна !
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Дедкастарый
    1. игорка357 Сегодня, 06:25 Новый
      В вашем районе подводники гибнут,или вам лично Путин по двести тысяч рублей каждый месяц не носит?Дедкастратый!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      игорка357
      1. Комментарий был удален.
        1. Кубик123 Сегодня, 08:36 Новый
          "Граждане, не стану говорить о цели нашего
          собрания, она вам известна. Цель святая.
          Отовсюду мы слышим стоны.
          Со всех концов нашей обширной страны.
          Некоторые из вас служат и едят белый хлеб
          с маслом, другие - с черной икрой,
          третьи получают пайки. И только
          беспризорные дети находятся без призора.
          Мы, господа присяжные заседатели,
          должны им помочь и мы им поможем.
          Нужна немедленная помощь.
          Дети - цветы жизни.
          Я приглашаю вас сделать свои взносы
          и помочь детям.
          Только детям и никому другому.
          Вы меня понимаете?"

          Ильф и Петров "Двенадцать стульев"
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Кубик123
        2. игорка357 Сегодня, 08:36 Новый
          Я вижу,Вы даже писать то грамотно еще не научились.. laughing
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          игорка357
      2. собаковод Сегодня, 06:52 Новый
        Хотелось бы посоветовать и игорке и дедке, не разводить здесь грязь! Есть желание плюнуть собеседнику дерьмом в лицо? Для этого есть куча других ресурсов и способов!
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        собаковод
        1. Дедкастарый Сегодня, 07:58 Новый
          Цитата: собаковод
          Хотелось бы посоветовать и игорке и дедке, не разводить здесь грязь! Есть желание плюнуть собеседнику дерьмом в лицо? Для этого есть куча других ресурсов и способов!
          Уважаемый Пётр,я только ЗА. Но отвечать на хамство буду и впредь,за словом в карман,я не лажу. hi
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Дедкастарый
          1. игорка357 Сегодня, 08:37 Новый
            А кто вам хамил?
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            игорка357
          2. игорка357 Сегодня, 08:38 Новый
            Вы обычная либерастня,которая кричит "власть геть"..не более!
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            игорка357
    2. К0щей Сегодня, 06:39 Новый
      Цитата: Дедкастарый
      предложите помощь нашему району,она Очень нужна !

      чем вам поможет поисковый корабль? у вас там хотя бы судоходная река есть?
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      К0щей
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:50 Новый
        Цитата: К0щей
        чем вам поможет поисковый корабль?

        нет,нам бы деньги хотя бы на дороги не помешали, а по лодке- спасать поздно,а какого лешего нам лезти к внеболковым союзникам НАТО ? сами не справятся? пусть штаты помогают.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Дедкастарый
        1. К0щей Сегодня, 06:57 Новый
          Цитата: Дедкастарый
          а по лодке- спасать поздно,а какого лешего нам лезти к внеболковым союзникам НАТО ? сами не справятся? пусть штаты помогают.

          вы не правы. даже если подойти цинично и прагматично: такая помощь - это тоже инструмент воздействия. люди, которых наши спасатели вытащили из под завалов, из огня, воды и т.д. и т.п. или никогда не будут плохо отзываться о России, или серьезно и многократно все взвесят, прежде чем сделать это. другой момент - это "опыт". получив реальный опыт таких работ, проанализировав его, можно будет улучшить работу в этой сфере. ну и последнее: гораздо лучше проводить реальные спас. работы с выгодой для себя (пусть и не финансовой), чем проводить обычные учения за те же деньги.
          да и просто по человечески помочь без ущерба для себя - это плохо?
          С прошлого четверга в поисках пропавшей субмарины принимают участие силы и средства не только самой Аргентины, но также Уругвая, Бразилии, Чили, США, Великобритании.
          даже бриты, с которыми Аргентина воевала, помогают.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          К0щей
          1. игорка357 Сегодня, 08:41 Новый
            Да не понять это либерастически настроенным "дайте нам бабла Путин"..
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            игорка357
        2. 79807420129 Сегодня, 08:33 Новый
          Цитата: Дедкастарый
          по лодке- спасать поздно,а какого лешего нам лезти к внеболковым союзникам НАТО ? сами не справятся?

          Вообще то Дедка,с "Курском" нам бритты помогали и натовские корабли спасения,так как свое благополучно продали и распилили.Это во первых,во вторых,предложить помощь на море просто обязаны все державы,а принять ее или отказатся это дело потерпевшей стороны.А в третьих,не красиво уважаемый,там люди погибли такой смертью,врагу не позавидуешь. hi
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          79807420129
          1. игорка357 Сегодня, 08:43 Новый
            О чем вы ему рассказываете?Вы его комменты почитайте,всё одно.."всепросралиполимерыпутинуйди"...а вы ему о традициях на море.. laughing
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            игорка357
    3. rotmistr60 Сегодня, 06:57 Новый
      предложите помощь нашему району,она Очень нужна !

      Если ваш район ушел на дно, то попробуйте обратится к его капитану (главе р-на) с претензиями, а помощь попросите у губернатора. Может выделит свой личный катер.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      rotmistr60
      1. Бюрократ Сегодня, 07:14 Новый
        Девчонки не ссортесь!!! tongue
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Бюрократ
      2. Дедкастарый Сегодня, 08:03 Новый
        Цитата: rotmistr60
        предложите помощь нашему району,она Очень нужна !

        Если ваш район ушел на дно, то попробуйте обратится к его капитану (главе р-на) с претензиями, а помощь попросите у губернатора. Может выделит свой личный катер.

        какая у Вас странная Табель о рангах,товарищ Ротмистр, "капитан" скорее Президент, а губер-шкипер,главы района нет уже лет десять,всё врио,делят власть местные жулики,даже губер приезжал,но видать не "смог".всё осталось как есть.вот такая печаль. request
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Дедкастарый
        1. игорка357 Сегодня, 08:45 Новый
          Я же говорю,статья о спасении лодки и экипажа,ан нет..найдутся дедки,которые прям первым комментом начинают нашу власть охаживать..такие стопудово в первых рядках на майдане стоять будут!
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          игорка357
          1. Дедкастарый Сегодня, 09:06 Новый
            Цитата: игорка357
            Я же говорю,статья о спасении лодки и экипажа,ан нет..найдутся дедки,которые прям первым комментом начинают нашу власть охаживать..такие стопудово в первых рядках на майдане стоять будут!

            точно,буду! и буду лупить чем попало,тех,кто туда вышел.не позволю всякой шелупони,сделать то,что с Беркутом сделали...и Вы не подворачивайтесь,а то не узнаю в "балаклаве"..на(цензура)...верну дрыном. hi
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            Дедкастарый
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:21 Новый
    Спасать там уже некого, увы...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Анкыпельгыгыргын
    1. Orionvit Сегодня, 08:08 Новый
      Спасать уже не кого, это точно. Но выяснить причины, это нужно.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Orionvit
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:22 Новый
    Нам, насколько я помню, в истории с батискафом, например, запад сам сразу же предложил помощь! Русские мы или нет, чего ждали фактически неделю? Почему сразу же не предложили помощь? ??????????? fool
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Геркулесыч
    1. kirgiz58 Сегодня, 06:35 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Почему сразу же не предложили помощь?

      Помочь в поиске видимо мы не могли, а вот помочь в остальном можем.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      kirgiz58
      1. Невский_ЗУ Сегодня, 06:47 Новый
        Цитата: kirgiz58
        Помочь в поиске видимо мы не могли, а вот помочь в остальном можем.

        Давайте быть честными, и в поиске могли, просто Россия не СССР, и в той части Мирового океана мы никак не представлены. США, - имеет классический океанский флот, Британия может помочь лишь потому, что там Фолклендские острова, и их ВМС там представлены. Кстати, кто в курсе, Китай помощь предлагал? Нет? Значит тоже, пока что не имеет океанского военно-морского флота в широком понимании. Но это пока..
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Невский_ЗУ
  4. samarin1969 Сегодня, 06:57 Новый
    Если российские "поиски" будут интересны внешней разведке РФ, тогда - можно послать спецов...А так: страна небедная, з/пл чуть меньше чем в РФ, во внешней политике нашу страну активно не поддерживает (по Крыму - воздержалась). Пусть ищут за свои деньги.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    samarin1969
  5. annodomene Сегодня, 07:04 Новый
    В таком деле нужна ЛЮБАЯ помощь. Хотя, на мой взгляд, помогать уже некому, увы... А по поводу принадлежности пл - так нет никакой разницы, чей это корабль. Там люди, были. Состояния войны с Аргентиной у нас нет, т.ч. делить и отмахиваться от них не надо. "Есть три типа людей: живые, мертвые и те, кто ушли в море. И в наших руках находится способность переходить из одного типа в другой..." - примерно так сказал кто-то из подводников. Кто - не помню, врать не буду.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    annodomene
  6. dsm100 Сегодня, 07:41 Новый
    Цитата: Дедкастарый
    Россия предложила Аргентине помощь в проведении операции по поиску ДЭПЛ "Сан-Хуан"
    предложите помощь нашему району,она Очень нужна !

    Полностью поддерживаю. У нас кроме как в Москве дорог то нет, одни направления. Зато мы всем помогаем.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    dsm100
  7. Комментарий был удален.
  8. anjey Сегодня, 08:16 Новый
    да и нам неплохо бы помочь Аргентине,заодним проверить акустические и навигационные системы
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    anjey
    1. anjey Сегодня, 08:27 Новый
      да возможно и британцы великие замешаны,как старые соперники Аргентины в этой части океана,они же везде шныряют, ситуация могла быть как с "Курском" ,так что англосаксы могут завести поиски в тупик...
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      anjey
  9. Altona Сегодня, 08:59 Новый
    Спасибо ВВП за "Курск". Опыт у него большой, и "Сан Хуан" отыщет.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Altona
Картина дня