Россия предложила Аргентине помощь в проведении операции по поиску ДЭПЛ "Сан-Хуан"

С российской стороны предложено оказать соответствующую помощь в поисково-спасательных работах. Условлено поддерживать на этот счет контакты между министерствами обороны обеих стран.

Президент России Владимир Путин направил аргентинскому коллеге обращение, в котором предлагается российская помощь в поиске пропавшей на минувшей неделе дизель-электрическом субмарины «Сан-Хуан». Напомним, что подводная лодка ВМС Аргентины с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь во время перехода из города Ушуайя на базу Мар-дель-Плата. Последние сигналы связи фиксировались примерно в 400 км от берега.С прошлого четверга в поисках пропавшей субмарины принимают участие силы и средства не только самой Аргентины, но также Уругвая, Бразилии, Чили, США, Великобритании.Пресс-служба Кремля:Между тем, в американских изданиях сегодня появилось заявление о том, что самолёт ВВС США якобы обнаружил в районе предполагаемой подачи последнего сигнала связи ДЭПЛ «Сан-Хуан» «тепловую и гидроакустическую аномалию» на глубине около 70 м. В СМИ отмечается, что «тепловая аномалия» могла возникнуть из-за нахождения там подводной лодки. На данный момент официальных подтверждений обнаружения субмарины от аргентинских властей нет.