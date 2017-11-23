09:31 23 ноября

США: Американский контингент останется в Сирии и после победы над террористами

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Американское издание Washington Post выходит с публикацией о планах США в Сирии. В частности, отмечается, что Вашингтон планирует продлить своё военное присутствие на сирийской территории и после того, как полностью будет разгромлена группировка «Исламское государство» (*запрещено в России).

Отмечается, что США продолжат активно поддерживать так называемые Сирийские демократические силы, состоящие преимущественно из курдов.

США: Американский контингент останется в Сирии и после победы над террористами



В газете также отмечается, что полный вывод американского контингента «станет гарантией политического выживания Башара Асада в качестве президента Сирии». А это, как заявлено, «ознаменует победу Ирана», с резкой критикой чего и выступают представители США.

Таким образом, в Штатах, несмотря на все заявления президента Трампа и отдельных представителей его окружения, подчёркивают: конечная цель США в Сирии заключается именно в том, чтобы сместить президента Асада с его поста. Все остальные заявления о том, что США пришли в Сирию для борьбы с терроризмом, яйца выеденного не стоят.

WP отмечает, что американский военный контингент, который останется в Сирии после разгрома ИГИЛ (*), «сможет гарантировать смену власти в стране». Также заявлено, что американское военное присутствие в Сирии «заставит Асада пойти на уступки в отношении сирийской оппозиции». Это той самой, которая отрезает головы детям?..

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42
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  1. Комментарий был удален.
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:33 Новый
    Тогда им в Сирии нужно устроить Вьетнам 2, и вышвырнуть их оттуда силой оружия! !! am Они там не просто чужие, они там враги народу Сирии.
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    Геркулесыч
    1. Арон Заави Сегодня, 06:42 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Тогда им в Сирии нужно устроить Вьетнам 2, и вышвырнуть их оттуда силой оружия! !! am Они там не просто чужие, они там враги народу Сирии.

      "Въетнам" я как понимаю должны курды делать? Именно на территории курдов находятся американские базы и контингенты,
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      Арон Заави
      1. Anarchist Сегодня, 06:47 Новый
        Арон, человек на эмоциях, сам не понимает, что ляпнул!
        Для курдов, присутствие американцев - это единственная возможность выторговать для себя широкую автономию...
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        Anarchist
        1. Владимир16 Сегодня, 07:23 Новый
          Цитата: Арон Заави
          "Въетнам" я как понимаю должны курды делать?

          Евреи конечно!
          Нет территории курдов. Есть территория Сирии. Матрасы такие же оккупанты в Сирии как и евреи.
          Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала.
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          Владимир16
          1. Арон Заави Сегодня, 07:34 Новый
            Цитата: Владимир16

            Евреи конечно!
            Нет территории курдов. Есть территория Сирии. Матрасы такие же оккупанты в Сирии как и евреи.
            Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала.

            Я не спорю с тем что американцы на Сирийской территории. Даже они не мпорят с этим. Вопрос только , захотят ли курды устраивать америкпнцам партизанскую войну? Или Вы поедлагаете в курдский регион отряды из арабов отправлять?
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            Арон Заави
          2. Viktorfi Сегодня, 08:49 Новый
            Цитата: Владимир16
            Матрасы такие же оккупанты в Сирии как и евреи.


            Ну да конечно, а папа Асада захвативший власть и передавший её своему сыну, которого никто не выбирал. Алавиты, которых 10% и во главе которых Асад, продолжили оккупацию Сирии, которую начал его отец - захватив власть, лишили людей права на справедливый суд, свободу выбора и многое другое.
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            Viktorfi
        2. Orionvit Сегодня, 08:13 Новый
          Цитата: Anarchist
          Для курдов, присутствие американцев - это единственная возможность выторговать для себя широкую автономию.

          Все, кто выторговывал для себя у амеров (в широком смысле у запада), что либо, плохо заканчивали. Все западные "ништяки" плохо пахнут, и в итоге оказываются проблемами. Если курды до сих пор этого не поняли, то чисто по человечески, их просто жаль.
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          Orionvit
      2. Topotun Сегодня, 09:01 Новый
        То-то Турция так радостно настроена к новым "солдатикам" американцев.
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        Topotun
    2. Titsen Сегодня, 06:47 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Тогда им в Сирии нужно устроить Вьетнам 2, и вышвырнуть их оттуда силой оружия! !! Они там не просто чужие, они там враги народу Сирии.


      Еще один диванный эксперт?

      Кто будет устраивать матрасникам этот Ваш Вьетнам 2?

      Это уря-патриотизм уже осточертел!

      А Ваше предложение смахивает на провокацию!

      Смахивайте, ПЖ, в другую сторону.
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      Titsen
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:02 Новый
        Я Ростовчанин : fool ! Это во первых, а во вторых -армия Сирии должна ВСЕ свои земли САМА очистить от любых незванных войск, типа янки и турок! !!Там только мы находимся на законных провах! !!!! am
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        Геркулесыч
        1. Anarchist Сегодня, 07:16 Новый
          Освобождали уже! Чуть ли не до полного краха самой Сирии...
          А тот факт, что вы из Ростова не дает вам право нести ''ахинею''! Только справка от психиатра! fool
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          Anarchist
          1. GRF Сегодня, 07:24 Новый
            Цитата: Anarchist
            Освобождали уже! Чуть ли не до полного краха самой Сирии...
            А тот факт, что вы из Ростова не дает вам право нести ''ахинею''! Только справка от психиатра! fool

            О, да...
            Да как тут посмели американцев из сирии призывать выгонять???

            Пысы: ахинею несу законно! Справка имеется, хошь и вам нарисую...
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            GRF
          2. Владимир16 Сегодня, 07:26 Новый
            Цитата: Anarchist
            А тот факт, что вы из Ростова не дает вам право нести ''ахинею''! Только справка от психиатра!

            Вы видите ахинею в предложении сирийцам самостоятельно решать территориальный вопрос?
            Сударь, вы в зеркало посмотрите.
            Геркулесыч сказал то, что у всех на языке.
            Если Сирийцы не могут самостоятельно контролировать свою страну, то грош цена этому государству. Помощь им сейчас оказывают русские и иранцы. Что еще нужно?
            Вы, сударь, как видите матрасов так сразу жидко под себя готовы сходить, а вините в этом Геркулесыча.
            Цитата: Titsen
            Это уря-патриотизм уже осточертел!

            Титсен, призыв к сирийцам защищать свою родину вам осточертел? Вы тоже подматрасник? Или может поедете в Сирию и самостоятельно вышвырнете матрасов от туда? Или вы считаете, что матрасы там для мира во всем мире?
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            Владимир16
            1. Anarchist Сегодня, 07:39 Новый
              Цитата: Владимир16
              Сударь, вы в зеркало посмотрите.

              Вас там не будет!
              Цитата: Геркулесыч
              Тогда им в Сирии нужно устроить Вьетнам 2, и вышвырнуть их оттуда силой оружия! !!

              Это наверное Умная вещь? Это не Ахинея?! Все понимают, что ни Иран ни Сирия сделать этого не в состоянии!
              Цитата: Владимир16
              Геркулесыч сказал то, что у всех на языке.

              У всех на устах - ''устроить ядерный взрыв в Вашингтоне''! Умно ли это делать...? Я смотрю объективно на вещи, а не кричу Ура при каждой возможности...
              Цитата: Владимир16
              Вы, сударь, как видите матрасов так сразу жидко под себя готовы сходить, а вините в этом Геркулесыча

              В этом я его не винил! И вас прошу по себе не судить...
              Не путайте патриотизм с утопизмом! Мечты - это конечно хорошо, но чрезмерный оптимизм - Это всего лишь недостаток информации...
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              Anarchist
          3. Комментарий был удален.
            1. Anarchist Сегодня, 07:55 Новый
              Отсутствие справки не символизирует присутствие ума! По теме есть что сказать? Ни слова по факту...!
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              Anarchist
              1. Сепар ДНР Сегодня, 08:18 Новый
                Американский контингент останется в Сирии и после победы над террористами

                Вот оно... Если не "момент истины",то заявление ему предшествующее...

                А ведь писал уже в комментариях,что ПРОБЛЕМА... В первую очередь для Сирии,ну и конечно же и России,в какой-то степени взявшей ответственность за неё,и имеющей (?) некоторые претензии на лидерство в регионе.

                Одинадцать(!) американских баз(если не ошибаюсь) на территории Сирии "вдруг материализовались" при бездействии и попустительстве РФ.

                Мрак !


                Остаётся только ждать ,когда США капитально обоснуются ещё в "незалежной"... С одинадцатью(сто одинадцатью ???) своими базами.

                Так, очевидно, выглядит " геополитический феншуй" ? belay

                Да что же это,братья,вы такой корявой политикой,сами себя в угол загоняете ?
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                Сепар ДНР
                1. Topotun Сегодня, 09:16 Новый
                  "Одинадцать(!) американских баз(если не ошибаюсь) на территории Сирии "вдруг материализовались" при бездействии и попустительстве РФ."
                  А Вы предлагает развязать Третью мировую? Сирия уже обратилась к России с просьбой закрыть ВСЕ воздушное пространство страны от "левых" летунов. Как по Вашему мы выполним эту просьбу? Начнем валить американцев, французов и прочую шоблу? Вообще-то это уже горячая фаза серьезной мировой войны....
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                  Topotun
    3. Ныробский Сегодня, 09:18 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Тогда им в Сирии нужно устроить Вьетнам 2, и вышвырнуть их оттуда силой оружия! !! Они там не просто чужие, они там враги народу Сирии.

      По ходу дела так и будет. Вчера шиитские повстанцы Ирака из Хашд-аш-Шааби сделали заявление о том, что будут убивать американцев, если те не покинут Ирак. В Сирии им и подавно не рады. Курды начинают сильно сомневаться в США, когда они не смогли остановить Ирак который после референдума выбил курдов из Киркука. Так что матрасам придётся окопаться в Иордании.
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      Ныробский
  3. ВадимЖивов Сегодня, 06:33 Новый
    Поддерживать будут оппозицию с помощью военного присутствия.. Как это по американски.. negative
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    ВадимЖивов
    1. 210окв Сегодня, 06:35 Новый
      Ну,может быть пинка хорошего хотят..
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      210окв
      1. Вежливый Лось Сегодня, 07:29 Новый
        Цитата: 210окв
        Ну,может быть пинка хорошего хотят..

        Ну, хотят - это вряд ли. Но заслужили - это точно. Вопрос только где, как и от кого? Значительные потери среди л/с могут заставить уйти кого угодно, но в пустыне Вьетнам 2.0 организовать будет проблематично. Джунгли не такие густые. Да и опыт длительного пребывания на на территории с враждебным населением у п-сов имеется. В открытую с ними воевать САА не сможет. Остается только дипломатический путь.
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        Вежливый Лось
        1. Orionvit Сегодня, 08:19 Новый
          Цитата: Вежливый Лось
          Вьетнам 2.0 организовать будет проблематично

          Это точно. По воинскому духу, маленькие Вьетнамцы, на головы выше всех арабов.
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          Orionvit
  4. iliitchitch Сегодня, 06:38 Новый
    Границу Асаду пора оборудовать по полной программе , тогда у скунсов ареал обитания исчезнет . Пусть бабки ищет .
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    iliitchitch
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:38 Новый
    «сможет гарантировать смену власти в стране»

    А значит война (теперь партизанская) продолжится. Упоротые американцы будут всеми способами добиваться устранения Асада для продвижения своего ставленника, который, по их мнению, отдаст Сирию на откуп Америке.
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    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 08:59 Новый
      Асад это инструмент по изматыванию России и теперь они за него зацепились именно по этому.
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      Идущий
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:40 Новый
    Полосатоухие на умеют проигрывать...это у них в крови. Так воспитывают. С рождения.
    Но они могут и "огрести по сусалам" за такие художества! Разыгрывать курдскую карту на БВ? Это только с отчаяния.
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    Горный стрелок
    1. Orionvit Сегодня, 08:22 Новый
      Цитата: Горный стрелок
      Полосатоухие на умеют проигрывать...это у них в крови.

      Очень даже умеют. Вот только такие понятия, как "проигрыш" и "победа", в их понимании несколько отличается от нашего. У них имеется такое понятие как "выгода", а остальное, можно называть как кому хочется.
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      Orionvit
  7. К-50 Сегодня, 06:44 Новый
    Вашингтон планирует продлить своё военное присутствие на сирийской территории и после того, как полностью будет разгромлена группировка «Исламское государство»

    Да кто бы сомневался. Подконтрольные "собачки"-курды захватили нефтяные поля и под охраной самой дерьмократической армии будут безконтрольно выкачивать нефть обогащая своих "крышевателей".
    На международные соглашения и нормы плевать, ибо пин до ссы их никогда не соблюдали, за то требовали это от всех остальных.
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    К-50
  8. Александр 3 Сегодня, 06:46 Новый
    Любит гегемон участвовать в налаживании мирной жизни.Только мирная жизнь у них это отрезание голов и убийство .
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    Александр 3
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:46 Новый
    Попробуют сделать в Сирии ФРГ и ГДР? С восточным колоритом.Только запросто может получиться как во Вьетнаме.
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    Наблюдатель2014
  10. амирбек Сегодня, 06:58 Новый
    Цитата: Геркулесыч
    Тогда им в Сирии нужно устроить Вьетнам 2

    американский контингент (где бы он ни был) цель для бойцов с тенью ...
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    амирбек
  11. Ручник Сегодня, 07:30 Новый
    У меня ощущение,что и с этим тезисом представители западной демократии пролетят, ибо вчера было заявлено о начале переговоров с аппозицией и продвижению к выборам в Сирии. Соответственно Асад,скорее всего,уйдет.
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    Ручник
  12. Hariton Laptev Сегодня, 08:02 Новый
    Ну все понятно, будут через свои базы игиловцев или кого они там еще создадут в Сирию запускать, держать целое государство в постоянном напряжении, и при этом на весь мир орать вот видите игил не виновато, мира как не было так и нет, виноват Асад, надо его прогнать и тогда все прекратится.
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    Hariton Laptev
  13. zivXP Сегодня, 08:07 Новый
    Ну это понятно, что не хотят уходить. Зря что ли столько баз настроили?
    Но ведь лучше когда без позора уйти. Только решится ли мистер Путин на такие кардинальные меры?
    Думаю врядли, будут преобладать компромиссы. Что в принципе и неплохо.
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    zivXP
  14. anjey Сегодня, 08:09 Новый
    что полный вывод американского контингента «станет гарантией политического выживания Башара Асада в качестве президента Сирии».
    гарантом Асаду будут ВС России и не кто более и янки уже по большому счету ничего не изменят,погадят с израилем малость это да....
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    anjey
  15. танк66 Сегодня, 08:24 Новый
    Я-старый конспиролог,и отвественно заявляю .что фаСШАсты - ручные неумные люди у аглицких/барухо-масонов/.Петрушки ниже уровнем-курды/ну ,их то понятно- хочут свою поляну застолбить в кои то веки/.У "наших" газпромовцев нефритовый стержень тоньше фашингтонцкого , но трубу катар-европа "мы" этой мишпухе проложить не дадим.В энтой БВ политике винтиков и шестерёнок больше ,чем в токарном станке. Но смерть кощея/иголка ,кою сломать треба/ /чую фибрами/ в яйцах у коренных лондовцев. Там и бить надо.Как -другой вопрос.
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    танк66
  16. Сепар ДНР Сегодня, 08:26 Новый
    Цитата: Геркулесыч
    армия Сирии должна ВСЕ свои земли САМА очистить от любых незванных войск, типа янки и турок! !!Там только мы находимся на законных провах! !!!!

    Так то оно так,да не совсем.
    К примеру туркам,после ряда переговоров о вхождении их в коалицию с Россией была "делегирована" малая толика законных прав.
    А американцы... Что ж. Они действительно незванные "гости",являющиеся "костью в горле" не только для сирийцев,но и для РФ.
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    Сепар ДНР
  17. Феникс_Львов Сегодня, 08:36 Новый
    Это интересно, на каком основании?
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    Феникс_Львов
  18. Романенко Сегодня, 08:41 Новый
    Надо понимать так, что пин-досы не собираются прекращать террористическую войну, оставляют базы и инструкторов для обучения, снабжения и вооружения всяческой швали.
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    Романенко
  19. Viktorfi Сегодня, 08:43 Новый
    Все остальные заявления о том, что США пришли в Сирию для борьбы с терроризмом, яйца выеденного не стоят.


    Так и Россия пришла в первую очередь не ради борьбы с терроризмом, не ради сирийского народа, а ради своих интересов, одним их которых является сохранение режима Асада.
    Что США, что Россия, что Иран, что Турция - прежде всего хотят свой кусок пирога и влияния.
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    Viktorfi
  20. Идущий Сегодня, 08:57 Новый
    Таким образом, в Штатах, несмотря на все заявления президента Трампа и отдельных представителей его окружения, подчёркивают: конечная цель США в Сирии заключается именно в том, чтобы сместить президента Асада с его поста.


    Будет долгая возня вокруг Сирии , было понятно сразу США не уйдут , они будут пытаться выматывать Россию финансово , через войну на Б.В..
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    Идущий
  21. Немезида Сегодня, 09:18 Новый
    Иными словами США решили оставить в Сирии свои оккупационные войска. И эта страна смеет заикаться о действиях России в Крыму?! Смех и только ! США - страна бандит !
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    Немезида
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