США: Американский контингент останется в Сирии и после победы над террористами
Американское издание Washington Post выходит с публикацией о планах США в Сирии. В частности, отмечается, что Вашингтон планирует продлить своё военное присутствие на сирийской территории и после того, как полностью будет разгромлена группировка «Исламское государство» (*запрещено в России).
Отмечается, что США продолжат активно поддерживать так называемые Сирийские демократические силы, состоящие преимущественно из курдов.
В газете также отмечается, что полный вывод американского контингента «станет гарантией политического выживания Башара Асада в качестве президента Сирии». А это, как заявлено, «ознаменует победу Ирана», с резкой критикой чего и выступают представители США.
Таким образом, в Штатах, несмотря на все заявления президента Трампа и отдельных представителей его окружения, подчёркивают: конечная цель США в Сирии заключается именно в том, чтобы сместить президента Асада с его поста. Все остальные заявления о том, что США пришли в Сирию для борьбы с терроризмом, яйца выеденного не стоят.
WP отмечает, что американский военный контингент, который останется в Сирии после разгрома ИГИЛ (*), «сможет гарантировать смену власти в стране». Также заявлено, что американское военное присутствие в Сирии «заставит Асада пойти на уступки в отношении сирийской оппозиции». Это той самой, которая отрезает головы детям?..
Отмечается, что США продолжат активно поддерживать так называемые Сирийские демократические силы, состоящие преимущественно из курдов.
В газете также отмечается, что полный вывод американского контингента «станет гарантией политического выживания Башара Асада в качестве президента Сирии». А это, как заявлено, «ознаменует победу Ирана», с резкой критикой чего и выступают представители США.
Таким образом, в Штатах, несмотря на все заявления президента Трампа и отдельных представителей его окружения, подчёркивают: конечная цель США в Сирии заключается именно в том, чтобы сместить президента Асада с его поста. Все остальные заявления о том, что США пришли в Сирию для борьбы с терроризмом, яйца выеденного не стоят.
WP отмечает, что американский военный контингент, который останется в Сирии после разгрома ИГИЛ (*), «сможет гарантировать смену власти в стране». Также заявлено, что американское военное присутствие в Сирии «заставит Асада пойти на уступки в отношении сирийской оппозиции». Это той самой, которая отрезает головы детям?..
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com