09:36 23 ноября

ЦАМТО представляет подлинники архивных документов о Сталинградской битве

Пресс-служба министерства обороны РФ сообщает о том, что ЦАМТО (центральный архив главного оборонного ведомства) представил архивные документы, рассказывающие о ходе Сталинградской битвы. Среди представленных материалов – документация за период лето 1942 - февраль 1943 годов. Все документы выставлены для ознакомления в Центральном музее ВОВ в рамках проведения конференции «Сталинградская битва. К 75-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом».

Департамент информации МО РФ приводит комментарий представителя ЦАМТО Виктории Коняевой:
Среди представленных документов несомненный интерес вызывает боевое донесение командующего Сталинградским фронтом от 24 августа 1942 года о сильной бомбежке Сталинграда, в котором сообщается о полностью сгоревшем центре города, а также уничтоженных пожарами зданий Обкома, телеграфа, Дома книги и многих других. В донесении, адресованном Сталину, перечислены заводы, пострадавшие от бомбежки, а также сказано, что город остался без основного источника воды.


ЦАМТО представляет подлинники архивных документов о Сталинградской битве



Отмечается, что к знаковым документам выставки стоит отнести донесение командующего Донским фронтом генерал-полковника (на тот момент) Константина Рокоссовского в Ставку от 31 января 1943 года. В донесении сообщается о пленении генерал-фельдмаршала Паулюса. На донесении стоит личная подпись Константина Рокоссовского.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 12

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  1. Горный стрелок Сегодня, 06:54
    Подлинные документы архивов... Абсолютно "убийственные" для фантазеров от истории...
    Скучно это - документы подлинные читать... Гораздо интереснее и удобнее для "правильного мировоззрения" - придумывать факты и их интерпретировать... Но ведь раньше эта практика, квинтэссенцией которой является Солженицын - была "выигрышной" в силу засекреченности архивов, то сейчас что? По инерции продолжают?
    Горный стрелок
    1. Владимир16 Сегодня, 08:00
      Департамент информации МО РФ приводит комментарий представителя ЦАМТО Виктории Коняевой:

      Комментарий вместо реального документа это жестоко! Вот такая фраза в этом комментарии настораживает:
      В донесении, адресованном Сталину, перечислены заводы, пострадавшие от бомбежки, а также сказано, что город остался без основного источника воды.

      Волга вроде не пересохла... Подозреваю, что "комментатор": что то не так понял или читал не внимательно.
      Почему не опубликовали отрывок из истинного документа? На кой ляд нужна эта комментаторша? Кто она? Участник боевых действий? На "крайняк" она хоть историк?
      Владимир16
    2. антивирус Сегодня, 08:08
      только совместная демонстрация с архивами МИДа и МВД даст полную картину(может еще и Центр парт архив?) ПОЛИТИКИ И УСЛОВИЙ В КОТОРЫХ ВЫЖИЛ СССР
      антивирус
      1. НасРать Сегодня, 08:56
        244 фото Сталинградской битвы:

        https://aloban75.livejournal.com/564228.html

        продолжение :

        http://aloban75.livejournal.com/563999.html
        НасРать
        1. НасРать Сегодня, 09:09
          И по теме архивных документов:

          Документальная публикация «Как польское вооруженное подполье "помогало" Красной Армии разгромить нацистскую Германию. 1944–1945 гг.»

          http://archives.ru/library/poland-1944-1945/catal
          ogue.shtml
          НасРать
    3. Венд Сегодня, 09:16
      Цитата: Горный стрелок
      Подлинные документы архивов... Абсолютно "убийственные" для фантазеров от истории...
      Скучно это - документы подлинные читать... Гораздо интереснее и удобнее для "правильного мировоззрения" - придумывать факты и их интерпретировать... Но ведь раньше эта практика, квинтэссенцией которой является Солженицын - была "выигрышной" в силу засекреченности архивов, то сейчас что? По инерции продолжают?

      Не должно вообще остаться секретных документов по Великой Отечественной войне. А из скучных документов, можно создавать интересные исторические статьи.
      Венд
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:58
    Хорошо, что мы не даем всяким "ыысторыкам "и дальше фальсифицировать ложь о той или иной битве, ибо если таких лжецов ткнуть ры-лом в подлленики , тем более из секретных ранее архивов, врать им будет нечего. А история у страны одна, написана кровью миллионов жизней, и переписывать ее в своих интересах, это кащунство над страной. !!!!
    Геркулесыч
    1. Deck Сегодня, 08:29
      Секретные архивы! О Войне! Чего скрываем? Преступления фашистов? Или чего другое. может сами хотим что нибудь в истории поправить
      П,С. Уважаемый Геркулесыч проверяйте пожалуйста орфографию, а то приходят ненужные ассоциации с школьником-пятиклассником и это снижает пафос выступления. Без обид.
      Deck
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    Наверное стоит копии отправить в ставшую всем известной школу, может найдут время почитать (если не попросят перевести на немецкий).
    rotmistr60
  4. Altona Сегодня, 07:56
    Документы, от чего сдохли "невинные и не хотевшие воевать" георги,юлиусы, дитрихи и прочий фашистский скот на самом деле опубликовали? Или снова будет трэш про "жуткий советский плен"?
    Altona
    1. антивирус Сегодня, 08:11
      Или снова будет трэш про "жуткий советский плен"?

      -" но я и тут молчать не буду : Товарищи, тигру мяса не докладывают!"
      ну сказал пацан, ГЛАВНОЕ-- его наставники. Это наши ровесники. И даже не враги, в тч прочие бандеровцы.
      антивирус
  5. Altona Сегодня, 08:53
    Цитата: антивирус
    ну сказал пацан, ГЛАВНОЕ-- его наставники. Это наши ровесники. И даже не враги, в тч прочие бандеровцы.

    -----------------------------------
    Не пацан он уже, и наставники его не дураки. Сказал он.Не он, а оно, безродное. Если надо, буду каждый день об этом говорить. У нас про "невинно убиенного" гражданина царя чуть ли не каждый день мироточат, плакатики развесили "прАсти нас, гАсударь".
    Altona
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