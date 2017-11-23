ЦАМТО представляет подлинники архивных документов о Сталинградской битве

Среди представленных документов несомненный интерес вызывает боевое донесение командующего Сталинградским фронтом от 24 августа 1942 года о сильной бомбежке Сталинграда, в котором сообщается о полностью сгоревшем центре города, а также уничтоженных пожарами зданий Обкома, телеграфа, Дома книги и многих других. В донесении, адресованном Сталину, перечислены заводы, пострадавшие от бомбежки, а также сказано, что город остался без основного источника воды.

Пресс-служба министерства обороны РФ сообщает о том, что ЦАМТО (центральный архив главного оборонного ведомства) представил архивные документы, рассказывающие о ходе Сталинградской битвы. Среди представленных материалов – документация за период лето 1942 - февраль 1943 годов. Все документы выставлены для ознакомления в Центральном музее ВОВ в рамках проведения конференции «Сталинградская битва. К 75-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом».Департамент информации МО РФ приводит комментарий представителя ЦАМТО Виктории Коняевой:Отмечается, что к знаковым документам выставки стоит отнести донесение командующего Донским фронтом генерал-полковника (на тот момент) Константина Рокоссовского в Ставку от 31 января 1943 года. В донесении сообщается о пленении генерал-фельдмаршала Паулюса. На донесении стоит личная подпись Константина Рокоссовского.