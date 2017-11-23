09:36 23 ноября

Иностранные агенты — это плохо, а европейские рюрики — хорошо

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Французский обозреватель Рено Жирар считает холодный конфликт между ЕС и Россией бессмысленным, потому как Россия нужна Европейскому союзу так же, как Евросоюз нужен России.


Фото: kremlin.ru


Рено Жирар в «Le Figaro» напоминает, что 15 ноября русская Госдума приняла закон, позволяющий причислить к «иностранным агентам» международные СМИ, работающие на территории РФ. Это решение явилось ответом Кремля на решение США поступить так с телеканалом «RT», который контролируется президентом Путиным, приводит мнение французского журналиста «ИноСМИ». Сей закон, очевидно, применят и к европейским СМИ, полагает автор.


Эта мера усилит тенденцию к разрушению отношений ЕС и России. Пришедший к власти в 2000 году В. Путин всё больше отдаляется от Европейского союза.

В первые девять лет во власти он следовал дружественной политике по отношению к Западу. Переход В. Путина к более жёсткой линии связан с расширением НАТО на восток и «цветными революциями» в бывших советских республиках (в первую очередь на Украине и в Грузии). У Путина «сложилось ощущение, что США пытаются взять Россию в кольцо». «Раз Кремль впал в паранойю, европейцам нужно было его успокоить. Но они этого не сделали», — развивает мысль журналист. Результатом «непонятной небрежности» Европы оказались «аннексия Крыма, отделение Донбасса, санкции против России и ответные меры Москвы».

Военную «гибридную» реакцию России обозреватель не оправдывает, поскольку она «противоречит гарантии территориальной целостности, предоставленной Украине в обмен на её денуклеаризацию президентом России в декабре 1994 года».

И вот проблема: «дрязги на Чёрном море и Днепре» скрыли от Европы и России важные современные вопросы. Нынешний конфликт Запада и Москвы «совершенно бессмыслен с точки зрения угроз для их цивилизации (радикальный ислам) и экономики (Шёлковый путь Китая)».

Автор делает вывод: ЕС нуждается в Москве, чтобы дать совместный отпор «торговой гегемонии Пекина». Россия тоже нуждается в Европе: русским нужно построить у себя то, чего им «так остро не хватает», а именно — правовое государство.

Мсье Жирар, заметим, почти прямым текстом заявляет, что без европейских рюриков русские никогда не создадут у себя государство, построенное на принципах права и равенства всех граждан перед законом. Вместе с тем он допускает, что без России хвалёная демократия Запада не одолеет напирающего с востока торгового экспансиониста, то есть Китая. При этом журналист забывает, что Россия и Китай создают нечто вроде стратегического союза и даже проводят совместные военные учения.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 51
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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:33 Новый
    Россия сама должна определить, кто ей нужен, и с какой целью, а не прислушаться ко мнению, которое идет вразрез нашим реальным интересам!
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    Геркулесыч
    1. Владимир16 Сегодня, 07:41 Новый
      без европейских рюриков русские никогда не создадут у себя государство

      Рюриковичи русские цари. Чувакин, что за хрень по поводу "европейских рюриков"? Вы тоже на деньги запада пальцами на клавиши жмете?
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      Владимир16
      1. Anarchist Сегодня, 08:09 Новый
        Учите историю! Рюрики - это Варяги, Викинги, норманны и так далее и тому подобное!
        Русские цари? Сколько же их было? Иван Грозный и его сын Федор - всё!
        Но я не хочу уменьшать правление юриков как князей, их заслуг перед нашим Отечеством! Ну и соответственно правление Ивана IV, который объединил разрозненные княжества Руси в единое государство...!
        Ответить
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        Anarchist
        1. Kapitänleutnant Сегодня, 08:16 Новый
          Рюрик славянин, а не викинг норман!!!
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          Kapitänleutnant
          1. Anarchist Сегодня, 08:36 Новый
            Да ладно? Вещий Олег тоже? Косите под историков из 404?
            Не нужно переписывать историю! Она такая какая есть. Зато наша!
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            Anarchist
            1. Идущий Сегодня, 08:48 Новый
              Национальность не имеет значение , Екатерина 2 немка , важен дух и понимание России.
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              Идущий
              1. Anarchist Сегодня, 09:03 Новый
                Вить, вот и я про тоже! Если человек служил России верой и правдой, то национальность не имеет значения! hi
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                Anarchist
                1. Идущий Сегодня, 09:14 Новый
                  Александр , наша земля , по сути своей , терпит только тех кто её любит и служит ей верой и правдой , бывают временные приспособленцы , но потом уходят в небытие , а народ переживает времена смуты , так и живем. hi
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                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 09:23 Новый
                    Статья - очередные домыслы западного писаки, выдающего желаемое за действительность.
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                    Джедай
                    1. Anarchist Сегодня, 09:31 Новый
                      Макс hi, фиг с ней, со статьей, тут соотечественники историю переписывать вздумали! Это плохо! Очень...
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                      Anarchist
                    2. Идущий Сегодня, 09:33 Новый
                      История всегда вызывала споры и разногласия , очень тяжело докопаться до истины.
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                      Идущий
              2. просто экспл Сегодня, 09:23 Новый
                Екатерина тоже возможно славянка , так как восточные немцы суть славяне , в Германии как у руины , 2 разных народа которых искусственно объединили и дали один язык . генетики уже давно описали что на востоке преобладает гаплогруппа R1a , а на западе R1b .
                а сама Екатерина была из полабских славян (но это версия , на историческую правду не претендую) .
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                просто экспл
          2. venaya Сегодня, 08:57 Новый
            Цитата: Kapitänleutnant
            Рюрик славянин, а не викинг норман!!!

            Да Вы что? Когда Рюрик жил ещё славян в помине не было! В те далёкие времена дикие латины называли нас склавенами, а не славянами, правда сами себя наши предки называли себя чаще словенами, или венетами, или щё как-нибудь, к примеру русичами и т.д. Кстати тогда в будущей Финляндии тоже венеты жили, отсюда и название - Венея, или как сейчас искажённо говорят - Финляндия. А Рюрик - это так, точно никто не знает его происхождение, как бы оборванная нитка, не известно откуда он взялся. Да кстати: "норманы" - это северяне понашему, а так как он пришёл из Варяжского моря то точно северянин, или по иностранному "норман". "Викинг" тоже на русское слово, а ведь Рюриковичи были русскоговорящими, то следовательно не стоит их обзывать иностранными словами.
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            venaya
        2. просто экспл Сегодня, 09:16 Новый
          варяг это не национальность , а профессия , по нынешнему - наемник .
          если Вас послушать , то наемники в Сирии все шведы да норвежцы .
          далее , Грозный тоже был Рюриковичем .
          а вот чужие и пренесшие много вреда , это как раз Романовы .
          у которых даже фамилия западная (происходила от названия одного города , Rome) .
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          просто экспл
        3. venaya Сегодня, 09:19 Новый
          Цитата: Anarchist
          Учите историю! Рюрики - это Варяги, Викинги, норманны и так далее и тому подобное!
          Русские цари? ..

          А что, на Варяжской Руси жили не русичи? "Европейцы ведь появились лиш только к 16-ому веку, до того вся эта территория по определению была Русью, и в большинстве там жили русы (русичи), правда ещё возможно были и "русские", но тогда это слово было ещё прилагательным а не существительным. Насчёт "норманов", так это просто по иностранному северяне, жители севера, так иностранцы (не словени) обзывали тех кто там, на севере живёт. Да, кстати, насчёт "царей": Рюриковичи царями стали только после женитьбе на племяннице последнего императора Византии (Восточно-Римской империи), а до этого они в качестве князей нанимались, то есть были наёмными работниками, всего-то!
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          venaya
      2. федоров Сегодня, 08:10 Новый
        Чувакин тут не виноват. Он просто "обозрел" статью убитого от безысходности француза. Три года Чувакина читаю, мужик молодец.
        Вам же никто не мешает, прочитать,перевести,пораскинуть мозгами наклацать статью и выложить на сайте ?
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        федоров
      3. андрей юрьевич Сегодня, 08:22 Новый
        Цитата: Владимир16
        без европейских рюриков русские никогда не создадут у себя государство

        Рюриковичи русские цари. Чувакин, что за хрень по поводу "европейских рюриков"? Вы тоже на деньги запада пальцами на клавиши жмете?

        Олег, не заслуживает оскорблений. Он опытный журналист,и давно на ВО. лучше Историю подучите...
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        андрей юрьевич
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:38 Новый
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: Владимир16
          без европейских рюриков русские никогда не создадут у себя государство

          Рюриковичи русские цари. Чувакин, что за хрень по поводу "европейских рюриков"? Вы тоже на деньги запада пальцами на клавиши жмете?

          Олег, не заслуживает оскорблений. Он опытный журналист,и давно на ВО. лучше Историю подучите...

          не договорил,История очень сложный предмет,и споры идут по сей день.(чьих Рюрик) Единого мнения нет,но,есть "Повесть Временных Лет"-Много легенд о появлении на Руси варяга Рюрика. Одни историки считают его скандинавом, другие – славянином. Но лучше всего рассказывают об этом событии «Повести временных лет», оставленные летописцем Нестором. Из его повествования следует, что Рюрик, Синеус и Трувор – это внуки Новгородского князя Гостомысла. Князь потерял в боях всех своих четырех сыновей, у него остались только три дочери. Одна из них была выдана замуж на варяга–росса и родила трех сыновей. Именно их, своих внуков, и позвал Гостомысл княжить в Новгород. Князем Новгородским стал Рюрик, Синеус отправился в Белоозеро, а Трувор – в Изборск. Три брата стали первым коленом и с них началась родословная Рюриковичей. Это был 862 год нашей эры. У власти династия находилась до 1598 года, правила страной в течение 736 лет. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/166110/rodoslovnaya-ryurikov
          ichey-shema-s-datami-pravleniya#image03 Но,на самом современном примере,мы видим,как можно переписать любую Историю.увы. request
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          андрей юрьевич
          1. Krabik Сегодня, 09:18 Новый
            Это самая правдоподобная и выгодная трактовка истории и вроде как это официальная версия.

            И похожая ситуация Екатериной2, не была она чистой немкой.
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            Krabik
      4. Венд Сегодня, 09:13 Новый
        Цитата: Владимир16
        европейские рюрики — хорошо

        Вот не надо нести чушь. Рюрик был славянским князем, не надо потворствовать норманизму.
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        Венд
  2. василий50 Сегодня, 07:33 Новый
    Странный этот Жирар, впрочем такой не он один. И вывод странный. *Ты нужен мне, значит и я тебе нужен*. Сначала гадили в СМИ, потом ввели санкции на государственном уровне, а сейчас требуют *нормализации отношений*.
    Требуют нормализации от РОССИИ.
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    василий50
    1. Кубик123 Сегодня, 07:47 Новый
      Цитата: василий50
      Странный этот Жирар, впрочем такой не он один. И вывод странный. *Ты нужен мне, значит и я тебе нужен*. Сначала гадили в СМИ, потом ввели санкции на государственном уровне, а сейчас требуют *нормализации отношений*.
      Требуют нормализации от РОССИИ.

      У них проблема в том, что предложить им России в общем-то и нечего. Вот и втюхивают "общечеловеческие ценности". Читай: "разводят лоха".
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      Кубик123
      1. антивирус Сегодня, 08:04 Новый
        будет им счастье-- на уровне Уганды жить
        время покажет, кто виноват в разрушении Югославии и смене режимов по всему миру
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        антивирус
    2. Orionvit Сегодня, 08:27 Новый
      Цитата: василий50
      Требуют нормализации от РОССИИ.

      А чему тут удивляться? Все заявления западных политиков и прессы, насквозь пропитаны ложью и двуличием. А потом искренне недоумевают, почему не складываются отношения с Россией.
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      Orionvit
    3. Krabik Сегодня, 09:22 Новый
      Нам нужно совершать выгодные для страны поступки и через определённое время ситуация стабилизируется.

      Например уменьшить подачу газа в ЕС и понизить цену газа в РФ.

      После этой простой процедуры промышленность у нас начнёт развиваться давая рабочие места, а у них затухать.
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      Krabik
  3. 210окв Сегодня, 07:34 Новый
    В паранойю впали вы-европейцы.От сказок про балалайки и медведей.
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    210окв
    1. Кубик123 Сегодня, 07:39 Новый
      Не в паранойе дело. Пока они считали, что Россия от них никуда не денется и будет плясать под их дудку, разговор был один. Но как только "избушка повернулась smile " к Востоку передом, а к Западу задом, тональность песен начала меняться. Великая штука - свобода выбора. Очень многие хотелки сразу загоняются в разумные рамки.
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      Кубик123
  4. iliitchitch Сегодня, 07:42 Новый
    рюриков нам ещё не хватало . Вот Олег - Рюрик , а это ещё что за голубоваторазноцветноневменяемое нас учить лезет , не имея понятия , что вообще происходит ? жерар рюрИк , ёлки-палки , всё только со своей колокольни - как Россию использовать против кого или для чего . Пшли вон , болваны .
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    iliitchitch
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:32 Новый
      Цитата: iliitchitch
      Вот Олег - Рюрик

      Чувакин? fellow Олежка !- от всей души! drinks короноваться будешь-не забудь "поляну" на ВО накрыть... laughing wink lol
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      андрей юрьевич
      1. федоров Сегодня, 08:57 Новый
        Он то накроет ! Только монитор треснет от чеканий wink
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        федоров
  5. Holsten Сегодня, 07:44 Новый
    Глубина "мЫшленья" французика просто поражает . "вы ... позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости " - это точно про него .
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    Holsten
  6. Антианглосакс Сегодня, 07:49 Новый
    У Путина «сложилось ощущение, что США пытаются взять Россию в кольцо». «Раз Кремль впал в паранойю, европейцам нужно было его успокоить. Но они этого не сделали»

    Тут ещё разобраться надо , кто впал в паранойю. Наглость и цинизм просто зашкаливают! Чёрное объявляют белым, а усомнившихся ненормальными! И как при таких раскладах разговаривать с западными животными? Правильно, надо именно, как с животными, языком пинков и зуботычин, т.к. совершенно очевидно, что слова на них не производят никакого впечатления.
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    Антианглосакс
    1. kirgiz58 Сегодня, 08:00 Новый
      Цитата: Антианглосакс
      Правильно, надо именно, как с животными, языком пинков и зуботычин, т.к. совершенно очевидно, что слова на них не производят никакого впечатления.

      Ну про животных вы это зря. Они то как раз и прекрасно понимают ласковое слово и доброе отношение(ну разве что ослы исключение, хотя и тех можно научить без палки). А тем, о ком мы говорим, подойдет термин моей бабули - "нЕхристи, что с них взять".
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      kirgiz58
    2. VovanFalcon Сегодня, 08:19 Новый
      Абсолютно Ваша правда. Это же какой мозг надо иметь, что бы так всё ставить с ног на голову и на "белом глазу" преподносить, как истину. Театр абсурда! Что бы выразить остальные эмоции потребуется сплошное "пик-пик". Только в одном не соглашусь - животина понимает ласку и доброе отношение, а вот особь человеческая только через собственный зад.
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      VovanFalcon
      1. VovanFalcon Сегодня, 08:20 Новый
        Добавлю..."оборзевшая" особь.
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        VovanFalcon
        1. Krabik Сегодня, 09:26 Новый
          Я бы сказал немного по другому "безнаказанность провоцирует преступления".
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          Krabik
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:54 Новый
    «Раз Кремль впал в паранойю, европейцам нужно было его успокоить.
    Сейчас подождите вы впадёте в паранойю.Боеголовки заменим на более мощные.И из договоров выйдем.Параноиков в Европе будет чуть больше чем очень много.Ждите.
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    Наблюдатель2014
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:59 Новый
    А я не хочу в гейропу laughing и дети мои не хотят. Надеюсь, что и внуки и правнуки...были мы и в Европе и в Китае. И по делам, и так, поглазеть... Чем они хотят нас привлечь? Наукой? Дохнёт у них наука, на конференциях - поговорить не с кем, в технике - одни немцы. И работающие на них итальянцы, чехи, датчане... Темы мельчают, задачи - совсем примитивные... Тоска...
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    Горный стрелок
  9. afrikanez Сегодня, 08:03 Новый
    Россия тоже нуждается в Европе: русским нужно построить у себя то, чего им «так остро не хватает», а именно — правовое государство.
    Ой, только пожалуйста без ЕС, с его толерантным отношением ко всему происходящему. Мы уж как нибудь сами справимся. С нас хватит подсказок запада в 90е. До сих пор оправиться не можем.
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    afrikanez
  10. alekc75 Сегодня, 08:13 Новый
    лягушатнику несвежая жаба попалась??? всякую чушь несёт!
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    alekc75
  11. К-50 Сегодня, 08:17 Новый
    Результатом «непонятной небрежности» Европы оказались «аннексия Крыма, отделение Донбасса

    Назвать профашистский переворот в стране, президенту которой только что клялись в поддержке "небрежностью", это так по-европейски. sad negative
    Стесняются они что ли вещи своими именами называть? А глупостей своих не стесняются?
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    К-50
  12. arane Сегодня, 08:29 Новый
    А с чего он взял, что нам остро не хватает зоопедогомосякского государства?
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    arane
    1. Deck Сегодня, 08:54 Новый
      зоопедогомосякского


      Вау! Это ж сколько нужно об этом думать, что бы такое слово сочинить!
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      Deck
  13. BerBer Сегодня, 08:32 Новый
    Они сами не замечают, что их риторика похожа на советскую времён упадка. Только знамя и них другое - "Либерализм и Толейрантность"
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    BerBer
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 08:36 Новый
    русским нужно построить у себя то, чего им «так остро не хватает», а именно — правовое государство.

    ... т.е. как влезали в нашу политику, так и будут делать...
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    a.s.zzz888
  15. pvv113 Сегодня, 08:45 Новый
    Путин всё больше отдаляется от Европейского союза.

    Это не Путин отдаляется, а Европа строит все новые и новые заборы
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    pvv113
  16. Боло Сегодня, 08:49 Новый
    русофобский инфантилизм жабоедов уже даже не раздражает.
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    Боло
  17. Topotun Сегодня, 08:57 Новый
    "И вот проблема: «дрязги на Чёрном море и Днепре» скрыли от Европы и России важные современные вопросы. Нынешний конфликт Запада и Москвы «совершенно бессмыслен с точки зрения угроз для их цивилизации (радикальный ислам) и экономики (Шёлковый путь Китая)»."
    Вообще-то на Черном море и Украине совсем не "дрязки", это полноценная проверка России на "вшивость". Утремся или нет. Мы утираться отказались. И слава богу. Что касается так называемых угроз-так кто их создал? Франция вроде как активное участие принимала и принимает в сабантуе на Ближнем Востоке. Т.е. один из создателей данных угроз. Так что нечего на зеркало пенять.
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    Topotun
  18. BAI Сегодня, 09:11 Новый
    с точки зрения угроз для их цивилизации (радикальный ислам) и экономики (Шёлковый путь Китая)».

    По- моему, это все проблемы Европы. Товары из Китая в Россию могут доставляться и без Шелкового пути.
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    BAI
  19. сибиряк1965 Сегодня, 09:16 Новый
    Цитата: afrikanez
    Ой, только пожалуйста без ЕС, с его толерантным отношением ко всему происходящему. Мы уж как нибудь сами справимся. С нас хватит подсказок запада в 90е. До сих пор оправиться не можем.

    Тут без доморощенных тоже не обошлось. Не могу без мата вспоминать и смотреть на меченного иуду и недалекого алкаша. Вот что бывает, когда самолетом управляет обезьяна. Похоже мы только только приземлились и взлетим ли еще вопрос.
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    сибиряк1965
  20. Ратник-80 Сегодня, 09:20 Новый
    Я уже давно предполагал что европа делает роковую ошибку, они добьются того что цивилизационые центры переплывут с запада на восток и европа превратится в захолустье, правильно Путин про запад говарил про западных политиков "они не хотят думать стратегически,хотябы на несколько ходов вперед"
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    Ратник-80
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