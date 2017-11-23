Иностранные агенты — это плохо, а европейские рюрики — хорошо
Французский обозреватель Рено Жирар считает холодный конфликт между ЕС и Россией бессмысленным, потому как Россия нужна Европейскому союзу так же, как Евросоюз нужен России.
Рено Жирар в «Le Figaro» напоминает, что 15 ноября русская Госдума приняла закон, позволяющий причислить к «иностранным агентам» международные СМИ, работающие на территории РФ. Это решение явилось ответом Кремля на решение США поступить так с телеканалом «RT», который контролируется президентом Путиным, приводит мнение французского журналиста «ИноСМИ». Сей закон, очевидно, применят и к европейским СМИ, полагает автор.
Эта мера усилит тенденцию к разрушению отношений ЕС и России. Пришедший к власти в 2000 году В. Путин всё больше отдаляется от Европейского союза.
В первые девять лет во власти он следовал дружественной политике по отношению к Западу. Переход В. Путина к более жёсткой линии связан с расширением НАТО на восток и «цветными революциями» в бывших советских республиках (в первую очередь на Украине и в Грузии). У Путина «сложилось ощущение, что США пытаются взять Россию в кольцо». «Раз Кремль впал в паранойю, европейцам нужно было его успокоить. Но они этого не сделали», — развивает мысль журналист. Результатом «непонятной небрежности» Европы оказались «аннексия Крыма, отделение Донбасса, санкции против России и ответные меры Москвы».
Военную «гибридную» реакцию России обозреватель не оправдывает, поскольку она «противоречит гарантии территориальной целостности, предоставленной Украине в обмен на её денуклеаризацию президентом России в декабре 1994 года».
И вот проблема: «дрязги на Чёрном море и Днепре» скрыли от Европы и России важные современные вопросы. Нынешний конфликт Запада и Москвы «совершенно бессмыслен с точки зрения угроз для их цивилизации (радикальный ислам) и экономики (Шёлковый путь Китая)».
Автор делает вывод: ЕС нуждается в Москве, чтобы дать совместный отпор «торговой гегемонии Пекина». Россия тоже нуждается в Европе: русским нужно построить у себя то, чего им «так остро не хватает», а именно — правовое государство.
Мсье Жирар, заметим, почти прямым текстом заявляет, что без европейских рюриков русские никогда не создадут у себя государство, построенное на принципах права и равенства всех граждан перед законом. Вместе с тем он допускает, что без России хвалёная демократия Запада не одолеет напирающего с востока торгового экспансиониста, то есть Китая. При этом журналист забывает, что Россия и Китай создают нечто вроде стратегического союза и даже проводят совместные военные учения.
Фото: kremlin.ru
Рено Жирар в «Le Figaro» напоминает, что 15 ноября русская Госдума приняла закон, позволяющий причислить к «иностранным агентам» международные СМИ, работающие на территории РФ. Это решение явилось ответом Кремля на решение США поступить так с телеканалом «RT», который контролируется президентом Путиным, приводит мнение французского журналиста «ИноСМИ». Сей закон, очевидно, применят и к европейским СМИ, полагает автор.
Эта мера усилит тенденцию к разрушению отношений ЕС и России. Пришедший к власти в 2000 году В. Путин всё больше отдаляется от Европейского союза.
В первые девять лет во власти он следовал дружественной политике по отношению к Западу. Переход В. Путина к более жёсткой линии связан с расширением НАТО на восток и «цветными революциями» в бывших советских республиках (в первую очередь на Украине и в Грузии). У Путина «сложилось ощущение, что США пытаются взять Россию в кольцо». «Раз Кремль впал в паранойю, европейцам нужно было его успокоить. Но они этого не сделали», — развивает мысль журналист. Результатом «непонятной небрежности» Европы оказались «аннексия Крыма, отделение Донбасса, санкции против России и ответные меры Москвы».
Военную «гибридную» реакцию России обозреватель не оправдывает, поскольку она «противоречит гарантии территориальной целостности, предоставленной Украине в обмен на её денуклеаризацию президентом России в декабре 1994 года».
И вот проблема: «дрязги на Чёрном море и Днепре» скрыли от Европы и России важные современные вопросы. Нынешний конфликт Запада и Москвы «совершенно бессмыслен с точки зрения угроз для их цивилизации (радикальный ислам) и экономики (Шёлковый путь Китая)».
Автор делает вывод: ЕС нуждается в Москве, чтобы дать совместный отпор «торговой гегемонии Пекина». Россия тоже нуждается в Европе: русским нужно построить у себя то, чего им «так остро не хватает», а именно — правовое государство.
Мсье Жирар, заметим, почти прямым текстом заявляет, что без европейских рюриков русские никогда не создадут у себя государство, построенное на принципах права и равенства всех граждан перед законом. Вместе с тем он допускает, что без России хвалёная демократия Запада не одолеет напирающего с востока торгового экспансиониста, то есть Китая. При этом журналист забывает, что Россия и Китай создают нечто вроде стратегического союза и даже проводят совместные военные учения.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru