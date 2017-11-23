09:33 23 ноября
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Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым



Однако, здравствуйте!

Как известно, Минюст США применил в отношении американских вещателей RT и Sputnik закон об иностранных агентах. Мы, как водится в последнее время, ответили симметрично. Нового при нынешнем состоянии наших отношений ничего нет, но речь не о нас и не об этих отношениях. А о том, что происходит с американской политикой, с ее фундаментальными системообразующими ценностями.


«Ведь если первая поправка защитит такого подонка, как я, она защитит всех нас. Ведь я хуже всех»

Первая поправка к американской конституции, запрещающая любое ограничение свободы слова, это фетиш американской политики и американской идентичности. Культовый фильм «Народ против Ларри Флинта» о праве скандального американского порнографа на свободу слова поэтому и является культовым. Речь не о российских каналах и злобной кремлевской пропаганде. Просто эти каналы оказались, по сути, единственным источником альтернативной точки зрения.

Иностранные вещатели RT и Sputnik непрерывно работают с оглядкой на своих адвокатов, понимая, что любая оплошность немедленно будет поставлена им в вину. В результате единственный случай официальных претензий к ним, когда британский регулятор Ofcom в октябре 2016 года заблокировал счета RT за то, что RT якобы освещало события на Украине с одной точки зрения, а надо, мол, рассматривать все различные позиции.

Вредоносность, иными словами популярность российских каналов, среди критически мыслящей части американцев отражает растущее недоверие к собственным американским СМИ.

По результатам опроса, проведенного американским «Центром первой поправки» и изданием USA Today еще в 2015 году, только 24% взрослых американцев считают, что американские СМИ пытаются объективно освещать новости. 70% опрошенных с этим не согласны. Это обескураживающие результаты для тех, кто всю жизнь занимается журналистикой, цитирует USA Today главу «Центра первой поправки» Кена Полсона.

Очевидно, что с 2015 года ситуация точно не стала лучше. Титаническая борьба американской политической машины против российских каналов — это только верхушка, заметная нам, той истерии, в которую погружается американская политика. Характерно, что источником этой истерии, называемой словом «политкорректность», являются как раз либералы и демократы, то есть штатные радетели так называемых демократических ценностей.

«Первая поправка под угрозой. Вам следует обеспокоиться». Это подзаголовок американского издания Politico, которое утверждает, что с апреля только в New-York Times вышло три колонки, где ставится под сомнение свобода слова для всех.

«Первая поправка под серьезным ударом», — пишет The National Review, ссылаясь на опрос Института Брукингса. Из него следует, что пятая часть студентов поддерживает институт насилия против выступающих «c обидными и болезненными словами».

Генеральный прокурор США Джефф Сешнc заявил: «Свобода мысли и слова в американских кампусах находится под ударом. Американские университеты, бывшие центром академической свободы, «трансформируются в ретрансляторы политической корректности и единомыслия».

«Никто не понимает, что первая поправка важна только тогда, когда вы собираетесь кого-то оскорбить. Если вы не собираетесь, вам и ее защита не нужна», — пишет Ларри Флинт.

Живая, здоровая и циничная Америка защищала право на оскорбление. Больная на всю голову нынешняя Америка боится оскорблений и готова отвечать на них насилием. Это симптоматично.

Однако, до свидания!
Первоисточник: https://www.1tv.ru


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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 07:39
    Как всегда однако ставит больше вопросов, чем даёт ответов... Но одно очевидно... Америка сползает к диктатуре фашистского толка... а как она будет при этом называться... уже не важно...
    Vard
  2. василий50 Сегодня, 07:40
    Ужас либералов и тех кто их обслуживает в РОССИЙСКИХ СМИ в том что всё что писалось и говорилось в СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ о СМИ США и прочих *демократиях* оказалось правдой.
    Получается что все эти *правдорубы* нам откровенно ВРАЛИ и в перестройку и при Ельцине, и при Путине. Очень немногие смеют сомневаться в импортных СМИ, и то только по отдельным поводам.
    василий50
    1. Антианглосакс Сегодня, 08:51
      Цитата: василий50
      Ужас либералов и тех кто их обслуживает в РОССИЙСКИХ СМИ в том что всё что писалось и говорилось в СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ о СМИ США и прочих *демократиях* оказалось правдой.

      По прошествии времени с кристальной ясностью убеждаешься, что в СССР правды было в степени больше, чем после его развала.
      Антианглосакс
  3. XII легион Сегодня, 08:52
    Да уж
    Однако
    XII легион
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