09:31 23 ноября

Крымский завод «Море» перейдет под управление «Калашникова»

Находящийся в федеральной собственности судостроительный завод «Море», специализирующийся на производстве и ремонте скоростных судов, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, войдет в состав Ростеха и будет передан в управление концерну «Калашников», сообщает Коммерсантъ.



Акции завода будут переданы в доверительное управление АО "Концерн Калашников", что должно увеличить компетенции концерна в строительстве скоростных судов и производстве продукции из легких сплавов, обеспечить развитие и модернизацию завода,
пояснил газете источник в Минпромторге.


В «Калашникове» эту информацию подтвердили, отметив, что потребуется значительная модернизация и «серьезная диагностика состояния актива».

Сообщается, что «Калашников» намерен развивать на крымском предприятии «строительство скоростных судов, в частности, для пассажироперевозок в Азово-Черноморском бассейне, строительство сейнеров, а также организовать центр обслуживания и строительства катеров и кораблей ВМФ, Росгвардии и погранслужбы».

Газета напоминает, что в прошлом году имущество завода было передано в аренду до 2021 года Ленинградской «Пелле». По данным Минпромторга, в аренде у «Пеллы» находятся 12 объектов недвижимости «Моря», использующихся для постройки малых ракетных кораблей. На данный момент «Пелла» вложила в модернизацию феодосийской верфи около 800 млн рублей и рассчитывает на компенсацию этих средств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Anarchist Сегодня, 08:42
    Вот кто санкций не боится - концерн Калашникова!
    Как покупали эти будут покупать... Качество!
    Anarchist
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:46
      Крымский завод «Море» перейдет под управление «Калашникова»
      честно говоря,не знаю,хорошо это,или нет,слаб в экономике,но уверен, что Тина Канделаки,нарисует за десяток "лимонов",новую эмблему,как "Концерну Калашников"...
      Дедкастарый
      1. maxim947 Сегодня, 08:53
        Оптимизация и реорганизация конечно хорошо, но в рамках разумного, чем занимается Калашников и чем верфь? ничего общего. Ростех нельзя раздувать до бесконечности, захлебнутся в бюрократии. Пелла чуть ли не единственный частный суд.завод который успешен, и абсолютно логично, что имущество завода было передано в аренду до 2021 года Ленинградской «Пелле». , зачем все переигрывают, непонятно.
        maxim947
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:14
          Цитата: maxim947
          Оптимизация и реорганизация конечно хорошо, но в рамках разумного, чем занимается Калашников и чем верфь?

          воооот...и я о том.
          Дедкастарый
          1. Anarchist Сегодня, 09:23
            Цитата: Дедкастарый
            Цитата: maxim947
            Оптимизация и реорганизация конечно хорошо, но в рамках разумного, чем занимается Калашников и чем верфь?

            воооот...и я о том.

            Anarchist
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:48
    Крым наш! И с каждым днём все более наш... Остатки "украинства" ( читай - махновщины и беззакония) потихоньку выдавятся, и будет он жемчужиной в короне России.
    Горный стрелок
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:18
      Цитата: Горный стрелок
      Крым наш! И с каждым днём все более наш... Остатки "украинства" ( читай - махновщины и беззакония) потихоньку выдавятся, и будет он жемчужиной в короне России.

      да! да! ура! и цены будут ниже чем в турции,и хамить не будут! вот только мост достроим,и всё наладится! lol да пофиг на "жемчужину" по большому счёту,мне главное ,там американского флота не будет. грубо? зато честно.
      Дедкастарый
  3. rocket757 Сегодня, 09:01
    Да что мы можем знать, основная масса сограждан.
    Предположения какие - перераспределение активов\собственности или реальная забота за развитие производства.
    Давайте будем посмотреть и надеяться, что за развитие эт всё затеяно.
    rocket757
  4. askort154 Сегодня, 09:02
    Похоже, "Калашников" набирает силу, расширяя список выпуска своей продукции. А ленинградская "Пелле" не оправдала надежд.
    askort154
  5. ecologer Сегодня, 09:10
    Пока Крым был в составе Украины, завод "Море" медленно и верно издыхал. В последние годы он или простаивал, или занимался уже передачей технологий по производству БДК "Зубр" другим странам - Греции, Китаю. Сейчас завод загружается заказами; медленно, но верно восстанавливается. Крым Украине был нужен только как кусок территории у моря, а все остальное она потянуть не могла. Место Крыма - в России, и завод "Море" - тому яркий пример. А сколько еще мощностей в Феодосии за годы незалежности угроблено, уму непостижимо. "Морю" просто повезло.
    ecologer
  6. next322 Сегодня, 09:15
    странное решение......единственный успешный завод, умеющий качественно и в сроки строить корабли для ВМФ убирают с Феодосии.. 7 крайний мрк 22800, видать заложат уже на Пелле......а уже заложенные 2,отдадут достраивать Заливу?
    next322
  7. loginovich Сегодня, 09:21
    Сдается мне калашникова приватизируют.
    http://x-true.info/62988-chastnyy-kalashnikov.htm
    l
    loginovich
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