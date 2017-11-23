Крымский завод «Море» перейдет под управление «Калашникова»

Акции завода будут переданы в доверительное управление АО "Концерн Калашников", что должно увеличить компетенции концерна в строительстве скоростных судов и производстве продукции из легких сплавов, обеспечить развитие и модернизацию завода,

Находящийся в федеральной собственности судостроительный завод «Море», специализирующийся на производстве и ремонте скоростных судов, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, войдет в состав Ростеха и будет передан в управление концерну «Калашников», сообщает Коммерсантъ пояснил газете источник в Минпромторге.В «Калашникове» эту информацию подтвердили, отметив, что потребуется значительная модернизация и «серьезная диагностика состояния актива».Сообщается, что «Калашников» намерен развивать на крымском предприятии «строительство скоростных судов, в частности, для пассажироперевозок в Азово-Черноморском бассейне, строительство сейнеров, а также организовать центр обслуживания и строительства катеров и кораблей ВМФ, Росгвардии и погранслужбы».Газета напоминает, что в прошлом году имущество завода было передано в аренду до 2021 года Ленинградской «Пелле». По данным Минпромторга, в аренде у «Пеллы» находятся 12 объектов недвижимости «Моря», использующихся для постройки малых ракетных кораблей. На данный момент «Пелла» вложила в модернизацию феодосийской верфи около 800 млн рублей и рассчитывает на компенсацию этих средств.