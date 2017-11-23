Эксперт: российские танки пока беззащитны перед «Джавелинами»
Информация о возможных поставках американских противотанковых комплексов «Джавелин» на Украину и другие недружественные России страны вызвали в интернете шквал комментариев, многие из которых сводятся к утверждению, что «нам не страшно американское чудо-оружие», пишет Вестник Мордовии.
На самом деле, всё гораздо сложнее. Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что в существующем виде все российские серийные танки практически беззащитны перед этими комплексами.
«Даже имея массу недостатков, американские ПТРК смогут достаточно уверенно выводить из строя находящиеся на вооружении бронированные машины. Поэтому необходимо срочно провести ряд мер, которые могли бы снизить эффективность подобных противотанковых средств», – говорится в материале.
Это, прежде всего установка на танки комплексов активной защиты, которые могли бы надежно поражать ПТУР.
Также «нужно совершенствовать средства снижения тепловой заметности, широко внедрять комплексы аэрозольного прикрытия, вести разработку миниатюрных лазерных систем обнаружения ПТУР и вывода из строя их головок самонаведения».
Кроме того, «необходимо коренным образом пересмотреть принципы установки динамической защиты, которая должна будет максимально снижать эффективность атакующих сверху боеприпасов», считает эксперт.
Большая часть из перечисленного выше уже воплощена на перспективной тяжелой платформе «Армата», но нужно, чтобы это уже сейчас внедрялось на других бронемашинах, эксплуатируемых в армии.
По мнению Хлопотова, в войсках «необходимо формировать специальные снайперские команды, вооруженные дальнобойным оружием, для скорейшего выявления и уничтожения расчетов "Джавелинов"; этим же должны заниматься артиллерийские подразделения, взаимодействуя со средствами разведки, прежде всего беспилотными». Противник должен быть выведен из строя еще до запуска своих ракет.
Только комплексный подход позволит существенно снизить данную угрозу, заключает эксперт.
На самом деле, всё гораздо сложнее. Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что в существующем виде все российские серийные танки практически беззащитны перед этими комплексами.
«Даже имея массу недостатков, американские ПТРК смогут достаточно уверенно выводить из строя находящиеся на вооружении бронированные машины. Поэтому необходимо срочно провести ряд мер, которые могли бы снизить эффективность подобных противотанковых средств», – говорится в материале.
Это, прежде всего установка на танки комплексов активной защиты, которые могли бы надежно поражать ПТУР.
Также «нужно совершенствовать средства снижения тепловой заметности, широко внедрять комплексы аэрозольного прикрытия, вести разработку миниатюрных лазерных систем обнаружения ПТУР и вывода из строя их головок самонаведения».
Кроме того, «необходимо коренным образом пересмотреть принципы установки динамической защиты, которая должна будет максимально снижать эффективность атакующих сверху боеприпасов», считает эксперт.
Большая часть из перечисленного выше уже воплощена на перспективной тяжелой платформе «Армата», но нужно, чтобы это уже сейчас внедрялось на других бронемашинах, эксплуатируемых в армии.
По мнению Хлопотова, в войсках «необходимо формировать специальные снайперские команды, вооруженные дальнобойным оружием, для скорейшего выявления и уничтожения расчетов "Джавелинов"; этим же должны заниматься артиллерийские подразделения, взаимодействуя со средствами разведки, прежде всего беспилотными». Противник должен быть выведен из строя еще до запуска своих ракет.
Только комплексный подход позволит существенно снизить данную угрозу, заключает эксперт.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru