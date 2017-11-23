09:36 23 ноября

Эксперт: российские танки пока беззащитны перед «Джавелинами»

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Информация о возможных поставках американских противотанковых комплексов «Джавелин» на Украину и другие недружественные России страны вызвали в интернете шквал комментариев, многие из которых сводятся к утверждению, что «нам не страшно американское чудо-оружие», пишет Вестник Мордовии.

Эксперт: российские танки пока беззащитны перед «Джавелинами»


На самом деле, всё гораздо сложнее. Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что в существующем виде все российские серийные танки практически беззащитны перед этими комплексами.


«Даже имея массу недостатков, американские ПТРК смогут достаточно уверенно выводить из строя находящиеся на вооружении бронированные машины. Поэтому необходимо срочно провести ряд мер, которые могли бы снизить эффективность подобных противотанковых средств», – говорится в материале.



Это, прежде всего установка на танки комплексов активной защиты, которые могли бы надежно поражать ПТУР.

Также «нужно совершенствовать средства снижения тепловой заметности, широко внедрять комплексы аэрозольного прикрытия, вести разработку миниатюрных лазерных систем обнаружения ПТУР и вывода из строя их головок самонаведения».

Кроме того, «необходимо коренным образом пересмотреть принципы установки динамической защиты, которая должна будет максимально снижать эффективность атакующих сверху боеприпасов», считает эксперт.



Большая часть из перечисленного выше уже воплощена на перспективной тяжелой платформе «Армата», но нужно, чтобы это уже сейчас внедрялось на других бронемашинах, эксплуатируемых в армии.

По мнению Хлопотова, в войсках «необходимо формировать специальные снайперские команды, вооруженные дальнобойным оружием, для скорейшего выявления и уничтожения расчетов "Джавелинов"; этим же должны заниматься артиллерийские подразделения, взаимодействуя со средствами разведки, прежде всего беспилотными». Противник должен быть выведен из строя еще до запуска своих ракет.

Только комплексный подход позволит существенно снизить данную угрозу, заключает эксперт.


Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 30
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Topotun Сегодня, 09:11 Новый
    «Даже имея массу недостатков, американские ПТРК смогут достаточно уверенно выводить из строя находящиеся на вооружении бронированные машины. Поэтому необходимо срочно провести ряд мер, которые могли бы снизить эффективность подобных противотанковых средств»
    Как и русские ПТРК тоже имея недостатки создадут массу проблем для американцев. Что же это за эксперт? Насколько я знаю неуязвимых танков нет и вближайшее время не будет. Особенно если танки использовать по дурацки, без пехотного прикрытия, без взаимодействия с артиллерией и авиацией, тупыми атаками в лоб на укрепленные узлы обороны. Зачем чушь писать?
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    Topotun
    1. Тралл Сегодня, 09:14 Новый
      В 2016 году "эксперд" Алексей Хлопотов вещал: «Армату» по-тихому свернут, как и перспективный танк "Объект 195".
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      Тралл
    2. Соломон Кейн Сегодня, 09:16 Новый
      Забыл добавить эксперт: взял в руки "Джавелин"-сам стал мишенью №1......
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      Соломон Кейн
    3. Джедай Сегодня, 09:16 Новый
      После этой статьи я что-то не склонен рвать волосы во всех местах и вопить "Всё пропало!". Что, разве западные танки могут похвастаться абсолютной неуязвимостью перед старым добрым РПГ-7?
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      Джедай
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:21 Новый
        Что Вы, Уважаемый! РПГ-7 универсальная машина, гораздо менее громоздкая, но не менее эффективная....как и коктейль Молотова, в надежных руках......
        Моё почтение! hi
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        Соломон Кейн
        1. Джедай Сегодня, 09:25 Новый
          Взаимно, Костя! hi Вот и я о том же. Абсолютно неуязвимой техники не существует, потому и нечего выставлять российские танки беззащитными вёдрами с болтами и гайками.
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          Джедай
      2. Дедкастарый Сегодня, 09:21 Новый
        Цитата: Соломон Кейн
        Забыл добавить эксперт: взял в руки "Джавелин"-сам стал мишенью №1......

        пафос... дед мой дважды горел,и оба раза от "фаустника".
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        Дедкастарый
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:34 Новый
          Уважаемый, при всем моём искреннем уважении к вашему деду, не понял направление Вашей мысли, в чём собственно говоря "пафос"?
          При современных приборах объективного контроля, слежения и прицеливания, чел с такой дурой на горбу оптимально прослеживается и уничтожается, как потенциально опасный объект....в первую очередь.
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          Соломон Кейн
      3. роман66 Сегодня, 09:23 Новый
        как хорошо было написано : в корму можно подбить любой танк
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        роман66
      4. Тралл Сегодня, 09:29 Новый
        В Йемене все танки, участвовавшие в конфликте, имели потери, кроме Леклерков, Причиной этого феерического успеха послужило:
        1. Очень ограниченное их использование(буквально в одной операции).
        2. Применялись они в основном на защищенных блок-постах.
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        Тралл
      5. Uncle Lee Сегодня, 09:33 Новый
        А что, наш Корнет хуже ЖАБЕлина ? Жабе уже более 20 лет !
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        Uncle Lee
      6. pjastolov Сегодня, 09:34 Новый
        Макс привет hi
        разве западные танки могут похвастаться абсолютной неуязвимостью перед старым добрым РПГ-7?
        горят бубновые negative
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        pjastolov
  2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 09:12 Новый
    Интересно а какой танк защищён перед джавелинами
    Ответ тот который глубоко очень глубоко в бункере или под океаном

    Ветровка не в счёт бое применения не было
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    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:23 Новый
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Интересно а какой танк защищён перед джавелинами
      Ответ тот который глубоко очень глубоко в бункере или под океаном

      Ветровка не в счёт бое применения не было

      потролить вылез? потролишь когда в очередной раз в Карабах сунешься,думаешь уроки не учим? ты удивишься.
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      Дедкастарый
      1. xetai9977 Сегодня, 09:30 Новый
        а причём тут Карабах, умник? Человек пишет своё мнение.
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        xetai9977
    2. роман66 Сегодня, 09:26 Новый
      зонтик сверху - и джавелин бесполезен
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      роман66
    3. Темник 2017 Сегодня, 09:27 Новый
      Буксируемая отвлекающая мишень наверно самый дешёвый способ борьбы с джавелином и пригоден для любого танка.
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      Темник 2017
  3. Дедкастарый Сегодня, 09:12 Новый
    «Даже имея массу недостатков, американские ПТРК смогут достаточно уверенно выводить из строя находящиеся на вооружении бронированные машины.
    только сами матрасники,проверить это не желают,и никогда не пожелают,всё- чужими руками. Ну да ладно,мы люди простые,и по "чужим"рукам надаём.
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    Дедкастарый
    1. volodya Сегодня, 09:19 Новый
      Цитата: Дедкастарый
      ,мы люди простые,и по "чужим"рукам надаём.

      Придётся руки оторвать вместе с "джавелинами"!
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      volodya
      1. роман66 Сегодня, 09:27 Новый
        и с головой. для верности
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        роман66
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:30 Новый
          Цитата: volodya
          Цитата: Дедкастарый
          ,мы люди простые,и по "чужим"рукам надаём.

          Придётся руки оторвать вместе с "джавелинами"!

          Цитата: роман66
          и с головой. для верности

          вы жестокие...я вас тоже начинаю бояться. lol
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          Дедкастарый
          1. роман66 Сегодня, 09:32 Новый
            ну, пока трезвые-то, тихие, но скоро пятница
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            роман66
  4. Комментарий был удален.
  5. Темник 2017 Сегодня, 09:17 Новый
    Тепловые ловушки к танку на трос и нехай супостат стреляет джавелинами хоть залпом!
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    Темник 2017
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:31 Новый
      Цитата: Темник 2017
      Тепловые ловушки к танку на трос и нехай супостат стреляет джавелинами хоть залпом!

      подробнее о вашем предложении можно? belayвы думаете,что они на тепловой след идут? а почему они тогда в башню сверху бьют?-танкисты курят? belay
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      Дедкастарый
  6. федоров Сегодня, 09:19 Новый
    Ну если Хлопотов сказал - истина в последней инстанции. Клиент уезжает,гипс снимают. Короче все пропало.
    вести разработку миниатюрных лазерных систем обнаружения ПТУР

    Он хоть сам понял,что настрочил.. request Технари подтягивайтесь, а то я сам тут совсем тупой.
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    федоров
  7. Istiqlal Сегодня, 09:24 Новый
    единственное средство на сейчас - это израйльская трофи.
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    Istiqlal
  8. МВГ Сегодня, 09:26 Новый
    А эксперт прав. Джавелин поражает танки со стороны верхней полусферы. Как правило, с этого направления танки защищены слабо: еще во времена ВОВ наши штурмрвики ИЛ-2 лупили немцев по башням и капоту сверху НУРСами и пушечным огнем. И сейчас, традиционно, горизонтальное бронирование башен и капотов относительно тонкое у танков - борьба за вес, ничего не поделаешь.
    Однако в РФ для прикрытия танка с верхней полусферы разработана и принята на вооружение система активной защиты и, мне почему-то, так кажется, что и Джавелинами успешно проверена тоже. Так что автор прав, но опоздал лет на 5 со статьей )))))
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    МВГ
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 09:27 Новый
    Кто статью писал? Эксперт или всепропальщик?
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    КОТ БАЮН
    1. Феликс Сегодня, 09:35 Новый
      Цитата: КОТ БАЮН
      Кто статью писал? Эксперт или всепропальщик?

      Эксперт-всепропальщик
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      Феликс
  10. Немезида Сегодня, 09:36 Новый
    Есть еще один способ. Россия должна сделать ответные военные поставки,в том числе и на Донбасс.Нет смысла передавать новое оружие всяким Плотницким,с весьма сомнительной репутацией,а вот в руках всем известного ,,товарища Ли-Си-Ци-На'' ракеты Искандер отобьют у бандеровцев всякое желание стрелять в русских заграничными ПТУРами...И не надо мне писать о героических потугах кремля к тому,чтобы не втянуть Россию в войну. США и их союзники смогут в любой момент устроить серьезную провокацию,после которой война станет неизбежной и чем больше трусливых командиров будет в России,тем быстрее на РФ нападет НАТО,уверовав в трусость командования РФ и свою безнаказанность...Уже сейчас раздаются голоса тех,кто считает ,что например после удара Китая на Новосибирск Россия должна смириться с его потерей и не применять по Китаю ядерное оружие...России с такими людьми не по пути,особенно с такими людьми во власти...Только гарантированный удар возмездия по территории врага удерживает его от нападения на РФ и не важно кто этот враг сегодня,или завтра ,на востоке он,или на западе...Хотя,по моему мнению:Война с Японией куда более вероятна,чем война с Китаем...Но друзьям США не терпится развязать войну между Китаем и Россией и тем самым уничтожить эти две так неудобные США страны...
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    Немезида
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