13:57 23 ноября

Ситуация в Сирии

САА при помощи ВКС РФ отбила у террористов обширный район на западном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, армия САР готовит операции по взятию базы боевиков на востоке Идлиба, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



За последние семь дней 33 человека были убиты и еще 154 ранены в ходе обстрелов со стороны боевиков-исламистов в Дамаске и на его окраинах. В Восточной Гуте, где находится анклав незаконных группировок, действует режим перемирия в рамках соглашения о создании зоны деэскалации, однако здесь также базируются боевики террористического альянса во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). Вчера утром сирийская армия вела огонь по опорным пунктам альянса недалеко от городов Хараста, Ирбин, Аль-Шиффония и Мадейра к северо-востоку от Дамаска.


В северную часть провинции Хомс вчера утром был доставлен гуманитарный груз ООН. Помощь прибыла в город Дейр Фуль, оккупированный боевиками вооруженных антиправительственных группировок. Продовольственные наборы будут распределены между жителями соседних поселений, также расположенных внутри анклава так называемой «умеренной оппозиции». Как отмечают многие эксперты, помощь, оказываемая ООН и другими подобными западными организациями сирийцам, заметно политизирована, поскольку их гумконвои прибывают лишь в те районы, которые контролируются боевиками-оппозиционерами. При этом значительная часть грузов нередко оказывается в руках исламистов.

На протяжении суток правительственные войска САР вместе с боевой авиацией РФ развивали наступление на юге провинции Дейр-эз-Зор – в районе между Абу Кемалем и Меядином к западу от Евфрата. Усилия союзников сконцентрированы на зачистке последних территорий, остающихся под контролем группировки ИГ (запрещена в РФ). Накануне САА при поддержке ВКС наступали на позиции ИГ в направлении населенных пунктов Гарайба и Аль-Ашара. Им удалось отбить часть позиций и приблизиться к частям сирийской армии, действующим в окрестностях Меядина, – сейчас между ними меньше 15 километров. Кроме того, теперь войска Башара Асада полностью контролируют район между поселениями Салихия и Дабьян.

В предместьях Абу Кемаля, полностью зачищенного от ИГ, боевики пытались провести контратаку с использованием террористов-смертников. Однако благодаря полученным разведкой РФ сведениям атаку удалось предотвратить: «джихад-мобили» ИГ, а также несколько минометов и другое вооружение были ликвидированы интенсивными обстрелами САА.

Турецкая армия сформировала третий пункт наблюдения в провинции Идлиб. Анкара продолжает наращивать военное присутствие в регионе, где была сформирована последняя зона деэскалации. Турецкие военные следят за соблюдением условий перемирия, однако с их появлением на севере провинции ситуация значительно обострилась, поскольку турецкие подразделения заняли территории у линии соприкосновения с курдскими силами YPG, контролирующими кантон Африн.

Правительственные войска в минувшие сутки продолжили наращивать военную мощь на севере провинции Хама в преддверии планируемого прорыва по направлению к соседнему Идлибу. Так, в преддверии операции по взятию стратегического аэродрома «Абу Ад-Духур» были передислоцированы дополнительные подразделения армии САР и Национальных сил обороны (NDF). «Ан-Нусра» и ее союзники по террористической коалиции между тем продолжали обстрелы объектов сирийской армии и проасадовских сил к северо-востоку от Хамы с целью вернуть утраченные ключевые позиции, в том числе недавно освобожденные поселения Рабда и Аль-Арфа. Данных о потерях сторон не приводится.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Livonetc Сегодня, 10:01
    Ну хоть от ООН начались поставки гумпомощи в каком то обьеме.
    Livonetc
    1. Джедай Сегодня, 10:03
      Цитата: Livonetc
      Ну хоть от ООН начались поставки гумпомощи в каком то обьеме

      Не поставки, а их видимость... negative
      Джедай
  2. Александр War Сегодня, 10:25
    Дорога на Абу-Кемаль
    Александр War
  3. masterovoy Сегодня, 10:37
    Не пойму я, почему не уничтожают группировки бандитов в районе Дамаска, в самом центре (столицы) Сирии, почти вся Сирия освобождена (по СМИ), а в Дамаске постоянно обстреливают Российское посольство? Может мне кто-нибудь из Вас объяснить это?
    masterovoy
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:36
      Цитата: masterovoy
      объяснить это?

      Там всё хитро. Есть "зона деэскалации",в которой присутствует "радикальная оппозиция" и,до кучи, "нусра",которую западные упыри не прочь представить как ту же оппозицию. И вся эта шелупень прикрывается мирными,рассредоточившись среди жилых кварталов. Плюс,некоторые местные также потихоньку бармалействуют.(Днём - швец-жнец,ночью - в джихад игрец). То есть, ВКС уже "мимо кассы",как и артиллерия. Выковыривать всё это придётся "по земле"(пехота,ССО). Ну,думается,разберутся на Евфрате,возьмутся за Дамаск. Будем посмотреть.
      Paranoid50
  4. rpuropuu Сегодня, 11:42
    Цитата: masterovoy
    Не пойму я, почему не уничтожают группировки бандитов в районе Дамаска, в самом центре (столицы) Сирии, почти вся Сирия освобождена (по СМИ), а в Дамаске постоянно обстреливают Российское посольство? Может мне кто-нибудь из Вас объяснить это?

    Тут на эту тему писали. Что все пригороды изрыты переходами и туннелями, чтобы из зачистить нужно много сил и времени, поэтому пока там все оставили в подвешенном состоянии recourse Да к тому же, как только САР возьмет под контроль границы, поставки и снабжение "демократов" прекратятся и соответственно меньше жертв среди военнослужащих будет при освобождении yes Может даже по арабскому обучаю даже сдадутся.
    rpuropuu
  5. rpuropuu Сегодня, 11:44
    Цитата: Paranoid50
    Цитата: masterovoy
    объяснить это?

    Там всё хитро. Есть "зона деэскалации",в которой присутствует "радикальная оппозиция" и,до кучи, "нусра",которую западные упыри не прочь представить как ту же оппозицию. И вся эта шелупень прикрывается мирными,рассредоточившись среди жилых кварталов. Плюс,некоторые местные также потихоньку бармалействуют.(Днём - швец-жнец,ночью - в джихад игрец). То есть, ВКС уже "мимо кассы",как и артиллерия. Выковыривать всё это придётся "по земле"(пехота,ССО). Ну,думается,разберутся на Евфрате,возьмутся за Дамаск. Будем посмотреть.

    В принципе тоже верно yes Время сейчас решает многое soldier
    rpuropuu
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