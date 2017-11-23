Ситуация в Сирии
САА при помощи ВКС РФ отбила у террористов обширный район на западном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, армия САР готовит операции по взятию базы боевиков на востоке Идлиба, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
За последние семь дней 33 человека были убиты и еще 154 ранены в ходе обстрелов со стороны боевиков-исламистов в Дамаске и на его окраинах. В Восточной Гуте, где находится анклав незаконных группировок, действует режим перемирия в рамках соглашения о создании зоны деэскалации, однако здесь также базируются боевики террористического альянса во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). Вчера утром сирийская армия вела огонь по опорным пунктам альянса недалеко от городов Хараста, Ирбин, Аль-Шиффония и Мадейра к северо-востоку от Дамаска.
В северную часть провинции Хомс вчера утром был доставлен гуманитарный груз ООН. Помощь прибыла в город Дейр Фуль, оккупированный боевиками вооруженных антиправительственных группировок. Продовольственные наборы будут распределены между жителями соседних поселений, также расположенных внутри анклава так называемой «умеренной оппозиции». Как отмечают многие эксперты, помощь, оказываемая ООН и другими подобными западными организациями сирийцам, заметно политизирована, поскольку их гумконвои прибывают лишь в те районы, которые контролируются боевиками-оппозиционерами. При этом значительная часть грузов нередко оказывается в руках исламистов.
На протяжении суток правительственные войска САР вместе с боевой авиацией РФ развивали наступление на юге провинции Дейр-эз-Зор – в районе между Абу Кемалем и Меядином к западу от Евфрата. Усилия союзников сконцентрированы на зачистке последних территорий, остающихся под контролем группировки ИГ (запрещена в РФ). Накануне САА при поддержке ВКС наступали на позиции ИГ в направлении населенных пунктов Гарайба и Аль-Ашара. Им удалось отбить часть позиций и приблизиться к частям сирийской армии, действующим в окрестностях Меядина, – сейчас между ними меньше 15 километров. Кроме того, теперь войска Башара Асада полностью контролируют район между поселениями Салихия и Дабьян.
В предместьях Абу Кемаля, полностью зачищенного от ИГ, боевики пытались провести контратаку с использованием террористов-смертников. Однако благодаря полученным разведкой РФ сведениям атаку удалось предотвратить: «джихад-мобили» ИГ, а также несколько минометов и другое вооружение были ликвидированы интенсивными обстрелами САА.
Турецкая армия сформировала третий пункт наблюдения в провинции Идлиб. Анкара продолжает наращивать военное присутствие в регионе, где была сформирована последняя зона деэскалации. Турецкие военные следят за соблюдением условий перемирия, однако с их появлением на севере провинции ситуация значительно обострилась, поскольку турецкие подразделения заняли территории у линии соприкосновения с курдскими силами YPG, контролирующими кантон Африн.
Правительственные войска в минувшие сутки продолжили наращивать военную мощь на севере провинции Хама в преддверии планируемого прорыва по направлению к соседнему Идлибу. Так, в преддверии операции по взятию стратегического аэродрома «Абу Ад-Духур» были передислоцированы дополнительные подразделения армии САР и Национальных сил обороны (NDF). «Ан-Нусра» и ее союзники по террористической коалиции между тем продолжали обстрелы объектов сирийской армии и проасадовских сил к северо-востоку от Хамы с целью вернуть утраченные ключевые позиции, в том числе недавно освобожденные поселения Рабда и Аль-Арфа. Данных о потерях сторон не приводится.
За последние семь дней 33 человека были убиты и еще 154 ранены в ходе обстрелов со стороны боевиков-исламистов в Дамаске и на его окраинах. В Восточной Гуте, где находится анклав незаконных группировок, действует режим перемирия в рамках соглашения о создании зоны деэскалации, однако здесь также базируются боевики террористического альянса во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). Вчера утром сирийская армия вела огонь по опорным пунктам альянса недалеко от городов Хараста, Ирбин, Аль-Шиффония и Мадейра к северо-востоку от Дамаска.
В северную часть провинции Хомс вчера утром был доставлен гуманитарный груз ООН. Помощь прибыла в город Дейр Фуль, оккупированный боевиками вооруженных антиправительственных группировок. Продовольственные наборы будут распределены между жителями соседних поселений, также расположенных внутри анклава так называемой «умеренной оппозиции». Как отмечают многие эксперты, помощь, оказываемая ООН и другими подобными западными организациями сирийцам, заметно политизирована, поскольку их гумконвои прибывают лишь в те районы, которые контролируются боевиками-оппозиционерами. При этом значительная часть грузов нередко оказывается в руках исламистов.
На протяжении суток правительственные войска САР вместе с боевой авиацией РФ развивали наступление на юге провинции Дейр-эз-Зор – в районе между Абу Кемалем и Меядином к западу от Евфрата. Усилия союзников сконцентрированы на зачистке последних территорий, остающихся под контролем группировки ИГ (запрещена в РФ). Накануне САА при поддержке ВКС наступали на позиции ИГ в направлении населенных пунктов Гарайба и Аль-Ашара. Им удалось отбить часть позиций и приблизиться к частям сирийской армии, действующим в окрестностях Меядина, – сейчас между ними меньше 15 километров. Кроме того, теперь войска Башара Асада полностью контролируют район между поселениями Салихия и Дабьян.
В предместьях Абу Кемаля, полностью зачищенного от ИГ, боевики пытались провести контратаку с использованием террористов-смертников. Однако благодаря полученным разведкой РФ сведениям атаку удалось предотвратить: «джихад-мобили» ИГ, а также несколько минометов и другое вооружение были ликвидированы интенсивными обстрелами САА.
Турецкая армия сформировала третий пункт наблюдения в провинции Идлиб. Анкара продолжает наращивать военное присутствие в регионе, где была сформирована последняя зона деэскалации. Турецкие военные следят за соблюдением условий перемирия, однако с их появлением на севере провинции ситуация значительно обострилась, поскольку турецкие подразделения заняли территории у линии соприкосновения с курдскими силами YPG, контролирующими кантон Африн.
Правительственные войска в минувшие сутки продолжили наращивать военную мощь на севере провинции Хама в преддверии планируемого прорыва по направлению к соседнему Идлибу. Так, в преддверии операции по взятию стратегического аэродрома «Абу Ад-Духур» были передислоцированы дополнительные подразделения армии САР и Национальных сил обороны (NDF). «Ан-Нусра» и ее союзники по террористической коалиции между тем продолжали обстрелы объектов сирийской армии и проасадовских сил к северо-востоку от Хамы с целью вернуть утраченные ключевые позиции, в том числе недавно освобожденные поселения Рабда и Аль-Арфа. Данных о потерях сторон не приводится.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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