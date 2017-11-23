Военная обстановка в Сирии: «Каннибализм» среди группировок боевиков

В северной части сирийской провинции Хама террористы ИГИЛ напали на позиции боевиков Аль-Каиды, отбив у последних восемь населенных пунктов. Это уже не первый раз, когда бандиты из одной группировки атакуют других. Как бы то ни было, это означает только одно: на севере страны все еще сохраняется существенное присутствие враждебных Сирии сил и после освобождения приграничных с Ираком районов подразделения официального Дамаска будут направлены именно туда.











