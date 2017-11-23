14:06 23 ноября

Военная обстановка в Сирии: «Каннибализм» среди группировок боевиков

В северной части сирийской провинции Хама террористы ИГИЛ напали на позиции боевиков Аль-Каиды, отбив у последних восемь населенных пунктов. Это уже не первый раз, когда бандиты из одной группировки атакуют других. Как бы то ни было, это означает только одно: на севере страны все еще сохраняется существенное присутствие враждебных Сирии сил и после освобождения приграничных с Ираком районов подразделения официального Дамаска будут направлены именно туда.




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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:01
    В северной части сирийской провинции Хама террористы ИГИЛ напали на позиции боевиков Аль-Каиды, отбив у последних восемь населенных пунктов. Это уже не первый раз, когда бандиты из одной группировки атакуют других
    унижай и доминируй...что остаётся,когда "отымели и унизили" основных "игроков".пар выпустить надо... от наших ВКС -прусь, как пацан. drinks свежего бриза вам с моря парни ,когда отдыхаете,военную розу ветров,пусть вам Удача даёт,Вы всё делаете правильно.
    андрей юрьевич
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