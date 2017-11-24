11:22 24 ноября

Ахтунг! Раскрыт «мировой заговор» русских

Тема мирового «русского заговора» оживилась в иностранных СМИ ещё весной 2017 года, когда грянул скандал с заявлением премьер-министра Мальты Джозефа Муската, решившего прикрыть обвинения в коррупции «русским следом» и сославшегося на данные ЦРУ и MI6. Правда, на родине господина Муската отчего-то назвали глупым. Тем не менее, список стран, отыскавших у себя «русский след», постоянно пополняется. Не отметиться в нём значит оторваться от моды.

Ахтунг! Раскрыт «мировой заговор» русских


В мае на Мальте была обнаружена длинная «рука Кремля». Эта самая рука «вмешалась» в политический процесс в маленьком государстве Евросоюза. «Русский заговор» был раскрыт не без помощи вездесущих агентов ЦРУ и MI6.


Местный премьер-министр Джозеф Мускат оказался в центре коррупционного скандала. На фоне объявления о досрочных парламентских выборах упомянутый Мускат поспешил сообщить о «российском заговоре», вызревающем на острове. Премьер поведал об угрозе вмешательства Кремля в избирательную кампанию. В качестве аргументов он сослался на данные Службы безопасности Мальты, которую предупредили коллеги из ЦРУ и MI6.

По уверениям Муската, речь идёт о намерении Кремля отомстить его правительству за октябрь 2016 года, когда Мальта отказала кораблям авианосной группы ВМФ России в дозаправке в своём порту, и за май 2017 года, когда был одобрен законодательный акт о безвизовом режиме въезда в ЕС граждан Украины. Последнее решение, подписанное 17 мая в Европарламенте, прошло во многом благодаря усилиям Мальты, председательствующей в Совете ЕС.

На местном уровне гипотезы Муската высмеяли: Саймон Бузуттил, лидер оппозиционной Националистической партии Мальты, назвал утверждения премьер-министра «абсолютно смехотворными и абсурдными». По его словам, г-н Мускат сделал глупое заявление и «полностью утратил связь с реальностью».

В июне «русский заговор» был «раскрыт» и в Черногории.

«Хакеры, связанные с российской разведкой, нацелились на Черногорию ещё в начале этого года», — сообщила компания «FireEye», которая занимается вопросами кибербезопасности.

Упомянутая «FireEye» связывает «русскую атаку» с участниками хакерской группы «APT 28». Это якобы они запустили «вредоносную программу». Ранее, в 2016 году, эти же люди, «как предполагают, вмешались в выборы в США».

Летняя атака 2017 года связывается с тем, что Черногория «официально присоединилась к НАТО». «Расширение НАТО часто рассматривается Российской Федерацией как угроза её безопасности, и заявка Черногории на членство была решительно оспорена Россией и пророссийскими политическими партиями в Черногории. Вполне вероятно, что эта деятельность является частью постоянного внимания «APT 28», которая ориентируется на различные государства-члены НАТО, а также на саму эту организацию», — сказал на брифинге Тони Коул, вице-президент и главный технический директор «FireEye».

В фишинговых атаках русских якобы использовались документы, связанные с европейскими военными кругами, а также материалы встреч на уровне НАТО.

Сообщается также, что «APT 28» известна под именами «Fancy Bear» и «Sofacy». Эта группа «регулярно использует фишинг-атаки для получения доступа к системам».

Следующими «пострадавшими» летом 2017 года стали одновременно две страны: Дания и Швеция.

Министры обороны двух стран выступили парой и заявили: Дания и Швеция должны активизировать сотрудничество в области обороны, чтобы противостоять «растущей угрозе со стороны России», в том числе от «опасных» фейковых кампаний и кибератак.

Швед Питер Хультквист и датчанин Клаус Хьорт Фредериксен заявили, что русская гибридная война представляет собой «кибератаки, дезинформацию и поддельные новости». И такая кампания может породить «неопределённость»: атакуемые народы «не смогут чётко отличить фальшивые новости и дезинформацию от правды». В результате может пострадать безопасность. Министры считают, что обе страны «были подвергнуты формам [этого вмешательства]», а потому желают «лучше защитить» свои общества от новой напасти.

Ранее Институт международных отношений Стокгольма обвинил Россию в использовании фейковых новостей и проведении «скоординированной» кампании по дезинформации, оказывающей влияние на общественное мнение и принятие решений в Швеции. В соответствующем исследовании говорилось, что Швеция являлась для русских целью «широкого спектра активных мер», включая задействование «армии троллей». Основная цель Москвы якобы состояла в том, чтобы «сохранить геостратегический статус-кво», вынуждая Швецию держаться подальше от военного альянса НАТО.

Разговоры о вмешательстве русских велись в Швеции и прежде. Например, в январе 2017 года премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил на конференции по национальной безопасности, что он не может исключить попыток влияния России на следующие шведские выборы, которые состоятся в 2018 году.

Горячим летом 2017-го были сделаны любопытные заявления о русском следе и в передовой стране мировой демократии — США.

В июле директор ЦРУ мистер Помпео сообщил во всеуслышание, что русские вмешивались не только в президентские выборы 2016 года. С Бараком Обамой тоже не всё гладко: «вмешательство» Кремля имело место и на выборах 2012 года. Да и раньше таковое случалось: москвичи вмешивались «в предыдущие избирательные циклы». «Они занимались этим чертовски долго», — признал он, старательно избегая каких-либо доказательств.

Горячее лето сменилось поистине жаркой осенью.

В ноябре 2017 года выяснилось, что стремление Каталонии к независимости организовали тоже русские. На сей раз предприимчивые московские хакеры объединились с венесуэльскими.

Официальный Мадрид констатировал: «вмешательство» в Каталонии устроено «хакерами» из России и Венесуэлы.

По мнению правительства Испании, версия о вмешательстве хакеров, «прописанных» в России и Венесуэле, является «убедительной». Именно хакеры и стали причиной «институционального кризиса в Каталонии». Каких-либо конкретных аргументов, указывающих на следы хакеров, ведущих откуда-нибудь из пригородов Москвы, в заявлении, однако, не содержится.

Тем не менее, по словам официального представителя правительства Иньиго Мендеса де Виго и министра обороны Марии Долорес де Коспедаль, тема является серьёзной. «Это серьёзная тема, — отметил Мендес де Виго, — поскольку демократия должна противостоять вызовам, брошенным при помощи новых технологий». Подобные технологии, добавил представитель правительства, «не ведают границ», а посему «проблема должна решаться на уровне Евросоюза».

Что касается мнения министра обороны Испании, то эта храбрая женщина заявила: «Правительство убедилось: многие сообщения и вмешательства, устроенные через социальные сети, поступают с территории России». Мария Долорес де Коспедаль даже повторила это дважды: «Я использовала ясную формулировку. С территории России!»

Странно, что эта дама не топнула ногой.

В том же ноябре Тереза Мэй в Великобритании заявила, что парламентский комитет по разведке и безопасности изучит предполагаемое вмешательство русских в референдум по выходу Соединённого Королевства из ЕС. Также она сообщала, что Москва «пытается превратить информацию в оружие», дав отмашку государственным СМИ: им якобы приказано запускать «фейковые истории» и подправленные «Фотошопом» снимки с целью посеять на Западе раздор.

Все примеры, как видим, далеко не случайные и складываются в истерический сериал, показываемый Западом под общим названием «Холодная война».

Западное обострение на тему «русского следа» не проходит круглый год: оно случается зимой, осенью, летом, весной.

Весной этого года в ходе президентской гонки француз мсье Макрон жаловался на некие «атаки» на свой предвыборный штаб.

Особенно острым весеннее обострение было в Нидерландах: там на фоне боязни «русских хакеров» на парламентских выборах отказались от компьютерной обработки голосов.

У немцев вялотекущая хакеробоязнь отмечалась летом и осенью 2017 года: в Берлине верили в стремление Кремля «вмешаться» в осенние выборы и провести кампанию «по дезинформации», применив «кибератаки». Однако ни аргументов, ни доказательств впоследствии у Берлина не нашлось.

В сентябре 2017 г. огромный список «русского вмешательства» привело издание «USA Today».

Здесь приводятся данные аналитиков некоммерческой организации «Alliance for Securing Democracy» от немецкого Фонда Маршалла, согласно которым Россия с 2004 года вмешивалась в дела «по меньшей мере 27 европейских и североамериканских стран». Вмешательство «варьировалась от кибератак до дезинформационных кампаний». Русский след отмечается повсюду — от бывших советских республик до Канады и США. В качеств одного из инструментов русских пропагандистов называется «Твиттер». Через него-то люди Москвы и «распространяют сообщения, полезные для Кремля».

* * *


Мальта, Испания, Черногория, Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, США, Канада… Кто следующий?

Скоро на политической карте мира не останется места, которое специалисты из некоммерческих организаций, CIA и MI6 не утыкали бы красными флажками. Кругом русские.

«Мировой заговор» Кремля раскрыт. Трамп — агент Кремля. Обама — тоже агент Кремля. По-видимому, и канцлер Германии служит Путину. Ну а про Каталонию в Мадриде уже поговаривают, что с нею русские сделают то же, что с Крымом — «аннексируют».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 10:04
    Мальта пострадала!...Вот незадача!Кто там на очереди?Южноафриканские пингвины?
    210окв
    1. DMoroz Сегодня, 10:21
      "Южноафриканские пингвины" злонамеренно вовлечены Кремлем в БРИКС и уже давно пляшут под балалайку... wassat hi
      DMoroz
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:11
    Мальта, Испания, Черногория, Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, США, Канада…

    Особенно улыбнула Мальта. Вроде не плохо знаю географию, но пришлось напрячься, чтобы найти на карте. Теперь если в Европе и Сша по ночам плачут грудные дети, солнце заволакивает тучами, а птицы гадят на голову, то не стоит ссылаться на закономерность, т.к. причина одна и о ней точно знают - вмешательство России.
    rotmistr60
  3. Hiss Сегодня, 10:23
    Жуть.. Сначала лгут окружающим, а потом верят в собственную ложь. " Дб* "..
    Hiss
  4. solzh Сегодня, 10:30
    Интересная мода. Старушка Европа впала в старческий маразм.
    solzh
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