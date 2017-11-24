Ахтунг! Раскрыт «мировой заговор» русских
Тема мирового «русского заговора» оживилась в иностранных СМИ ещё весной 2017 года, когда грянул скандал с заявлением премьер-министра Мальты Джозефа Муската, решившего прикрыть обвинения в коррупции «русским следом» и сославшегося на данные ЦРУ и MI6. Правда, на родине господина Муската отчего-то назвали глупым. Тем не менее, список стран, отыскавших у себя «русский след», постоянно пополняется. Не отметиться в нём значит оторваться от моды.
В мае на Мальте была обнаружена длинная «рука Кремля». Эта самая рука «вмешалась» в политический процесс в маленьком государстве Евросоюза. «Русский заговор» был раскрыт не без помощи вездесущих агентов ЦРУ и MI6.
Местный премьер-министр Джозеф Мускат оказался в центре коррупционного скандала. На фоне объявления о досрочных парламентских выборах упомянутый Мускат поспешил сообщить о «российском заговоре», вызревающем на острове. Премьер поведал об угрозе вмешательства Кремля в избирательную кампанию. В качестве аргументов он сослался на данные Службы безопасности Мальты, которую предупредили коллеги из ЦРУ и MI6.
По уверениям Муската, речь идёт о намерении Кремля отомстить его правительству за октябрь 2016 года, когда Мальта отказала кораблям авианосной группы ВМФ России в дозаправке в своём порту, и за май 2017 года, когда был одобрен законодательный акт о безвизовом режиме въезда в ЕС граждан Украины. Последнее решение, подписанное 17 мая в Европарламенте, прошло во многом благодаря усилиям Мальты, председательствующей в Совете ЕС.
На местном уровне гипотезы Муската высмеяли: Саймон Бузуттил, лидер оппозиционной Националистической партии Мальты, назвал утверждения премьер-министра «абсолютно смехотворными и абсурдными». По его словам, г-н Мускат сделал глупое заявление и «полностью утратил связь с реальностью».
В июне «русский заговор» был «раскрыт» и в Черногории.
«Хакеры, связанные с российской разведкой, нацелились на Черногорию ещё в начале этого года», — сообщила компания «FireEye», которая занимается вопросами кибербезопасности.
Упомянутая «FireEye» связывает «русскую атаку» с участниками хакерской группы «APT 28». Это якобы они запустили «вредоносную программу». Ранее, в 2016 году, эти же люди, «как предполагают, вмешались в выборы в США».
Летняя атака 2017 года связывается с тем, что Черногория «официально присоединилась к НАТО». «Расширение НАТО часто рассматривается Российской Федерацией как угроза её безопасности, и заявка Черногории на членство была решительно оспорена Россией и пророссийскими политическими партиями в Черногории. Вполне вероятно, что эта деятельность является частью постоянного внимания «APT 28», которая ориентируется на различные государства-члены НАТО, а также на саму эту организацию», — сказал на брифинге Тони Коул, вице-президент и главный технический директор «FireEye».
В фишинговых атаках русских якобы использовались документы, связанные с европейскими военными кругами, а также материалы встреч на уровне НАТО.
Сообщается также, что «APT 28» известна под именами «Fancy Bear» и «Sofacy». Эта группа «регулярно использует фишинг-атаки для получения доступа к системам».
Следующими «пострадавшими» летом 2017 года стали одновременно две страны: Дания и Швеция.
Министры обороны двух стран выступили парой и заявили: Дания и Швеция должны активизировать сотрудничество в области обороны, чтобы противостоять «растущей угрозе со стороны России», в том числе от «опасных» фейковых кампаний и кибератак.
Швед Питер Хультквист и датчанин Клаус Хьорт Фредериксен заявили, что русская гибридная война представляет собой «кибератаки, дезинформацию и поддельные новости». И такая кампания может породить «неопределённость»: атакуемые народы «не смогут чётко отличить фальшивые новости и дезинформацию от правды». В результате может пострадать безопасность. Министры считают, что обе страны «были подвергнуты формам [этого вмешательства]», а потому желают «лучше защитить» свои общества от новой напасти.
Ранее Институт международных отношений Стокгольма обвинил Россию в использовании фейковых новостей и проведении «скоординированной» кампании по дезинформации, оказывающей влияние на общественное мнение и принятие решений в Швеции. В соответствующем исследовании говорилось, что Швеция являлась для русских целью «широкого спектра активных мер», включая задействование «армии троллей». Основная цель Москвы якобы состояла в том, чтобы «сохранить геостратегический статус-кво», вынуждая Швецию держаться подальше от военного альянса НАТО.
Разговоры о вмешательстве русских велись в Швеции и прежде. Например, в январе 2017 года премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил на конференции по национальной безопасности, что он не может исключить попыток влияния России на следующие шведские выборы, которые состоятся в 2018 году.
Горячим летом 2017-го были сделаны любопытные заявления о русском следе и в передовой стране мировой демократии — США.
В июле директор ЦРУ мистер Помпео сообщил во всеуслышание, что русские вмешивались не только в президентские выборы 2016 года. С Бараком Обамой тоже не всё гладко: «вмешательство» Кремля имело место и на выборах 2012 года. Да и раньше таковое случалось: москвичи вмешивались «в предыдущие избирательные циклы». «Они занимались этим чертовски долго», — признал он, старательно избегая каких-либо доказательств.
Горячее лето сменилось поистине жаркой осенью.
В ноябре 2017 года выяснилось, что стремление Каталонии к независимости организовали тоже русские. На сей раз предприимчивые московские хакеры объединились с венесуэльскими.
Официальный Мадрид констатировал: «вмешательство» в Каталонии устроено «хакерами» из России и Венесуэлы.
По мнению правительства Испании, версия о вмешательстве хакеров, «прописанных» в России и Венесуэле, является «убедительной». Именно хакеры и стали причиной «институционального кризиса в Каталонии». Каких-либо конкретных аргументов, указывающих на следы хакеров, ведущих откуда-нибудь из пригородов Москвы, в заявлении, однако, не содержится.
Тем не менее, по словам официального представителя правительства Иньиго Мендеса де Виго и министра обороны Марии Долорес де Коспедаль, тема является серьёзной. «Это серьёзная тема, — отметил Мендес де Виго, — поскольку демократия должна противостоять вызовам, брошенным при помощи новых технологий». Подобные технологии, добавил представитель правительства, «не ведают границ», а посему «проблема должна решаться на уровне Евросоюза».
Что касается мнения министра обороны Испании, то эта храбрая женщина заявила: «Правительство убедилось: многие сообщения и вмешательства, устроенные через социальные сети, поступают с территории России». Мария Долорес де Коспедаль даже повторила это дважды: «Я использовала ясную формулировку. С территории России!»
Странно, что эта дама не топнула ногой.
В том же ноябре Тереза Мэй в Великобритании заявила, что парламентский комитет по разведке и безопасности изучит предполагаемое вмешательство русских в референдум по выходу Соединённого Королевства из ЕС. Также она сообщала, что Москва «пытается превратить информацию в оружие», дав отмашку государственным СМИ: им якобы приказано запускать «фейковые истории» и подправленные «Фотошопом» снимки с целью посеять на Западе раздор.
Все примеры, как видим, далеко не случайные и складываются в истерический сериал, показываемый Западом под общим названием «Холодная война».
Западное обострение на тему «русского следа» не проходит круглый год: оно случается зимой, осенью, летом, весной.
Весной этого года в ходе президентской гонки француз мсье Макрон жаловался на некие «атаки» на свой предвыборный штаб.
Особенно острым весеннее обострение было в Нидерландах: там на фоне боязни «русских хакеров» на парламентских выборах отказались от компьютерной обработки голосов.
У немцев вялотекущая хакеробоязнь отмечалась летом и осенью 2017 года: в Берлине верили в стремление Кремля «вмешаться» в осенние выборы и провести кампанию «по дезинформации», применив «кибератаки». Однако ни аргументов, ни доказательств впоследствии у Берлина не нашлось.
В сентябре 2017 г. огромный список «русского вмешательства» привело издание «USA Today».
Здесь приводятся данные аналитиков некоммерческой организации «Alliance for Securing Democracy» от немецкого Фонда Маршалла, согласно которым Россия с 2004 года вмешивалась в дела «по меньшей мере 27 европейских и североамериканских стран». Вмешательство «варьировалась от кибератак до дезинформационных кампаний». Русский след отмечается повсюду — от бывших советских республик до Канады и США. В качеств одного из инструментов русских пропагандистов называется «Твиттер». Через него-то люди Москвы и «распространяют сообщения, полезные для Кремля».
Мальта, Испания, Черногория, Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, США, Канада… Кто следующий?
Скоро на политической карте мира не останется места, которое специалисты из некоммерческих организаций, CIA и MI6 не утыкали бы красными флажками. Кругом русские.
«Мировой заговор» Кремля раскрыт. Трамп — агент Кремля. Обама — тоже агент Кремля. По-видимому, и канцлер Германии служит Путину. Ну а про Каталонию в Мадриде уже поговаривают, что с нею русские сделают то же, что с Крымом — «аннексируют».
В мае на Мальте была обнаружена длинная «рука Кремля». Эта самая рука «вмешалась» в политический процесс в маленьком государстве Евросоюза. «Русский заговор» был раскрыт не без помощи вездесущих агентов ЦРУ и MI6.
Местный премьер-министр Джозеф Мускат оказался в центре коррупционного скандала. На фоне объявления о досрочных парламентских выборах упомянутый Мускат поспешил сообщить о «российском заговоре», вызревающем на острове. Премьер поведал об угрозе вмешательства Кремля в избирательную кампанию. В качестве аргументов он сослался на данные Службы безопасности Мальты, которую предупредили коллеги из ЦРУ и MI6.
По уверениям Муската, речь идёт о намерении Кремля отомстить его правительству за октябрь 2016 года, когда Мальта отказала кораблям авианосной группы ВМФ России в дозаправке в своём порту, и за май 2017 года, когда был одобрен законодательный акт о безвизовом режиме въезда в ЕС граждан Украины. Последнее решение, подписанное 17 мая в Европарламенте, прошло во многом благодаря усилиям Мальты, председательствующей в Совете ЕС.
На местном уровне гипотезы Муската высмеяли: Саймон Бузуттил, лидер оппозиционной Националистической партии Мальты, назвал утверждения премьер-министра «абсолютно смехотворными и абсурдными». По его словам, г-н Мускат сделал глупое заявление и «полностью утратил связь с реальностью».
В июне «русский заговор» был «раскрыт» и в Черногории.
«Хакеры, связанные с российской разведкой, нацелились на Черногорию ещё в начале этого года», — сообщила компания «FireEye», которая занимается вопросами кибербезопасности.
Упомянутая «FireEye» связывает «русскую атаку» с участниками хакерской группы «APT 28». Это якобы они запустили «вредоносную программу». Ранее, в 2016 году, эти же люди, «как предполагают, вмешались в выборы в США».
Летняя атака 2017 года связывается с тем, что Черногория «официально присоединилась к НАТО». «Расширение НАТО часто рассматривается Российской Федерацией как угроза её безопасности, и заявка Черногории на членство была решительно оспорена Россией и пророссийскими политическими партиями в Черногории. Вполне вероятно, что эта деятельность является частью постоянного внимания «APT 28», которая ориентируется на различные государства-члены НАТО, а также на саму эту организацию», — сказал на брифинге Тони Коул, вице-президент и главный технический директор «FireEye».
В фишинговых атаках русских якобы использовались документы, связанные с европейскими военными кругами, а также материалы встреч на уровне НАТО.
Сообщается также, что «APT 28» известна под именами «Fancy Bear» и «Sofacy». Эта группа «регулярно использует фишинг-атаки для получения доступа к системам».
Следующими «пострадавшими» летом 2017 года стали одновременно две страны: Дания и Швеция.
Министры обороны двух стран выступили парой и заявили: Дания и Швеция должны активизировать сотрудничество в области обороны, чтобы противостоять «растущей угрозе со стороны России», в том числе от «опасных» фейковых кампаний и кибератак.
Швед Питер Хультквист и датчанин Клаус Хьорт Фредериксен заявили, что русская гибридная война представляет собой «кибератаки, дезинформацию и поддельные новости». И такая кампания может породить «неопределённость»: атакуемые народы «не смогут чётко отличить фальшивые новости и дезинформацию от правды». В результате может пострадать безопасность. Министры считают, что обе страны «были подвергнуты формам [этого вмешательства]», а потому желают «лучше защитить» свои общества от новой напасти.
Ранее Институт международных отношений Стокгольма обвинил Россию в использовании фейковых новостей и проведении «скоординированной» кампании по дезинформации, оказывающей влияние на общественное мнение и принятие решений в Швеции. В соответствующем исследовании говорилось, что Швеция являлась для русских целью «широкого спектра активных мер», включая задействование «армии троллей». Основная цель Москвы якобы состояла в том, чтобы «сохранить геостратегический статус-кво», вынуждая Швецию держаться подальше от военного альянса НАТО.
Разговоры о вмешательстве русских велись в Швеции и прежде. Например, в январе 2017 года премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил на конференции по национальной безопасности, что он не может исключить попыток влияния России на следующие шведские выборы, которые состоятся в 2018 году.
Горячим летом 2017-го были сделаны любопытные заявления о русском следе и в передовой стране мировой демократии — США.
В июле директор ЦРУ мистер Помпео сообщил во всеуслышание, что русские вмешивались не только в президентские выборы 2016 года. С Бараком Обамой тоже не всё гладко: «вмешательство» Кремля имело место и на выборах 2012 года. Да и раньше таковое случалось: москвичи вмешивались «в предыдущие избирательные циклы». «Они занимались этим чертовски долго», — признал он, старательно избегая каких-либо доказательств.
Горячее лето сменилось поистине жаркой осенью.
В ноябре 2017 года выяснилось, что стремление Каталонии к независимости организовали тоже русские. На сей раз предприимчивые московские хакеры объединились с венесуэльскими.
Официальный Мадрид констатировал: «вмешательство» в Каталонии устроено «хакерами» из России и Венесуэлы.
По мнению правительства Испании, версия о вмешательстве хакеров, «прописанных» в России и Венесуэле, является «убедительной». Именно хакеры и стали причиной «институционального кризиса в Каталонии». Каких-либо конкретных аргументов, указывающих на следы хакеров, ведущих откуда-нибудь из пригородов Москвы, в заявлении, однако, не содержится.
Тем не менее, по словам официального представителя правительства Иньиго Мендеса де Виго и министра обороны Марии Долорес де Коспедаль, тема является серьёзной. «Это серьёзная тема, — отметил Мендес де Виго, — поскольку демократия должна противостоять вызовам, брошенным при помощи новых технологий». Подобные технологии, добавил представитель правительства, «не ведают границ», а посему «проблема должна решаться на уровне Евросоюза».
Что касается мнения министра обороны Испании, то эта храбрая женщина заявила: «Правительство убедилось: многие сообщения и вмешательства, устроенные через социальные сети, поступают с территории России». Мария Долорес де Коспедаль даже повторила это дважды: «Я использовала ясную формулировку. С территории России!»
Странно, что эта дама не топнула ногой.
В том же ноябре Тереза Мэй в Великобритании заявила, что парламентский комитет по разведке и безопасности изучит предполагаемое вмешательство русских в референдум по выходу Соединённого Королевства из ЕС. Также она сообщала, что Москва «пытается превратить информацию в оружие», дав отмашку государственным СМИ: им якобы приказано запускать «фейковые истории» и подправленные «Фотошопом» снимки с целью посеять на Западе раздор.
Все примеры, как видим, далеко не случайные и складываются в истерический сериал, показываемый Западом под общим названием «Холодная война».
Западное обострение на тему «русского следа» не проходит круглый год: оно случается зимой, осенью, летом, весной.
Весной этого года в ходе президентской гонки француз мсье Макрон жаловался на некие «атаки» на свой предвыборный штаб.
Особенно острым весеннее обострение было в Нидерландах: там на фоне боязни «русских хакеров» на парламентских выборах отказались от компьютерной обработки голосов.
У немцев вялотекущая хакеробоязнь отмечалась летом и осенью 2017 года: в Берлине верили в стремление Кремля «вмешаться» в осенние выборы и провести кампанию «по дезинформации», применив «кибератаки». Однако ни аргументов, ни доказательств впоследствии у Берлина не нашлось.
В сентябре 2017 г. огромный список «русского вмешательства» привело издание «USA Today».
Здесь приводятся данные аналитиков некоммерческой организации «Alliance for Securing Democracy» от немецкого Фонда Маршалла, согласно которым Россия с 2004 года вмешивалась в дела «по меньшей мере 27 европейских и североамериканских стран». Вмешательство «варьировалась от кибератак до дезинформационных кампаний». Русский след отмечается повсюду — от бывших советских республик до Канады и США. В качеств одного из инструментов русских пропагандистов называется «Твиттер». Через него-то люди Москвы и «распространяют сообщения, полезные для Кремля».
* * *
Мальта, Испания, Черногория, Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, США, Канада… Кто следующий?
Скоро на политической карте мира не останется места, которое специалисты из некоммерческих организаций, CIA и MI6 не утыкали бы красными флажками. Кругом русские.
«Мировой заговор» Кремля раскрыт. Трамп — агент Кремля. Обама — тоже агент Кремля. По-видимому, и канцлер Германии служит Путину. Ну а про Каталонию в Мадриде уже поговаривают, что с нею русские сделают то же, что с Крымом — «аннексируют».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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