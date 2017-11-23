Российские самолеты-разведчики провели учение в Японском море

В Восточном военном округе проведено летное тактическое учение с авиационной частью объединения ВВС и ПВО, дислоцированной в Приморском крае. В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили полеты в акваторию Японского моря на максимальный радиус действия и отработали ряд специальных задач,

Самолеты-разведчики Су-24МР на учении выполнили полеты на максимальный радиус действия в Японском море, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «полеты прошли во взаимодействии с наземными дежурными силами по ПВО и кораблями Тихоокеанского флота».Также учение по противовоздушной обороне пошло на Камчатке, где летчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства России в стратосфере.«На перехват условного нарушителя по тревоге была поднята пара истребителей-перехватчиков МиГ-31, они успешно обнаружили цель, идентифицировали и произвели по ней электронные пуски ракет, – говорится в сообщении.В роли нарушителя воздушной границы выступил другой самолет МиГ-31, который «на сверхзвуковой скорости на высоте около 20000 метров имитировал проникновение в воздушное пространство РФ».Кроме того, в ходе полетов летчики «отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в ночное время», добавили в пресс-службе.