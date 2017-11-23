14:05 23 ноября

Российские самолеты-разведчики провели учение в Японском море

Самолеты-разведчики Су-24МР на учении выполнили полеты на максимальный радиус действия в Японском море, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.

Российские самолеты-разведчики провели учение в Японском море


В Восточном военном округе проведено летное тактическое учение с авиационной частью объединения ВВС и ПВО, дислоцированной в Приморском крае. В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили полеты в акваторию Японского моря на максимальный радиус действия и отработали ряд специальных задач,
говорится в релизе.


Сообщается, что «полеты прошли во взаимодействии с наземными дежурными силами по ПВО и кораблями Тихоокеанского флота».

Также учение по противовоздушной обороне пошло на Камчатке, где летчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства России в стратосфере.

«На перехват условного нарушителя по тревоге была поднята пара истребителей-перехватчиков МиГ-31, они успешно обнаружили цель, идентифицировали и произвели по ней электронные пуски ракет, – говорится в сообщении.

В роли нарушителя воздушной границы выступил другой самолет МиГ-31, который «на сверхзвуковой скорости на высоте около 20000 метров имитировал проникновение в воздушное пространство РФ».

Кроме того, в ходе полетов летчики «отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в ночное время», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. Джедай Сегодня, 10:09
    Самолеты-разведчики Су-24МР на учении выполнили полеты на максимальный радиус действия в Японском море

    Надеюсь, держались на почтительном расстоянии от Японии, дабы не вызывать озабоченностей. lol
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 10:15
      Там только США истерят , а японцы нормально реагируют.
      Идущий
      1. Лелёк Сегодня, 12:42
        Цитата: Идущий
        а японцы нормально реагируют.


        Привет. Глубоко ошибаетесь. Реваншизм в отношении "северных территорий" возрастает с ростом мощи армии джапов и ростом агрессии США в отношении к КНДР (барражирование флота США у границ КНДР).
        Лелёк
        1. Идущий Сегодня, 12:52
          Доброго времени hi , я о военных , не о политиканах.
          Идущий
          1. Лелёк Сегодня, 12:58
            Цитата: Идущий
            я о военных , не о политиканах.


            В скрине как раз - о военных. Джапы - мутная нация.
            Лелёк
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:03
      Цитата: Джедай
      Надеюсь, держались на почтительном расстоянии от Японии, дабы не вызывать озабоченностей.

      как это можно? море то японское request
      Angel_and_Demon
      1. Джедай Сегодня, 11:05
        Название моря не означает что оно всё - японское. wink
        Джедай
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:10
          Цитата: Джедай
          Название моря не означает что оно всё - японское. wink

          но ведь все же "японское" laughing а мы ахрессоры над ним летаем
          Angel_and_Demon
          1. Джедай Сегодня, 11:11
            Цитата: Angel_and_Demon
            а мы ахрессоры над ним летаем

            И будем летать. yes
            Джедай
  2. destination Сегодня, 10:10
    Хорошо.А то,помню,наши летуны рассказывали-в самом начале 90 датские летуны на них выходили в эфире-"иван,выходи драться!или керосина нет опять?",и ржут.Сейчас,конечно,хорошо.
    destination
    1. Идущий Сегодня, 10:16
      " Не буди лихо пока оно тихо", докричались. lol
      Идущий
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:20
    самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили полеты в акваторию Японского моря на максимальный радиус действия и отработали ряд специальных задач,

    Как я понимаю не только учились, но и разведданные собирали. Показательно.
    rotmistr60
    1. lwxx Сегодня, 10:37
      Скорее всего это был комплекс упражнений, на камчатке были учения.Роль нарушителя границы исполнил МиГ-31, который на высоте около 20 тысяч метров на сверхзвуковой скорости имитировал вторжение в воздушное пространство России. На перехват по тревоге была поднята пара других истребителей-перехватчиков МиГ-31. А Су-24мр отслеживали наблюдателей. Хотя далековато.
      lwxx
    2. Partyzan Сегодня, 10:38
      Цитата: rotmistr60
      но и разведданные собирали.

      при том агрессивно собирали и нагло летли laughing
      Partyzan
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:48
        И, что самое скверное над своей территорией и в нейтральных водах. А Сша в этом регионе разрешения летать не давали. Опять Россия пренебрегает всеми "нормами" и ведет себя "агрессивно". hi
        rotmistr60
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:08
          Цитата: rotmistr60
          Опять Россия пренебрегает всеми "нормами" и ведет себя "агрессивно".

          Angel_and_Demon
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:10
            С хорошим юмором, а главное близко к истине восприятия американцами происходящего.
            rotmistr60
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