14:05 23 ноября

Набиуллиной пора вызывать психиатра

Глава Центробанка, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила о подорожании салата оливье. И виноваты в этом те, кто его ест, а точнее - кто постоянно думает о росте цен. А вот сельдь под шубой наоборот подешевела. И не понятно - то ли дело в селедке, то ли в правильном финансовом настрое людей. Как бы то ни было, Набиуллина уверена, что в подорожании продуктов питания виноваты сами россияне.




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Комментарии 11

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  1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:37
    Не надо вызывать психиатра... Лучше саму эту Наибулину отправить на консилиум психиатров. Случай сложный, пусть изучают этот экземпляр тщательно и без спешки. Года два-три, а уж потом решают, что выгоднее в рыночных условиях - сначала долго лечить, а потом поместить в палату номер 6, или оставить её в первозданном состоянии и сразу к собратьям по разуму в палату номер 6 до остатков дней.
    Капитан Пушкин
  2. Гардамир Сегодня, 10:44
    В чём я согласен с автором, это что всю российскую власть пора проверять на адекватность.
    Гардамир
    1. afrikanez Сегодня, 10:51
      Зачем проверять, если наглядно всё видно. Пора "неприкасаемых" брать за шкирку и в "цугундер". Другого выхода просто нет. ЦБ просто развалит экономику окончательно(которая и так на ладан дышит)
      afrikanez
  3. rudolff Сегодня, 12:04
    Тоже мне, нашли сакральную жертву, Набиуллину. Обычный чиновник-исполнитель, далеко не глупая, неплохой экономист.Руководит центробанком в рамках полномочий, предоставленных законом, послушно исполняет все правительственные указявки. Винтик в системе, ничего самостоятельно не решающий. А систему никто менять не собирается, всех все устраивает.
    А индекс салата Оливье начали считать без малого десять лет тому назад по аналогии с индексом Биг Мака.
    rudolff
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 12:29
      Цитата: rudolff

      0
      rudolff Сегодня, 12:04 Новый
      Тоже мне, нашли сакральную жертву, Набиуллину. Обычный чиновник-исполнитель, далеко не глупая, неплохой экономист

      Да, уж., "неплохой экономист". Обвал рубля разыграла как по нотам и под этот конфуз задрала ключевую ставку до 17 процентов. Фактически, обеспечила эффективность американских санкций по отключению американских кредитов и удушению нашей экономики - обрезала внутреннее кредитование. Иначе, если бы был дешевый российский кредит, производство в условиях санкций и импортозамещения, могло пойти в рост процентов на 5-7 в год.
      Конечно, Набиулина винтик в системе. Вопрос, в чьей системе и чьи установки исполняет.
      Капитан Пушкин
      1. ADmA_RUS Сегодня, 13:01
        Лучше тебя на несколько порядков и существенно более информированный.
        Все эти действия были абсолютно верными, но несколько запоздалыми решениями.
        ADmA_RUS
      2. Krasnodar Сегодня, 13:55
        Цитата: Капитан Пушкин
        Цитата: rudolff

        0
        rudolff Сегодня, 12:04 Новый
        Тоже мне, нашли сакральную жертву, Набиуллину. Обычный чиновник-исполнитель, далеко не глупая, неплохой экономист

        Да, уж., "неплохой экономист". Обвал рубля разыграла как по нотам и под этот конфуз задрала ключевую ставку до 17 процентов. Фактически, обеспечила эффективность американских санкций по отключению американских кредитов и удушению нашей экономики - обрезала внутреннее кредитование. Иначе, если бы был дешевый российский кредит, производство в условиях санкций и импортозамещения, могло пойти в рост процентов на 5-7 в год.
        Конечно, Набиулина винтик в системе. Вопрос, в чьей системе и чьи установки исполняет.

        Обвал рубля был вызван добычей сланцевой нефти в США в первую очередь.
        Вкупе с перекрытием источника дешёвых длинных денег рубль мог улететь к ч е р т я м собачьим.
        Сахипзадовна вполне нормальный экономист. Рубль более менее держится, а менталитет населения менять таки надо - откладывать деньги (переводя их в доллары), не брать кредит на покупку новой иномарки, живя на съёмной квартире, не помогать 30-ти летним детям материально (вырастут лоботрясами) и т.д.
        Krasnodar
  4. Fausto_64 Сегодня, 13:10
    Я честно не понял - а где тут смеяться? Что вызвало такую реакцию у ведущего и эксперта?
    Цены разве не упали? Или авторы сами в магазины не ходят - на это у них есть жена или прислуга? В чём прикол таких эмоцианальных пассажей? Просто самопиар? Или - это в погоню за подписчиками, как у "блохеров" выливается? И кто же тут будет подписываться и смотреть такое - полтора инвалида "Колчаковских фронтов" да десяток кастрюль?
    Если честно - то такая грубая лажа ничего , кроме раздражения не вызывает. Оставьте эти темы юмористам - с теми всё понятно - они этим на хлеб зарабатывают. И занимайтесь реальным анализом реальности - а не своих фантазий о таковой. Так - ради прикола - прошвырнитесь сами по району - зайдите в хотя бы три - четыре ритейла, их сейчас в каждом маломальском микрарайоне десятки ( не считая сотен магазинов шаговой доступности) , плюс - в каждом микрарайоне несколько современных крытых или полуоткрытых продовольственных рынков, где вам самим - а не из интернет ресурсов станет ясно - что к чему.
    Ну - Вы поняли мысль - я надеюсь. Потому как в данном конкретном случае , я подчёркиваю , именно в данном - страшно далеки от народа именно вы господа эксперты, а не глава центробанка.
    Fausto_64
    1. Severok Сегодня, 13:33
      Вот прямо в точку. Они, эти "эксперты", ещё не могут понять: как так, инфляция нулевая, а народ беднеет! Этих "экспертов" давно пора пинками гнать из столичного региона и из миллионных городов, да дать им провинциальную оплату труда. (Её бы еще депатуткам и главам всяких газпромов дать, а то зажрались твари)
      Вот тогда глядишь и пойдут вложения в фонды зарплаты!
      Severok
    2. Sovetskiy Сегодня, 13:49
      Цитата: Fausto_64
      Так - ради прикола - прошвырнитесь сами по району

      Прошвырнулся по заправкам.
      Что то не обрадовало, или у нас повышение цен на топливо не влияет на себестоимость всех остальных товаров и услуг?) Повышение себестоимости продукта при сохранении конечной цены на товар, приводит к повышению прибыли и росту ВВП?))) "Ежики" отдельно, "ослики" отдельно?)
      При этом фактическую прибыль почему то получает только ТНК.
      Sovetskiy
  5. maks007 Сегодня, 13:40
    Цитата: Fausto_64
    Цены разве не упали?

    Про салат не скажу - ну про экономию на электро энергии выскажу. Был призыв за экономию много расходуем, переход на энерго сберегающие лампы замена обычных, агитация по бытовой технике покупаем А и с плюсами, потом на LED.
    Да в течение времени цена на на данные лампы упала, да и по счетчику пошла экономия, только вот в платежках за электричество, через полгода вся экономия была съедена в следующем повышении цен.
    maks007
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