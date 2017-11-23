Набиуллиной пора вызывать психиатра

Глава Центробанка, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила о подорожании салата оливье. И виноваты в этом те, кто его ест, а точнее - кто постоянно думает о росте цен. А вот сельдь под шубой наоборот подешевела. И не понятно - то ли дело в селедке, то ли в правильном финансовом настрое людей. Как бы то ни было, Набиуллина уверена, что в подорожании продуктов питания виноваты сами россияне.











