Фарерский сепаратизм, или, а вы-то куда?

Какой европейский регион, носящий в своём обществе сепаратистские споры, самый северный? Большинство, наверное, назовёт Шотландию с её подёрнутыми инеем килты. И будут неправы. Самыми северными будут Лапландия (никаких шуток) и Фарерские острова. Лапландию автор решил оставить на закуску ближе к новогодним праздникам – повстанец Санта-Клаус, как мне кажется, забавное сочетание для праздничного настроения. Так что обратим взор на Фареры.Фарерские острова официально принадлежат Королевству Дания, состоят из 18 островов (обитаемы 17). Население составляет около 50 тысяч человек, подавляющая часть которых (свыше 90%) называют себя фарерцами, а не датчанами. На островах более чем распространён фарерский язык, который рассматривается самими фарерцами именно как язык, а не диалект. В 19 веке фарерский получил и свою литературную традицию, чем укрепил позиции. В 1938 году этот язык стал официальным в образовании, позже в богослужении и, в конце концов, в официальном делопроизводстве в рамках Фарерских островов. На фарерском выходит пресса, теле- и радиовещание, всевозможная литература. На сохранение «фарерского» образа жизни и пестования настроений на отделение работает и отдалённость островов от Копенгагена – 1300 километров от столицы (или около 1000 км от датского побережья).Несмотря на свою относительную «молодость» фарерцы считают свою культуру, язык и уклад жизни весьма древним. Главным кирпичом в фундаменте этой веры является «Сага о фарерцах» - традиционное для данного региона литературное произведение, относящееся к 13 веку.Первой попыткой вырваться из объятий Дании была предпринята островами сразу после Второй Мировой в 1946 году. Проведённый в том году плебисцит дал право парламенту Фарер заявить о независимости островов. Дания мигом остановила легитимность парламента архипелага и объявила о перевыборах, чтобы составить новый парламент. Островитяне так завибрировали от собственной самостоятельность, что новый законодательный орган Фарер в большинстве своём был представлен членами партий унионистского толка. И уже с этим парламентом Копенгаген, дабы не распалять ненужные настроения, подписал соглашение о предоставлении Фарерам ограниченного суверенитета.На данный момент у Фарерских островов есть собственный парламент (Лёгтинг), премьер-министр (сейчас - Аксель Вильхельмссон Йоханнесен, представитель унионистской Социал-демократической партии), право широкого самоуправления, вплоть до заключения внешних экономических контактов, даже собственная валюта фарерская крона, правда, привязанная к датской кроне.На данный момент, хоть премьер-министром Фарерских островов и является унионист Йоханнесен, почти половина парламентских мест остаётся за сторонниками независимости. При этом, если в политических движениях за независимость в других регионах Европы (Фландрия, Сардиния, Бавария и т.д.) наблюдается хоть какая-то общая идеология, к примеру, сепаратистские партии Сардиния поголовно левого толка, то Фареры представляют собой просто идеологический базар. Чего только там нет!Партия «Республика» (Tjóðveldi), выступающая за полную независимость от Дании и имеющая в парламенте 7 мест из 33, откровенно социалистического толка.Партия «Нового самоуправления» (Sjálvstýri), ранее придерживающаяся только регионализма, после союза с более радикальными партиями, стала выступать за полную независимость. В данный момент эта партия имеет в Лёгтинге два места. Сама же придерживается ярко либеральных, с креном в левую сторону, взглядов.Фарерская Народная партия (Fólkaflokkurin), имеющая 6 мест в парламенте, отстаивает либерально-консервативные идеи. И, как и прочие сепаратистские коллеги, видит будущее островов вне датской короны.После раскола в Народной партии Фарерских островов, образовалась ещё одна политическая сила, взявшая пару мест в парламенте – Партия Прогресса (Framsókn). Новая партия решила облюбовать пустующую вотчину классического либерализма, оставаясь на позициях независимости Фарер.Стоит также подчеркнуть, что и все остальные партии в Лёгтинге так или иначе стоят на позициях умеренного регионализма, а их члены периодически скачут из партии в партию, без стеснения заключая союзы со вчерашними оппонентами. Отчасти из-за этого и общей местечковости и ситуативности политической жизни островов в лету канули некоторые партии и политические группы. Некоторые же искусственно реформировались, а некоторые утрачивали пыл. К примеру, радикальная политическая группа «Красный первомай» (Den røde 1. maj-gruppe), оседлавшая недовольство НАТОвскими базами на островах, долго не протянула. И движение заглохло, т.к. ничего действеннее страшилки «красные идут» до сих пор не придумано.Однако, сепаратистские настроения на островах живее всех живых. Почему? Традиция? Вековая борьба? Экономическая выгода? Ну, традиция и вековая борьба автоматически отпадают, так как ничего мужественнее «Саги о фарерцах» за последние сотню лет сами фарерцы не делали и не видели. Для собственного ощущения брутальности и самостийности островитянам хватает чтения древней саги и периодического истребления дельфинов на одном из массовых мероприятий, носящих для них ритуальный характер. Весь ритуал состоит в загоне дельфина во фьорд и забивании беспомощной животины с чувством исполненного мужского долга.Значит, экономика волнует фарерцев? Острова регион дотационный с множеством привилегий, выдаваемых Фарерам после очередного приступа независимости. К примеру, в отличие от Дании, Фарерские острова не входят в ЕС. Этот маленький пустячок позволил островитянам осуществлять лов рыбы без ограничений в виде квот в рамках ЕС. Наоборот, Фареры выдают квоты для европейских судов, что рыбачат в их экономической зоне. Более того, пользуясь такими широкими привилегиями, несмотря на санкции ЕС, Фарерские острова активно экспортируют рыбную продукцию в… Россию.При этом вездесущие углеводороды, которые часто вносят свой весомый вклад в «вековые мечты независимости», в районе Фарерских островов обнаружены. Несмотря на сдержанные прогнозы в плане развития данной отрасли, нефтегазовая компания Atlantic Petroleum, зарегистрированная на Фарерских островах и основанная в 1998 году, существует и по сей день. И у неё даже появились дочерние компании в Норвегии, Великобритании и Ирландии, то есть Atlantic Petroleum осваивает не только Фарерский шельф.Однако, до сих пор Фареры не стесняются латать дыры в бюджете за счёт Дании, благосклонно принимая дотации. Эти самые дотации стали, по сути, гидрантом, с помощью которого Копенгаген заливает очаги сепаратистских настроений островитян. Насколько рассчитан данный гидрант неизвестно, так как настроения обрести независимость, также подписанную разведанными запасами нефти, начали активно бродить и в Гренландии, которая также принадлежит Дании.Поэтому оглядываясь на различные сепаратистские движения Европы, можно выделить, к примеру, сепаратистов-романтиков (глубокие корни и идеи кардинальных перемен в лучшую сторону), сепаратистов-упрямцев (вспомнить хотя бы непримиримого сарда Сальваторе Мелони) и сепаратистов-прагматиков (последние хотят избавиться от дотационных регионов, как Фландрия от Валонии). В этом разрезе фарерские сепаратисты выглядят сепаратистами-шантажистами. Об этом говорит политическая чехарда на самих островах, наличие почти половины представителей в парламенте, якобы склонных к независимости, и неустанное черпанье средств из бюджета Дании.Складывается впечатление, что пока гидрант Копенгагена не высохнет, никаких подвижек не будет. А будет мелкий шантаж угрозами проведения референдума, чтобы центр лишь повышал размеры дотаций (цифра уже перевалила за 10% ВВП самих Фарер). Но у Дании болит голова уже от одной Гренландии, а ожидать, что «горячие» фарерские парни пойдут дальше проламывания голов дельфинов просто нелепо. Шантаж, он и на островах шантаж.