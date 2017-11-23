13:57 23 ноября

Началась реализация контракта на поставку военным БМПТ "Терминатор"

"Уралвагонзавод" (УВЗ), входящий в Ростех, приступил к реализации контракта на поставку Минобороны РФ партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщил в интервью "Интерфаксу" в четверг заместитель главы УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.

Началась реализация контракта на поставку военным БМПТ "Терминатор"


Действительно, на форуме "Армия" заключен государственный контракт на поставку в интересах Минобороны России партии боевых машин поддержки танков БМПТ. Предприятие приступило к реализации данного контракта
- сказал он.


В сентябре в "Ростехе" сообщили, что "Уралвагонзавод" поставит в следующем году Вооруженным силам РФ свыше 10 БМПТ "Терминатор".

БМПТ "Терминатор", который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, совершенные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Предназначена для подавления и поражения танкоопасной живой силы противника, в том числе, находящейся в укрытиях. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО способен вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Немезида Сегодня, 10:37
    10 машин на всю Россию это ничто. Такое количество сделает погоду только в армии Монако...
    Немезида
    1. PROXOR Сегодня, 10:43
      10 шт. Это видимо войсковые испытания. И проведут их видимо в Сирии.
      PROXOR
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:47
        Цитата: PROXOR
        10 шт. Это видимо войсковые испытания. И проведут их видимо в Сирии.

        В Сирии Терминаторы уже давно .Эти 10 БМПТ Терминатор-2 скорее всего действительно идут на войсковые испытания. Нужна четкая разработка тактики применения в составе ударных групп в связке с танками ,а так же обучение экипажей,тк хоть и платформа Т-90А,но управление оружием несколько иное.
        НЕКСУС
        1. MoJloT Сегодня, 10:56
          Абсолютно верно, уменьшение и изменения тактики прикрытия танков пехотой дает возможность полноценно использовать активную защиту, без дружественных потерь.
          MoJloT
        2. kapitan92 Сегодня, 12:06
          В сентябре в "Ростехе" сообщили, что "Уралвагонзавод" поставит в следующем году Вооруженным силам РФ свыше 10 БМПТ "Терминатор".

          Андрей, приветствую! Свыше 10 единиц это то, на что способен бюджет МО. Алжир законтрактовал 300 БМПТ, и поставки начались. ЧО их испытовать то!? hi
          kapitan92
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:23
            Цитата: kapitan92
            ЧО их испытовать то!?

            Приветствую. hi
            Начнем с того,что у Терминатора-2 ходовая часть иная,нежели у Терминатора на базе 72-ки,а так же и арсенал.Второе,у российской армии НЕТ опыта использования БМПТ в боевых условиях и нет четко выработанной тактики и стратегии. Далее,экипажи под эти машины у нас готовы?
            Смысл закупать 300-400 машин сразу,если ни экипажей под них нет,ни тактики использования ни наработок? Чтоб стояли и ржавели?
            НЕКСУС
    2. Zlat070 Сегодня, 10:43
      Написано "свыше десяти"! Точное число - секрет!
      Zlat070
      1. Burbon Сегодня, 10:47
        Цитата: Zlat070
        Написано "свыше десяти"! Точное число - секрет!

        12 штук....
        Burbon
        1. DMB_95 Сегодня, 11:21
          Цитата: Burbon
          Цитата: Zlat070
          Написано "свыше десяти"! Точное число - секрет!

          12 штук....

          Прежде чем заказывать производство крупной партии , нужно отработать в армейском подразделении тактику применения , взаимодействия и много чего ещё . Ну если , предположим , наклепать 2-3 сотни машин , то кому их доверить ? Нужно хотя бы базовое переобучение и слаживание экипажей , которых пока нет в таком количестве .
          DMB_95
          1. Burbon Сегодня, 11:31
            Цитата: DMB_95
            Прежде чем заказывать производство крупной партии

            эта техника совсем не тянет на новейшую....ее прекрасно продают.....я объяснить могу что земля плоская....это все бла бла бла....они просто не нужны РФ в больших кол-вах....пару отдельных бригад вооружить - это да....а так нет....
            Burbon
            1. DMB_95 Сегодня, 11:46
              Цитата: Burbon
              ...они просто не нужны РФ в больших кол-вах....пару отдельных бригад вооружить - это да....а так нет....

              Если БМПТ созданы для поддержки танков , то их , наверное , нужно вводить в состав танковых бригад . Если образовать таким образом пару ударных бригад , то в нынешних условиях это уже не плохо .
              DMB_95
    3. Петр1 Сегодня, 10:43
      Но в Сирии их даже 10 ти хватит,чтоб зачистить все котлы, не поранив танки.
      Петр1
      1. Донской Сегодня, 12:37
        Цитата: Петр1
        Но в Сирии их даже 10 ти хватит,чтоб зачистить все котлы, не поранив танки.

        Не смешите их ТОУ laughing
        Донской
    4. Хагалаз Сегодня, 10:53
      Цитата: Немезида
      10 машин на всю Россию это ничто. Такое количество сделает погоду только в армии Монако...

      А кто сказал, что эта партия последняя? Совсем недавно, так же писали про су-34, а между тем, наклепали уже заметное количество.
      Хагалаз
      1. Немезида Сегодня, 10:56
        А вы не сравнивайте самолет и машину огневой поддержки,это разные вещи и требуется их разное количество. Кстати количество современных самолетов в ВКС РФ заметно отстает от количества устаревших. Экономить нужно на Рублевке и яхтах Абрамовича,а не на армии.
        Немезида
        1. Хагалаз Сегодня, 11:16
          Но никто и не собирается останавливаться. Время идет, конвейр работает
          Хагалаз
          1. Ил-18 Сегодня, 12:04
            Не факт, что обкатав по полигона и кое-где ещё, терминаторы останутся в первозданном виде. Сначала надо убедиться, что за птица этот Терминатор-2, потом серию расширять. Даже в СССР было много чего придумано на первый взгляд гениального, а не нашедшего примения после испытаний. Танк без башни с пушкой, но ракетным вооружением был ещё в 60-х придуман.
            Ил-18
      2. СомневаюсьЯ Сегодня, 12:54
        Цитата: Хагалаз
        ... про су-34, а между тем, наклепали уже заметное количество.

        94 шт.
        Для кого заметное? Для Украины, для Грузии, для Литвы?
        А скажем для НОАК. Да даже две законтрактованых сотни машин будет заметно?
        А для США и НАТО. Где только F-35 более двухсот, не считая F-22. Плюс все остальное.
        Пыль в глаза, да и только.
        Разеб...нят за трое суток.
        А 10 БМПТ, это конечно сила... Как раз на вылет пары вертушек...
        СомневаюсьЯ
    5. rotmistr60 Сегодня, 10:54
      Такое количество сделает погоду только в армии Монако...

      Главное, чтобы производство было налажено и поставки начались. Лиха беда - начало.
      rotmistr60
    6. Topotun Сегодня, 11:04
      Это тот минимум, который нужен просто для того чтобы понять где и как встраивать в структуру ВС данную технику. И надо ли это делать в принципе.... Слишком много надо менять в логистике, обучении экипажей, организации материально-технической базы и т.д. и т.п.... Если потребуется подкинут еще.
      Topotun
      1. МойВрач Сегодня, 12:06
        Цитата: Topotun
        Это тот минимум, который нужен просто для того чтобы понять где и как встраивать в структуру ВС данную технику. И надо ли это делать в принципе....

        Вопрос насколько хорошо он справляется с непосредственной задачей? Один знакомый, в прошлом комполка танкового, сказал на него - помесь ужа с удавом.
        МойВрач
    7. сибиралт Сегодня, 11:25
      10 машин, конечно, ничто для армии. Но ту главное, что "приступили к реализации контракта"! Это вам не какие то там хухры - мухры, типа: "начали поставку" или "выполнили гос. заказ в объеме...". winked
      сибиралт
  2. rodz Сегодня, 10:43
    Кто нибудь знает, как эти машины будут входить в штат (или поддержку) танковых частей......из какого расчета?
    rodz
    1. Хагалаз Сегодня, 10:59
      Меня вот тоже этот вопрос интересует. И вот думается мне, что тактику их применения тоже только предстоит отработать.
      Тут вот ранее была статья про угрозу от Джавелинов. Так они как раз и клиент для Терминаторов, средства обнаружения у него вроде подходящие.
      Хагалаз
      1. Ил-18 Сегодня, 12:18
        А беспилотник ударный не лучше? Бармалеи пластмассовый китайский квадрокоптер за 200 баксов не так давно с гранатой применили в Сирии. Надо с этими 10 образцами поработать, поизучать, поэкспериментировать, сделать выводы, главное, структурно включить правильно в подразделение. Представьте, что вдруг окажется, что эффективность этого девайса будет начинаться с 2 БМПТ на 1 танк. Сможет ли экономика страны, производители, сухопутные войска выполнить? А может получится, что танковый взвод с двумя БМПТ по эффективности превзойдёт роту. Тогда часть имеющихся шасси танков надо приспособить под БМПТ. А может лучше новых наделать в дополнение к имеющимся. Пока и 10 штук в самый раз.
        Ил-18
  3. polkovnik manuch Сегодня, 10:49
    Все таки пока на базе Т-90 . Количество вот только какое-то уж слишком маленькое .Варианты использования : отдельное подразделение в составе батальона , я так думаю .
    polkovnik manuch
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 10:49
    Свыше 10 штук-думаю,просто установочная партия.А машина на самом деле отличная.
    ВЕРЕСК
    1. Cветлейший Сегодня, 12:17
      Скорее 10 не потому что установочная партия, а потому что не только лишь я, мал кто понимает, где место этой машины... Пытаются сообразить с как это блюдо подавать.
      Cветлейший
      1. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:07
        Цитата: Cветлейший
        ...мал кто понимает, где место этой машины...

        В замен "шайтан-арбы" например.
        СомневаюсьЯ
  5. Sergey53 Сегодня, 10:51
    Да, заказ на аж 10 БМПТ на армию ,это КРУТО. Наверное по 2 на каждый округ. Сила конечно мощная. Такое ощущение , что 1 БМПТ заменяет по мощи 10 МБР. Их бы надо по одной на каждый ТВ или МСВ.
    Sergey53
  6. К-50 Сегодня, 10:55
    Ну наконец-то!!!
    "Лёд тронулся , господа присяжные заседатели!" (с) О. Бендер.
    Хоть что-то начало меняться. А то крику было сколько "нужны, нужны", а в "кармане" СВ не прибывало.
    К-50
  7. burigaz2010 Сегодня, 11:15
    И кто-то орал что они не нужны нашей армии? А то что 10 штук это войсковые испытания!!!
    burigaz2010
    1. Cветлейший Сегодня, 12:22
      Не знаю кто там орал, но я с ним согласен.
      Что в ней хорошего, где конкретно вы её место видите, четвёртой во взвод? Так луче дать ещё полноценный танк и наконец ЗПУ дистанционную на все танки, вот тогда точно будет закрыт вопрос с танкоопасными целями(ведомый-ведущий). При этом как птички нашептали, АГС уберут в целях уменьшения экипажа.
      Что в итоге: главный калибр 30, пару ПТУРов, защищён может лучше - да нет...
      Cветлейший
  8. Данте Сегодня, 11:24
    Цитата: rodz
    Кто нибудь знает, как эти машины будут входить в штат (или поддержку) танковых частей......из какого расчета?

    А можно вндь у Казахов опыт позаимствовать, ч о мешает?
    У них помойму 5и местный "терминатор 1" если я не ошибаюсь.
    Данте
  9. Сергей824 Сегодня, 11:35
    Поставляют комплектами на подразделение, это нормально. Не забывайте,что еще и основная продукция выпускается. Главное,процесс пошел.Теперь оргштатная структура и тактика.
    Сергей824
  10. Молодой_Коммунист Сегодня, 11:38
    БМПТ "Терминатор", который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.
    Кстати, может кто-нибудь ответит как называется точно сирийская модификация? А то есть первый терминатор, на базе Т90, он на первом пике. Есть второй терминатор, на базе Т-72, он на втором пике. А в Сирии катают какой-то самопал из шасси первого и модуля второго (пик 3, 4).





    Молодой_Коммунист
  11. сталевар Сегодня, 12:31
    За год 10машин! Просто не хватает производственных мощностей! Вот и всё.
    сталевар
Картина дня