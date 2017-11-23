Началась реализация контракта на поставку военным БМПТ "Терминатор"

Действительно, на форуме "Армия" заключен государственный контракт на поставку в интересах Минобороны России партии боевых машин поддержки танков БМПТ. Предприятие приступило к реализации данного контракта

"Уралвагонзавод" (УВЗ), входящий в Ростех, приступил к реализации контракта на поставку Минобороны РФ партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщил в интервью "Интерфаксу" в четверг заместитель главы УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.- сказал он.В сентябре в "Ростехе" сообщили, что "Уралвагонзавод" поставит в следующем году Вооруженным силам РФ свыше 10 БМПТ "Терминатор".БМПТ "Терминатор", который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A."Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, совершенные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Предназначена для подавления и поражения танкоопасной живой силы противника, в том числе, находящейся в укрытиях. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО способен вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.