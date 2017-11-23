Лучшим объединением ЦВО признана 2-я общевойсковая армия
По итогам 2017 года Вторая общевойсковая армия признана лучшим объединением Центрального военного округа, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.
Сообщается, что «в 2017 году соединения и воинские части 2-й гвардейской общевойсковой армии провели и приняли участие в более 20 крупных учениях, из них три – международных».
По данным пресс-службы, «основными задачами были поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение результативности проведения основных мероприятий боевой подготовки, совершенствование полученных навыков всех категорий военнослужащих».
Как отметил Бердников, в этом году выполнен колоссальный объем работы.
Вторая общевойсковая армия, дислоцированная в регионах Поволжья, была признана лучшим объединением Центрального военного округа в 2017 году. Соответствующий кубок и грамоту получил на подведении итогов временно исполняющий обязанности командующего 2-й армией генерал-майор Роман Бердников,говорится в релизе.
Сообщается, что «в 2017 году соединения и воинские части 2-й гвардейской общевойсковой армии провели и приняли участие в более 20 крупных учениях, из них три – международных».
По данным пресс-службы, «основными задачами были поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение результативности проведения основных мероприятий боевой подготовки, совершенствование полученных навыков всех категорий военнослужащих».
Как отметил Бердников, в этом году выполнен колоссальный объем работы.
Военнослужащие получили большой опыт на совместных окружных и международных учениях. Наши подразделения представляли военный округ на нескольких совместных учениях в Таджикистане, нашими расчетами был проведен первый пуск новой ракеты ОТРК "Искандер-М" на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане, рассказал он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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