Лучшим объединением ЦВО признана 2-я общевойсковая армия

Вторая общевойсковая армия, дислоцированная в регионах Поволжья, была признана лучшим объединением Центрального военного округа в 2017 году. Соответствующий кубок и грамоту получил на подведении итогов временно исполняющий обязанности командующего 2-й армией генерал-майор Роман Бердников,

Военнослужащие получили большой опыт на совместных окружных и международных учениях. Наши подразделения представляли военный округ на нескольких совместных учениях в Таджикистане, нашими расчетами был проведен первый пуск новой ракеты ОТРК "Искандер-М" на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане