14:06 23 ноября

Лучшим объединением ЦВО признана 2-я общевойсковая армия

По итогам 2017 года Вторая общевойсковая армия признана лучшим объединением Центрального военного округа, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.

Лучшим объединением ЦВО признана 2-я общевойсковая армия


Вторая общевойсковая армия, дислоцированная в регионах Поволжья, была признана лучшим объединением Центрального военного округа в 2017 году. Соответствующий кубок и грамоту получил на подведении итогов временно исполняющий обязанности командующего 2-й армией генерал-майор Роман Бердников,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в 2017 году соединения и воинские части 2-й гвардейской общевойсковой армии провели и приняли участие в более 20 крупных учениях, из них три – международных».

По данным пресс-службы, «основными задачами были поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение результативности проведения основных мероприятий боевой подготовки, совершенствование полученных навыков всех категорий военнослужащих».

Как отметил Бердников, в этом году выполнен колоссальный объем работы.

Военнослужащие получили большой опыт на совместных окружных и международных учениях. Наши подразделения представляли военный округ на нескольких совместных учениях в Таджикистане, нашими расчетами был проведен первый пуск новой ракеты ОТРК "Искандер-М" на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане
, рассказал он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. Sergey53 Сегодня, 10:44
    Как-то рация не к месту, да и "ратник" не заметен и оружие ещё тех времён. На земле на новое вооружение наверно переведено около 10%. Но на продажу уже хотим выставить.
    Sergey53
    1. сибиралт Сегодня, 10:54
      Похоже, л.с. заслужил праздничный паек.
      сибиралт
  2. Джедай Сегодня, 10:44
    По итогам 2017 года Вторая общевойсковая армия признана лучшим объединением Центрального военного округа

    Поздравляю командование и л/с с победой! soldier
    Джедай
  3. destination Сегодня, 10:45
    Ты смотри-наши люди!!!Вот никакого отношения не имею,а приятно стало...
    destination
  4. MoJloT Сегодня, 10:54
    Поздравляю товарищей, остальным в пример.
    MoJloT
  5. игорка357 Сегодня, 11:00
    Да уж,СВДшечка старенькая,а оптика бедная..бережно изоленточкой перемотана..
    игорка357
    1. Андрей К Сегодня, 11:15
      Цитата: игорка357
      Да уж,СВДшечка старенькая,а оптика бедная..бережно изоленточкой перемотана..

      Это СВД-С. Модель на вооружении с 1995 года...
      По оптике - она не бедная, а штатная - именно та, с которой винтовка идёт в комплекте. И изоленточкой перемотана не оптика, а наглазник резиновый, чтоб ненароком не слетел. Бывает такое. Боец молодец, вверенное вооружение бережёт.
      Сожалеть абсолютно не о чем. Боец тренируется.
      Обратите внимание на экипировку и связь - они новейшиеgood
      Андрей К
  6. To be or not to be Сегодня, 11:14
    В заголовке неплохо бы указывать полное действительное наименование — 2-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая армия
    To be or not to be
  7. NKT Сегодня, 11:39
    У нас армиями генерал-майоры командуют......прямо как в начале ВОВ. Генерал-майор вроде бы уровень дивизии всегда был.
    NKT
  8. паниковский Сегодня, 11:56
    На мой взгляд, корректнее было бы проводить межармейские соревнования Центрального и Восточного военных округов, т.е. между шестью армиями, примерно равными по структуре и численному составу. Тогда генералу А-поощрение, генералу Б-сделать выводы. А в ЦВО всего две армии 2-я и 41-я, одна победитель, другая аутсайдер.
    паниковский
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