Латвия, Литва и Эстония решили воевать с ИГ*
Страны Балтии ведут переговоры об участии в борьбе международного сообщества с джихадистской группировкой "Исламское государство"* на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Главный штаб Сил обороны Литвы, отметив, что Литва готовится отправить в Ирак Силы по проведению спецопераций, пишет rus.err.ee.
Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас сказал, что Литва, Латвия и Эстония отказались от планов создания совместного эскадрона спецопераций, и сейчас рассматриваются иные виды сотрудничества.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что к создаваемому совместному подразделению Сил спецопераций должны присоединиться Литва и Латвия, а Эстония должна предоставить другие мощности. Отправка в Ирак должна состояться в начале следующего года.
Напоминаем, что в среду специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш на заседании Совета Безопасности заявил, что террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) в результате начатой против нее военной кампании лишилась 95% территории в Ираке и Сирии, которую контролировала с лета 2014 года
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас сказал, что Литва, Латвия и Эстония отказались от планов создания совместного эскадрона спецопераций, и сейчас рассматриваются иные виды сотрудничества.
Сначала была идея создания общего эскадрона, но сейчас планы немного изменились- заявил он в среду журналистам.
Так или иначе, будет общее подразделение- добавил Жукаускас.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что к создаваемому совместному подразделению Сил спецопераций должны присоединиться Литва и Латвия, а Эстония должна предоставить другие мощности. Отправка в Ирак должна состояться в начале следующего года.
Напоминаем, что в среду специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш на заседании Совета Безопасности заявил, что террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) в результате начатой против нее военной кампании лишилась 95% территории в Ираке и Сирии, которую контролировала с лета 2014 года
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: Senas.kam.lt
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