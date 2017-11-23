13:58 23 ноября

Латвия, Литва и Эстония решили воевать с ИГ*

Страны Балтии ведут переговоры об участии в борьбе международного сообщества с джихадистской группировкой "Исламское государство"* на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Главный штаб Сил обороны Литвы, отметив, что Литва готовится отправить в Ирак Силы по проведению спецопераций, пишет rus.err.ee.

Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас сказал, что Литва, Латвия и Эстония отказались от планов создания совместного эскадрона спецопераций, и сейчас рассматриваются иные виды сотрудничества.

Латвия, Литва и Эстония решили воевать с ИГ*



Сначала была идея создания общего эскадрона, но сейчас планы немного изменились
- заявил он в среду журналистам.

Так или иначе, будет общее подразделение
- добавил Жукаускас.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что к создаваемому совместному подразделению Сил спецопераций должны присоединиться Литва и Латвия, а Эстония должна предоставить другие мощности. Отправка в Ирак должна состояться в начале следующего года.

Напоминаем, что в среду специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш на заседании Совета Безопасности заявил, что террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) в результате начатой против нее военной кампании лишилась 95% территории в Ираке и Сирии, которую контролировала с лета 2014 года

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Senas.kam.lt
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Комментарии 56

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  1. Джедай Сегодня, 10:56
    Песец! Уже и троебалты к чужой победе по примеру хозяина примазаться хотят! negative Кто следующий: Лесото или Пуэрто-Рико? lol
    Джедай
    1. игорка357 Сегодня, 10:58
      То-есть,вы считаете что мы уже победили ИГИЛ,очень опрометчивое заявление!
      игорка357
      1. Джедай Сегодня, 11:00
        Победа над ИГИЛ - дело недалёкого будущего. Именно поэтому появляется всё больше желающих обозначить своё в ней участие и снискать "заслуженные" лавры победителей.
        Джедай
        1. Anarchist Сегодня, 11:03
          Макс, чует моё сердце, что они в виде бородатых мальчиков туда едут... Нам пакостить...!
          Свежее мясо!
          Anarchist
          1. Paranoid50 Сегодня, 11:20
            Цитата: Anarchist
            они в виде бородатых мальчиков туда едут..

            Эстонские бармалеи... Ну,да, Вана Тааллинн акбар ! wassat Пока доедут, у власти в Сирии будет внук Башара Асада.
            Paranoid50
            1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:01
              главное этому эскадрону ослов выдать,численность подразделения увеличится сразу вдвое)))
              Ратник с пулеметом
            2. Ныробский Сегодня, 13:22
              Цитата: Paranoid50
              Пока доедут, у власти в Сирии будет внук Башара Асада.

              Эта ПЯТЬ!!! Под столом!!!laughing
              Ныробский
        2. svp67 Сегодня, 11:04
          Цитата: Джедай
          Победа над ИГИЛ - дело недалёкого будущего.

          Тут просто надо понимать, что близка победа над существующим "квазе-государством", но пока не удалось одержать главной победы - над идеологией ИГИЛ. А это означает, что эта "драка" еще на долго. И лучше бы Прибалтика сейчас "не путалась" под ногами...
          svp67
          1. Джедай Сегодня, 11:08
            hi
            Цитата: svp67
            Тут просто надо понимать, что близка победа над существующим "квазе-государством", но пока не удалось одержать главной победы - над идеологией ИГИЛ.

            Я это и имел ввиду.
            Цитата: svp67
            И лучше бы Прибалтика сейчас "не путалась" под ногами...

            Для России и Сирии это было бы лучше. И именно поэтому троебалты не могли упустить такой случай нагадить.
            Джедай
          2. DMB_95 Сегодня, 11:32
            Цитата: svp67

            Тут просто надо понимать, что близка победа над существующим "квазе-государством", но пока не удалось одержать главной победы - над идеологией ИГИЛ. А это означает, что эта "драка" еще на долго..

            Хотелось бы сказать что-нибудь серьёзное о войне с ИГ , но сейчас в голову лезут только анекдоты о молниеносной реакции прибалтийских парней . laughing
            DMB_95
        3. Лелёк Сегодня, 11:17
          Цитата: Джедай
          Именно поэтому появляется всё больше желающих обозначить своё в ней участие и снискать "заслуженные" лавры победителей.


          Добрый день.
          Это было всегда и во всех войнах "шакалы" примазывались в кильватер победителя. А вот англо-саксы, приходя к заключительной сцене, объявляли себя победителями. Нечто похожее намечается по Сирии. Кстати об этом и о подлянках, которые могут нам устроить наши заклятые "коллеги", предупреждают и турки.

          Под гадостью, которую намерены устроить США & Ко, (ИМХО) вероятно нужно понимать создание параллельного асадовскому правительства под патронажем самих США.
          Лелёк
          1. Джедай Сегодня, 11:21
            Приветствую, Лев! hi
            Цитата: Лелёк
            Это было всегда и во всех войнах "шакалы" примазывались в кильватер победителя. А вот англо-саксы, приходя к заключительной сцене объявляли себя победителями.

            Проверенная практика "исключительных" и их шакалов, это не ново. Мне интересно что Россия противопоставит этим попыткам присвоить победу?
            Джедай
            1. Лелёк Сегодня, 11:37
              Цитата: Джедай
              Мне интересно что Россия противопоставит этим попыткам присвоить победу?


              Я вижу это так: закрепиться базами в Сирии на долгосрочной основе, использовать метод тех же англо-саксов - "враг моего врага - мой союзник" (тут есть варианты), и самое трудное - примирение местных "паханов" друг с дружкой. А вот "вытеснять" америкосов и тех же турок из Сирии придётся только переговорами, и процесс этот будет не лёгким и длительным.
              Лелёк
              1. Джедай Сегодня, 11:39
                Время покажет, правы ли Вы в своих предположениях. Одно несомненно:
                Цитата: Лелёк
                А вот "вытеснять" америкосов и тех же турок из Сирии придётся только переговорами, и процесс этот будет не лёгким и длительным.
                Джедай
          2. Астма Сегодня, 11:59
            кем эти "правительства" будут править, на каких территориях?
            Астма
        4. japs Сегодня, 12:28
          "...Отправка в Ирак должна состояться в начале следующего года."

          Оч-ч-чень быстро. До конца 2018 года, надеюсь, сумеют доехать?
          Так можно на парад победы опоздать.
          japs
          1. Джедай Сегодня, 12:31
            Цитата: japs
            Так можно на парад победы опоздать.

            Троебалты рассчитывают на то, что победу им как заказанную пиццу доставят. wassat
            Джедай
      2. kvm Сегодня, 11:01
        Не в том дело. Они так же отправлялись повоевать и в Афганистан со своими хозяевами, как бы и здесь не устроили язву на теле Земли.
        kvm
      3. сибиралт Сегодня, 11:04
        У американской коалиции главное участие, а не победа.
        сибиралт
        1. KondratKo Сегодня, 13:35
          "У американской коалиции главное участие, а не победа."
          Если быть более точным, то не участие, а присутствие... Активно участвуют они лишь в обливании грязью и ложью нашей страны.
          hi
          KondratKo
      4. seti Сегодня, 11:08
        Цитата: игорка357
        То-есть,вы считаете что мы уже победили ИГИЛ,очень опрометчивое заявление!

        Вы безусловно правы. Прибалтийские нацики ой что я тигры конечно очень помогут ВКС РФ в борьбе с ИГИЛ. Но как всегда вопрос.
        Их тоже ООН пригласил в Сирию ?
        seti
    2. volodya Сегодня, 10:59
      Все бармалеи умрут сосмеху!
      volodya
    3. Андрей К Сегодня, 10:59
      Джедай
      Песец! Уже и троебалты к чужой победе по примеру хозяина примазаться хотят! negative Кто следующий: Лесото или Пуэрто-Рико? lol

      Старик! Так они малость обезопасились lol
      Сказано же:
      Отправка в Ирак должна состояться в начале следующего года.

      Ждут когда там всех разметелят, и тут они... Лыцари... На белых конях... laughing
      Андрей К
      1. Лелёк Сегодня, 12:34
        Цитата: Андрей К
        Ждут когда там всех разметелят, и тут они..


        Привет. Сказанное Вами это во-первых, а во-вторых надо доказывать своим "спонсорам" свою полезность. Ведь уже сегодня старшая Европа засомневалась в необходимости вытирать сопли прибалтами кормить этих дармоедов. Вот и надувают щёки чухонцы.
        Лелёк
    4. Железякин Сегодня, 11:01
      Приветствую! hi

      Как раз к шапочному разбору поспеют)))
      Цитата: Джедай
      Эстония должна предоставить другие мощности.
      Видимо транспорт, потому только через год)))
      Железякин
      1. Джедай Сегодня, 11:04
        Привет! hi Хотят и хозяину лизнуть, и себе что-нить урвать с барского стола. yes
        Джедай
    5. Хагалаз Сегодня, 11:03
      Цитата: Джедай
      Песец! Уже и троебалты к чужой победе по примеру хозяина примазаться хотят! negative Кто следующий: Лесото или Пуэрто-Рико? lol

      Ага. Мы пахали! Сказала муха, сидя на заду у лошади..... hi
      Хагалаз
    6. Svarog Сегодня, 11:11
      Это они для сша массовку создают демократическую... Я вообще прочитал заголовок, как Литва,Латвия и Эстония решили вступить в ИГ)))
      Svarog
    7. Соломон Кейн Сегодня, 11:11
      Это не наглость, брат!
      Это так-ко-ой, как, как, как эт-то темперамент.....
      Соломон Кейн
  2. НЕКСУС Сегодня, 10:56
    Ну все...держись Россия и плачь Европа...а у прибалтов самая самая красивая ОПА! wassat
    НЕКСУС
  3. Андрей К Сегодня, 10:57
    Латвия, Литва и Эстония решили воевать с ИГ*

    Трое!!! Три!!! Как придут в Ирак!!!
    Как нагонят жути на всех врагов!!!
    Всё братцы, войне конец!!!
    Прибалты в драку ввязались laughing
    Андрей К
  4. MoJloT Сегодня, 10:59
    Латвия, Литва и Эстония в своем репертуаре, тол ли медленный газ, тол ли быстрый тормоз.

    У них еще года два уйдет на изучения глобуса.
    MoJloT
  5. Sierra Сегодня, 11:00
    История по спирали, ....открыли второй фронт...и главное вовремя...а то без них ну точно не справятся)))
    Sierra
  6. армеец Сегодня, 11:00
    Вперед и с песней
    Еще барабан на шею
    армеец
  7. afrikanez Сегодня, 11:01
    Пока прибалты доберутся до Ирака, там уже нечем будет им "поживится", главная "гиена" к тому времени всё сожрёт. Так, что пусть снимаются с ручного тормоза и сидят дома! lol
    afrikanez
  8. AloeMC Сегодня, 11:01
    Клоуны. Убогие.
    AloeMC
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    отказались от планов создания совместного эскадрона спецопераций, и сейчас рассматриваются иные виды сотрудничества

    Понятно, что для проведения спецопераций "эскадрон" не пригоден по факту. А вот "иные виды сотрудничества" такие как хозработы выполнять в силах. Тут главное в том, чтобы потом можно было громко заявить - Прибалтика приложила неимоверные усилия в борьбе с международным терроризмом. Вот только, как всегда медленно принимали решение, но к окончанию до Ирака возможно доберутся.
    rotmistr60
  10. parusnik Сегодня, 11:08
    ИГ*(террористическая группировка, запрещенная в России) в страхе перед такой силищей разбежится...Или произойдет массовое самоубийство бармалеев...
    parusnik
    1. johnik Сегодня, 11:33
      Умрут со смеху...
      johnik
  11. astepanov Сегодня, 11:09
    Шакалы сбегаются глодать труп ИГИЛ - или у них есть и другие цели?
    astepanov
  12. Pax tecum Сегодня, 11:10
    Одним четким и ёмким выражением - шакальская суть мировоззрения правящей псевдоэлиты.
    Pax tecum
  13. К0щей Сегодня, 11:13
    вспомнилось про "полтора землекопа"))) сколько у них там кОней в эскадроне?) человек 100? бармалеи будут потрясены и разгромлены, особенно если они пришпандорят "крылья", как у польских гусар lol
    К0щей
  14. Zaurbek Сегодня, 11:15
    Ну можно и с 20го года поехать-что бы год красивый был.
    Zaurbek
  15. semuil Сегодня, 11:18
    Жителей в Европу и на кладбище,военных в горячие точки,территория прибалтики расчищена под заселение американцами.
    semuil
  16. anjey Сегодня, 11:18
    быстрее игиловцы с паспортами евросоюза приедут в прибалтику...
    anjey
  17. igorspb Сегодня, 11:18
    вовремя))))
    igorspb
  18. askort154 Сегодня, 11:24
    Я полагаю, это очередной ход США - зацепится в Сирии, под видом "коалиции", так как серьёзные европейцы, типа Германии, Англия, Франция... туда уже не затащишь, вот и решили загнать туда прибалтийскую шпану, для коалиционного количества. На самом деле, они будут сторожить нефтевышки в Ираке и Сирии.
    askort154
  19. Altona Сегодня, 11:28
    Тормоза прибалтийские вспомнили, что война с ИГИЛ идет, надо поучаствовать на правильной стороне.
    Altona
  20. Миллер Сегодня, 11:29
    Командующий ВС употребил слово эскадрон, не иначе как на каких-то животных поедут воевать. Кони в пустыне сдохнут, значит поедут на верблюдах, а лучше на ослах.
    Миллер
  21. rpuropuu Сегодня, 11:30
    Сначала была идея создания общего эскадрона, но сейчас планы немного изменились
    - заявил он в среду журналистам.

    Так или иначе, будет общее подразделение
    - добавил Жукаускас.

    До Прибалтов только дошло laughing Война уже 5 лет идет ребят laughing
    rpuropuu
  22. Виктор Дубовицкий Сегодня, 11:33
    Невозможно чувствовать себя безучастным. Поэтому нужно сделать ВСЁ, чтобы быть в рядах победителей.
    Ожидаемая слава, гром литавров, салюты победителям заглушает чувство причастности к действиям преступной войны России с демократическим ИГИЛ.
    Однако, бросаться в омуты головой- не в природе. Поэтому нужно хорошенько всё взвесить, рассчитать, разложить по полочкам, и успеть не к ужасам военных действий, а к награждению.
    Авиация к боям готова.

    Виктор Дубовицкий
  23. demo Сегодня, 11:36
    Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас сказал, что Литва, Латвия и Эстония отказались от планов создания совместного эскадрона спецопераций, и сейчас рассматриваются иные виды сотрудничества.

    После прочтения фамилии командующего - ЖукАУскас стало смешно и не получается серьезно воспринимать суть его высказывания.
    demo
  24. Azazelo Сегодня, 11:37
    Ну всё как в 43 году. Сами ИГ создали, а после того, как русские и сирийцы на валяли терорюгам побежали присоединяться к победе. Потом ещё в учебниках по истории напишут, что это именно янки с существенной поддержкой ЕС победили. А русских там вообще не было. Ждём не бывало "правдивый" фильм по этому поводу от голливуда. Думаю по традиции главный герой будет Бред Питт.
    Azazelo
  25. Lester7777 Сегодня, 11:54
    Поздно спохватились. После Камеруна там ловить нечего.
    Lester7777
  26. 16112014nk Сегодня, 13:32
    Не прошло и 6 лет, как до трёх проебалтов дошло, что в Сирии война.
    16112014nk
  27. Евродав Сегодня, 13:37
    Ну все, игиловцы...теперь вам, гады точно крышка!!! Три трибалта-шпротназовца выходят на тропу войны!
    Евродав
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