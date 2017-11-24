11:28 24 ноября
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Из ада в ад: боевики ИГ, бежавшие из Абу-Кемаля, попали в новый котел



Петля вокруг террористической организации «Исламское государство» практически затянулась. Не успели террористы прийти в себя после штурма Абу-Кемаля, как попали в новый капкан в районе поселения Мезиле. Именно сюда сбегаются уцелевшие горстки террористов из освобожденных ранее населенных пунктов.

То, что сейчас происходит с террористической организацией «Исламское государство» вполне уместно назвать предсмертной агонией. Еще немного и с этой чумой в Сирии будет окончательно покончено. Арабские информагентства со ссылкой на командование совместными операциями ВС Ирака ранее сообщали о тяжелых потерях игиловцев в ходе штурма приграничного Абу-Кемаля и последующей зачистке населенного пункта. Те жалкие остатки боевиков, которым все-таки удалось выжить, спрятавшись в пустыне западнее Абу-Кемаля, ненадолго продлили свое существование.


Сейчас юго-восток Сирии уже не является проблемной зоной для правительственных войск и их союзников. Боевики лишены возможности снабжения со стороны Ирака, да и самих джихадистов здесь практически не осталось. Не помогли головорезам ни самоубийцы из батальонов смертников, ни разрекламированные псевдохалифатом отряды элитных ингимаси.

Вызволенные из плена жители юго-востока Сирии рассказывают, что боевики деморализованы и сломлены. Отмечаются случаи дезертирства и неповиновения приказам. Местное население говорит, что еще до штурма Абу-Кемаля несколько исламских радикалов покинули район боевых действий. Похоже, что недостаток живой силы, игиловцы восполняли в том числе за счет несовершеннолетних. Среди найденных в Абу-Кемале поясов шахидов имеются небольшие размеры, рассчитанные возможно на детей и подростков.

То мрачное и грозное «Исламское государство», некогда державшее в страхе более половины территории Сирии и трети Ирака, сегодня вынуждено скрываться на небольшом пятачке в пустынных землях и подземных туннелях в районе населенного пункта Мезиле, расположенного в нескольких десятках километров к западу от Абу-Кемаля. Здесь же прячутся беглецы из других ранее освобожденных населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, в окружении находится не более 150-200 боевиков.

Попавшие в капкан игиловцы не оставляют попыток прорвать окружение небольшими группами ночью. Однако малочисленные отряды находятся под круглосуточным наблюдением российской авиации, которая пресекает попытки бегства в любое время суток.

Сообщается, что накануне отрядами правительственных войск при поддержке российских летчиков уничтожено более 50 террористов, свыше десятка пикапов с крупнокалиберными пулеметами и несколько единиц минометных орудий.

Будучи блокированными со всех сторон у экстремистов на исходе ресурсы, на лицо явная нехватка боеприпасов: зачастую попытки террористов контратаковать правительственные отряды влекут за собой большие потери среди боевиков.
Автор: Александр Викторов


16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mavrikiy Сегодня, 05:56
    Еще немного и с этой чумой в Сирии будет окончательно покончено.
    Никогда, от слова совсем. Это навсегда, пока капать будет денежка, а она будет....
    Mavrikiy
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:16
      ну так вначале все в "котлы" загоняли, наступая на восток Сирии, а теперь уже на запад...хотя может бородачи не в курсе, что их в котлы загоняют - не смотрят, понимаешь, сводки нашего МО. Надо сбрасывать им по воздуху телевизоры, а то эта война не закончится никогда
      Стирбьорн
  2. Teberii Сегодня, 05:56
    Чума она и есть зараза победить полностью невозможно,но и успокаивается нельзя.
    Teberii
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:03
    "Осталось раздавить этот змеючник, вырвать кусачее жало" !
    "Служили два товарища!
    Uncle Lee
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    Добивать и только добивать не оглядываясь на возможные препятствия со стороны Сша. Жалко, что американцы успели эвакуировать главарей и значимых командиров.
    Эксперты говорят, что теперь эта нечисть группируется в Афганистане, что опять представляет угрозу для нас.
    rotmistr60
  5. solzh Сегодня, 08:44
    Можно сказать, война с игил на ближнем востоке вступила в завершающую стадию. Дальше на очереди кто? Украина?
    solzh
  6. bratchanin3 Сегодня, 10:50
    Очень хорошая информация, но надо готовиться к противостоянию с америкасами и начинать выдавливать их от туда.
    bratchanin3
Картина дня