Из ада в ад: боевики ИГ, бежавшие из Абу-Кемаля, попали в новый котел

Петля вокруг террористической организации «Исламское государство» практически затянулась. Не успели террористы прийти в себя после штурма Абу-Кемаля, как попали в новый капкан в районе поселения Мезиле. Именно сюда сбегаются уцелевшие горстки террористов из освобожденных ранее населенных пунктов.То, что сейчас происходит с террористической организацией «Исламское государство» вполне уместно назвать предсмертной агонией. Еще немного и с этой чумой в Сирии будет окончательно покончено. Арабские информагентства со ссылкой на командование совместными операциями ВС Ирака ранее сообщали о тяжелых потерях игиловцев в ходе штурма приграничного Абу-Кемаля и последующей зачистке населенного пункта. Те жалкие остатки боевиков, которым все-таки удалось выжить, спрятавшись в пустыне западнее Абу-Кемаля, ненадолго продлили свое существование.Сейчас юго-восток Сирии уже не является проблемной зоной для правительственных войск и их союзников. Боевики лишены возможности снабжения со стороны Ирака, да и самих джихадистов здесь практически не осталось. Не помогли головорезам ни самоубийцы из батальонов смертников, ни разрекламированные псевдохалифатом отряды элитных ингимаси.Вызволенные из плена жители юго-востока Сирии рассказывают, что боевики деморализованы и сломлены. Отмечаются случаи дезертирства и неповиновения приказам. Местное население говорит, что еще до штурма Абу-Кемаля несколько исламских радикалов покинули район боевых действий. Похоже, что недостаток живой силы, игиловцы восполняли в том числе за счет несовершеннолетних. Среди найденных в Абу-Кемале поясов шахидов имеются небольшие размеры, рассчитанные возможно на детей и подростков.То мрачное и грозное «Исламское государство», некогда державшее в страхе более половины территории Сирии и трети Ирака, сегодня вынуждено скрываться на небольшом пятачке в пустынных землях и подземных туннелях в районе населенного пункта Мезиле, расположенного в нескольких десятках километров к западу от Абу-Кемаля. Здесь же прячутся беглецы из других ранее освобожденных населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, в окружении находится не более 150-200 боевиков.Попавшие в капкан игиловцы не оставляют попыток прорвать окружение небольшими группами ночью. Однако малочисленные отряды находятся под круглосуточным наблюдением российской авиации, которая пресекает попытки бегства в любое время суток.Сообщается, что накануне отрядами правительственных войск при поддержке российских летчиков уничтожено более 50 террористов, свыше десятка пикапов с крупнокалиберными пулеметами и несколько единиц минометных орудий.Будучи блокированными со всех сторон у экстремистов на исходе ресурсы, на лицо явная нехватка боеприпасов: зачастую попытки террористов контратаковать правительственные отряды влекут за собой большие потери среди боевиков.