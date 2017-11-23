«Технодинамика» разработает шасси для перспективного Ил-276

На данном этапе мы ориентируемся на 12 машин ежегодно,

На сегодняшний день средний многоцелевой Ил-276 – это один из самых ожидаемых и востребованных военно-транспортных самолетов для российской армии. Машина проектируется таким образом, чтобы быть неприхотливой к состоянию взлетно-посадочных полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных поверхностей,