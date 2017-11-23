«Технодинамика» разработает шасси для перспективного Ил-276
Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) запланировал разработку взлетно-посадочного устройства (шасси, тормозные щитки) для среднего военно-транспортного самолета Ил-276, передает ТАСС.
«Все этапы работ по созданию оборудования будут вестись на базе самарского предприятия "Авиаагрегат". В ближайшие полтора года требуется реализовать этапы эскизного и технического проектов. "Технодинамика" предлагает оснастить взлетно-посадочные устройства для Ил-276 агрегатами на основе прочных титановых сплавов и системой приседания, позволяющей уменьшать расстояние между фюзеляжем и землей при погрузке-разгрузке самолета», – говорится в релизе холдинга.
Проектирование самолета начнется уже в этом году. Сообщается, что «работа над конструкторской документацией в рамках ОКР будет вестись от создания эскизного и технического проектов до получения лицензии на передачу изделия в серийное производство».
По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, «с 2026 года самарский "Авиаагрегат" рассматривает возможность участия в изготовлении серийных образцов взлетно-посадочных устройств для Ил-276».
Основные характеристики Ил-276 уже определены. Предполагается, что он заменит Ан-12 и Ан-72.
Ранее сообщалось, что первый полет среднего военно-транспортного самолета Ил-276 запланирован на 2023 год.
«Все этапы работ по созданию оборудования будут вестись на базе самарского предприятия "Авиаагрегат". В ближайшие полтора года требуется реализовать этапы эскизного и технического проектов. "Технодинамика" предлагает оснастить взлетно-посадочные устройства для Ил-276 агрегатами на основе прочных титановых сплавов и системой приседания, позволяющей уменьшать расстояние между фюзеляжем и землей при погрузке-разгрузке самолета», – говорится в релизе холдинга.
Проектирование самолета начнется уже в этом году. Сообщается, что «работа над конструкторской документацией в рамках ОКР будет вестись от создания эскизного и технического проектов до получения лицензии на передачу изделия в серийное производство».
По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, «с 2026 года самарский "Авиаагрегат" рассматривает возможность участия в изготовлении серийных образцов взлетно-посадочных устройств для Ил-276».
На данном этапе мы ориентируемся на 12 машин ежегодно,добавил Насенков.
Основные характеристики Ил-276 уже определены. Предполагается, что он заменит Ан-12 и Ан-72.
На сегодняшний день средний многоцелевой Ил-276 – это один из самых ожидаемых и востребованных военно-транспортных самолетов для российской армии. Машина проектируется таким образом, чтобы быть неприхотливой к состоянию взлетно-посадочных полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных поверхностей,сказал гендиректор.
Ранее сообщалось, что первый полет среднего военно-транспортного самолета Ил-276 запланирован на 2023 год.
Использованы фотографии: http://tehnoomsk.ru
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