14:07 23 ноября

«Технодинамика» разработает шасси для перспективного Ил-276

Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) запланировал разработку взлетно-посадочного устройства (шасси, тормозные щитки) для среднего военно-транспортного самолета Ил-276, передает ТАСС.

«Технодинамика» разработает шасси для перспективного Ил-276


«Все этапы работ по созданию оборудования будут вестись на базе самарского предприятия "Авиаагрегат". В ближайшие полтора года требуется реализовать этапы эскизного и технического проектов. "Технодинамика" предлагает оснастить взлетно-посадочные устройства для Ил-276 агрегатами на основе прочных титановых сплавов и системой приседания, позволяющей уменьшать расстояние между фюзеляжем и землей при погрузке-разгрузке самолета», – говорится в релизе холдинга.


Проектирование самолета начнется уже в этом году. Сообщается, что «работа над конструкторской документацией в рамках ОКР будет вестись от создания эскизного и технического проектов до получения лицензии на передачу изделия в серийное производство».

По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, «с 2026 года самарский "Авиаагрегат" рассматривает возможность участия в изготовлении серийных образцов взлетно-посадочных устройств для Ил-276».

На данном этапе мы ориентируемся на 12 машин ежегодно,
добавил Насенков.

Основные характеристики Ил-276 уже определены. Предполагается, что он заменит Ан-12 и Ан-72.

На сегодняшний день средний многоцелевой Ил-276 – это один из самых ожидаемых и востребованных военно-транспортных самолетов для российской армии. Машина проектируется таким образом, чтобы быть неприхотливой к состоянию взлетно-посадочных полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных поверхностей,
сказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что первый полет среднего военно-транспортного самолета Ил-276 запланирован на 2023 год.

Использованы фотографии: http://tehnoomsk.ru
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. seti Сегодня, 11:10
    Ох скорее бы. Только и слышно за проектирование но воз и нынче там. А наш парк легких ВТС стремительно стареет.
    seti
    1. сибиралт Сегодня, 11:16
      Не понял. Как может этап эскизного проекта ориентироваться на 12 машин в год? recourse
      сибиралт
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:11
    Машина нужная и очень долгожданная...и таких машин нам надо много.
    НЕКСУС
  3. Zaurbek Сегодня, 11:13
    За время проектирования технологии ушли вперед. Его заново будут проектировать? Или пыль сдуют со старых планов? Про Ил-112 что то тихо стало. В 2018 вроде взлететь должен был.
    Zaurbek
    1. avt Сегодня, 11:28
      Цитата: Zaurbek
      Про Ил-112 что то тихо стало. В 2018 вроде взлететь должен был.

      wassat БЫЛ??? А может всё таки должен БУДЕТ? bully Вообще то допиливают на ВАСО и вроде как затык с движками ...вполне традиционный request
      avt
  4. Ил-18 Сегодня, 11:17
    Интересно, сколько Ан-12 протянут до запуска в серию Ил-276? Периодически их вижу или слышу над нашим микрорайоном. Звук ни с каким не перепутать.
    Ил-18
  5. Астма Сегодня, 11:56
    если на изображение, он , то тогда красавец. только напрягает эта приемная штанга сверху.
    Астма
  6. ССИ Сегодня, 12:39
    Год или полтора назад...МТА - такой проект, никому ни о чем не напоминает? А он разрабатывался уже сколько то времени....
    ССИ
    1. Zaurbek Сегодня, 13:25
      Средняя часть фюзеляжа идентична Ил-476, кабина и ПС-90А -76...Хотели максимально унифицировать по агрегатам и сечению грузовой кабины с Ил-476
      Zaurbek
    2. g1v2 Сегодня, 13:42
      Его , насколько я слышал , уже в третий раз с начала разрабатывать начинают. Первый раз с индусами начинали и ттх закладывали с учетом их требований. Потом индусы соскочили и илюшинцы стали проектировать с начала в инициативном порядке. Даже модель в трубе продули. Теперь получили наконец заказ на разработку и новые ттх ,тч разработка начинается снова. Что из прошлых наработок возьмут - хз. Но совершенно точно , проект будет очень не скоро. Тем более , что и так илюшинцам надо кучу проектов заканчивать. Потом наверное команду усилят. после окончания других проектов . Ну это из того, что я слышал. hi
      g1v2
Картина дня