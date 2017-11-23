13:59 23 ноября

В ДНР заявили об успешной операции МГБ на территории ЛНР

Сотрудники министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пресекли в Луганске деятельность проукраинской преступной группы. Об этом говорится в опубликованном на сайте МГБ ДНР заявлении.

Пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения ГУР МО (Главного управления разведки министерства обороны) Украины. Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках
— подчеркивается в сообщении.

В ДНР заявили об успешной операции МГБ на территории ЛНР



Отмечается, что украинские агенты из числа чиновников самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) целенаправленно дискредитировали деятельность правоохранительных органов и спецслужб республик Донбасса.

Предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компроментирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока народных республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры
— заявили в МГБ ДНР.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявлению их сообщников, с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке.

21 ноября о разоблачении в Луганске проукраинского заговора заявил бывший министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. По его словам, в преступную группу входили, в частности, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы ЛНР Ирина Тейцман, а также начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова.

Использованы фотографии: ГТРК ЛНР
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Комментарии 44

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:29
    Посадки где? (с)
    Диванный Хенераль
    1. Хагалаз Сегодня, 11:34
      Так скоро? Не гоните лошадей!
      Хагалаз
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:37
        Знаете, религия, в которой верховное божество тут же, немедленно, прямо на месте карает мерзавцев и паразитов в максимально короткие сроки станет ведущей (с)
        я к тому, что с одной стороны все понятно - необходимо соблюдать законы, и все такое...
        с другой стороны... к моменту, когда все следствия и прочая прочая прочая закончатся, в обществе будет возобладать миролюбивая составляющая, которая дает минимальные сроки или вообще помилование и амнистия...
        Диванный Хенераль
        1. Хагалаз Сегодня, 12:12
          Я собственно о втором у Вас абзатце. А у нашего божества, как Вы выразились, явно свои мысли на этот счет.... laughing
          Хагалаз
  2. андрей юрьевич Сегодня, 11:31
    надеюсь "статус кво" восстановлен. время не то,чтобы на "мелочи" размениваться.
    андрей юрьевич
    1. Джедай Сегодня, 11:42
      Цитата: андрей юрьевич
      надеюсь "статус кво" восстановлен

      Вот только надолго ли? Там далеко не всё ясно, а в мутной воде половить рыбку охотник всегда сыщется.
      Джедай
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:49
        На сей счет шутка "черная" имеется:
        "Ситуацию спасут любовь, гармония и массовые расстрелы..."
        Соломон Кейн
        1. Лелёк Сегодня, 12:01
          Цитата: Соломон Кейн
          Ситуацию спасут любовь, гармония и массовые расстрелы


          hi , Константин. Циник Вы, но в целом правы. В подтверждение высказывание куратора майданного расстрела - нардепа Пашинского, который весьма опечален, что оставил в живых "недобитков".
          Лелёк
      2. DMB_95 Сегодня, 11:59
        Цитата: Джедай
        Там далеко не всё ясно, а в мутной воде половить рыбку охотник всегда сыщется.

        Вся эта ситуация довольно мутная , достоверной информации нету . И ещё это отличный подарок Киеву...
        DMB_95
        1. Olegovi4 Сегодня, 12:53
          Цитата: DMB_95
          это отличный подарок Киеву...

          да по бую на тот киев, если была критическая ситуация. а с другой стороны, там сейчас перевозбудятся какие-нибудь отходы и рванут в сторону Луганска. надеюсь их там будет кому и чем встретить и утилизировать.
          Olegovi4
    2. Лелёк Сегодня, 11:50
      Цитата: андрей юрьевич
      время не то,чтобы на "мелочи" размениваться.


      Привет. Вы правы, тут надо действовать быстро и решительно, промедление смерти подобно. Тем более, что враги стягивают силы на передок не для праздничных салютов и маршей. К тому же наметилась активность НАТОвских вояк на территории Украины и увеличение численности их "инструкторов" и снайперов.

      Плюют на каноны ООН, которые прямо запрещают направлять иностранные военные подразделения в страну, где идёт гражданская война, без разрешения СБ ООН.
      Лелёк
  3. Fedalex Сегодня, 11:31
    Бабский заговор?! love
    Fedalex
  4. Zubr Сегодня, 11:35
    21 ноября о разоблачении в Луганске проукраинского заговора заявил бывший министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. По его словам, в преступную группу входили, в частности, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы ЛНР Ирина Тейцман, а также начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова.


    А что же с Плотницким ? С какой такой подачи он активно защищал этих людей ?.... what
    А ДНР молодцы, быстро пришли на помощь.
    Zubr
    1. БМП-2 Сегодня, 11:51
      А сейчас выяснится, что Плотницкий - работал под прикрытием. А Корнета отстранил - чтобы легенду свою подтвердить! laughing Так что, может быть его даже наградят (с).
      БМП-2
      1. kapitan92 Сегодня, 12:01
        Цитата: БМП-2
        А Корнета отстранил - чтобы легенду свою подтвердить! Так что, может быть его даже наградят (с).

        kapitan92
        1. БМП-2 Сегодня, 12:04
          Благодарю, Вячеслав, за абсолютно точное указание первоисточника! good
          БМП-2
    2. Burbon Сегодня, 11:54
      Цитата: Zubr
      А ДНР молодцы, быстро пришли на помощь.

      марс скомандовал - выполнили...или думаете. что сами поехали))
      Burbon
    3. g1v2 Сегодня, 13:28
      Обычная объяснялка для обывателя. ТИПА - ВСЕ СПОКОЙНО, ГРАЖДАНЕ, ПРОСТО ШПИОНОВ ЛОВИЛИ. laughing А по факту ввели части ДНР , чтобы не началась в Луганске большая стрельба. Судя по всему, все заинтересованные стороны договорились обойтись без стрельбы. И похоже Плотника Корнету свалить не удастся , но тому придется пожертвовать частью своих людей, которых объявят украинскими шпионами и врагами народа. Вот только , что помешает Плотнику разобраться с путчатами позже? Он и не такие фигуры с доски убирал. Что мешает Корнету отправиться за Бетменом ? wink
      В любом случае, в этом путче болею за Плотницкого. У него реально стальные нервы и видимо не только. Уже не первый переворот отбивается. Думаю что его противники еще сильно пожалеют о путче. feel
      g1v2
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:37
    пресекли в Луганске деятельность проукраинской преступной группы

    Интересно, а г-н Плотницкий после этого продолжит свое руководство? По всем канонам и его необходимо в кутузку, ведь как рьяно защищал свое окружение, а значит поддерживал.
    rotmistr60
    1. БМП-2 Сегодня, 11:57
      Выходит что Плотницкий врагов на живца ловил. laughing В общем, всё как у Высоцкого в "Пародии на плохой детектив":

      Враг не ведал, дурачина, тот, кому всё поручил он,
      был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
      БМП-2
    2. Соломон Кейн Сегодня, 12:03
      По всем канонам жанра, Игорь Венедиктович за такой "косяк" в республике должен был себе сеппуку сделать.....но Луганск не Япония, а Плотницкий не самурай....
      А так, все в том же русле, с тем же, слегка изменённым коллективом....
      Соломон Кейн
      1. g1v2 Сегодня, 13:33
        Ну , да - косяк . Такой путч проспать. Если бы Корнета сразу арестовал , когда его из отжатого дома у женщины выгонял, то никакого путча бы не было. А Корнет бы самоубился или там погиб при попытке к бегству. А Плотник решил, что и так сойдет. Типа как в обычном гос-ве . Снял министра с должности , он заплачет и убежит. Ну вот теперь придется расплачиваться своими людьми, которых объявят шпионами и врагами народа. А взамен на эти места встанут люди его противников. Отсюда вывод - нефиг либеральничать в гражданской войне.Плохо это заканчивается. hi
        g1v2
    3. alex13-61 Сегодня, 12:22
      Его на опосля придёржут...как деликатес.
      alex13-61
  6. Михаил55 Сегодня, 11:40
    Такое ощущение, что эта часть территории Украины для российских СМИ пропала. Или сказали, что бы пропала...
    Михаил55
  7. sir_obs Сегодня, 11:40
    самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)


    Если пишете ДНР , а не СДНР, то пора уже закругляться с использованием термина"самопровозглашенная".
    sir_obs
  8. Sergey53 Сегодня, 11:41
    "Плотва" по себе и придворный двор собирал. При короле должна быть свита.
    Sergey53
  9. Житель Урала Сегодня, 11:42
    Как всегда крайне противоречивая информация с разных сторон.
    Ничего не понятно. Плотницкий, я так понял -легитимная фигура - поэтому про него - тишина.
    Как его убирать будут - и кто на его место? Корнет как то, извините, на лидера республики не тянет. Смещать же "законно выбранного" главу сейчас никак не пройдет. Кремль давно сделал ставку на легитимизацию народных республик., сместить, получается можно только народным голосованием. Плотницкий это знает и уходить не планирует.
    Перевороты так, конечно не делают - полумеры только ухудшают ситуацию. Заигрались.
    Житель Урала
    1. askort154 Сегодня, 12:11
      Житель Урала....Смещать же "законно выбранного" главу сейчас никак не пройдет. Кремль давно сделал ставку на легитимизацию народных республик., сместить, получается можно только народным голосованием. Плотницкий это знает и уходить не планирует.

      Возможен такой вариант. Убедились, что Плотницкий рулит не туда. Сейчас зачистили его команду, но его оставят номинально на должности ( свадебный генерал) до перевыборов.
      askort154
  10. Fedalex Сегодня, 11:42
    Шерше ля фамм! laughing Этих, нашли... Чё, только " слабый пол" поддерживает куев?! Сегодня вечером, устрою " допрос" супруге, вдруг, она поддерживает порося wassat
    Fedalex
    1. БМП-2 Сегодня, 11:59
      Страстный допрос с пристрастием? wink
      БМП-2
      1. Fedalex Сегодня, 12:58
        С наручниками и плеткой ! feel
        Fedalex
  11. Наум Сегодня, 11:45
    Какой то "бабский путч". Оперетка... Скорее всего идёт подковёрная борьба за власть (денежные потоки).
    Наум
  12. мыслитель Сегодня, 11:49
    А без вставок "самопровозглашенная", нельзя публиковать сообщение с сайта МГБ ДНР ?
    мыслитель
    1. БЛОНДИН Сегодня, 11:58
      Цитата: мыслитель
      А без вставок "самопровозглашенная", нельзя публиковать сообщение с сайта МГБ ДНР ?

      Спасибо!
      Сказано шефом:
      Народные республики

      Значит народные!!!
      БЛОНДИН
  13. Мар.Тира Сегодня, 11:54
    Цитата: Диванный Хенераль
    Посадки где? (с)

    Одни бабы?????????????????Я понимаю,что идёт борьба за власть в ЛНР,и враг там есть,но зачем так наивно?
    Мар.Тира
    1. Нормаль ок Сегодня, 13:57
      Цитата: Мар.Тира
      Цитата: Диванный Хенераль
      Посадки где? (с)

      Одни бабы?????????????????Я понимаю,что идёт борьба за власть в ЛНР,и враг там есть,но зачем так наивно?

      За тем, что инфа рассчитана на внутренне потребление. Со стороны, она не выдерживает никакой критики.
      Нормаль ок
  14. Горный стрелок Сегодня, 11:55
    Проект "Малороссия" начал движение? Объединить эти "образования", и уже получилось бы как надо. wassat
    Горный стрелок
  15. avros Сегодня, 12:06
    бандеровское СБУ знает красоту украинских девушек,а мужики слабы на передок,вот и ведутся,девушки главная ставка и СБУ других разведок то же.
    avros
  16. zivXP Сегодня, 12:28
    И сколько времени работали эти "шпиены"?
    zivXP
  17. ПКТРЛ Сегодня, 12:35
    Цитата: БЛОНДИН
    Цитата: мыслитель
    А без вставок "самопровозглашенная", нельзя публиковать сообщение с сайта МГБ ДНР ?

    Спасибо!
    Сказано шефом:
    Народные республики

    Значит народные!!!

    Можно.. ТАСС уже не один месяц публикует новости о ДНР без слова "самопровозглашённая". hi
    ПКТРЛ
  18. Allitet Сегодня, 13:08
    Может быть это такое объединение? ЛНР и ДНР?
    "Когда ничего непонятно на поле боя - атакуй!" - Марк Антоний.
    Allitet
  19. ИванИванов Сегодня, 13:15
    Нифига себе движение. Интересно почитать комментарии Владыки Ситха.
    ИванИванов
  20. koshmarik Сегодня, 13:54
    На Донбассе начинается крупная игра: пресечение заговора, раскрытие шпионской сети, факты захвата ВСУ населенных пунктов в серой зоне, "запоздалая" реакция Кремля и т.п. однозначно свидетельствуют об этом.
    koshmarik
  21. Нормаль ок Сегодня, 13:55
    В ДНР заявили об успешной операции МГБ на территории ЛНР

    Блин, на кого рассчитан этот бред??? На умственно отсталых? Всем и так понятно, что происходит в ЛНР.
    Нормаль ок
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