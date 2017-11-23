В ДНР заявили об успешной операции МГБ на территории ЛНР

Пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения ГУР МО (Главного управления разведки министерства обороны) Украины. Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках

Предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компроментирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока народных республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры

Сотрудники министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пресекли в Луганске деятельность проукраинской преступной группы. Об этом говорится в опубликованном на сайте МГБ ДНР заявлении.— подчеркивается в сообщении.Отмечается, что украинские агенты из числа чиновников самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) целенаправленно дискредитировали деятельность правоохранительных органов и спецслужб республик Донбасса.— заявили в МГБ ДНР.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявлению их сообщников, с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке.21 ноября о разоблачении в Луганске проукраинского заговора заявил бывший министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. По его словам, в преступную группу входили, в частности, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы ЛНР Ирина Тейцман, а также начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова.