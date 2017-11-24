Жизненное пространство для избранных. Украину хотели зачистить от прежнего населения

17 января 1946 года в киевском Доме офицеров Красной Армии началось заседание военного трибунала Киевского военного округа, посвященного зверствам и злодеяниям немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР. Как известно, именно территории современных Украины и Белоруссии больше всего пострадали от военных преступлений гитлеровской Германии. Когда 6 ноября 1943 года Красная армия освободила Киев, то солдаты и офицеры были поражены той разрухе, тем ужасам, которые предстали перед их глазами. Десятки тысяч мирных жителей Киева были убиты, тысячи — угнаны в германский плен.Сейчас на Украине популярны сказки о том, что гитлеровская Германия едва ли не несла украинскому народу освобождение от «ужасов большевизма». Но тогда, в далеком 1946 году, все деяния «освободителей» стояли перед глазами у людей, переживших ужасы оккупации. О том, что ждало Украину, рассказали подсудимые — 15 военных преступников из числа офицеров и унтер-офицеров гитлеровской полиции и спецслужб предстало перед трибуналом Киевского военного округа.До начала Великой Отечественной войны в Киеве проживало около 910 тысяч человек. Как и во многих других украинских городах, значительную часть населения города составляли евреи — их количество в процентном соотношении превышало 25% от общей численности населения города. После начала войны 200 тысяч киевлян были мобилизованы на фронт — почти все трудоспособные мужчины. Еще около 35 тысяч человек ушли в ополчение. Примерно 300 тысяч человек были эвакуированы. Хуже всего пришлось тем, кто остался к моменту захвата города немцами. Гитлеровские войска вошли в Киев 19 сентября 1941 года и хозяйничали в нем больше двух лет — до ноября 1943 года. Вскоре после захвата города начались массовые расправы над мирным населением. 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру гитлеровские палачи убили 33 тысячи 771 советского гражданина еврейской национальности.Всего же за два года в Бабьем Яру было убито около 150 тысяч советских граждан — не только евреев, но и русских, украинцев, поляков, цыган, людей других национальностей. Но ведь массовым уничтожением советских граждан гитлеровцы занимались не только в Бабьем Яру. Так, только в Дарнице были убиты 68 тысяч советских граждан, включая мирных жителей и военнопленных. Всего же в Киеве расстреляли или убили другими способами около 200 тысяч советских граждан. Масштабность расправ над мирным населением, причем не только над евреями, говорила о том, что это настоящий геноцид. Гитлеровцы не собирались сохранять в живых большую часть населения Украины.Освобождение Украины не только спасло большую часть ее населения от перспективы полного уничтожения, но и приблизило долгожданное возмездие палачам. Суд над палачами Киева состоялся уже после войны.Вот список людей, представших перед трибуналом:1. Генерал-лейтенант полиции Шеер Пауль Альбертович — бывший начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей;2. Генерал-лейтенант полиции Бурхардт Карл — бывший комендант тыла 6-й гитлеровской армии, действовавшей на территории Днепропетровской и Сталинской (Донецкой) областей УССР;3. Генерал-майор фон-Чаммер унд Остен Эккардт Ганс — бывший командир 213-й охранной дивизии, бывший комендант Главной полевой комендатуры № 392;4. Подполковник Труккенброд Георг — бывший военный комендант Первомайска, Коростеня, Коростышева и ряда других городов УССР;5. Капитан Валлизер Оскар — бывший ортскомендант Бородянской межрайонной комендатуры Киевской области;6. Обер-лейтенант Иогшат Эмиль Фридрих — командир подразделения полевой жандармерии;7. Обер-штурмфюрер СС Хейниш Георг — бывший окружной комиссар Мелитопольского округа;8. Лейтенант Кноль Эмиль — бывший командир полевой жандармерии 44-й пехотной дивизии, комендант лагерей для советских военнопленных;9. Обер-шарфюрер СС Геллерфорт Вильгельм — бывший начальник СД Днепродзержинского района Днепропетровской области;10. Зондерфюрер СС Беккенгоф Фриц — бывший сельскохозяйственный комендант Бородянского района Киевской области;11. Вахмистр полиции Драхенфельс-Кальювери Борис Эрнст Олег — бывший заместитель командира роты полицейского батальона «Остланд»;12. Унтер-офицер Майер Вилли — бывший командир роты 323-го отдельного охранного батальона;13. Обер-ефрейтор Шадель Август — бывший начальник канцелярии Бородянской межрайонной ортскомендатуры Киевской области;14. Обер-ефрейтор Изенман Ганс — бывший военнослужащий дивизии СС «Викинг»;15. Обер-ефрейтор Лауэр Иоганн Пауль — военнослужащий 73-го отдельного батальона 1-й немецкой танковой армии.Главным подсудимым на процессе был, безусловно, генерал-лейтенант полиции Пауль Шеер. С 15 октября 1941 года по март 1943 года генерал-лейтенант Шеер руководил охранной полицией и жандармерией в Киевской и Полтавской областях, являясь непосредственным исполнителем преступных приказов гитлеровского руководства о геноциде жителей Украины. Под прямым началом Шеера осуществлялись карательные операции по уничтожению тысяч советских граждан, угонялись тысячи советских граждан в Германию, велась борьба с партизанским движением и подпольщиками. Именно он дал и самые интересные показания — не только об обстоятельствах уничтожения советских граждан на территории Украины, но и о том, что ждало Украину в целом — если бы Гитлер одержал победу над Советским Союзом.Прокурор: Как Гиммлер поставил вопрос о судьбе украинского населения?Шеер: Он говорил, что здесь, на Украине, нужно расчистить место для немцев. Украинское население должно быть истреблено.Именно совещание у главного эсэсовца побудило Шеера, по его словам, приступить к более жестокому уничтожению не только еврейского и цыганского, но и славянского населения на землях Киевской и Полтавской областей.На самом деле, планы «немецкого мира» (потому что речь идет не только о политике гитлеровской Германии, но и о более ранних устремлениях Австро-Венгрии) давно включали в себя установление контроля над обширными и богатыми землями Украины. Идея об отделении Украины от России была выпестована именно в Австро-Венгрии, поскольку империя Габсбургов владела Галицией и рассчитывала, опираясь на русофобскую часть галицийских националистов, рано или поздно получить контроль и над Украиной. При этом, австро-венгерское руководство не собиралось включать всю Украину в состав империи — оно рассчитывало на создание именно независимой Украины под контролем Вены. Такое квазигосударство было бы буфером между Австро-Венгрией и Россией. Но этим планам не удалось стать реальностью — в 1918 году Австро-Венгерская империя, проигравшая Первую мировую войну, распалась.В отличие от австро-венгерского руководства, нацисты рассматривали Украину даже не как буферную страну для политических игр против России, а как «жизненное пространство» для немецкого народа. Именно на восток должна была расширяться сфера жизненных интересов германцев. Надо отметить, что среди представителей политической элиты гитлеровской Германии не было единства в вопросе о будущем Украины. Преобладали две точки зрения — «традиционная» и «экстремистская».«Традиционную» точку зрения разделял официальный идеолог гитлеровской Германии Альфред Розенберг. Он видел в Киеве и в Украине противовес Москве и русской цивилизации и настаивал на создании под контролем Германии полунезависимого украинского государства. Это украинское государство должно было быть абсолютно враждебным России. Естественно, задача создания такого государства требовала, во-первых, физического уничтожения всех «неукраинских» и «ненадежных» народов на территории Украины — русских, евреев, цыган, отчасти поляков, а во-вторых — поддержки галицийских националистов с их антирусскими идеями и лозунгами.«Экстремистской» точки зрения придерживался руководитель СС Генрих Гиммлер и именно к ней, в конечном итоге, склонился и сам фюрер Адольф Гитлер. Она заключалась в отношении к Украине как к «жизненному пространству» для немецкой нации. Славянское население должно было частично быть уничтоженным, а частично — превратиться в рабов для немецких колонистов, которым и предстояло заселять земли Украины. Для реализации этой цели Гитлер выбрал и подходящую кандидатуру на должность рейхскомиссара — наместника Украины — им назначили почетного обергруппенфюрера СС Эриха Коха. 45-летний Эрих Кох, выходец из рабочей семьи и сам в прошлом простой железнодорожный служащий, был человеком грубым и жестоким. В кулуарах однопартийцы называли его «нашим Сталиным».Альфред Розенберг хотел видеть Коха на посту рейхскомиссара России, поскольку в России планировалось установлении более жесткого режима, чем на Украине, однако Адольф Гитлер принял решение назначить Коха именно на Украину. Действительно, для осуществления задачи по «освобождению жизненного пространства», сложно было придумать более подходящую, чем Эрих Кох, кандидатуру. Под непосредственным руководством Эриха Коха на территории оккупированной Украины творились невероятные зверства. За два года оккупации гитлеровцы уничтожили более 4 миллионов жителей Советской Украины. Свыше 2,5 млн человек, опять же по поручению Коха, были вывезены в рабство в Германию.«Некоторые чрезвычайно наивно представляют себе германизацию. Они думают, что нам нужны русские, украинцы и поляки, которых мы заставили бы говорить по-немецки. Но нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли», — эти слова Эриха Коха как нельзя лучше характеризуют позицию рейхскомиссара Украины в отношении будущего, которое ждало славянское население.Подчиненные Коха, те самые генералы, полковники, майоры, капитаны, лейтенанты и унтер-офицеры германских карательных служб, исправно реализовывали на практике эту позицию своего начальника. О показаниях генерал-лейтенанта Шеера мы написали выше. Генерал-лейтенант Буркхардт также подтвердил, что массовое уничтожение мирного населения на территории оккупированной Украины объяснялось тем, что немецкое командование считало — чем больше людей будет уничтожено, тем проще будет проводить впоследствии колониальную политику по освоению «нового жизненного пространства». Когда трибунал Киевского военного округа допрашивал капитана Оскара Валлизера, бывшего ортскоменданта Бородянской межрайонной комендатуры, то он, на вопрос о том, зачем потребовалось жестоко убивать мирное население, ответил, что как немецкий офицер «должен был уничтожать советское население для обеспечения немцам более широкого жизненного пространства».29 января 1946 года на Крещатике был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный основным подсудимым трибуналом Киевского военного округа. Двенадцать немецких офицеров и унтер-офицеров повесили на Крещатике. Но Эриху Коху удалось избежать смертной казни. Он скрылся в британской зоне оккупации, где проживал под чужим именем. Кох занялся сельским хозяйством, обрабатывал сад и, может, так и смог бы избежать наказания. Но бывший высокопоставленный чиновник невольно сам содействовал своему разоблачению — он стал активно выступать на собраниях беженцев. Его опознали и вскоре Кох был задержан британскими оккупационными властями. В 1949 году англичане выдали Коха советской администрации, а та передала его полякам — ведь под руководством Коха творились зверства и на польской территории. Десять лет Кох провел в ожидании приговора, пока 9 мая 1959 года не был приговорен к смертной казни. Однако, учитывая состояние здоровья, бывшего рейхскомиссара Украины казнить не стали, а заменили ему высшую меру пожизненным заключением. В тюрьме Кох прожил еще почти тридцать лет и скончался только в 1986 году в возрасте 90 лет.История зверств на территории Украины — наглядное свидетельство тому, что гитлеровцы не собирались создавать какое-то независимое украинское государство. Славянское население было для идеологов и лидеров нацизма «лишним» на этих плодородных землях. К сожалению, сегодня не только на Украине, но и в России многие люди — и молодежь, и даже среднее поколение, — не совсем отдают себе отчет в том, что ждало бы советскую страну в случае победы гитлеровской Германии.