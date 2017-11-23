13:59 23 ноября

Минобороны США объявило тендер на создание легкого танка

Минобороны США заявило о намерении вновь закупить для армии лёгкие танки. Американское военное ведомство объявило о старте программы Mobile Protected Firepower (MPF).

Минобороны США официально запустило программу MPF и известило компании-производители бронетехники о сроках и условиях тендера. В рамках конкурса Минобороны планирует отобрать два готовых коммерческих решения и осуществить опытную закупку прототипов лёгких танков.

Минобороны США объявило тендер на создание легкого танка

Лёгкий танк М8, от которого Минобороны США отказалось в 1996 году.


Свои предложения компании должны представить до 1 апреля следующего года. В 2019 году Минобороны США выберет двух финалистов, с которыми подпишет контракты на постройку 24 прототипов (по 12 от каждой компании). По завершении испытаний будет определён победитель тендера, который должен будет построить ещё 54 опытных образца. При этом дальнейшие объёмы закупок в Минобороны пока не раскрывают.

За последние двадцать лет Минобороны США трижды пыталось создать лёгкий танк для пехоты. В 1996 году из-за недостатка финансирования была отменена программа по разработке танка M8 Armored Gun System, в 2009 году – Future Combat System. Программа Mobile Gun System, в рамках которой на базе бронетранспортёра Stryker создали колёсный танк M1128, также оказалась неудачной, передает "Warspot".

Использованы фотографии: warfiles.ru
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Комментарии 21

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  1. роман66 Сегодня, 12:00
    легкий танк - это бмп, надо им рассказать
    роман66
    1. Не либероид Русский Сегодня, 12:02
      зачем... пусть изобретают
      Не либероид Русский
      1. амирбек Сегодня, 12:10
        Цитата: Не либероид Русский
        зачем... пусть изобретают

        вот есть надежный вариант ... при попадании снаряда может телепортироваться
        амирбек
      2. GRF Сегодня, 12:12
        Цитата: Не либероид Русский
        зачем... пусть изобретают

        Направим твердой рукой в нужном направлении...
        На хамви пусть ставят гусеницы! О русские испугаются...
        GRF
      3. mishaia_23 Сегодня, 13:05
        Минобороны США заявило о намерении вновь закупить для армии лёгкие танки.

        Что после проверки в Европе, узнали, что их M1 Abramsы по габаритам не проходят при передвижении по Европейским ж/д дорогам... laughing
        Очень большие и тяжелые. Снесли ж/д инфраструктуру и не все мосты и авто дороги способны их выдержать... hi
        mishaia_23
      4. НЕКСУС Сегодня, 13:39
        Свои предложения компании должны представить до 1 апреля следующего года.

        Хоть поржем...
        НЕКСУС
    2. PSih2097 Сегодня, 12:09
      Цитата: роман66
      легкий танк - это бмп, надо им рассказать

      пусть Кристи через медиума вызовут, он им объяснит -- что такое легкий танк... laughing
      PSih2097
    3. AVGUST Сегодня, 13:20
      Ни в коем случае, пусть думают, что это Мега-галактический убийца, при этом назовут его соответствующим именем , главное , чтобы даже не противотанковыми средствами поражался , а снайперским комплексом под 12.7 мм
      AVGUST
  2. федоров Сегодня, 12:06
    Ну удачи им . Думаю все мысли вабло поднять примерно на таком проекте. Легкий и пушистый, белый как йогурт.
    федоров
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:08
    У хахлов есть чудо под названием "дозор б", амерам должно понравиться.
    Анкыпельгыгыргын
  4. jetfors_84 Сегодня, 12:12
    Продолжение эпопеи с Бредли.
    jetfors_84
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:12
    США трижды пыталось создать лёгкий танк для пехоты

    Может было бы эффективнее для пехоты хорошую БМП состряпать, а не легкий танк? Хотя это их проблемы и чем их будет больше, тем лучше.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:15
      Геннадий! hi Каждый сходит с ума по-своему. Не надо им мешать - пусть ваяют, Церетели им в помощь.
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:18
        Приветствую, Максим hi Судя по высоте
        Лёгкий танк М8
        без Церетели не обошлось.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 12:20
          good Вы абсолютно правильно поняли мой намёк! drinks
          Джедай
          1. san4es Сегодня, 12:26
            Цитата: Джедай
            good:

            hi ...Привет Макс...Зацени старинный учебный ролик bully
            Лёгкий танк M551 Sheridan
            san4es
  6. Santa Bear Сегодня, 12:15
    Наверное я параноик, но сдаётся мне, что американцы ищут способы усилить свои экспедиционные силы быстрого развертыаания. Лёгкие танки со сравнимым с ОБТ вооружением, идеальны там где Абрамс по весу не пройдет , а колесные танки завязнут в грязи плюс упрощённая переброска воздушным транспортом... Для Европейского ТВД скорее всего с прицелом на страны с не столь развитой дорожной сетью. Восточная Европа? Беларусь? Россия? Подозрительно мне
    Santa Bear
  7. san4es Сегодня, 12:19
    Американское военное ведомство объявило о старте программы Mobile Protected Firepower (MPF).

    san4es
  8. К0щей Сегодня, 12:23
    хм... кто-то посмотрел забавный фильм и решил воплотить мЯчту по распилу?))
    https://www.kinopoisk.ru/film/serzhant-bilko-1996
    -18253/
    К0щей
  9. First железнобокий Сегодня, 12:46
    Лёгкий танк по умолчанию авиадесантный (аэротранспортабельный С-130), кроме того у БМП другая компоновка и соответственно развесовка, другие, неподходящие массогабаритные хар-ки.
    Реанимируют М8.
    First железнобокий
  10. БВС Сегодня, 13:19
    Цитата: Джедай
    Геннадий! hi Каждый сходит с ума по-своему. Не надо им мешать - пусть ваяют, Церетели им в помощь.

    Вы хотите сказать, что мнение Геннадия будет учитываться американцами?
    БВС
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