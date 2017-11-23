В Севастополе служащего ЧФ задержали за шпионаж
Сотрудники военной контрразведки задержали в Севастополе гражданского служащего Черноморского флота, подозреваемого в шпионаже, сообщил источник в силовых структурах города.
По его словам, бывшего флотского офицера подозревают "в шпионаже в пользу соседнего государства". Какой стране он мог передавать информацию, не уточняется.
Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ведется расследование.
Это не первый случай задержания шпионов в Крыму. В сентябре суд в Москве арестовал двух жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Они, предположительно, передавали украинским спецслужбам секретные сведения о соединениях Черноморского флота. Один из них — военнослужащий, подразделение которого дислоцировано в Крыму. В августе стало известно о предотвращении в республике ряда диверсий, направленных на объекты инфраструктуры, передает РИА Новости
По его словам, бывшего флотского офицера подозревают "в шпионаже в пользу соседнего государства". Какой стране он мог передавать информацию, не уточняется.
Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ведется расследование.
Это не первый случай задержания шпионов в Крыму. В сентябре суд в Москве арестовал двух жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Они, предположительно, передавали украинским спецслужбам секретные сведения о соединениях Черноморского флота. Один из них — военнослужащий, подразделение которого дислоцировано в Крыму. В августе стало известно о предотвращении в республике ряда диверсий, направленных на объекты инфраструктуры, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://news-factor.ru/
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