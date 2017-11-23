14:05 23 ноября

В Севастополе служащего ЧФ задержали за шпионаж

Сотрудники военной контрразведки задержали в Севастополе гражданского служащего Черноморского флота, подозреваемого в шпионаже, сообщил источник в силовых структурах города.

В Севастополе служащего ЧФ задержали за шпионаж


По его словам, бывшего флотского офицера подозревают "в шпионаже в пользу соседнего государства". Какой стране он мог передавать информацию, не уточняется.


Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ведется расследование.

Это не первый случай задержания шпионов в Крыму. В сентябре суд в Москве арестовал двух жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Они, предположительно, передавали украинским спецслужбам секретные сведения о соединениях Черноморского флота. Один из них — военнослужащий, подразделение которого дислоцировано в Крыму. В августе стало известно о предотвращении в республике ряда диверсий, направленных на объекты инфраструктуры, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://news-factor.ru/
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Комментарии 22

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  1. Смог Сегодня, 12:20
    Ох и долгонько еще этих репьев выковыривать придется.
    Так думаю что это еще не последний шпион в Крыму, ну который работает на "неизвестное" соседнее государство.
    Смог
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:23
      Цитата: Смог
      Так думаю что это еще не последний шпион в Крыму

      по крайней мере хорошо что отлавливают этих отбросов
      Angel_and_Demon
      1. Смог Сегодня, 12:26
        Цитата: Angel_and_Demon
        по крайней мере хорошо что отлавливают этих отбросов

        Ну а что делать? Приходится. Кто то продается за деньги, а кто то и идейный. Школа разведки и контр.разведки то- одна- советская.
        Смог
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:51
          Цитата: Смог
          а кто то и идейный.

          нужно как Сталин
          Angel_and_Demon
    2. Ныробский Сегодня, 12:57
      Цитата: Смог
      Ох и долгонько еще этих репьев выковыривать придется. Так думаю что это еще не последний шпион в Крыму, ну который работает на "неизвестное" соседнее государство.

      Это точно, к бабке не ходи. Их после воссоединения пачками зачисляли по факту написания рапорта о согласии служить и работать на благо России. Среди этих "подписантов" наверняка были те, кого СБУ оставляло для дальнейшего использования. Что бы не сильно "служил" соскочил на пенсию и остался на гражданской должности. Не надо ни вербовать, ни легендировать, ни внедрять. Так что у спецов там работы непочатый край.
      Ныробский
  2. с-т Petrov Сегодня, 12:20
    каждому Иуде по исправительной работе, во благо государства на вредном предприятии за пайку гречневой каши
    с-т Petrov
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:24
      Цитата: с-т Petrov
      за пайку гречневой каши

      это очень большая щедрость, хватит и баланды из кузнечиков
      Angel_and_Demon
    2. 30 вис Сегодня, 12:30
      Да , срок будет отбывать не солнечном Крыму , а замерзшем Ямале . Тоже полуостров !
      30 вис
  3. Santa Bear Сегодня, 12:21
    Продался свиньям за кусок сала. Неназываемое соседнее государство, ага
    Santa Bear
  4. Yoshi Сегодня, 12:21
    Не простое это дело "гуманное переформатирование". Не все приняли новую реальность. Но для России ничего невозможного нет. Нужно будет - переселят всех! Примеры из истории ещё помнят учасники и очевидцы...
    Yoshi
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:25
      Нужно будет - переселят всех!


      не всех, а упырей и причастных. Не ровняйте несравнимое.
      с-т Petrov
    2. weksha50 Сегодня, 12:34
      Цитата: Yoshi
      Но для России ничего невозможного нет. Нужно будет - переселят всех!


      Судя по флагу, Вас уже переселили ?
      weksha50
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:21
    На войне, как на войне. А украинские спецслужбы активно ведут эту войну. Поэтому это не последний случай выявления и задержания шпионов, диверсантов, работников идеологического фронта.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:23
      Цитата: rotmistr60
      А украинские спецслужбы активно ведут эту войну

      Не стоит забывать и про "добрососедскую" Турцию.
      Джедай
      1. Смог Сегодня, 12:28
        Цитата: Джедай
        Не стоит забывать и про "добрососедскую" Турцию.

        Ну я думаю, эти больше на крымских татар ставку делают.
        Привет, друже! soldier drinks
        Смог
        1. Джедай Сегодня, 12:33
          Взаимно, Костя! soldier drinks
          Цитата: Смог
          Ну я думаю, эти больше на крымских татар ставку делают.

          Делают, но это не повод про турков забывать.
          Джедай
          1. Смог Сегодня, 12:44
            Цитата: Джедай
            это не повод про турков забывать.

            Да я и не думаю что ее забыли. Эти спят и видят возрождение Блистательной Порты.
            Смог
  6. Burbon Сегодня, 12:21
    Тогда же, как сообщали в ФСБ, был задержан агент СБУ в Херсонской области Геннадий Лимешко
    wassat СБУ задержало агента СБУ?? в Херсонской области.....сообщило ФСБ...соберите кубик рубика....я не могу((
    Burbon
  7. next322 Сегодня, 12:28
    отсюда вывод... категорически нельзя по обьявлению набирать на работу в структуры МО РФ,бывших кадров ВМС.....предавшие в 90,будут предавать и дальше
    next322
  8. weksha50 Сегодня, 12:31
    "Это не первый случай задержания шпионов в Крыму...., подозреваемых в шпионаже в пользу Украины"....

    В первую очередь - в пользу НАТО, точнее - США...
    weksha50
  9. Esoteric Сегодня, 12:36
    Это не первый случай задержания шпионов в Крыму.

    Не пробовали ставить к стенке? belay Может желающих шпионить станет меньше...
    Esoteric
  10. Комментарий был удален.
  11. Евродав Сегодня, 13:18
    Цитата: Angel_and_Demon
    Цитата: с-т Petrov
    за пайку гречневой каши

    это очень большая щедрость, хватит и баланды из кузнечиков

    Еще кузнечиков мучить, а что зелёные скажут? На подножный корм!
    Евродав
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