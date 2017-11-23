Новейшие РЛС "Небо-УМ" поступили в ЗВО

РЛС "Небо-УМ" относятся к станциям средних и больших высот дежурного режима. Они являются дальнейшим развитием РЛС "Небо-У". От базового варианта их отличает более совершенное оборудование, выполненное на новейшей элементной базе. РЛС способна одинаково эффективно обнаруживать и сопровождать как динамические (летательные аппараты и крылатые ракеты), так и баллистические (боевые блоки МБР) цели

Два радиотехнических полка ЗВО, дислоцированные в Ленинградской области и Карелии получили РЛС "Небо-УМ", сообщает пресс-служба округа.- говорится в сообщенииОтмечается, что аппаратура станции позволяет не только обнаруживать и сопровождать цели, но и определять их государственную принадлежность. После этого информация передается на командный пункт или операторам зенитных комплексов.Кроме того, станция способна определять источники РЭБ и передавать их координаты боевым расчетам для дальнейшего уничтожения.Радиолокационные системы были поставлены во войска в рамках гособоронзаказа на этот год. В мае нынешнего года Минобороны заключило контракт на поставку этих станций с компанией-производителем - "Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники". По условиям контракта до конца 2019 года военное ведомство должно получить 11 РЛС "Небо-УМ", добавили в пресс-службе ЗВО