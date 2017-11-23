13:58 23 ноября

Новейшие РЛС "Небо-УМ" поступили в ЗВО

Два радиотехнических полка ЗВО, дислоцированные в Ленинградской области и Карелии получили РЛС "Небо-УМ", сообщает пресс-служба округа.

РЛС "Небо-УМ" относятся к станциям средних и больших высот дежурного режима. Они являются дальнейшим развитием РЛС "Небо-У". От базового варианта их отличает более совершенное оборудование, выполненное на новейшей элементной базе. РЛС способна одинаково эффективно обнаруживать и сопровождать как динамические (летательные аппараты и крылатые ракеты), так и баллистические (боевые блоки МБР) цели
- говорится в сообщении

Новейшие РЛС "Небо-УМ" поступили в ЗВО



Отмечается, что аппаратура станции позволяет не только обнаруживать и сопровождать цели, но и определять их государственную принадлежность. После этого информация передается на командный пункт или операторам зенитных комплексов.

Кроме того, станция способна определять источники РЭБ и передавать их координаты боевым расчетам для дальнейшего уничтожения.

Радиолокационные системы были поставлены во войска в рамках гособоронзаказа на этот год. В мае нынешнего года Минобороны заключило контракт на поставку этих станций с компанией-производителем - "Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники". По условиям контракта до конца 2019 года военное ведомство должно получить 11 РЛС "Небо-УМ", добавили в пресс-службе ЗВО

Использованы фотографии: Минобороны РФ
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Sergey53 Сегодня, 12:28
    Девайс неплохой.Главное как себя покажет в реальности.
    Sergey53
  2. Русфанер Сегодня, 12:29
    ЗдОрово! Побольше бы только...
    Русфанер
  3. weksha50 Сегодня, 12:43
    "аппаратура станции позволяет не только обнаруживать и сопровождать цели, но и определять их государственную принадлежность"...

    Ух ты..... Как бы поподробней об этом... stop
    weksha50
  4. rpuropuu Сегодня, 12:45
    НИИРТ свое дело знает yes
    rpuropuu
  5. НЕКСУС Сегодня, 13:41
    По хорошему такие комплексы должны быть при всех ЗРК средней и большой дальности,как минимум.
    НЕКСУС
Картина дня