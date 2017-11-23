13:58 23 ноября

На Украине предложили отменить отчество

Украинское издание «Акценты» публикует материал, в котором сообщает об очередной «евроинтеграционной» украинской инициативе. В материале говорится, что инициативная группа предлагает «дистанцироваться» от России и «приблизиться» к Европе с помощью отмены на Украине отчества. При этом издание ссылается на кандидата исторических наук Украины Игоря Черного, который называет отчество рудиментом, пережитком.

Из заявления инициаторов "реформы":
Мы открестились от российского влияния, двигаемся в Европу, даже в Казахстане вводят латиницу, чтобы дистанцироваться от рашки etc. Зачем эти Василевичи, Ивановичи, Христофоровичи? Почему не пан Игорь, или пан Богдан, или пани Катерина? Красиво, современно, своевременно!


Заявлено, что граждане стран Европы и Северной Америки обходятся без отчества. Также отмечается, что отчество «всё равно не используется в базах данных».


На Украине предложили отменить отчество


В материале говорится о том, что если Украина выбрала европейский путь, то она должна поэтапно переходить и к тем социальным нормам, которые приняты в странах Европы.

Похоже на то, что это очередная попытка отказаться не только от своей истории, но даже от своих отцов – окончательно оторвать нынешнее поколение украинцев от родственных уз, традиций, славянской культуры.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Sergey53 Сегодня, 12:29
    НУ это вообще круто в неадеквате.
    Sergey53
    1. bagr69 Сегодня, 12:31
      Порошенко сын Алексеев...
      Уши уже все отморозил на зло бабушке...
      bagr69
      1. Anarchist Сегодня, 12:35
        Зато не спалиться людям с отчествами:
        Мисевич, Абрамович, авраамович и так далее и тому подобное!
        Наверное это они придумали...
        Anarchist
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:56
          Цитата: Anarchist
          Наверное это они придумали...

          не это главное - панами очень хочется стать
          пан Игорь, или пан Богдан, или пани Катерина? Красиво, современно, своевременно!
          Angel_and_Demon
        2. Scoun Сегодня, 13:02
          Цитата: Anarchist
          Зато не спалиться людям с отчествами:
          Мисевич, Абрамович, авраамович и так далее и тому подобное!
          Наверное это они придумали...

          Да ну вы бростье!!!)))
          Зачем так лайтово интегрироваться в ценности Европы, зачем пан и пани, зачем папа мама?
          Надо сразу убрать все гендерные различия и сделать обращение пано а папу и маму на обращение "родитель-1 и родитель-2", и пусть разыгрывают в лоторею кому аакой номер достанется, также бабушкам и дедушкам пано1.2 пано 1.1 пано 1.3 пано 1.4
          И да прибудет им Шастье.
          Scoun
      2. Венд Сегодня, 13:17
        Цитата: bagr69
        Порошенко сын Алексеев...
        Уши уже все отморозил на зло бабушке...

        Надо сразу имена и фамилии отменить, оставить одни порядковые номера.
        Венд
    2. Svarog Сегодня, 12:38
      так вообще запретить имена, каклы одно имя на всех
      Svarog
    3. 79807420129 Сегодня, 13:31
      Вот уж воистину иваны отца не помнящие. request
      79807420129
    4. Гардамир Сегодня, 13:31
      НУ это вообще круто в неадеквате.
      И чО? Вам бы только пожжужать, в России отменили без указов.
      Гардамир
  2. с-т Petrov Сегодня, 12:29
    пометил ошибочку в "отметить"

    Правильно все делают. Подальше пусть в европу идут. Их уже не вылечить. Надо забрать тех, кто еще не заражен и расселить по Россиюшке. Земли хватает.
    с-т Petrov
    1. 100502 Сегодня, 12:38
      Мне эти персонажи ненужны пусть по Европе побираются
      100502
    2. 210окв Сегодня, 12:46
      Они уже и фамилии свои не помнят и вообще откуда взялись..Попутного ветра,иваны родства не помнящие..
      Цитата: с-т Petrov
      пометил ошибочку в "отметить"

      Правильно все делают. Подальше пусть в европу идут. Их уже не вылечить. Надо забрать тех, кто еще не заражен и расселить по Россиюшке. Земли хватает.
      210окв
    3. 30 вис Сегодня, 13:19
      И , что отдать землю русскую этой не руси ?Щедры Вы !
      30 вис
    4. Керенский Сегодня, 13:26
      Надо забрать тех, кто еще не заражен и расселить по Россиюшке. Земли хватает.

      Есть у меня два надёжных места, - одно на Ваганьковском, одно на Новодевичьем. (С)
      Керенский
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:30
        мущины (с), у нас скоро будет демографический провал вызванный объективными причинами и с эти надо что то делать. Да и за Уралом живет народу меньше чем в Москве
        с-т Petrov
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:31
    Интегрироваться, так интегрироваться - отмените еще пол, либо введите третий помимо муж., жен. Наверное после этого Европа станет еще ближе и вот, вот и там... Но не хотят почему-то европейцы видеть в своей "дружной" семье Украину.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:36
      Чем дальше 404-ая отрывается от России, тем длиннее будет обратная дорога.
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:40
        А нам нужно будет это без имени отчества, с непонятным полом и придурью в голове?
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 12:47
          Это уже другой вопрос, но в том что обратно приползут не сомневаюсь.
          Джедай
          1. Николай Фёдоров Сегодня, 13:11
            Цитата: Джедай
            Это уже другой вопрос, но в том что обратно приползут не сомневаюсь.

            Часто бывает так, что обратной дороги не бывает. Если съехали мозги набекрень, то это уже кирдык. У моей хорошей знакомой свекровка с Западной Украины приезжает в ноябре на время отопительного сезона. Там у себя пишет заявление об отключении, чтобы не насчитывали неподъёмные тарифы, и едет в Россию. Здесь же, пока живёт среди москалей, спасаясь от страшной украинской коммуналки, клянёт москалей последними словами. Она делает так уже несколько лет. Встанут у неё мозги на место? Думаю, нет. Ей так удобно. Удобно принимать помощь москалей, виня при этом москалей во всех своих бедах.
            Николай Фёдоров
            1. Джедай Сегодня, 13:14
              Это понятно, но не все же там такие кастрюлеголовые?
              Джедай
        2. Идущий Сегодня, 12:47
          Цитата: Джедай
          Чем дальше 404-ая отрывается от России, тем длиннее будет обратная дорога.


          Обратно будут долго полсти.
          Идущий
      2. роман66 Сегодня, 12:41
        не все ампутированное обратно приживляется
        роман66
        1. Anarchist Сегодня, 12:47
          Цитата: роман66
          не все ампутированное обратно приживляется

          Это не ампутировали, оно само атрофировалась за ненадобностью...
          Украина - аппендикс для России! Носим в себе пока Гнить не начнет... Но каждый раз отрастает снова, как печень у Прометея... И с орлом удачная аналогия...
          Anarchist
      3. 210окв Сегодня, 12:47
        Максим hi Обратной дороги у них не будет.Вообще.
        Цитата: Джедай
        Чем дальше 404-ая отрывается от России, тем длиннее будет обратная дорога.
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 12:52
          Дмитрий, приветствую! hi
          Цитата: 210окв
          Обратной дороги у них не будет.Вообще.

          Целиком - вполне может быть и нет. Но в виде раздробленных княжеств - точно приползут.
          Джедай
      4. pvv113 Сегодня, 12:49
        Макс, а и вправду - зачем холопам отчество? Разве будет пан своего батрака по отчеству величать? Также проще: Петька принеси, Ванька подай!
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 12:53
          Тогда пусть и фамилии отменяют, у рабов на ошейнике обычно пишут имя и кому он принадлежит. negative
          Джедай
          1. Anarchist Сегодня, 12:54
            У всех будет одно имя на ошейнике - Сэм! Так что лучше номера...
            Anarchist
            1. Джедай Сегодня, 12:59
              Цитата: Anarchist
              Так что лучше номера...

              Это уже концлагерем попахивает... belay
              Джедай
              1. Anarchist Сегодня, 13:02
                Это и есть лагерь! И понятия там - воровские! –Пахан и его окружение прессуют терпил...
                Anarchist
            2. pvv113 Сегодня, 13:51
              С номерами тоже будет проблема - как только номер превысит количество пальцев на руках, начнутся жалобы wink
              pvv113
  4. Звездочка Сегодня, 12:31
    В комплекте предложили бы пройтись бульдозером по могилам своих отцов.
    Пипецццц..... нет слов.
    Звездочка
    1. Идущий Сегодня, 12:48
      Практически так и делают , памятники , теперь отчества...
      Идущий
      1. Azim77 Сегодня, 13:31
        Они так скоро не только без отчества, но и без отEчества останутся..
        Azim77
  5. edeligor Сегодня, 12:31
    Нет слов!!!
    edeligor
  6. Viktorfi Сегодня, 12:35
    В принципе отчество и правда не имеет смысла использовать. У нас тоже нет отчества. В паспорте указаны имена родителей. Хотя вроде в новых биометрических паспортах этого уже нет.
    Viktorfi
    1. роман66 Сегодня, 12:42
      вопрос традиции, негоже от корней отрываться
      роман66
    2. faridg7 Сегодня, 12:44
      Цитата: Viktorfi
      В принципе отчество и правда не имеет смысла использовать. У нас тоже нет отчества. В паспорте указаны имена родителей. Хотя вроде в новых биометрических паспортах этого уже нет.

      В принципе некоторые страны вообще не имело смысл создавать, теперь вот лезут к славянам с советами.
      faridg7
    3. Scoun Сегодня, 13:10
      Цитата: Viktorfi
      В принципе отчество и правда не имеет смысла использовать. У нас тоже нет отчества. В паспорте указаны имена родителей. Хотя вроде в новых биометрических паспортах этого уже нет.

      В Киргизии в 90-е стало модным писать в паспортах Мурат улу Каныбек или Каныбек кызы Айсулу... а теперь многие снова пишут, типа Садыров Тимур Жумабаевич.
      Каныбеков как и Ивановых много а тут сразу принадлежность к семье, семейству и если надо роду видно.
      ПС.
      Семейства хоть Родшильдов, хоть Бушей, крепко стоят за своим родством и фамилиями а остальные Смиты и прочее, подножный корм.
      В России, революция перемешала всех, теперь можно встретить тракториста Князева и мецената Кузнецова.
      Scoun
  7. Yoshi Сегодня, 12:35
    Там принято по отчеству обращаться. Имя могли опускать. Например: Иваныч, давай к нам...

    А у козаков и вовсе человека по отчеству послу рождения первого внука величали.

    Блажь это какая-то, а не идея...
    Yoshi
  8. ded100 Сегодня, 12:35
    Пора украину отменить раздербанить между европейцами и ладушки!
    ded100
  9. solzh Сегодня, 12:36
    Дурдом. Больше сказать мне нечего.
    solzh
  10. Смог Сегодня, 12:37
    И че - одни паны будут в\на украдине? . А хде холопы?
    Аааааа..., поныл!!! Пока в\на украдине- пан, а как в евресоюзе - сразу холоп. Все правильно, зачем холопам отчество.Можно и имя отменить. Холоп герра Ганса №1, холоп герра Ганса №2...., а че - звучит.
    А вернулся с заработка до хаты - пан герра Ганса №1 , ну и так далее....
    Смог
    1. роман66 Сегодня, 12:44
      было уже :" пан атаман грициан таврический"
      роман66
      1. Смог Сегодня, 12:48
        Цитата: роман66
        пан атаман грициан таврический"

        Ага! В каждом курене три атамана.
        Смог
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:03
          Цитата: Смог
          Ага! В каждом курене три атамана.

          а может и больше
          Angel_and_Demon
  11. weksha50 Сегодня, 12:38
    "инициативная группа предлагает «дистанцироваться» от России и «приблизиться» к Европе с помощью отмены на Украине отчества"...

    Иваны, не помнящие родства... Чего там - евроинтегрироваться ? Пишите сразу в свидетельствах о рождении и паспортах в графе "национальность" : "Гражданин мира"... laughing

    P.S. А по русски - БОМЖ... laughing
    weksha50
    1. роман66 Сегодня, 12:44
      или безродный космополит lol
      роман66
  12. Livonetc Сегодня, 12:42
    Логично.
    Память дедов они не чтят.
    Им отчество ни к чему.
    Живут от скачка к скачку.
    Им и память ни к чему.
    Иначе поймут вдруг, что полные и сильно расстроятся.
    Livonetc
  13. mamont5 Сегодня, 12:44
    Цитата: bagr69
    Порошенко сын Алексеев...
    Уши уже все отморозил на зло бабушке...

    Не-е-е, это по "москальски". А у укров будет чисто по краински, например, Богдашка Кривой, Павло Косой и пр.
    mamont5
    1. Идущий Сегодня, 12:49
      Перейдут на клички и фамилия отменят.
      Идущий
  14. Ныробский Сегодня, 12:48
    Во как интересно то! Только прежде чем отрывать отчество, надо имена выкорчевать в первую очередь! Будет - Билл Недоношенко, Джек Майборода, Смит Поросюк, Стив Сковорода. Свежо и необычненько))) И что самое главное - сразу станут жить сыто, в тепле и в достатке.
    Ныробский
  15. Мирон64 Сегодня, 12:49
    СУГС чтоле?:)
    Мирон64
  16. anjey Сегодня, 12:51
    оталось еще от славянских корней и предков великих отказатся....
    anjey
  17. shura7782 Сегодня, 13:03
    Как следствие - обращение на ТЫ. Представляю как молодой сопляк "уважит" этим обращением старика.
    Так вам и надо.
    Заслужили!!!
    shura7782
  18. Чёрная вода Сегодня, 13:10
    ...есть ещё предложение отказаться ..вернее запретить буквы Р и Ф......и ещё запретить в радуге цвета красный и синий....и ещё белый, правда его нет в радуге, но это детали, обоснуете как-нибудь....
    Чёрная вода
  19. ваняватный Сегодня, 13:12
    все верно , ну вот на хрена мне то , что отца звали Владимир , а его отца Михаил , а его отца Петр , а его отца Егор ... пани катарина , , почем ваши услуги ...
    ваняватный
  20. Николай Фёдоров Сегодня, 13:14
    Отказаться от отчества - отказаться от отца, отказаться от многовековых траций, уклада. Забыть своих предков - государственная политика. В голове такое не укладывается.
    Николай Фёдоров
    1. Гардамир Сегодня, 13:29
      Отказаться от отчества - отказаться от отца
      как звалм вашего отца Николай Безотчества Фёдоров?
      Гардамир
  21. Евродав Сегодня, 13:15
    Цитата: Anarchist
    Зато не спалиться людям с отчествами:
    Мисевич, Абрамович, авраамович и так далее и тому подобное!
    Наверное это они придумали...

    Конечно они... Начало было положено у нас, когда графу- национальность убрали! Очень им хочется быть евреями, но чтобы никто не знал!!! Отличительная их черта... Скоро только по внешнему облику будем их вычислять!
    Евродав
  22. Комментарий был удален.
  23. Гардамир Сегодня, 13:27
    На Украине предложили отменить отчество
    И чо? Хотя бы предложили. В России давно правители перестали обращаться по отчеству. Так же как перестали говорить доброволец, нас американизируют без всяких указов.
    Гардамир
  24. Чёрная вода Сегодня, 13:39
    ...так а почему украинский алфавит ещё не на латинских буквах!!!....отрываться так по полной!!!!
    Чёрная вода
  25. BAI Сегодня, 13:53
    По-моему, это как-то связано с "Иванами, не помнящими родства". Даже отцов пытаются забыть.
    BAI
  26. частное лицо Сегодня, 13:54
    Ну прямо как у нас в России 90-х.
    частное лицо
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