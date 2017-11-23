На Украине предложили отменить отчество

Мы открестились от российского влияния, двигаемся в Европу, даже в Казахстане вводят латиницу, чтобы дистанцироваться от рашки etc. Зачем эти Василевичи, Ивановичи, Христофоровичи? Почему не пан Игорь, или пан Богдан, или пани Катерина? Красиво, современно, своевременно!

Украинское издание «Акценты» публикует материал, в котором сообщает об очередной «евроинтеграционной» украинской инициативе. В материале говорится, что инициативная группа предлагает «дистанцироваться» от России и «приблизиться» к Европе с помощью отмены на Украине отчества. При этом издание ссылается на кандидата исторических наук Украины Игоря Черного, который называет отчество рудиментом, пережитком.Из заявления инициаторов "реформы":Заявлено, что граждане стран Европы и Северной Америки обходятся без отчества. Также отмечается, что отчество «всё равно не используется в базах данных».В материале говорится о том, что если Украина выбрала европейский путь, то она должна поэтапно переходить и к тем социальным нормам, которые приняты в странах Европы.Похоже на то, что это очередная попытка отказаться не только от своей истории, но даже от своих отцов – окончательно оторвать нынешнее поколение украинцев от родственных уз, традиций, славянской культуры.