14:05 23 ноября

Высокомобильный радар на базе БМП-3

Техника на шасси серийных БМП-3 может потеснить надежные, но в тоже время устаревшие транспортеры МТ-Лбу, пишет Вестник Мордовии со ссылкой на «Российскую газету».

Высокомобильный радар на базе БМП-3


«Разработанный в Харькове легкий транспортер был создан почти полвека назад, в нем использованы технологии 40-50 гг. Поэтому остро стоит вопрос о новой технике, которая до массового появления в войсках платформы "Курганец-25" могла бы заменить устаревшие изделия. Кандидатура БМП -3 считается оптимальной», – говорится в материале.


В Кургане на базе БМП-3 создана передвижная радиолокационная станция и пункт управления МРУ-Б (модуль разведки и управления) 9C932-1 для подразделений войсковой ПВО.



Сообщается, что запас хода МРУ-Б достигает 500 км, а добавленная масса оборудования практически не изменила динамических характеристик бронемашины. Она по-прежнему может разгоняться до 70 км/ч на шоссе и до 10 км/час на плаву.

Оборудование машины «способно в реальном времени отслеживать до 80 воздушных объектов одновременно, помечать их как цели и распределять между средствами ПВО», пишет издание.

Время развертывания МРУ-Б – менее 7 минут. Время работы оборудования от собственного электрогенератора – до 3-х суток.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 5

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  1. san4es Сегодня, 12:49
    МРУ-Б (модуль разведки и управления) 9C932-1
    Места операторов soldier

    san4es
  2. Sergey53 Сегодня, 12:50
    Да такой машины и по земле работать не хватает. Для получения разведданных и мониторинг обстановки на поле боя.
    Sergey53
  3. Uncle Lee Сегодня, 12:53
    Классная, современная станция ! Особенно умиляет бревно на корме ! Традиция, однако ! drinks
    Uncle Lee
    1. Донской Сегодня, 12:57
      Цитата: Uncle Lee
      Классная, современная станция !

      Мое мнение, что будущее за пассивными станциями слежения и наведения, т.к. нынешние очень уязвимы перед противорадиолокационными ракетами.
      Донской
    2. д^Амир Сегодня, 13:30
      Добрый день!!!! особенно умиляет расход топлива именно БМП-3!!! литр/километр.... мое мнение будут переделывать на колесную базу.....
      д^Амир
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