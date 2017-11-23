Высокомобильный радар на базе БМП-3
Техника на шасси серийных БМП-3 может потеснить надежные, но в тоже время устаревшие транспортеры МТ-Лбу, пишет Вестник Мордовии со ссылкой на «Российскую газету».
«Разработанный в Харькове легкий транспортер был создан почти полвека назад, в нем использованы технологии 40-50 гг. Поэтому остро стоит вопрос о новой технике, которая до массового появления в войсках платформы "Курганец-25" могла бы заменить устаревшие изделия. Кандидатура БМП -3 считается оптимальной», – говорится в материале.
В Кургане на базе БМП-3 создана передвижная радиолокационная станция и пункт управления МРУ-Б (модуль разведки и управления) 9C932-1 для подразделений войсковой ПВО.
Сообщается, что запас хода МРУ-Б достигает 500 км, а добавленная масса оборудования практически не изменила динамических характеристик бронемашины. Она по-прежнему может разгоняться до 70 км/ч на шоссе и до 10 км/час на плаву.
Оборудование машины «способно в реальном времени отслеживать до 80 воздушных объектов одновременно, помечать их как цели и распределять между средствами ПВО», пишет издание.
Время развертывания МРУ-Б – менее 7 минут. Время работы оборудования от собственного электрогенератора – до 3-х суток.
«Разработанный в Харькове легкий транспортер был создан почти полвека назад, в нем использованы технологии 40-50 гг. Поэтому остро стоит вопрос о новой технике, которая до массового появления в войсках платформы "Курганец-25" могла бы заменить устаревшие изделия. Кандидатура БМП -3 считается оптимальной», – говорится в материале.
В Кургане на базе БМП-3 создана передвижная радиолокационная станция и пункт управления МРУ-Б (модуль разведки и управления) 9C932-1 для подразделений войсковой ПВО.
Сообщается, что запас хода МРУ-Б достигает 500 км, а добавленная масса оборудования практически не изменила динамических характеристик бронемашины. Она по-прежнему может разгоняться до 70 км/ч на шоссе и до 10 км/час на плаву.
Оборудование машины «способно в реальном времени отслеживать до 80 воздушных объектов одновременно, помечать их как цели и распределять между средствами ПВО», пишет издание.
Время развертывания МРУ-Б – менее 7 минут. Время работы оборудования от собственного электрогенератора – до 3-х суток.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти