Американские СМИ возмущены, почему Путин не пригласил США в Сочи на встречу по Сирии

Они собрались в Сочи, чтобы сделать попытку решить судьбу послевоенной Сирии. С точки зрения Путина, ситуация выглядит явным успехом России на Ближнем Востоке.

Американские СМИ продолжают высказывать слова возмущения по поводу того, почему Россия «хотя бы формально» не пригласила в Сочи представителей Соединённых Штатов для обсуждения вопросов дальнейшей судьбы Сирии. Напомним, что президент России Владимир Путин сначала провёл встречу с президентом САР Башаром Асадом, а затем поучаствовал в трёхстороннем обсуждении вопросов политического урегулирования в Сирии с главами Ирана и Турции.По логике американских СМИ, Россия должна была направить приглашение в США для проведения встречи. При этом не совсем понятно, в каком формате американская делегация «собиралась» участвовать в обсуждении сирийской проблемы, если она не приемлет президентство Асада, а Сирию и Иран США и вовсе внесли в список стран, «поддерживающих терроризм». Мало того, любой контакт с Россией в США автоматически становится поводом для очередной волны конспирологии из серии «а вот и доказательство связей Трампа с Россией».Телеканал CNN назвал встречу Владимира Путина с Эрдоганом и Роухани «аналогом Ялтинской конференции». Из материала:При этом отмечено, что в США «не знают всех подробностей» этой встречи, добавляя, что «и так всё понятно – состав говорит сам за себя». Видимо, совместное фото «мировых тиранов» - Путина, Роухани и Эрдогана оставило у США неизгладимое впечатление...