14:02 23 ноября

Американские СМИ возмущены, почему Путин не пригласил США в Сочи на встречу по Сирии

Американские СМИ продолжают высказывать слова возмущения по поводу того, почему Россия «хотя бы формально» не пригласила в Сочи представителей Соединённых Штатов для обсуждения вопросов дальнейшей судьбы Сирии. Напомним, что президент России Владимир Путин сначала провёл встречу с президентом САР Башаром Асадом, а затем поучаствовал в трёхстороннем обсуждении вопросов политического урегулирования в Сирии с главами Ирана и Турции.

По логике американских СМИ, Россия должна была направить приглашение в США для проведения встречи. При этом не совсем понятно, в каком формате американская делегация «собиралась» участвовать в обсуждении сирийской проблемы, если она не приемлет президентство Асада, а Сирию и Иран США и вовсе внесли в список стран, «поддерживающих терроризм». Мало того, любой контакт с Россией в США автоматически становится поводом для очередной волны конспирологии из серии «а вот и доказательство связей Трампа с Россией».

Телеканал CNN назвал встречу Владимира Путина с Эрдоганом и Роухани «аналогом Ялтинской конференции». Из материала:
Они собрались в Сочи, чтобы сделать попытку решить судьбу послевоенной Сирии. С точки зрения Путина, ситуация выглядит явным успехом России на Ближнем Востоке.



Американские СМИ возмущены, почему Путин не пригласил США в Сочи на встречу по Сирии


При этом отмечено, что в США «не знают всех подробностей» этой встречи, добавляя, что «и так всё понятно – состав говорит сам за себя». Видимо, совместное фото «мировых тиранов» - Путина, Роухани и Эрдогана оставило у США неизгладимое впечатление...

Использованы фотографии: Твиттер Анадолу
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Комментарии 44

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  1. Sergey53 Сегодня, 12:52
    Давно пора научиться себя ценить а не подматрасников.
    Sergey53
    1. Идущий Сегодня, 12:55
      Пусть теперь хоть кипятком писают , обойдутся без них.
      Идущий
      1. Anarchist Сегодня, 12:59
        Так этот кипяток на головы мирных жителей выльется, в виде бомбёжек!
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 13:04
          Если сумеют забраться на верх , а если серьёзно это для США и Европы сродни пощёчине , они идут мимо процесса. lol
          Идущий
          1. Anarchist Сегодня, 13:06
            Ну очень они хотят узаконить свое присутствие...
            Уже за добычу нефти на сирийской территории налог брать собираются! Очень опасаются, что выгонят... Нужно помочь собрать чемоданы...
            Anarchist
            1. Идущий Сегодня, 13:09
              Цитата: Anarchist
              Очень опасаются, что выгонят... Нужно помочь собрать чемоданы...


              Правильно опасаются и выгонят их с позором , они раз за разом повторяют свои ошибки и получают пинка.
              Идущий
            2. Джедай Сегодня, 13:09
              Американские СМИ продолжают высказывать слова возмущения по поводу того, почему Россия «хотя бы формально» не пригласила в Сочи представителей Соединённых Штатов для обсуждения вопросов дальнейшей судьбы Сирии

              Ай-ай-яй! Как же можно было без главнюков обойтись??? lol
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:18
                Начало положено , сейчас они будут пытаться давить Турцию и Иран.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 13:27
                  С Ираном у них ни черта не выйдет, а вот в турках - не уверен...
                  Джедай
                  1. Anarchist Сегодня, 13:30
                    Турок на двух стульях сидит, а они разъезжаются! Вот он и думает На каком остаться, А с какого больше выгоды взять пока...
                    Anarchist
                    1. Идущий Сегодня, 13:40
                      Ради такого дела Эрдоган соскочит , если успеет , он слабое звено.
                      Идущий
          2. volodya Сегодня, 13:16
            Цитата: Идущий
            Если сумеют забраться на верх , а если серьёзно это для США и Европы сродни пощёчине , они идут мимо процесса. lol

            Хватит и того,что они нам в Сирии вредят!
            volodya
            1. Идущий Сегодня, 13:26
              Если бы только в Сирии , но "цыплят по осени считают".
              Идущий
          3. Scoun Сегодня, 13:21
            Цитата: Идущий
            Если сумеют забраться на верх , а если серьёзно это для США и Европы сродни пощёчине , они идут мимо процесса. lol

            Они сами себя в тупик загнали. В Сочи собрались Президенты стран, матрасники Трампа травят и кого бы он прислал вместо себя, Кушнера?
            Так что статья чистое нытьё для масс а остальные и так всё прекрасно понимают в том числе и то что Трампу там не место.
            Scoun
            1. Идущий Сегодня, 13:27
              По протоколу мог быть только Президент , а он у них на ручном управлении.
              Идущий
      2. с-т Petrov Сегодня, 13:01
        считаю что Стропореза там не хватало со стасяном1234 и со старовером "сварогом" за столом - научили бы Володю геополитическим приемам и рассказали бы ему что он ничего не делает, сидит только Россию разваливает и распродает.

        Считаю что этих парней тоже зря не позвали. Опять задвинули народ Россиюшки за плинтус.
        с-т Petrov
    2. Венд Сегодня, 13:00
      Цитата: Sergey53
      Давно пора научиться себя ценить а не подматрасников.

      Просто пришло время вести себя как самостоятельному государству. Долгим был путь от развала СССР до сегодняшнего дня.
      Венд
      1. Идущий Сегодня, 13:05
        Долгим , мучительным и трудным , но Россия его прошла.
        Идущий
        1. jjj Сегодня, 13:43
          Ну, Владимир Владимирович все же звонил через океан. В известность ставил. Какие тут могут быть вопросы
          jjj
  2. ваняватный Сегодня, 13:04
    хе , а об эвропу вообще ноги вытерли yes с могучим макроном недавно даже в сауд аравии не нашлось кому из авторитетных арабов поговорить , надо бы пэрдогану , чтобы европа почувствовала свою вовлеченность в процесс , еще пара миллионов беженцев переправить, ныли за гумманизм - да получайте
    ваняватный
  3. Александр 3 Сегодня, 13:09
    Без России не было бы Сирии в таком как сейчас виде давно,а вот с матрасниками вернее с их участием мир имеет сегодняшний Ирак,Ливию,Афганистан,Сербию,Словакию можно долго продолжать.
    Александр 3
    1. Ил-18 Сегодня, 13:56
      С что со Словакией случилось?
      Ил-18
      1. Александр 3 Сегодня, 14:01
        Ошибоччка, извиняюсь.
        Александр 3
  4. Allitet Сегодня, 13:11
    [/quote]С точки зрения Путина, ситуация выглядит явным успехом России на Ближнем Востоке.[quote]

    В том числе так-то весь мир так считает!
    Allitet
  5. Чёрная вода Сегодня, 13:12
    а зачем приглашать.....вторгайтесь-стройте базу-устанавливайте 50 км.зону.....в первый раз что ли.............
    Чёрная вода
  6. destination Сегодня, 13:13
    А меткое сравнение... good
    destination
  7. Allitet Сегодня, 13:14
    А на Владимира Владимировича приятно смотреть! Только непонятно где, чья рука!
    Allitet
  8. Кот Маркиз Сегодня, 13:15
    Ну, американцы "свое возьмут"-не сомневайтесь. У них, как они считают,- есть "козырь в рукаве"-курды.
    Кот Маркиз
    1. Anarchist Сегодня, 13:20
      По примеру Иракских? И где они теперь? Не то что о независимости, о автономии думать забыли...
      Anarchist
    2. ul_vitalii Сегодня, 13:55
      Курды разобщены, обмануты и обижены, сиська полосатая им на пользу не пошла.
      ul_vitalii
  9. БЛОНДИН Сегодня, 13:16
    Телеканал CNN назвал встречу Владимира Путина с Эрдоганом и Роухани «аналогом Ялтинской конференции»

    Всё они помнят:
    - и кто победил в 1945 году;
    - и кто Хозяин "Конференций"

    Я позволю себе небольшое отступление от темы:
    Троль — это пользователь, который общается грубо, а также размещает провокационные посты и сообщения на разнообразных группах социальных сетей. Нередко такими людьми пишутся глупые (иногда даже откровенно «тупые») комментарии. Можно сказать, что тролль в интернете — это тот, кто ведет себя неадекватно, злобно, да еще и «подкалывает» и провоцирует пользователей на ругань и негатив.
    Троллингом называют развод на эмоции, что работает только с очень эмоциональными или неискушёнными людьми, не имеющими представления о том, что такое троллинг и кто такой тролль.

    Считаю США троллем (крупным) в мировом масштабе!
    Игнор — самый лучший и действенный вариант, который только можно предложить — это просто игнорирование. Просто не замечайте тролля, не отвечайте на его провокации — покажите, что вам нет дела до него. Главное, никакой агрессии, только спокойствие. Даже если в ваш диалог нагло влезают, не замечайте этого. Вообще, с любыми провокаторами игнорирование — лучшее оружие.
    БЛОНДИН
  10. Ivan.A Сегодня, 13:21
    Пускай дальше возмущаются. Они так не нужны, совсем!
    Ivan.A
  11. Комментарий был удален.
  12. gorenina91 Сегодня, 13:25
    -Надо было в Ялте эту встречу проводить... -вот тогда американцы ещё больше бесится стали бы... -новая "Ялтинская конференция"... -и без американцев...
    gorenina91
    1. jjj Сегодня, 13:45
      Индийцы пару дней назад говорили, что готовится встреча на троих России, Китая, Индии. Вот это уже реально "ялтинский" маштаб. Хотя новое время, новые люди, новые города
      jjj
  13. koshmarik Сегодня, 13:25
    Думаю, чтоТрамп и Госдеп каким-то образом все же были оповещены о предстоящей встрече, что соответствует нашей концепции в межународных отношениях и не приводи к ненужным обострениям.
    koshmarik
    1. cniza Сегодня, 13:43
      По дип. каналам обязательно.
      cniza
  14. alstr Сегодня, 13:25
    Надо было сразу встречу в Крыму назначить. Тогда бы точно матрасы не рыпались.
    alstr
  15. Ныробский Сегодня, 13:28
    А что возмущаться если ПОБЕДИТЕЛИ решают с кем разговаривать! Пусть международные жулики и авантюристы в предбаннике топчутся.
    Ныробский
  16. swnvaleria Сегодня, 13:31
    пригласить американцев в Сочи это тоже самое если бы на Ялтинскую конференцию в 1945 году пригласили представителей германии и японии , слишком много чести им
    swnvaleria
  17. Pacifist Сегодня, 13:37
    А оборзевших там и не хотели видеть. Нафига они там нужны. Официального статуса у них нет, а их желание везде лезть со своими указаниями достало даже их союзников. Они в этом вопросе никто, оккупанты в лучшем случае.... про худший можно много написать, типа пособников террористов и т.п.
    Pacifist
  18. cniza Сегодня, 13:42
    Американские СМИ возмущены, почему Путин не пригласил США в Сочи на встречу по Сирии


    На здоровье , ваше время вышло , в ваших услугах нет надобности.
    cniza
  19. Egorovich Сегодня, 13:44
    Матрасники никакого отношения к Российской коалиции в Сирии не имеют, чего же им на этой встрече делать. В очередной раз поикают, повозмущаются и будут вставлять палки в колеса.
    Egorovich
  20. BAI Сегодня, 13:49
    США всему миру продемонстрировали, что не президент управляет страной, а некое "теневое правительство". Зачем звать на серьезную встречу статиста, который не отвечает за свои слова?
    BAI
  21. Livonetc Сегодня, 13:49
    Никто не мешает амерам созвать стороны конфликта где либо еще и провести эффективные переговоры по урегулированию конфликта.
    Разве что таже причина, которая мешеат плохому танцору танцевать.
    Livonetc
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