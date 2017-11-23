Т-15 станет самой мощной БМП в мире
В концепцию тяжелой боевой машины пехоты Т-15 «Армата» заложен огромный потенциал для ее развития. Ни одна из существующих машин аналогичного предназначения не может сравниться с разработкой инженеров из Нижнего Тагила, пишет Вестник Мордовии.
«БМП имеет надежную модульную противоснарядную броню. Благодаря этому, а также имеющемуся комплексу активной защиты, Т-15 не страшны подкалиберные боеприпасы танковых пушек и управляемые ракеты. Также конструкторы основательно поработали над защитой от мин. Экипаж и десант располагаются в специальных креслах, которые должны максимально снизить последствия подрывов», – говорится в материале Льва Романова.
Машина была представлена с необитаемым боевым модуем с 30-мм пушкой, спаренным пулеметом и комплексом ПТУР «Корнет».
Предполагается, что «дальнейшим развитием вооружения Т-15 станет оснащение машины новым боевым модулем "Эпоха" с 57-мм автоматической пушкой и управляемыми ракетами двух типов – кроме "Корнетов" с дальностью полета в 8 км и бронепробиваемостью 1300 мм, появятся многоцелевые УР "Булат"», пишет автор.
«Булаты» предназначены для уничтожения легкобронированной техники: БМП, БТР, БРДМ, САУ, а также автомобилей и огневых точек противника.
Также в качестве варианта возможна установка 57-мм автоматической артиллерийской установки АУ-220М. Скорострельность орудия – 80-100 выстр./мин. Прицельная дальность – 8000 м. Углы вертикального/горизонтального наведения -5 – +60/360 град.
Отмечается, что Т-15 с двигателем в 1500 л.с. будет способен развивать высокие скорости движения, предоставив общевойсковым соединениям ранее невиданные возможности.
Согласно информации ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», на данный момент тяжелая БМП завершила пробеговые испытания.
«БМП имеет надежную модульную противоснарядную броню. Благодаря этому, а также имеющемуся комплексу активной защиты, Т-15 не страшны подкалиберные боеприпасы танковых пушек и управляемые ракеты. Также конструкторы основательно поработали над защитой от мин. Экипаж и десант располагаются в специальных креслах, которые должны максимально снизить последствия подрывов», – говорится в материале Льва Романова.
Машина была представлена с необитаемым боевым модуем с 30-мм пушкой, спаренным пулеметом и комплексом ПТУР «Корнет».
Предполагается, что «дальнейшим развитием вооружения Т-15 станет оснащение машины новым боевым модулем "Эпоха" с 57-мм автоматической пушкой и управляемыми ракетами двух типов – кроме "Корнетов" с дальностью полета в 8 км и бронепробиваемостью 1300 мм, появятся многоцелевые УР "Булат"», пишет автор.
«Булаты» предназначены для уничтожения легкобронированной техники: БМП, БТР, БРДМ, САУ, а также автомобилей и огневых точек противника.
Также в качестве варианта возможна установка 57-мм автоматической артиллерийской установки АУ-220М. Скорострельность орудия – 80-100 выстр./мин. Прицельная дальность – 8000 м. Углы вертикального/горизонтального наведения -5 – +60/360 град.
Отмечается, что Т-15 с двигателем в 1500 л.с. будет способен развивать высокие скорости движения, предоставив общевойсковым соединениям ранее невиданные возможности.
Согласно информации ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», на данный момент тяжелая БМП завершила пробеговые испытания.
Использованы фотографии: Денис Передриенко и "Вестник Мордовии"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти