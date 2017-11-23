14:01 23 ноября

Т-15 станет самой мощной БМП в мире

В концепцию тяжелой боевой машины пехоты Т-15 «Армата» заложен огромный потенциал для ее развития. Ни одна из существующих машин аналогичного предназначения не может сравниться с разработкой инженеров из Нижнего Тагила, пишет Вестник Мордовии.

Т-15 станет самой мощной БМП в мире


«БМП имеет надежную модульную противоснарядную броню. Благодаря этому, а также имеющемуся комплексу активной защиты, Т-15 не страшны подкалиберные боеприпасы танковых пушек и управляемые ракеты. Также конструкторы основательно поработали над защитой от мин. Экипаж и десант располагаются в специальных креслах, которые должны максимально снизить последствия подрывов», – говорится в материале Льва Романова.




Машина была представлена с необитаемым боевым модуем с 30-мм пушкой, спаренным пулеметом и комплексом ПТУР «Корнет».



Предполагается, что «дальнейшим развитием вооружения Т-15 станет оснащение машины новым боевым модулем "Эпоха" с 57-мм автоматической пушкой и управляемыми ракетами двух типов – кроме "Корнетов" с дальностью полета в 8 км и бронепробиваемостью 1300 мм, появятся многоцелевые УР "Булат"», пишет автор.

«Булаты» предназначены для уничтожения легкобронированной техники: БМП, БТР, БРДМ, САУ, а также автомобилей и огневых точек противника.

Также в качестве варианта возможна установка 57-мм автоматической артиллерийской установки АУ-220М. Скорострельность орудия – 80-100 выстр./мин. Прицельная дальность – 8000 м. Углы вертикального/горизонтального наведения -5 – +60/360 град.



Отмечается, что Т-15 с двигателем в 1500 л.с. будет способен развивать высокие скорости движения, предоставив общевойсковым соединениям ранее невиданные возможности.

Согласно информации ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», на данный момент тяжелая БМП завершила пробеговые испытания.

Использованы фотографии: Денис Передриенко и "Вестник Мордовии"
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Комментарии 15

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  1. Anarchist Сегодня, 13:24
    Почему т-15 еще не в Сирии? Или...
    Может не заметили?
    Anarchist
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:36
      на полигоне пусть откатают. В сырую вещь на войне я бы не полез. в теории конечно хорошо все это, но лучше бы ничего не клинило в ответственный момент, а по закону жанра так и бывает
      с-т Petrov
      1. jjj Сегодня, 13:48
        Практика войн показывает, что волне можно воевать и на существующей технике. Это уже задел для следующих боев
        jjj
  2. Sharky Сегодня, 13:25
    оснащение машины новым боевым модулем "Эпоха" с 57-мм автоматической пушкой и управляемыми ракетами двух типов

    Мне кажется, что этот модуль наиболее оптимален в реалиях современного боя. 30мм. пушка хороша, но её огневая мощь порой недостаточна.
    Sharky
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:36
      Цитата: Sharky
      Мне кажется, что этот модуль наиболее оптимален в реалиях современного боя.

      Полагаю,более оптимально установить на Т-15 модуль Байкал с 57 мм автоматической пушкой.При этом,дабы БК был ощутим,уменьшить на пару мест отсек для пехоты.
      При этом,очень интересен вопрос БМПТ Терминатор на базе Арматы.
      НЕКСУС
  3. CentDo Сегодня, 13:26
    Эх, все как всегда: разработка лучшая в мире на данный момент, но в войсках ее увидят лет через 10. А когда увидят, то она может быть уже и не лучшей.
    CentDo
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:38
      А когда увидят, то она может быть уже и не лучшей.


      тогда сейчас уже должно быть у кого то лучше
      с-т Petrov
    2. Sauron80 Сегодня, 13:42
      Было бы странно, если бы разрабатывали новую модель, которая была бы хуже уже существующих. А вот когда она не просто появится в войсках, а когда все вооруженные силы будут перевооружены на нее - вот тогда и можно хвалиться у кого что лучше.
      Sauron80
  4. alstr Сегодня, 13:29
    Мне кажется, что надо добавить в боекомплект модуля что-нибудь типа ПВО ближнего радиуса (туже Иглу)
    alstr
  5. Vik66 Сегодня, 13:32
    Поставить башню со 152 мм. пушкой и будет "Меркава-4" - тут тебе и десант и танк, все в одном флаконе... wink
    Vik66
  6. Zaurbek Сегодня, 13:35
    Т-15 нужнее чем сам Т-14....Танки и Т-72-90 вполне себе....
    Zaurbek
  7. BAI Сегодня, 13:44
    Вестник Мордовии только что представлял статью, где утверждалось, что вся российская бронетехника уязвима для Джавелинов. Почем здесь об этом нет ни слова?
    /https://topwar.ru/130304-ekspert-rossiyskie-tank
    i-poka-bezzaschitny-pered-dzhavelinami.html/
    BAI
  8. dvvv Сегодня, 13:50
    Есть критерий такой : стоимость- эффективность и тут же вопрос: какая боевая эффективность этого изделия? Везет она 8 чел десанта, а что от них пользы? кто знает какова тактика пеших пехотинцев когда они повыскакивают из БМП ? Бежать за этой машиной прячась сзади , как показывают в репортажах или быстро искать щель? И что этот пехотинец понаделает на поле боя с автоматом и подствольником? Сильно полагаю , что военная доктрина строится от способа распила бабла оружейниками и в этом главное. Танки и БМПТ
    dvvv
  9. Alexey-74 Сегодня, 13:53
    Это отлично конечно, но когда мы увидим ее в войсках? Пока Т-15 попадет туда, ее уже надо будет модернизировать. Побыстрее необходимо.
    Alexey-74
  10. Livonetc Сегодня, 13:55
    Нигде в сети не нашел информации о кол-ве уже построенных Т-15.
    Сколько их уже "на ходу" ?
    Livonetc
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