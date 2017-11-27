12:21 27 ноября

10 фактов об «Атаке Мертвецов»

Статья о некоторых важнейших фактах, имевших место при отражении газовой атаки германцев гарнизоном крепости Осовец 24-го июля 1915 г. Названа в честь знаменитой контратаки частей 226-го пехотного Землянского полка при отражении газовой атаки противника.

В ходе Первой мировой войны прославилась русская крепость Осовец, с успехом державшаяся против германских войск в 1914 - 1915 годах. Почти год крепость выполняла важнейшие задачи. А в феврале - августе 1915 г. Осовец выдержал наступление германских войск, более полугода противостоя превосходящим силам и средствам противника. Крепость не пала под натиском противника, а была эвакуирована в связи с реализацией стратегического отката русской Действующей армии (Великого отступления). Героический Осовец (после взрыва крепостных сооружений) был оставлен гарнизоном 9 августа, а немцы заняли его развалины 12 августа 1915 г.

Особую известность приобрело отражение газовой атаки германцев 24-го июля 1915 г. Эти события были связаны со следующими фактами.


1) Едва ли не впервые за мировую войну противник потерпел неудачу в штурме крепости, применив свои прославленные 420-мм мортиры. Именно под впечатлением этой неудачи немцы решили овладеть крепостью штурмом, применив химическое оружие.

10 фактов об «Атаке Мертвецов»

420-мм крупповская гаубица.


Попадание 420-мм снаряда в кирпичный сарай. Хмельков С. Борьба за Осовец. М., 1939.


Типы снарядов немецкой осадной артиллерии. Там же.

2) Немцы обладали подавляющим превосходством в живой силе. Ко времени рассматриваемой атаки передовую позицию крепости на фронте Бялогронды - Сосня занимало 8 русских рот, в том числе 3 роты ополченцев; в общем резерве позиции стояла рота ополченцев. Против наших двух батальонов немцы имели около 12-ти батальонов.


Летопись войны 1914-15 гг. № 23.

3) Небывалым было и химическое усиление: для подготовки штурма было установлено более 30-ти газовых батарей, имевших несколько тысяч баллонов.


Германская газовая батарея.

4) Меры борьбы с химическим оружием, применяемые русскими войсками, особых результатов не дали. Так, в 4 часа 24-го июля газовая атака была осуществлена на 20-километровом фронте - и густое облако высотой 10-12 метров через 5 - 10 минут затопило русские окопы. Противогазовые повязки показали себя слабо; сжигание соломы и пакли впереди окопов, выливание и распыление известкового раствора также не давало заметного результата. Первыми жертвами пали разведывательные группы и секреты. Почти все защитники 1-го, 2-го, 4-го и частично 3-го участков Сосненской позиции были смертельно отравлены, также как и значительная часть роты резерва. Растительность была обожжена в радиусе более чем 12 километров, а ядовитый газ поразил и гарнизон самой крепости, проникая даже в плотно закрытые помещения.

5) Но действие газов частично уменьшили местные почвенные условия и состояние воздуха: утро было туманное, холодное и сырое, и газ, частично проходя над рекой, болотом и водяными рвами, в значительной степени обезвреживался, что спасло гарнизон от катастрофических потерь. Противник попытался компенсировать это применением химических снарядов – под его прикрытием началось наступление его пехоты. Впереди шли разведчики в числе 200 человек от каждого полка; за ними двумя густыми линиями цепей двигались штурмующие части.

6) В успешном отражении германской атаки важную роль сыграли русские стрелки и пулеметчики. На 1-м участке позиции осталось в живых лишь 2 пулеметчика - но они настолько ослабели от газа, что не имели сил открыть огонь и погибли тут же, в пулеметном гнезде. Когда же германцы, быстро прорезав проходы в трех полосах проволочного заграждения, заняли позиции 1-го участка и проникли с фланга на 2-й участок, также лишившийся почти всех защитников, единственный оставшийся в живых пулеметчик успел выпустить по врагу две ленты в упор и пал на пулемете, не успев вложить в него 3-ю ленту.


Летопись войны 1914-15 гг. № 65.

Но на позиции южнее дер. Леонов, на 3-м участке, окруженные со всех сторон русские бойцы, продолжали отбиваться. Авангардные части немцев, наступавшие вдоль железной дороги, появились уже перед окопами резерва. Участок Бялогронды, где осталось в живых около 20-ти человек при 2-х пулеметах, отбил все атаки противника, а попытки немцев охватить русские позиции с севера, были парированы командой разведчиков, высланной от соседнего полка.


24 июля. Атака передовых позиций Бялогронды-Сосня. Хмельков С. Указ. соч.


Форт № 1 (центральный). Там же.

7) Германская пехота серьезно пострадала от своих же газов. Так, заняв дер. Сосня, она потеряла по этой причине около 1 тыс. человек.

8) Более чем существенную роль сыграла крепостная артиллерия – она открыла сильный заградительный огонь, который рассеял арьергардные линии наступающих и отрезал части противника, ворвавшиеся на русскую позицию от поддержки с тыла.


Броневая батарея на Скобелевой горе. Там же.

9) Всю войну активно действовавшая русская пехота вновь проявила свой порыв: использовав успех заградительного огня, обескровленные 13-я, 14-я и 8-я роты 226-го Землянского пехотного полка осуществили свою бессмертную контратаку – т. н. «Атаку Мертвецов». Первая из них, возникнув из клубов химического облака, атаковала вдоль железной дороги, штыковым ударом опрокинула немцев и, при поддержке 8-й роты, овладела потерянными 1-м и 2-м боевыми участками. В руках противника оставался опорный пункт у Леонова, контратаке которого мешали свои же проволочные заграждения. Приходилось атаковать по ходу сообщения, прибегая к траншейному бою ручными гранатами. Чтобы ускорить дело, по двору Леонов был сосредоточен огонь девяти тяжелых и двух легких батарей, а с Бялогрондской позиции и с 1-го участка был открыт пулеметный огонь в тыл противнику. В итоге немцы, занимавшие окопы, были перебиты и вся позиция вновь перешла в руки русских. Одновременно с этим 14-я рота овладела дер. Сосня.

Т. о. к 11-ти часам, через 7 часов после начала газовой атаки, штурм был отбит, и положение восстановлено.


10. «Атака Мертвецов». Художник Е. Пономарев.

10) Фактом является то, что помимо мужества гарнизона, главными причинами удачного отражения штурма были: 1) твердость защитников 3-го боевого участка позиции, продолжавших оборону, несмотря на окружение противником - это разрезало фронт атакующих на две изолированных группы, облегчив контратаку; 2) отражение атак на Бялогронды, что в значительной степени удалось благодаря поддержке соседнего полка из Буды, парализовавшей охват позиции; 3) своевременное открытие заградительного артиллерийского огня, лишившее противника поддержки резервов в минуту русской контратаки; 4) умелое использование артиллерийского огня для овладения опорным пунктом у двора Леонов.

24-го июля 1915 года – апогей героической обороны Осовца – «Брестской крепости Первой мировой войны», пример не только мужества и героизма, но и эффективности действий войск Русской Императорской Армии.


Летопись войны 1914-15 гг. № 23.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 12

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  1. XII легион Сегодня, 07:04
    Автор заострил внимание на важнейших фактах, которые выявила химическая атака германцев против крепости Осовец 24 июля (6 августа) 1915 г.
    Не только мужество русских войск, но и их умелые действия позволили отразить натиск многократно сильнейшего противника.
    А крепость не пала - ни под ударом артиллерии, ни под ударом химоружия врага, а была оставлена - в силу стратегической необходимости.
    Спасибо!
    XII легион
  2. Русский ватник Сегодня, 07:27
    Прекрасная статья. Спасибо. hi
    Русский ватник
  3. parusnik Сегодня, 07:40
    Защитникам Осовца в Первой мировой войне удалось выстоять практически в тех же условиях, в которых в 1914 году довольно быстро пали почти все бельгийские и французские крепости на Западном фронте.
    parusnik
  4. igordok Сегодня, 08:35
    Еще две легенды об Осовец.
    Нахрапом немцы взять крепость не смогли. И, замявшись, отправили в цитадель парламентёров. Мол, откройте нам дорогу, а мы вам — полмиллиона марок. Якобы столько могли стоить снаряды, необходимые для уничтожения Осовца. Вдобавок припугнули: если откажетесь, через 48 часов вас сравняют с землёй. В ответ переговорщикам предложили погостить двое суток в Осовце. «Если крепость устоит — я вас повешу, падёт — повесите меня», — заявил офицер штаба Михаил Свечников. Немцы предпочли ретироваться и правильно сделали.

    И легенда о часовом простоявшем на посту 9 лет.

    Так выглядит некоторые элементы крепости сейчас.

    igordok
  5. gafarovsafar Сегодня, 09:40
    Да жили люди в наше время
    Не то что нынешнее племя
    gafarovsafar
    1. Nikolaevich I Сегодня, 10:52
      Цитата: gafarovsafar
      Да жили люди в наше время
      Не то что нынешнее племя

      Да,сударь....обзавелись,видно,вы ,когда-то, "парафином" в большом коликчестве...как кот Матроскин гуталином...вот и "запарафинили" обзор округ себя...От того и не "заметили" ни подвига советских солдат в Бадабере под Пешаваром в 1985 г....;ни подвига 9-й роты 345 полка ВДВ в "Афгане" в 1988 г.;ни подвига 6-й роты псковских десантников 104 полка в Чечне в 2000г.; ни подвига подразделения военной полиции в Сирии 19 сентября...
      Nikolaevich I
  6. SCHWERIN Сегодня, 10:56
    Интересно, а что бы делали эти люди, если бы знали, что царь их скоро предаст, бросив страну в бездну революции и гражданской войны? Что офицеров-героев будут убивать свои же русские люди, а уцелевшие покинут свою же страну и будут таксистами в чужих странах, что солдаты - герои будут прятать свои же георгиевские кресты.... Трагедия
    SCHWERIN
    1. Стропорез Сегодня, 11:07
      Цитата: SCHWERIN
      что солдаты - герои будут прятать свои же георгиевские кресты...

      Весь Ваш комент "раскладывать " не буду, просто напомню, Жуков, Будённый и многие большевики были Георгиевскими Кавалерами!
      Стропорез
      1. avva2012 Сегодня, 11:49
        Награды выглядели у Буденного так:
        avva2012
        1. Стропорез Сегодня, 11:53
          Цитата: avva2012
          Награды выглядели у Буденного так:

          Спасибо Коллега! hi drinks
          Только я чё то Орден Победы не наблюдаю... what
          Или он не награждался?
          Стропорез
  7. burigaz2010 Сегодня, 11:41
    А ведь подленькая статейка вышла! То что бойцы Осовца уничтожили несколько немецких крупнокалиберных орудий автор забыл добавить! А ответ коменданта Осовца немцам он тоже забыл?
    burigaz2010
    1. армеец Сегодня, 12:18
      А ведь подленькая статейка вышла!

      Часто судим о других по себе.
      К сожалению.
      Это я о burigaz2010
      Всего конечно в маленькой статье не расскажешь - есть кстати крупные труды Буняковского и Хмелькова. Для тех кто интересуется темой во всех деталях.
      И просим burigaz2010 написать не подленькую статью о том как бойцы Осовца уничтожили несколько немецких крупнокалиберных орудий и что ответил коменданта Осовца немцам.
      А мы с большим удовольствием почитаем
      армеец
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